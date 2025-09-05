CineMADE in Romania: Filmul „Din dragoste cu cele mai bune intenții”, la 22:00, la RLIVE TV
Realitatea.md, 5 septembrie 2025 11:20
Pelicula „Din dragoste cu cele mai bune intenții” de Adrian Sitaru este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 21:00. Filmul relatează povestea lui Alex, a cărui mamă este internată în spital în urma unui accident vascular cerebral. Viața lui iese de pe făgașul normal. La spital, tânărul […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „Din dragoste cu cele mai bune intenții”, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
11:30
Vladimir Putin insistă cu invitația la Moscova pentru Volodimir Zelenski: „Îi vom asigura siguranța. Vă garantez 100%” # Realitatea.md
Vladimir Putin a declarat că este pregătit să poarte negocieri cu Ucraina și l-a invitat din nou pe președintele Volodimir Zelenski la Moscova, unde a promis că Rusia îi va asigura siguranța. „Uite cum stă treaba, partea ucraineană vrea această întâlniri și o propune. Noi suntem pregătiți pentru întâlniri la cel mai înalt nivel, eu […] Articolul Vladimir Putin insistă cu invitația la Moscova pentru Volodimir Zelenski: „Îi vom asigura siguranța. Vă garantez 100%” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
11:20
CineMADE in Romania: Filmul „Din dragoste cu cele mai bune intenții”, la 22:00, la RLIVE TV # Realitatea.md
Pelicula „Din dragoste cu cele mai bune intenții” de Adrian Sitaru este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 21:00. Filmul relatează povestea lui Alex, a cărui mamă este internată în spital în urma unui accident vascular cerebral. Viața lui iese de pe făgașul normal. La spital, tânărul […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „Din dragoste cu cele mai bune intenții”, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Informația a fost confirmată pentru IPN de avocatul acestuia, Lucian Rogac, care a precizat că decizia a fost aprobată la 4 septembrie. Detalii suplimentare privind termenii și procedura de returnare a lui Plahotniuc în Republica Moldova nu au fost făcute publice […] Articolul Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
11:00
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, reținut pentru spălare de bani, va afla astăzi, 5 septembrie, dacă va rămâne în închisoare. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, vor pronunța sentința astăzi, începând cu ora 11:15, transmite Moldova 1. Anterior, procurorii au cerut arest preventiv pentru 30 de zile pentru politician. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul Ex-deputatul Vladimir Andronachi va afla astăzi dacă va rămâne după gratii apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Газа нет! Putin desființează arma electorală a partidelor pro-ruse de la Chișinău: Rusia se confruntă cu deficit de gaz # Realitatea.md
Promisiunile electorale ale partidelor pro-ruse din Republica Moldova privind gazul ieftin sunt puse sub semnul întrebării chiar de Vladimir Putin. Blocul Electoral Patriotic, format de PSRM, PCRM, dar și partidele conduse de Vasile Tarlev și Irina Vlah, a anunțat că va aduce gaz la 5 lei/metrul cub dacă ajunge la guvernare. Anterior, și Ilan Șor […] Articolul Газа нет! Putin desființează arma electorală a partidelor pro-ruse de la Chișinău: Rusia se confruntă cu deficit de gaz apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Locuitorii municipiilor Soroca și Comrat își pot programa acum online susținerea examenelor auto, atât la proba teoretică, cât și la cea practică. Anunțul a fost făcut de Agenția Servicii Publice (ASP). Serviciul digital de programare a fost lansat în luna mai, în regim pilot, în subdiviziunile ASP din Cahul, Orhei, Căușeni, Edineț și Ungheni. Până […] Articolul Soroca și Comrat, incluse în serviciul de programare online la examenele auto apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Emilian Crețu a dat tonul? Marta Kos s-a întâlnit cu influenceri moldoveni de la care a primit cadouri # Realitatea.md
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, se află din nou la Chișinău zilele acestea și în agenda sa a fost inclusă o întâlnire cu câțiva influenceri moldoveni – promotori ai parcursului european. Din imaginile publicate pe rețele, se observă că au participat: moderatoarea de evenimente și prezentatoarea TV Lilu Ojovan, cântărețul de muzică populară Gabriel […] Articolul VIDEO Emilian Crețu a dat tonul? Marta Kos s-a întâlnit cu influenceri moldoveni de la care a primit cadouri apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
NU vă panicați dacă veți auzi împușcături și explozii la Buiucani! Mascații de la „Fulger” vor desfășura exerciții # Realitatea.md
Vineri, 5 septembrie, 52 de angajați ai Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” vor desfășura testul Bereta Neagră în sectorul Buiucani și suburbiile acestuia. În cadrul exercițiului se vor auzi focuri de armă și explozii. În acest sens, Poliția Națională îndeamnă cetățenii să-și păstreze calmul și să nu răspândească informații eronate în spațiul public. […] Articolul NU vă panicați dacă veți auzi împușcături și explozii la Buiucani! Mascații de la „Fulger” vor desfășura exerciții apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Accident fatal la Hîncești: minor de 14 ani, decedat cu motocicleta fratelui, luată pe ascuns # Realitatea.md
Un băiat de 14 ani a decedat în dimineața zilei de vineri, 05 septembrie, după ce motocicleta pe care o conducea a derapat și s-a izbit într-un copac, pe traseul Ivanovca–Cățăleni, raionul Hîncești. Potrivit Poliției, minorul ar fi luat motocicleta fratelui său mai mare, cumpărată recent, fără a avea permisiunea acestuia. În jurul orei 08:00, […] Articolul Accident fatal la Hîncești: minor de 14 ani, decedat cu motocicleta fratelui, luată pe ascuns apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Andrei Năstase Candidează independent la alegerile Parlamentare. Politicianul este jurist de profesie, a condus anterior Platforma Demnitate și Adevăr, a fost membru de Guvern și deputat în Parlament. Slogan: Vocea ta în Parlament. Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană. Priorități, angajamente și promisiuni cheie: Reducerea numărului de ministere și de deputați, alegerea procurorului general de către popor, […] Articolul Dosarul Candidatului: Andrei Năstase, candidat independent apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
10:20
VIDEO Orheiul Vechi, Soroca, Cricova sau Vadul lui Vodă: Locurile din Moldova, recomandate de vizitat străinilor # Realitatea.md
Orheiul Vechi, Soroca, Cricova, Lalova sau Vadul lui Vodă sunt câteva dintre locurile pe care moldovenii și străinii le recomandă turiștilor să le viziteze. Traian Stoianov a aflat de la cetățeni unde ar duce oaspeții țării ca să le arată toată frumusețea Moldovei. Printre opțiunile moldovenilor s-au mai numărat Năslavcea, Costeștiul, lunca Prutului, Ialoveniul, mănăstirile […] Articolul VIDEO Orheiul Vechi, Soroca, Cricova sau Vadul lui Vodă: Locurile din Moldova, recomandate de vizitat străinilor apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
VIDEO Potop cu grindină în Franța: Două case au fost lovite de trăsnet, iar mai multe străzi – inundate # Realitatea.md
Furtuni violente, însoţite de grindină, au provocat joi, 4 septembrie, inundaţii şi pagube semnificative în Franţa. Două case au fost lovite de trăsnet şi au luat foc. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. În alte zone, străzile s-au transformat în râuri, iar circulaţia pe şosele a fost aproape imposibilă. Potrivit Observatornews.ro, în doar […] Articolul VIDEO Potop cu grindină în Franța: Două case au fost lovite de trăsnet, iar mai multe străzi – inundate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
09:30
VIDEO Rețineri în dosarul organizației criminale „Kitaeț”: Percheziții și bunuri de milioane, confiscate # Realitatea.md
În perioada 02 -3 septembrie, oamenii legii au desfășurat nouă percheziții la domiciliile și în automobilele unor persoane vizate într-un dosar penal privind crearea și conducerea unei organizații criminale. În urma acestora au fost ridicate trei mașini de lux, bani, telefoane mobile, muniții și alte bunuri relevante pentru investigații, în valoare totală de peste 2 […] Articolul VIDEO Rețineri în dosarul organizației criminale „Kitaeț”: Percheziții și bunuri de milioane, confiscate apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Poliția comentează acuzațiile lansate de Irina Vlah privind perchezițiile efectuate la colegii de partid # Realitatea.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, îi recomandă Irinei Vlah, președinta Partidului „Inima Moldovei”, să nu se victimizeze politic, în contextul acuzațiilor lansate de aceasta, precum că perchezițiile efectuate la colegii ei de partid sunt o formă de represiune din partea autorităților. Declarațiile au fost făcute la emisiunea „Cabinetul din umbră” de la Jurnal […] Articolul Poliția comentează acuzațiile lansate de Irina Vlah privind perchezițiile efectuate la colegii de partid apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
DISINFO.MD Rusia – la începutul unei crize metalurgice de dimensiunea haosului anilor ’90 # Realitatea.md
Criza din industria metalurgică a Rusiei este comparabilă cu cea din anii ’90, a declarat într-un interviu pentru RBC Aleksandr Șevelev, directorul general al „Severstal” — una dintre cele mai mari companii siderurgice din Rusia, responsabilă pentru 14% din producția totală de oțel a țării, scrie Disinfo.md cu referire la presa rusă. Potrivit lui Șevelev, industria […] Articolul DISINFO.MD Rusia – la începutul unei crize metalurgice de dimensiunea haosului anilor ’90 apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Șeful Poliției Naționale: Identificăm mii de videouri pe Tik Tok care răspândesc dezinformarea, 80% sunt create cu AI # Realitatea.md
Cea mai mare provocare cu care se confruntă pe moment poliția națională, pe lângă banii pompați de gruparea criminală Șor pentru a perturba procesele democratice din RM, este dezinformarea. Zilnic, în special pe rețeaua Tik Tok, apar sute și chiar mii de filmulețe video care răspândesc dezinformarea. 80 la sută sunt create prin intermediul inteligenței […] Articolul Șeful Poliției Naționale: Identificăm mii de videouri pe Tik Tok care răspândesc dezinformarea, 80% sunt create cu AI apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Grosu, după ce Șor a raportat în fața lui Putin: „Planul lor meschin de a captura Moldova va eșua” # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, liderul și candidatul PAS, Igor Grosu, a avut o reacție, după ce oligarhul fugar Ilan Șor a apărut, alături de un reprezentat al PSB – bancă rusească acuzată că ar fi implicată în coruperea alegătorilor din Moldova – într-o videoconferință cu președintele rus Vladimir Putin. STOP CADRU Șor, la videoconferință cu Putin. A […] Articolul Grosu, după ce Șor a raportat în fața lui Putin: „Planul lor meschin de a captura Moldova va eșua” apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Președintele american Donald Trump urmează să semneze vineri un decret prezidențial prin care numele Departamentului Apărării va fi schimbat în Departamentul de Război, potrivit unui oficial de la Casa Albă. Această măsură a fost anunțată recent atât de Trump, cât și de secretarul apărării, Pete Hegseth. Într-o declarație din 25 august, președintele a afirmat: „Îl […] Articolul Trump vrea să redenumească Pentagonul în „Departamentul de Război” apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Percheziții de amploare într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor # Realitatea.md
Poliția desfășoară în această dimineață percheziții în mai multe localități din Republica Moldova. Se întâmplă în contextul investigării unor fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, comise în proporții mari, precum și a spălării de bani de către un grup criminal organizat în proporții deosebit […] Articolul Percheziții de amploare într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
VIDEO Ceban își justifică prezența la Moscova în ajunul invaziei din Ucraina: Sunt foarte multe manipulări și minciuni # Realitatea.md
Ion Ceban a respins acuzațiile și speculațiile legate de prezența sa la Moscova în ajunul invaziei ruse în Ucraina, afirmând că acestea reprezintă „manipulări și minciuni” care circulă de ani buni, în ciuda declarațiilor sale repetate privind circumstanțele deplasării. Liderul Blocului Electoral Alternativa și candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a prezentat […] Articolul VIDEO Ceban își justifică prezența la Moscova în ajunul invaziei din Ucraina: Sunt foarte multe manipulări și minciuni apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
VIDEO Avion vs dubiță: Cum va avea loc extrădarea lui Vlad Plahotniuc și ce se va întâmpla în primele ore # Realitatea.md
Fostul lider PDM Vladimir Plahotniuc ar putea să fie extrădat în Republica Moldova în următoarele săptămâni, însă procedurile depind de decizia Ministerului Justiției din Grecia. Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a mai dezvăluit că, de câteva zile, s-au făcut solicitări către companii aeriene, dar autoritățile încă nu au primit vreun răspuns. La fel, la emisiunea […] Articolul VIDEO Avion vs dubiță: Cum va avea loc extrădarea lui Vlad Plahotniuc și ce se va întâmpla în primele ore apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Atenție, consumatori! Astăzi, 5 septembrie vor avea loc întreruperi de curent în Chișinău și în alte localități # Realitatea.md
Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite clienților, Premier Energy informează că vineri, 5 septembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe mai multe adrese. Aceste intervenții sunt esențiale pentru asigurarea unei alimentări electrice sigure și eficiente, iar compania mulțumește anticipat pentru înțelegerea și răbdarea consumatorilor pe durata desfășurării […] Articolul Atenție, consumatori! Astăzi, 5 septembrie vor avea loc întreruperi de curent în Chișinău și în alte localități apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
07:30
Vineri, 5 septembrie, ne așteaptă o zi cu vreme frumoasă și cer senin în toate regiunile țării. Potrivit datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, temperaturile maxime se vor încadra între +27 și +32 de grade Celsius, semn că începutul toamnei păstrează încă caracteristici de vară. Vântul va sufla slab, din direcția nord-est, cu o […] Articolul Vreme de vară în septembrie: Cer senin și temperaturi de până la 32°C în toată țara apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Fostul președinte american Joe Biden a fost supus recent unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea celulelor canceroase de pe piele, a confirmat purtătorul său de cuvânt. Procedura, cunoscută sub denumirea de operație Mohs, este utilizată frecvent pentru tratarea celor mai comune forme de cancer de piele. Aceasta constă în îndepărtarea strat cu strat a țesutului afectat, […] Articolul Joe Biden a suferit o nouă operație pentru îndepărtarea unui cancer de piele apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Kremlinul respinge garanțiile de securitate oferite Ucrainei de forțe străine. Peskov: „Nu pot fi asigurate” # Realitatea.md
Kremlinul a declarat vineri că garanţiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi oferite de trupe militare străine şi că este încă un drum lung de parcurs până la o posibilă întâlnire la nivel înalt între Moscova şi Kiev pentru soluţionarea conflictului. Declaraţia vine în contextul în care, joi, 26 de ţări şi-au exprimat angajamentul […] Articolul Kremlinul respinge garanțiile de securitate oferite Ucrainei de forțe străine. Peskov: „Nu pot fi asigurate” apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Un cutremur cu magnitudinea de moment 5,6 a lovit joi sud-estul Afganistanului, potrivit Serviciului de Geologie al Statelor Unite. Este al treilea seism semnificativ înregistrat în aceeași regiune de duminică încoace, când un cutremur devastator a ucis peste 2.200 de persoane – unul dintre cele mai mortale din ultimii ani. Naqibullah Rahimi, purtător de cuvânt […] Articolul Peste 2.200 de morți în Afganistan după o serie de cutremure devastatoare apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:00
Un iaht de 1 milion de dolari s-a scufundat la doar câteva minute după ce a fost lansat la apă # Realitatea.md
Un iaht în valoare de aproape 1 milion de dolari s-a scufundat în largul coastelor Turciei la doar 15 minute după inaugurare, pasagerii și echipajul panicați au sărit peste bord, transmite digi24.ro. O înregistrare video dramatică realizată de un amator arată nava Dolce Vento intrând ușor în apă în largul coastei Zonguldak, în districtul Eregli […] Articolul Un iaht de 1 milion de dolari s-a scufundat la doar câteva minute după ce a fost lansat la apă apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Legendarul designer de modă Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani, a anunțat compania sa. Miliardarul de origine italiană a fost primul designer după Coco Chanel care a adus o schimbare de durată în modul în care oamenii se îmbracă, transmite adevărul.ro. „Cu infinită tristețe, Grupul Armani anunță trecerea în neființă a […] Articolul Giorgio Armani a murit. Legendarul designer a revoluționat moda pentru totdeauna apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:20
Un bilet dus-întors și un sfârșit neașteptat. Fiul primarului din Cotiujenii Mici, găsit fără viață într-o pădure # Realitatea.md
Moartea fiului primarului din Cotiujenii Mici, raionul Sîngerei, rămâne învăluită de mister. Tânărul de 32 de ani, stabilit de mai mulți ani în Marea Britanie, a fost găsit fără suflare într-o pădure din raionul Orhei, la aproape 90 de kilometri de casă. Poliția vorbește despre un suicid, însă familia respinge această versiune și cere investigații […] Articolul Un bilet dus-întors și un sfârșit neașteptat. Fiul primarului din Cotiujenii Mici, găsit fără viață într-o pădure apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Doi șoferi prinși drogați la volan în Chișinău. Unul dintre ei era căutat pentru furt și alte ilegalități # Realitatea.md
Doi conducători auto, care se aflau la volan sub influența substanțelor narcotice, au fost depistați de polițiștii Secției patrulare Chișinău. Primul caz a avut loc în sectorul Botanica al Capitalei. Pe strada Grenoble, un bărbat de 24 de ani, aflat la volanul unui BMW, a fost testat pozitiv la cannabis. Al doilea caz a fost […] Articolul Doi șoferi prinși drogați la volan în Chișinău. Unul dintre ei era căutat pentru furt și alte ilegalități apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Echipele de la Cahul au făcut senzație la turneul internațional de fotbal pentru copii din Bulgaria # Realitatea.md
În perioada 20–26 august 2025, orașul Obzor din Bulgaria a găzduit un prestigios turneu internațional de fotbal pentru copii, cu participarea echipelor din Bulgaria, Polonia, Kazahstan, România, Arabia Saudită și Republica Moldova, transmite ziuadeazi.md. Printre participanți s-au aflat și trei echipe din municipiul Cahul, care au reușit performanțe remarcabile și au dus faima fotbalului de […] Articolul Echipele de la Cahul au făcut senzație la turneul internațional de fotbal pentru copii din Bulgaria apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
În Republica Moldova urmează să fie creată poliția judecătorească, structură destinată asigurării pazei și securității în instanțe. Reprezentanții instituțiilor de profil au examinat mecanismele de organizare și funcționare a noii entități, în cadrul unei ședințe convocată de Ministerul Justiției. În cadrul discuțiilor, s-a reiterat caracterul urgent și esențial al instituirii și funcționalității poliției judecătorești, subliniindu-se […] Articolul Instituirea și funcționarea poliției judecătorești în atenția autorităților apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Premierul Recean, după întrevederea cu Marta Kos: „UE recunoaște progresele Republicii Moldova în domeniul reformelor” # Realitatea.md
Uniunea Europeană constată progrese semnificative realizate de Guvernul Republicii Moldova în domeniul reformelor și anunță debursarea a 18,9 milioane de euro de către Comisia Europeană prin intermediul Mecanismului pentru reformă și creștere economică. Banii vor ajunge la buget pentru realizarea activităților din Planul de creștere. Potrivit prim-ministrului Dorin Recean, vizita înaltei oficiale europene reconfirmă parteneriatul […] Articolul Premierul Recean, după întrevederea cu Marta Kos: „UE recunoaște progresele Republicii Moldova în domeniul reformelor” apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
Judecătoria Cahul a decis astăzi, 4 septembrie, eliberarea celor patru membri ai Partidului Republican „Inima Moldovei”, care au fost reținuți în cadrul perchezițiilor din sudul țării. Aceștia figurează într-o cauză penală privind coruperea electorală și finanțarea ilegală a partidelor politice. „Primul pas spre restabilirea dreptății! Judecătoria Cahul a eliberat din izolator membrii INIMA MOLDOVEI”, a […] Articolul Cei 4 membri ai Partidului Republican „Inima Moldovei” au fost eliberați apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Universitățile din țară desfășoară, pe parcursul lunii septembrie, al III-lea tur de admitere pentru studii superioare de licență și master. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării mai sunt disponibile 575 de locuri bugetare. Cele mai multe locuri bugetare la licență sunt la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”- 148, urmată de Universitatea de Stat din Moldova – 111 și […] Articolul 575 de locuri bugetare disponibile la licență în universitățile din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Un incendiu puternic, urmat de o explozie, a izbucnit în seara zilei de 4 septembrie 2025, pe strada Voluntarilor 4 din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor confirmate de ofițerul de presă al IGSU, Liliana Pușcașu, focul a cuprins în totalitate încăperea unei cafenele, iar deflagrația s-a produs în timpul arderii. La fața locului au fost mobilizate […] Articolul VIDEO Explozie la o cafenea din Chișinău. Pompierii se află la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Australia a adoptat joi o lege care permite deportarea mai rapidă a cetățenilor străini către țări terțe. Mai exact, inițial persoanele vor fi trimise pe insula pacifică Nauru, dacă li s-au refuzat vizele din cauza condamnărilor penale. În baza unui acord pe 30 de ani semnat cu Nauru vinerea trecută, Australia a convenit să plătească […] Articolul Australia vrea să reloce migranții care nu au primit viză pe o insulă din Pacific apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Două proiecte de modernizare a infrastructurii medicale, în valoare totală de peste 1,3 milioane de lei, vor fi finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Acestea prevăd eficientizarea energetică a Oficiului Medicilor de Familie din Cimișeni, raionul Criuleni, și termoizolarea OMF Selemet, din raionul Cimișlia. Banii au fost alocați din fondul de dezvoltare […] Articolul 1,3 milioane de lei, investiți în spitalele de la Criuleni și Cimișlia apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
VIDEO Percheziții de amploare în țară: Două persoane, reținute într-un dosar de corupere a alegătorilor # Realitatea.md
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore într-o cauză penală ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani după ce, astăzi, 4 septembrie, oamenii legii au efectuat peste 40 de percheziții în mai multe localități din țără. „Investigațiile au stabilit că un grup de persoane, cu roluri bine […] Articolul VIDEO Percheziții de amploare în țară: Două persoane, reținute într-un dosar de corupere a alegătorilor apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Maia Sandu cere vigilență misiunilor internaționale de observare a alegerilor pentru a expune ingerințele străine # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie – Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO). Șefa statului a atras atenția observatorilor asupra riscurilor legate de interferențele străine menite să submineze procesul democratic […] Articolul Maia Sandu cere vigilență misiunilor internaționale de observare a alegerilor pentru a expune ingerințele străine apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
MAI și-a prezentat prioritățile strategice pentru 2026-2030. Comisara europeană Marta Kos a lăudat progresele # Realitatea.md
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a transmis joi, 4 septembrie curent, un mesaj de susținere și apreciere angajaților Ministerului Afacerilor Interne (MAI) al Republicii Moldova, în cadrul unei vizite oficiale la Chișinău. Oficiala europeană a subliniat importanța muncii depuse de instituție în procesul de aderare la Uniunea Europeană și a declarat că ritmul negocierilor […] Articolul MAI și-a prezentat prioritățile strategice pentru 2026-2030. Comisara europeană Marta Kos a lăudat progresele apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
VIDEO Alertă la Parlament: Pompierii și polițiștii sunt la fața locului. Ce s-a întâmplat? # Realitatea.md
Pompierii au fost alertați astăzi, 4 septembrie, să intervină la Parlamentului Republicii Moldova, după ce a fost declanșat sistemul de alarmă la incendiu. În interiorul clădirii a fost observat fum. La fața locului au fost îndreptate forțe și mijloace conform nivelului sporit de intervenție. „Ajunși la destinație, angajații IGSU au constatat că nu s-a produs […] Articolul VIDEO Alertă la Parlament: Pompierii și polițiștii sunt la fața locului. Ce s-a întâmplat? apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Șeful NATO: Nu Rusia trebuie să decidă, dacă în Ucraina vor fi sau nu trupe de menținere a păcii # Realitatea.md
Federația Rusă nu este cea care trebuie să decidă dacă Occidentul poate sau nu să desfășoare trupe de menținere a păcii în Ucraina, după încetarea războiului. Declarația a fost făcută de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, în cadrul unei conferințe pe tema securității, organizate la Praga, transmite IPN. „Nu are de ce să […] Articolul Șeful NATO: Nu Rusia trebuie să decidă, dacă în Ucraina vor fi sau nu trupe de menținere a păcii apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Celebrul designer italian Giorgio Armani, fondatorul casei de modă care îi poartă numele, a murit la vârsta de 91 de ani, a anunțat joi compania, citată de Reuters și preluată de France 24. „Cu o durere infinită, Grupul Armani anunță trecerea în neființă a creatorului, fondatorului și forței motrice neobosite: Giorgio Armani”, se arată într-un […] Articolul ULTIMA ORĂ Celebrul designer italian Giorgio Armani a murit la 91 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
La sfârșitul trimestrului II 2025, în unitățile din sectorul real erau cu 4 și mai mulți salariați, iar în toate instituțiile bugetare au fost înregistrate circa 32,7 mii de locuri de muncă vacante, în creștere cu 1,4% față de trimestrul I al anului curent. Rata locurilor vacante a constituit 4,7%, menținându-se la nivelul trimestrului precedent, […] Articolul Criză de forță de muncă! Aproape 40% din locurile de muncă vacante sunt la stat apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Florida plănuiește să devină primul stat american care elimină obligativitatea vaccinării, o piatră de temelie de lungă durată a politicilor de sănătate publică menite să protejeze copiii și adulții de bolile infecțioase. Chirurgul general al statului, dr. Joseph Ladapo, care a anunțat decizia miercuri, a descris actualele cerințe din școli și din alte domenii drept „imorale” și o […] Articolul Primul stat american care renunță la vaccinarea obligatorie a copiilor apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
AUR vrea ca elevii și profesorii să cânte imnul și să recite „Tatăl Nostru” la începutul fiecărei zi de școală # Realitatea.md
Partidul AUR a depus în Parlament un proiect de lege controversat: intonarea Imnului Național și rostirea rugăciunii „Tatăl Nostru” la începutul fiecărei zi de școală. Documentul a apărut pe site-ul Consiliului Economic și Social (CES), scrie edupedu.ro. În expunerea de motive, inițiatorii proiectului susțin că măsura urmărește să ofere elevilor un cadru de reflecție și […] Articolul AUR vrea ca elevii și profesorii să cânte imnul și să recite „Tatăl Nostru” la începutul fiecărei zi de școală apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Un autobuz a lovit joi dimineață mai mulți pietoni pe o stradă aglomerată din Londra. În urma impactului, mai multe persoane, inclusiv șoferul vehiculului, au fost rănite și transportate la spital. Din fericire, nimeni nu a murit, a declarat Poliția Metropolitană, și nu s-au făcut arestări. A fost lansată o anchetă, a adăugat poliția. La […] Articolul VIDEO Un autobuz supraetajat a intrat în pietonii de pe un trotuar din Londra apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Renato Usatîi: Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51 și va lichida consiliile raionale # Realitatea.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la Nisporeni că formațiunea sa va promova în viitorul Parlament reducerea numărului de deputați de la 101 la 51 și lichidarea consiliilor raionale. Potrivit acestuia, economiile realizate, estimate la sute de milioane de lei, vor fi direcționate către proiecte de dezvoltare a localităților. Renato Usatîi a precizat că […] Articolul Renato Usatîi: Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51 și va lichida consiliile raionale apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Nu vă jucați cu focul! Meteorologii au emis cod galben de pericol de incendiu în Moldova # Realitatea.md
Meteorologii au emis cod galben de pericol de incendiu. Avertizarea meteo este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în perioada 5 – 15 septembrie. „În intervalul menționat, se menține pericol excepțional de incendiu cu caracter natural. În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, prezentul mesaj și harta vor fi actualizate”, transmite SHS. Pentru […] Articolul Nu vă jucați cu focul! Meteorologii au emis cod galben de pericol de incendiu în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.