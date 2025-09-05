CineMADE in Romania: Filmul „Din dragoste cu cele mai bune intenții”, la 22:00, la RLIVE TV  

09:00

Cea mai mare provocare cu care se confruntă pe moment poliția națională, pe lângă banii pompați de gruparea criminală Șor pentru a perturba procesele democratice din RM, este dezinformarea. Zilnic, în special pe rețeaua Tik Tok, apar sute și chiar mii de filmulețe video care răspândesc dezinformarea. 80 la sută sunt create prin intermediul inteligenței […] Articolul Șeful Poliției Naționale: Identificăm mii de videouri pe Tik Tok care răspândesc dezinformarea, 80% sunt create cu AI apare prima dată în Realitatea.md.