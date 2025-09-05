Moldova-Israel: Tricolorii și-au propus să înregistreze prima victorie în calificările Campionatul Mondial 2026
Realitatea.md, 5 septembrie 2025 12:50
Naționala Republicii Moldova și-a propus să înregistreze prima victorie în campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. După trei înfrângeri la rând, selecționerul Serghei Cleșcenco a promis că „tricolorii" vor face totul pentru a-i bucura pe suporteri cu un rezultat pozitiv în partida cu Israel. Antrenorul are, însă, probleme de lot, iar câțiva jucători
Acum 30 minute
12:50
După aurul de la Milano, Tarnovschi cucerește argintul la mondialele de canoe din Ungaria # Realitatea.md
Canoistul moldovean Serghei Tarnovschi a câștigat medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe marathon de la Gyor, Ungaria. El a parcurs cei 3,6 km în 15:42:30 și a terminat pe locul doi, la doar 19,43 secunde în spatele spaniolului Jame Duro. Pe locul trei s-a clasat Balazs Adolf din Ungaria. Performanța remarcabilă a lui
12:50
12:40
Un cetățean străin a încercat să mituiască un polițist de frontieră, din motiv că a depășit termenul de ședere în Republica Moldova. Incidentul a avut loc la punctul de trecere a frontierei „Leușeni-Albița, pe sensul de ieșire din țară. „Un cetățean ucrainean în vârstă de 46 de ani, pasager într-un autocar cu destinația Germania, a
Acum o oră
12:30
Zuckerberg îl dă în judecată pe Zuckerberg. Conturile unui avocat sunt blocate repetat de Facebook mai bine de 15 ani # Realitatea.md
Un avocat din statul Indiana, SUA, care poartă același nume ca fondatorul rețelei Facebook, Mark Zuckerberg, a intentat un proces împotriva companiei Meta. Acesta acuză gigantul tehnologic de neglijență și încălcarea contractului, după ce conturile sale personale și profesionale au fost suspendate în mod repetat sub pretextul că ar imita identitatea cunoscutului miliardar, scrie NYP.
12:30
Fiscul va bloca fondurile și resursele economice Irinei Vlah, anunță Recean. Care este motivul? # Realitatea.md
Premierul Dorin Recean anunță că autoritățile vor bloca, în termen de 2 zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah. „Nu vom tolera ca securitatea națională să fie călcată în picioare și transformată în jucăria unor portavoce ale Kremlinului. Azi Consiliul Interinstituțional de Supervizare a luat decizia de aplicare a măsurilor restrictive
12:20
O gheretă amplasată ilegal pe strada Ginta Latină, 17/1, a fost demontată și evacuată recent de angajații Preturii Ciocana, împreună cu Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Ciocana. Operațiunea s-a desfășurat respectând toate normele legale și măsurile de siguranță. Primăria Chișinău amintește cetățenilor că instalarea neautorizată a unor astfel de construcții contravine legislației, iar toate gheretele
Acum 2 ore
12:10
Alegerile din 28 septembrie sunt foarte importante. Moldovenii vor decide în ce direcție merge țara lor: spre Uniunea Europeană, cu locuri de muncă, siguranță și dezvoltare, sau înapoi sub influența Rusiei. Experții spun ca forțele pro-ruse, susținute financiar și ideologic de la Kremlin, își intensifică atacurile. Folosesc dezinformarea, propaganda, banii murdari și campanii agresive pentru
12:00
Al doilea șofer prins în stare de ebrietate la volan a fost condamnat la închisoare. Este vorba despre un tânăr de 24 de ani, care, în luna iulie 2025, a condus cu viteză excesivă un automobil prin comuna Colonița, municipiul Chișinău. Testarea alcoolscopica a arătat o concentrație de 0,56 mg/l alcool în aerul expirat. Tânărul
11:50
Victor Guzun, expert în administrație publică și digitalizare, invitat la „Realitatea te privește” # Realitatea.md
Alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt un moment de cotitură, o alegere între două lumi. Pe de o parte, există drumul European: cu reforme, investiții, pace, libertăți și dezvoltare durabilă. Pe de altă parte, forțele eurosceptice încearcă să oprească acest parcurs, folosind bani murdari, propagandă și manipulare pentru a destabiliza țara. Miza acestor alegeri este
11:50
Directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, a explicat în cadrul emisiunii „Gonța media" că decizia privind retragerea licenței de furnizare a gazelor naturale companiei pe care o conduce este direct legată de condițiile impuse de Uniunea Europeană pentru finanțarea sectorului energetic, transmite BANI.MD. „Efectiv, în primul rând, statul obține finanțarea de la Uniunea Europeană, pentru că asta
11:40
Agenția Proprietăți Publice (APP) informează vineri, 5 septembrie curent, că a fost finalizată procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM). Serghei Cotelinic a fost declarat învingător. Tot el a fost până acum director general interimar. Concursul a fost desfășurat în două
11:30
Vladimir Putin insistă cu invitația la Moscova pentru Volodimir Zelenski: „Îi vom asigura siguranța. Vă garantez 100%” # Realitatea.md
Vladimir Putin a declarat că este pregătit să poarte negocieri cu Ucraina și l-a invitat din nou pe președintele Volodimir Zelenski la Moscova, unde a promis că Rusia îi va asigura siguranța. „Uite cum stă treaba, partea ucraineană vrea această întâlniri și o propune. Noi suntem pregătiți pentru întâlniri la cel mai înalt nivel, eu
11:20
CineMADE in Romania: Filmul „Din dragoste cu cele mai bune intenții”, la 22:00, la RLIVE TV # Realitatea.md
Pelicula „Din dragoste cu cele mai bune intenții" de Adrian Sitaru este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 21:00. Filmul relatează povestea lui Alex, a cărui mamă este internată în spital în urma unui accident vascular cerebral. Viața lui iese de pe făgașul normal. La spital, tânărul
Acum 4 ore
11:10
Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Informația a fost confirmată pentru IPN de avocatul acestuia, Lucian Rogac, care a precizat că decizia a fost aprobată la 4 septembrie. Detalii suplimentare privind termenii și procedura de returnare a lui Plahotniuc în Republica Moldova nu au fost făcute publice
11:00
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, reținut pentru spălare de bani, va afla astăzi, 5 septembrie, dacă va rămâne în închisoare. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, vor pronunța sentința astăzi, începând cu ora 11:15, transmite Moldova 1. Anterior, procurorii au cerut arest preventiv pentru 30 de zile pentru politician. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul
11:00
Газа нет! Putin desființează arma electorală a partidelor pro-ruse de la Chișinău: Rusia se confruntă cu deficit de gaz # Realitatea.md
Promisiunile electorale ale partidelor pro-ruse din Republica Moldova privind gazul ieftin sunt puse sub semnul întrebării chiar de Vladimir Putin. Blocul Electoral Patriotic, format de PSRM, PCRM, dar și partidele conduse de Vasile Tarlev și Irina Vlah, a anunțat că va aduce gaz la 5 lei/metrul cub dacă ajunge la guvernare. Anterior, și Ilan Șor
11:00
Locuitorii municipiilor Soroca și Comrat își pot programa acum online susținerea examenelor auto, atât la proba teoretică, cât și la cea practică. Anunțul a fost făcut de Agenția Servicii Publice (ASP). Serviciul digital de programare a fost lansat în luna mai, în regim pilot, în subdiviziunile ASP din Cahul, Orhei, Căușeni, Edineț și Ungheni. Până
10:50
VIDEO Emilian Crețu a dat tonul? Marta Kos s-a întâlnit cu influenceri moldoveni de la care a primit cadouri # Realitatea.md
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, se află din nou la Chișinău zilele acestea și în agenda sa a fost inclusă o întâlnire cu câțiva influenceri moldoveni – promotori ai parcursului european. Din imaginile publicate pe rețele, se observă că au participat: moderatoarea de evenimente și prezentatoarea TV Lilu Ojovan, cântărețul de muzică populară Gabriel
10:40
NU vă panicați dacă veți auzi împușcături și explozii la Buiucani! Mascații de la „Fulger” vor desfășura exerciții # Realitatea.md
Vineri, 5 septembrie, 52 de angajați ai Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger" vor desfășura testul Bereta Neagră în sectorul Buiucani și suburbiile acestuia. În cadrul exercițiului se vor auzi focuri de armă și explozii. În acest sens, Poliția Națională îndeamnă cetățenii să-și păstreze calmul și să nu răspândească informații eronate în spațiul public.
10:40
Accident fatal la Hîncești: minor de 14 ani, decedat cu motocicleta fratelui, luată pe ascuns # Realitatea.md
Un băiat de 14 ani a decedat în dimineața zilei de vineri, 05 septembrie, după ce motocicleta pe care o conducea a derapat și s-a izbit într-un copac, pe traseul Ivanovca–Cățăleni, raionul Hîncești. Potrivit Poliției, minorul ar fi luat motocicleta fratelui său mai mare, cumpărată recent, fără a avea permisiunea acestuia. În jurul orei 08:00,
10:40
Andrei Năstase Candidează independent la alegerile Parlamentare. Politicianul este jurist de profesie, a condus anterior Platforma Demnitate și Adevăr, a fost membru de Guvern și deputat în Parlament. Slogan: Vocea ta în Parlament. Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană. Priorități, angajamente și promisiuni cheie: Reducerea numărului de ministere și de deputați, alegerea procurorului general de către popor,
10:20
VIDEO Orheiul Vechi, Soroca, Cricova sau Vadul lui Vodă: Locurile din Moldova, recomandate de vizitat străinilor # Realitatea.md
Orheiul Vechi, Soroca, Cricova, Lalova sau Vadul lui Vodă sunt câteva dintre locurile pe care moldovenii și străinii le recomandă turiștilor să le viziteze. Traian Stoianov a aflat de la cetățeni unde ar duce oaspeții țării ca să le arată toată frumusețea Moldovei. Printre opțiunile moldovenilor s-au mai numărat Năslavcea, Costeștiul, lunca Prutului, Ialoveniul, mănăstirile
10:20
VIDEO Potop cu grindină în Franța: Două case au fost lovite de trăsnet, iar mai multe străzi – inundate # Realitatea.md
Furtuni violente, însoţite de grindină, au provocat joi, 4 septembrie, inundaţii şi pagube semnificative în Franţa. Două case au fost lovite de trăsnet şi au luat foc. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. În alte zone, străzile s-au transformat în râuri, iar circulaţia pe şosele a fost aproape imposibilă. Potrivit Observatornews.ro, în doar
09:30
VIDEO Rețineri în dosarul organizației criminale „Kitaeț”: Percheziții și bunuri de milioane, confiscate # Realitatea.md
În perioada 02 -3 septembrie, oamenii legii au desfășurat nouă percheziții la domiciliile și în automobilele unor persoane vizate într-un dosar penal privind crearea și conducerea unei organizații criminale. În urma acestora au fost ridicate trei mașini de lux, bani, telefoane mobile, muniții și alte bunuri relevante pentru investigații, în valoare totală de peste 2
09:30
Poliția comentează acuzațiile lansate de Irina Vlah privind perchezițiile efectuate la colegii de partid # Realitatea.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, îi recomandă Irinei Vlah, președinta Partidului „Inima Moldovei", să nu se victimizeze politic, în contextul acuzațiilor lansate de aceasta, precum că perchezițiile efectuate la colegii ei de partid sunt o formă de represiune din partea autorităților. Declarațiile au fost făcute la emisiunea „Cabinetul din umbră" de la Jurnal
Acum 6 ore
09:10
DISINFO.MD Rusia – la începutul unei crize metalurgice de dimensiunea haosului anilor ’90 # Realitatea.md
Criza din industria metalurgică a Rusiei este comparabilă cu cea din anii '90, a declarat într-un interviu pentru RBC Aleksandr Șevelev, directorul general al „Severstal" — una dintre cele mai mari companii siderurgice din Rusia, responsabilă pentru 14% din producția totală de oțel a țării, scrie Disinfo.md cu referire la presa rusă. Potrivit lui Șevelev, industria
09:00
Șeful Poliției Naționale: Identificăm mii de videouri pe Tik Tok care răspândesc dezinformarea, 80% sunt create cu AI # Realitatea.md
Cea mai mare provocare cu care se confruntă pe moment poliția națională, pe lângă banii pompați de gruparea criminală Șor pentru a perturba procesele democratice din RM, este dezinformarea. Zilnic, în special pe rețeaua Tik Tok, apar sute și chiar mii de filmulețe video care răspândesc dezinformarea. 80 la sută sunt create prin intermediul inteligenței
08:50
Grosu, după ce Șor a raportat în fața lui Putin: „Planul lor meschin de a captura Moldova va eșua” # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, liderul și candidatul PAS, Igor Grosu, a avut o reacție, după ce oligarhul fugar Ilan Șor a apărut, alături de un reprezentat al PSB – bancă rusească acuzată că ar fi implicată în coruperea alegătorilor din Moldova – într-o videoconferință cu președintele rus Vladimir Putin. STOP CADRU Șor, la videoconferință
08:50
Președintele american Donald Trump urmează să semneze vineri un decret prezidențial prin care numele Departamentului Apărării va fi schimbat în Departamentul de Război, potrivit unui oficial de la Casa Albă. Această măsură a fost anunțată recent atât de Trump, cât și de secretarul apărării, Pete Hegseth. Într-o declarație din 25 august, președintele a afirmat: „Îl […] Articolul Trump vrea să redenumească Pentagonul în „Departamentul de Război” apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Percheziții de amploare într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor # Realitatea.md
Poliția desfășoară în această dimineață percheziții în mai multe localități din Republica Moldova. Se întâmplă în contextul investigării unor fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, comise în proporții mari, precum și a spălării de bani de către un grup criminal organizat în proporții deosebit […] Articolul Percheziții de amploare într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
VIDEO Ceban își justifică prezența la Moscova în ajunul invaziei din Ucraina: Sunt foarte multe manipulări și minciuni # Realitatea.md
Ion Ceban a respins acuzațiile și speculațiile legate de prezența sa la Moscova în ajunul invaziei ruse în Ucraina, afirmând că acestea reprezintă „manipulări și minciuni” care circulă de ani buni, în ciuda declarațiilor sale repetate privind circumstanțele deplasării. Liderul Blocului Electoral Alternativa și candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a prezentat […] Articolul VIDEO Ceban își justifică prezența la Moscova în ajunul invaziei din Ucraina: Sunt foarte multe manipulări și minciuni apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
VIDEO Avion vs dubiță: Cum va avea loc extrădarea lui Vlad Plahotniuc și ce se va întâmpla în primele ore # Realitatea.md
Fostul lider PDM Vladimir Plahotniuc ar putea să fie extrădat în Republica Moldova în următoarele săptămâni, însă procedurile depind de decizia Ministerului Justiției din Grecia. Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a mai dezvăluit că, de câteva zile, s-au făcut solicitări către companii aeriene, dar autoritățile încă nu au primit vreun răspuns. La fel, la emisiunea […] Articolul VIDEO Avion vs dubiță: Cum va avea loc extrădarea lui Vlad Plahotniuc și ce se va întâmpla în primele ore apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Atenție, consumatori! Astăzi, 5 septembrie vor avea loc întreruperi de curent în Chișinău și în alte localități # Realitatea.md
Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite clienților, Premier Energy informează că vineri, 5 septembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe mai multe adrese. Aceste intervenții sunt esențiale pentru asigurarea unei alimentări electrice sigure și eficiente, iar compania mulțumește anticipat pentru înțelegerea și răbdarea consumatorilor pe durata desfășurării […] Articolul Atenție, consumatori! Astăzi, 5 septembrie vor avea loc întreruperi de curent în Chișinău și în alte localități apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Vineri, 5 septembrie, ne așteaptă o zi cu vreme frumoasă și cer senin în toate regiunile țării. Potrivit datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, temperaturile maxime se vor încadra între +27 și +32 de grade Celsius, semn că începutul toamnei păstrează încă caracteristici de vară. Vântul va sufla slab, din direcția nord-est, cu o […] Articolul Vreme de vară în septembrie: Cer senin și temperaturi de până la 32°C în toată țara apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Fostul președinte american Joe Biden a fost supus recent unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea celulelor canceroase de pe piele, a confirmat purtătorul său de cuvânt. Procedura, cunoscută sub denumirea de operație Mohs, este utilizată frecvent pentru tratarea celor mai comune forme de cancer de piele. Aceasta constă în îndepărtarea strat cu strat a țesutului afectat, […] Articolul Joe Biden a suferit o nouă operație pentru îndepărtarea unui cancer de piele apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Kremlinul respinge garanțiile de securitate oferite Ucrainei de forțe străine. Peskov: „Nu pot fi asigurate” # Realitatea.md
Kremlinul a declarat vineri că garanţiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi oferite de trupe militare străine şi că este încă un drum lung de parcurs până la o posibilă întâlnire la nivel înalt între Moscova şi Kiev pentru soluţionarea conflictului. Declaraţia vine în contextul în care, joi, 26 de ţări şi-au exprimat angajamentul […] Articolul Kremlinul respinge garanțiile de securitate oferite Ucrainei de forțe străine. Peskov: „Nu pot fi asigurate” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
07:10
Un cutremur cu magnitudinea de moment 5,6 a lovit joi sud-estul Afganistanului, potrivit Serviciului de Geologie al Statelor Unite. Este al treilea seism semnificativ înregistrat în aceeași regiune de duminică încoace, când un cutremur devastator a ucis peste 2.200 de persoane – unul dintre cele mai mortale din ultimii ani. Naqibullah Rahimi, purtător de cuvânt […] Articolul Peste 2.200 de morți în Afganistan după o serie de cutremure devastatoare apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:00
Un iaht de 1 milion de dolari s-a scufundat la doar câteva minute după ce a fost lansat la apă # Realitatea.md
Un iaht în valoare de aproape 1 milion de dolari s-a scufundat în largul coastelor Turciei la doar 15 minute după inaugurare, pasagerii și echipajul panicați au sărit peste bord, transmite digi24.ro. O înregistrare video dramatică realizată de un amator arată nava Dolce Vento intrând ușor în apă în largul coastei Zonguldak, în districtul Eregli […] Articolul Un iaht de 1 milion de dolari s-a scufundat la doar câteva minute după ce a fost lansat la apă apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Legendarul designer de modă Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani, a anunțat compania sa. Miliardarul de origine italiană a fost primul designer după Coco Chanel care a adus o schimbare de durată în modul în care oamenii se îmbracă, transmite adevărul.ro. „Cu infinită tristețe, Grupul Armani anunță trecerea în neființă a […] Articolul Giorgio Armani a murit. Legendarul designer a revoluționat moda pentru totdeauna apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Un bilet dus-întors și un sfârșit neașteptat. Fiul primarului din Cotiujenii Mici, găsit fără viață într-o pădure # Realitatea.md
Moartea fiului primarului din Cotiujenii Mici, raionul Sîngerei, rămâne învăluită de mister. Tânărul de 32 de ani, stabilit de mai mulți ani în Marea Britanie, a fost găsit fără suflare într-o pădure din raionul Orhei, la aproape 90 de kilometri de casă. Poliția vorbește despre un suicid, însă familia respinge această versiune și cere investigații […] Articolul Un bilet dus-întors și un sfârșit neașteptat. Fiul primarului din Cotiujenii Mici, găsit fără viață într-o pădure apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Doi șoferi prinși drogați la volan în Chișinău. Unul dintre ei era căutat pentru furt și alte ilegalități # Realitatea.md
Doi conducători auto, care se aflau la volan sub influența substanțelor narcotice, au fost depistați de polițiștii Secției patrulare Chișinău. Primul caz a avut loc în sectorul Botanica al Capitalei. Pe strada Grenoble, un bărbat de 24 de ani, aflat la volanul unui BMW, a fost testat pozitiv la cannabis. Al doilea caz a fost […] Articolul Doi șoferi prinși drogați la volan în Chișinău. Unul dintre ei era căutat pentru furt și alte ilegalități apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Echipele de la Cahul au făcut senzație la turneul internațional de fotbal pentru copii din Bulgaria # Realitatea.md
În perioada 20–26 august 2025, orașul Obzor din Bulgaria a găzduit un prestigios turneu internațional de fotbal pentru copii, cu participarea echipelor din Bulgaria, Polonia, Kazahstan, România, Arabia Saudită și Republica Moldova, transmite ziuadeazi.md. Printre participanți s-au aflat și trei echipe din municipiul Cahul, care au reușit performanțe remarcabile și au dus faima fotbalului de […] Articolul Echipele de la Cahul au făcut senzație la turneul internațional de fotbal pentru copii din Bulgaria apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
În Republica Moldova urmează să fie creată poliția judecătorească, structură destinată asigurării pazei și securității în instanțe. Reprezentanții instituțiilor de profil au examinat mecanismele de organizare și funcționare a noii entități, în cadrul unei ședințe convocată de Ministerul Justiției. În cadrul discuțiilor, s-a reiterat caracterul urgent și esențial al instituirii și funcționalității poliției judecătorești, subliniindu-se […] Articolul Instituirea și funcționarea poliției judecătorești în atenția autorităților apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Premierul Recean, după întrevederea cu Marta Kos: „UE recunoaște progresele Republicii Moldova în domeniul reformelor” # Realitatea.md
Uniunea Europeană constată progrese semnificative realizate de Guvernul Republicii Moldova în domeniul reformelor și anunță debursarea a 18,9 milioane de euro de către Comisia Europeană prin intermediul Mecanismului pentru reformă și creștere economică. Banii vor ajunge la buget pentru realizarea activităților din Planul de creștere. Potrivit prim-ministrului Dorin Recean, vizita înaltei oficiale europene reconfirmă parteneriatul […] Articolul Premierul Recean, după întrevederea cu Marta Kos: „UE recunoaște progresele Republicii Moldova în domeniul reformelor” apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
Judecătoria Cahul a decis astăzi, 4 septembrie, eliberarea celor patru membri ai Partidului Republican „Inima Moldovei”, care au fost reținuți în cadrul perchezițiilor din sudul țării. Aceștia figurează într-o cauză penală privind coruperea electorală și finanțarea ilegală a partidelor politice. „Primul pas spre restabilirea dreptății! Judecătoria Cahul a eliberat din izolator membrii INIMA MOLDOVEI”, a […] Articolul Cei 4 membri ai Partidului Republican „Inima Moldovei” au fost eliberați apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Universitățile din țară desfășoară, pe parcursul lunii septembrie, al III-lea tur de admitere pentru studii superioare de licență și master. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării mai sunt disponibile 575 de locuri bugetare. Cele mai multe locuri bugetare la licență sunt la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”- 148, urmată de Universitatea de Stat din Moldova – 111 și […] Articolul 575 de locuri bugetare disponibile la licență în universitățile din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Un incendiu puternic, urmat de o explozie, a izbucnit în seara zilei de 4 septembrie 2025, pe strada Voluntarilor 4 din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor confirmate de ofițerul de presă al IGSU, Liliana Pușcașu, focul a cuprins în totalitate încăperea unei cafenele, iar deflagrația s-a produs în timpul arderii. La fața locului au fost mobilizate […] Articolul VIDEO Explozie la o cafenea din Chișinău. Pompierii se află la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Australia a adoptat joi o lege care permite deportarea mai rapidă a cetățenilor străini către țări terțe. Mai exact, inițial persoanele vor fi trimise pe insula pacifică Nauru, dacă li s-au refuzat vizele din cauza condamnărilor penale. În baza unui acord pe 30 de ani semnat cu Nauru vinerea trecută, Australia a convenit să plătească […] Articolul Australia vrea să reloce migranții care nu au primit viză pe o insulă din Pacific apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Două proiecte de modernizare a infrastructurii medicale, în valoare totală de peste 1,3 milioane de lei, vor fi finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Acestea prevăd eficientizarea energetică a Oficiului Medicilor de Familie din Cimișeni, raionul Criuleni, și termoizolarea OMF Selemet, din raionul Cimișlia. Banii au fost alocați din fondul de dezvoltare […] Articolul 1,3 milioane de lei, investiți în spitalele de la Criuleni și Cimișlia apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
VIDEO Percheziții de amploare în țară: Două persoane, reținute într-un dosar de corupere a alegătorilor # Realitatea.md
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore într-o cauză penală ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani după ce, astăzi, 4 septembrie, oamenii legii au efectuat peste 40 de percheziții în mai multe localități din țără. „Investigațiile au stabilit că un grup de persoane, cu roluri bine […] Articolul VIDEO Percheziții de amploare în țară: Două persoane, reținute într-un dosar de corupere a alegătorilor apare prima dată în Realitatea.md.
