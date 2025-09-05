Moldova-Israel: Tricolorii și-au propus să înregistreze prima victorie în calificările Campionatul Mondial 2026

17:10

Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore într-o cauză penală ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani după ce, astăzi, 4 septembrie, oamenii legii au efectuat peste 40 de percheziții în mai multe localități din țară. „Investigațiile au stabilit că un grup de persoane, cu roluri bine […]