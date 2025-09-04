Povestea scriitoarei din R. Moldova care predă limba română copiilor din Marea Britanie

14:10

Parcul Sarmizegetusa din Chişinău rămâne în continuare neiluminat, la un an după accidentul tragic în care o fetiță de 11 ani a murit, iar un băiețel de 6 ani a fost grav rănit în urma unui scurtcircuit la firele electrice. Autoritățile locale spun că nu pot repara sistemul de iluminat până la încheierea anchetei. CNA, care a preluat dosarul, susţine că cercetările continuă, dar încă nu există bănuiți sau învinuiți.