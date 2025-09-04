Povestea scriitoarei din R. Moldova care predă limba română copiilor din Marea Britanie
TVR Moldova, 4 septembrie 2025 18:10
Scriitoarea Anda Vahnovan a revenit la Chișinău pentru a vorbi despre literatură și despre cum limba română poate rămâne „un spațiu interior care nu se pierde”, chiar și pentru cei care trăiesc departe de casă.
• • •
Acum 30 minute
18:10
Acum 2 ore
17:20
Rusia vrea să schimbe puterea din R. Moldova cu 350 de milioane de dolari, Dmitri Gordon # TVR Moldova
Rusia are un plan în valoare de 350 de milioane de dolari pentru schimbarea puterii din Republica Moldova cu una pro-rusă. Scenariul se dorește a fi pus în aplicare la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a scris jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon, citând documente scurse de la Kremlin, scrie TVR Info.
17:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod Galben de incediu pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în perioada 5-15 septembrie. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) vine cu recomandări pentru cetățeni în vederea prevenirii incendiilor, în special în zonele cu vegetație uscată, păduri și terenuri agricole.
17:20
Două persoane reținute, mașini, telefoane mobile, laptopuri și carduri bancare, liste cu persoane și automobile implicate la proteste, inclusiv cu sumele achitate acestora – acestea sunt rezultatele perchezițiilor în mai multe localități din nordul Republicii Moldova ale angajaților poliției și procurorilor specializați în combaterea criminalității organizate. Toate aceste acțiuni au avut loc în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor.
17:10
Wizz Air extinde operațiunile în Republica Moldova: Șase rute noi și două aeronave suplimentare # TVR Moldova
Compania aeriană Wizz Air a anunțat extinderea activității în R. Moldova și lansarea a șase curse noi spre orașe europene: Hamburg, Torino, Frankfurt Hahn, Nisa, Praga și Copenhaga.
17:00
Cristian-Leon Țurcanu: Chișinăul și Bucureștiul reușesc tot mai eficient să construiască punți # TVR Moldova
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a afirmat în contextul evenimentului dedicat oferirii celor peste 80.000 de cărți pentru 200 de biblioteci din Republica Moldova, că Chișinăul și Bucureștiul reușesc tot mai eficient să construiască punți, să se interconecteze tot mai rapid și să asigure condiții de viață mai bune pentru fiecare cetățean.
16:50
Comisia Europeană a debursat 18,9 milioane de euro pentru Republica Moldova în cadrul Facilității de Reformă și Creștere. Acești bani se adaugă celor 270 de milioane de euro, reprezentând prefinanțare acordată în acest an. În același timp, UE lansează un apel către întreprinderi pentru a investi în Republica Moldova.
16:40
Poliția anunță modificări în circulația rutieră din Chișinău pentru fluidizarea traficului # TVR Moldova
Poliția R. Moldova informează că, pentru a preveni ambuteiajele în orele de vârf și a asigura o circulație mai sigură în capitală, au fost aduse mai multe modificări în sistematizarea traficului.
Acum 4 ore
16:10
Colegul nostru Anatol Fornea a acceptat provocarea și și-a aranjat barba chiar în direct. Bărbierului Constantin Lisnic a venit nu doar cu unelte de lucru, ci și cu recomandări practice pentru toți bărbații care își doresc un look îngrijit și modern.
15:40
Are 52 de ani, dar spune că se simte ca un tânăr. Veaceslav Marsejnii și-a schimbat radical viața acum 12 ani, când a renunțat la carne, lactate și făinoase. La vremea aceea cântărea peste 110 kilograme, iar acum vorbește cu entuziasm despre beneficiile alimentației vegane.
15:30
Marta Kos, despre cele 1,9 miliarde de euro: „Vom monitoriza foarte atent cum sunț cheltuiți” # TVR Moldova
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a spus că cele 1,9 miliarde de euro, acordate de UE pentru Republica Moldova, sunt destinate infrastructurii, economiei și coeziunii sociale în Republica Moldova și că cheltuirea lor va fi monitorizată strict, deoarece sunt banii contribuabililor europeni.
15:20
În noaptea de 4 septembrie 2025, un incendiu a izbucnit într-o gospodărie din satul Sîngureni, raionul Rîșcani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:20.
15:10
La Opaci, Căușeni, se pregătește tizic, Moldsilva pregătește pentru vânzare lemne de foc # TVR Moldova
Deși suntem la început de toamnă, basarabenii de la sate au început deja pregătirile pentru sezonul rece. Unii își fac rezerve de lemne pentru foc, alții păstrează și tradițiile și produc tizic, binecunoscuta turtă din balegă amestecată cu paie, folosită drept combustibil.
15:00
Marta Kos: „Cel mai bun răspuns la ingerințele Rusiei este victoria forțelor pro-europene” # TVR Moldova
În cadrul unei conferințe de presă organizate joi, viceprim-ministra pentru Integrare Europeneană, Cristina Gherasimov, și comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, au comentat ingerințele Rusiei în alegerile parlamentare ce vor avea loc pe 28 septembrie în Republica Moldova.
14:50
Nu există nimic mai relaxant pentru unii decât să închidă ușa băii, eventual să o și încui, și să se ascundă pentru câteva minute de restul familiei. De mult timp, toaleta este văzută ca un refugiu pentru lecturi ușoare sau, pentru părinții ocupați, ca un loc de „timp doar pentru ei”.
14:40
Ieri, 3 septembrie, a debutat la Chișinău cea de-a 8-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest 2025, un eveniment ce aduce împreună peste 30 de edituri din România și Republica Moldova. Atmosfera a fost una de sărbătoare culturală, plină de cititori de toate vârstele, autori și profesioniști ai lumii editoriale.
Acum 6 ore
13:50
Peste 80 de mii de cărţi în limba română vor ajunge, în următoarele zile, în peste 200 de biblioteci din Republica Moldova. Lotul de carte a fost donat astăzi de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova al Guvernului României în cadrul unui eveniment festiv care a avut loc la Chişinău.
13:50
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, s-a întâlinit joi cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Chișinău. Oficialul european a felicitat Republica Moldova pentru progresele rapide pe drumul spre aderarea la Uniunea Europeană.
13:40
Fostul deputat PDM, Constantin Țuțu, un apropiat de-al lui Vladimir Plahotniuc, și-ar fi amânat revenirea în Republica Moldova. Inițial, Țuțu planifica să revină din Grecia joi dimineaţă, dar și-a reprogramat cursa aeriană pentru duminică, 7 septembrie.
13:20
Angajații Centrului Național Anticorupție (CNA) au descins joi dimineață în mai multe locații din raionul Strășeni la o companie de construcții suspectată de lucrări ilegale. Potrivit CNA, compania ar fi executat lucrări la un imobil fără să aibă toate actele necesare în regulă.
12:40
După demersul CEC, mitropolitul Vladimir le interzice preoților săi „jocurile politice” # TVR Moldova
Mitropolitul Vladimir, cel care conduce Mitropolia Moldovei, instituție subordonată Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Ruse, solicită clerilor să nu se lase manipulați și implicați în jocuri politice, să se abțină de la propagandă politică și să îndemne enoriașii să-și exercite dreptul la vot în mod liber și conștient în contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Acum 8 ore
12:10
Antonio Costa: „După următoarele alegeri din R. Moldova demarăm procedurile de preaderare la UE” # TVR Moldova
Președintel Consiliului European, Antonio Costa, a menționat că, după alegerile 28 septembrie, vor exista condițiile necesare pentru a deschide oficial negocierile cu Republica Moldova. Declarația a fost făcută miercuri, la București, după conferința de presă comună cu președintele României, Nicușor Dan.
11:20
Cetățenii Republicii Moldova pot călători de astăzi, fără viză, în Emiratele Arabe Unite # TVR Moldova
Începând de joi, 4 septembrie, cetățenii Republicii Moldova vor putea călători fără viză în Emiratele Arabe Unite în urma semnării unui memorandum de înțelegere la Abu Dhabi. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), documentul a fost semnat pe 4 august de ministrul Afacerilor Externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, și omologul său emirian, Șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan.
10:30
Angajații Inspectoratului Național de Investigații, ai Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” au descinsîn primele ore ale dimineții de joi, cu peste 40 de percheziții, în nordul Republicii Moldova.
Acum 12 ore
09:30
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc miercuri, 3 septembrie.
Acum 24 ore
22:40
„După ani de înstrăinare”, volum dedicat lui Eugen Doga, lansare la Biblioteca mun. „B.P. Hasdeu” # TVR Moldova
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Chișinău, Fundația „Dominanta”, Asociația de Dezvoltare pentru România, Cenaclul „Magia cuvântului” au bucuria de a vă invita la lansarea volumului „După ani de înstrăinare ..: Eugen Doga „Timpul, arbitru suprem”, cel de-al treilea volum din proiectul „Eugen Doga - Mergând după soare”, autoare - Iuliana Gorea Costin. Evenimentul va avea loc joi, 4 septembrie 2025, ora 16.00, la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”.
21:20
Alexandra Chiriacova și Vladislav Ursu au fost la un pas de aurul probei de dublu mixt a unui turneu de tenis de masă din Cehia. Cei doi sportivi din Republica Moldova au fost învinși în finală de perechea formată de reprezentanții Japoniei.
21:10
Halterofilul Marin Robu va afla până la finalul acestui an dacă va fi sau nu medaliat olimpic la Olimpiada de la Paris. Ieri a avut loc ședința finală la Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Elveția în cazul sportivului din Republica Moldova, care ar fi fost defavorizat în lupta pentru prezența pe podiumul celei mai importante competiții din lume.
21:00
În contextul campaniei electorale desfășurată în perioada 28 august – 28 septembrie 2025, Inspectoratul General al Poliției (IGP) lansează campania națională de informare și responsabilizare civică „Nu te juca cu votul”. Campania are drept scop prevenirea coruperii alegătorilor și consolidarea încrederii cetățenilor în puterea votului liber și corect.
20:50
Oana Țoiu: „România nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază lângă Putin” # TVR Moldova
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a reacționat după ce foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la Beijing la parada dedicată marcării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial, potrivit TVRInfo.
20:40
Ion Ceban, liderul Partidului Mișcarea Alternativă Națională, a confirmat că și-a suspendat activitatea de primar general al Chișinăului pentru a se dedica campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
20:10
Candidata independentă Tatiana Crețu s-a lansat în campania electorală. Într-o înregistrare pe Facebook, aceasta le promite alegătirilor că nu va fi un politician „clasic” şi că va face să fie auzită vocea fiecărui cetăţean. După ce s-a aflat mulţi ani în Diaspora, Tatiana Creţu spune că îşi doreşte să aducă democraţie europeană în Republica Moldova.
19:40
„Nu te juca cu votul, căci vei pierde totul!”: Poliția lansează campanie anti-corupție electorală # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliţiei a lansat astăzi campania naţională cu sloganul "Nu te juca cu votul, că vei pierde totul". Iniţiativa îşi propune să prevină coruperea alegătorilor înainte de alegerile parlamentare care se vor desfăşura în Republica Moldova pe 28 septembrie. Autorităţile de la Chişinău au declarat că nu vor permite ca democraţia să fie vândută.
19:30
Cultura care unește: președinții României și Republicii Moldova salută ediția Bookfest 2025 # TVR Moldova
O nouă ediţie a Salonului Internaţional de Carte Bookfest Chișinău şi-a deschis astăzi porţile la Chişinău. Titlurile noi şi întâlnirile cu scriitorii consacraţi au fost printre motivele care au determinat zeci de împătimiţi de lectură să ia parte la eveniment. Și ediţia din acest an a debutat cu mesajele de salut ale preşedinţilor Republicii Moldova, Maia Sandu, şi României, Nicușor Dan.
18:40
Importanţa Armatei Naţionale pentru Republica Moldova a fost conştientizată după ce Rusia a atacat, în 2022, Ucraina. De aceea, autorităţile de la Chişinău, cu sprijinul partenerilor externi, au început modernizările. Până acum, armata a fost Cenuşăreasa societăţii, aşa cum o numesc experţii, rolul ei fiind ingnorat de politicieni. De ziua Armatei Naţionale, autorităţile promit să investească şi mai mult, pentru a recupera întârzierile din ultimele trei decenii.
Ieri
18:10
Într-o nouă ediție a emisiunii „La pas prin țară”, Ion ne prezintă cele mai frumoase locuri de la Molovata Nouă, Dubăsari. Ce puteți vedea acolo, vă arătăm într-un reportaj.
17:50
Suspectul în cazul asasinării fostului speaker al Ucrainei a dezvăluit motivele crimei # TVR Moldova
Tribunalul Districtual Halitskyi din Lviv a ales o măsură preventivă pentru suspectul în uciderea deputatului și fostului președinte al Radei Supreme a Ucrainei, Andriy Parubiy. Învinuitul Mykhailo Stselnikov a fost plasat în arest preventiv pentru 60 de zile, fără dreptul de a plăti cauțiune.
17:50
Timp de trei zile, 5-7 septembrie, Chișinăul găzduiește în premieră „Concours Mondial de Bruxelles” # TVR Moldova
În această toamnă, Chișinăul devine epicentrul mondial al efervescenței și rafinamentului. Între 5-7 septembrie 2025, Republica Moldova va găzdui în premieră „Concours Mondial de Bruxelles” – una dintre cele mai prestigioase competiții vinicole internaționale. Evenimentul dedicat exclusiv vinurilor spumante va transforma țara noastră în cea mai importantă scenă a comunității vinicole globale și într-o destinație vizibilă pe harta turismului vitivinicol.
17:40
17:10
Chiar dacă a început un nou an de studii, elevii pot participa la activități distractive, în afara școlii. Săptămânal, la Muzeul Național de Artă al Moldovei sunt organizate excursii și ateliere pentru copii, adolescenți și adulți.
17:00
/FOTO/ Documente, bugete și chaturi interne, expuse: Rețeaua „Evrazia” a lui Ilan Șor, deconspirată # TVR Moldova
Organizația „Evrazia”, în spatele căreia se află condamnatul fugar Ilan Șor, responsabilă de mai multe proiecte de soft power și propagandă în Republica Moldova, a fost ținta unui atac cibernetic. Pe adresa redacției Deschide.MD au fost transmise mai multe informații cu documente interne, bugete lunare, dar și discuții dintr-un chat de coordonare al echipei.
16:10
Astăzi, Armata Națională sărbătorește 34 de ani de la înființare – trei decenii și jumătate de disciplină, onoare și devotament față de Republica Moldova. Cu acest prilej, la Telematinal au fost invitați Parascovia Văcaru, angajată a Serviciului Logistic al Academiei Militare „Alexandru cel Bun” și participantă la misiuni internaționale de menținere a păcii, precum și Dionisie Cibotaru, reprezentant al secției învățământ din cadrul aceleiași instituții.
16:10
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postica, a menționat că instituția pe care o reprezintă a solicitat în mai multe rânduri Mitropoliei Moldovei, structură bisericească subordonată Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Ruse, să se abțină de la implicarea în campania electorală, însă aceasta din urmă a ignorat demersurile responsabililor de domeniul electoral.
16:10
Fugarul Nesterovschi se bate cu ANI pentru a scăpa de confiscarea a peste 360.000 de lei # TVR Moldova
Avocații lui Alexandr Nesterovschi au contestat decizia instanței de apel în litigiul clientului lor fugar cu Autoritatea Națională de Integritate (ANI), potrivit Anticorupție.md. Inspectorii de integritate i-au depistat o avere nejustificată de peste 364.000 de lei pe parcursul 2020-2023. Alexandr Nesterovschi a fost condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei.
15:40
Executivul a aprobat astăzi, 3 septembrie, la inițiativa Ministerului Sănătății, Programul național pentru digitalizare și inovare în sănătate 2025–2030, un pas strategic pentru modernizarea sistemului de sănătate din Republica Moldova.
15:40
Cristian-Leon Țurcanu: De la an la an, Bookfest Chișinău reușește să aducă împreună oameni și idei # TVR Moldova
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, susține că, de la an la an, Bookfest Chișinău reușește tot mai bine să aducă împreună oameni și idei, să ne prezinte așa cum suntem, ca indivizi, ca societăți – cu calități și imperfecțiuni deopotrivă.
15:30
Maia Sandu: Bookfest, o tradiție la Chișinău, un proiect care ne arată cât de puternică este cultura # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis miercuri un mesaj în deschiderea ediției a VIII-a a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău.
14:50
Reacția lui Adrian Năstase, după ce a apărut, la Beijing, alături de Putin, Xi Jinping și Jong-un # TVR Moldova
Adrian Năstase i-a răspuns ministrei de Externe Oana Țoiu, care a declarat că “România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin”, scrie TVR Info.
14:10
Parcul Sarmizegetusa din Chişinău rămâne în continuare neiluminat, la un an după accidentul tragic în care o fetiță de 11 ani a murit, iar un băiețel de 6 ani a fost grav rănit în urma unui scurtcircuit la firele electrice. Autoritățile locale spun că nu pot repara sistemul de iluminat până la încheierea anchetei. CNA, care a preluat dosarul, susţine că cercetările continuă, dar încă nu există bănuiți sau învinuiți.
