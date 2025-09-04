Marta Kos: „Cel mai bun răspuns la ingerințele Rusiei este victoria forțelor pro-europene”

12:00

Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postica, a atenționat că, în cazul coruperii alegătorilor, sunt prevăzute sancțiuni contravenționale și penale atât pentru cei care oferă mită electorală, cât și pentru cei care acceptă mită electorală. El a mai subliniat că s-au atestat cazuri în care, în secțiile destinate locuitorilor din regiunea transnistreană, unii cetățeni s-au apropiat de membrii comisiei electorale să le ceară bani după ce și-au exprimat votul.