04:00

Capacitățile ofensive ale Ucrainei par să primească un impuls semnificativ în lunile următoare, odată cu anunțul că SUA a autorizat o vânzare de 3.350 de rachete ERAM (Muniție de atac cu rază extinsă de acțiune), finanțată din fonduri europene. Potrivit ambasadorului american la NATO, Matt Whitaker, această mișcare este un efort al președintelui american Donald Trump [...] Articolul 3.350 de rachete ERAM se îndreaptă spre Ucraina. Cum pot fi folosite împotriva Rusiei apare prima dată în DISINFO.MD.