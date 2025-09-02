Autoritățile franceze au ordonat spitalelor să fie pregătite, până anul viitor, pentru un posibil conflict militar major în Europa
DISINFO.MD, 2 septembrie 2025 04:30
Într-un climat internațional tot mai tensionat, autoritățile franceze au emis un ordin fără precedent: spitalele din Hexagon trebuie să fie pregătite, până cel târziu în martie 2026, pentru scenariul unui „angajament militar major” pe continentul european. Documentul a fost obținut de săptămânalul Le Canard Enchaîné. Potrivit ministerului francez al Sănătății, prioritatea este de a adapta [...] Articolul Autoritățile franceze au ordonat spitalelor să fie pregătite, până anul viitor, pentru un posibil conflict militar major în Europa apare prima dată în DISINFO.MD.
• • •
Alte ştiri de DISINFO.MD
Acum 15 minute
04:30
Autoritățile franceze au ordonat spitalelor să fie pregătite, până anul viitor, pentru un posibil conflict militar major în Europa # DISINFO.MD
Într-un climat internațional tot mai tensionat, autoritățile franceze au emis un ordin fără precedent: spitalele din Hexagon trebuie să fie pregătite, până cel târziu în martie 2026, pentru scenariul unui „angajament militar major” pe continentul european. Documentul a fost obținut de săptămânalul Le Canard Enchaîné. Potrivit ministerului francez al Sănătății, prioritatea este de a adapta [...] Articolul Autoritățile franceze au ordonat spitalelor să fie pregătite, până anul viitor, pentru un posibil conflict militar major în Europa apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 30 minute
04:20
Moștenirea „istoricului”: consilierul lui Putin, Vladimir Medinski și imperiul imobiliar de șase miliarde # DISINFO.MD
Vladimir Medinski, fost ministru al Culturii și actual consilier al președintelui rus, deține împreună cu familia sa cel puțin 57 de proprietăți imobiliare în Moscova și regiunea Moscovei, cu o valoare totală estimată la aproape 6 miliarde de ruble, potrivit unei noi investigații realizate de Fundația pentru Lupta Împotriva Corupției (FBK). Printre bunurile imobiliare identificate [...] Articolul Moștenirea „istoricului”: consilierul lui Putin, Vladimir Medinski și imperiul imobiliar de șase miliarde apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum o oră
04:00
O hartă filmată în spatele lui Valeri Gherasimov arată intențiile Rusiei de a ajunge la granițele României # DISINFO.MD
O hartă apărută în timpul unui discurs al șefului Statului Major General, Valeri Gherasimov, sugerează ambițiile Rusiei de a cuceri regiunile Odesa și Harkov, ceea ce ar aduce Kremlinul până la granițele României. Câteva imagini difuzate sâmbătă, 30 august, de Ministerul rus al Apărării au stârnit ample discuţii şi îngrijorări pe plan internațional. În timp [...] Articolul O hartă filmată în spatele lui Valeri Gherasimov arată intențiile Rusiei de a ajunge la granițele României apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 24 ore
08:00
ANALIZĂ „S-a îndopat cu resursele noastre”. Revolta unei foste colonii franceze față de Paris deschide calea pentru dominația Rusiei în Africa # DISINFO.MD
Rusia ia în considerare posibilitatea construirii unei centrale nucleare în Niger, un stat vast și arid, bogat în uraniu, de la marginea deșertului Sahara, care trebuie să importe cea mai mare parte a energiei electrice. Un avantaj geopolitic în fața Occidentului Poate fi considerat impracticabil și s-ar putea să nu se întâmple niciodată, dar conceptul [...] Articolul ANALIZĂ „S-a îndopat cu resursele noastre”. Revolta unei foste colonii franceze față de Paris deschide calea pentru dominația Rusiei în Africa apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Europa are un plan „destul de precis” pentru trimiterea de trupe în Ucraina, spune Ursula von der Leyen. Ce asigurări a dat Trump # DISINFO.MD
Capitalele europene lucrează la „planuri destul de precise” pentru potențiale desfășurări militare în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict, care vor avea sprijinul deplin al capabilităților americane, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, într-un interviu pentru Financial Times. Există o „foaie de parcurs clară” pentru posibile desfășurări. „Garanțiile de securitate [...] Articolul Europa are un plan „destul de precis” pentru trimiterea de trupe în Ucraina, spune Ursula von der Leyen. Ce asigurări a dat Trump apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Lituania instalează „dinți de dragon” la granița cu Kaliningrad: „O măsură de precauție” # DISINFO.MD
Lituania a finalizat instalarea unor obstacole antitanc, cunoscute sub denumirea de „dinți de dragon”, la granița cu enclava rusă Kaliningrad. Aceste obstacole anti-tanc, blocuri piramidale din beton armat, sunt concepute pentru a împiedica sau încetini înaintarea vehiculelor blindate. „Dinții de dragon” au fost folosiți pe scară largă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, la Linia [...] Articolul Lituania instalează „dinți de dragon” la granița cu Kaliningrad: „O măsură de precauție” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Ursula von der Leyen îl numește pe Putin „un prădător”: „Trebuie să păstrăm sentimentul de urgență” # DISINFO.MD
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat un avertisment dur împotriva lui Vladimir Putin, pe care l-a numit „un prădător”, în timpul unei vizite la granița Poloniei cu Belarus. Ea a subliniat că liderul de la Kremlin „nu se schimbă și nu se va schimba”, reafirmând sprijinul Uniunii Europene pentru statele aflate în linia [...] Articolul Ursula von der Leyen îl numește pe Putin „un prădător”: „Trebuie să păstrăm sentimentul de urgență” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Friedrich Merz avertizează că războiul din Ucraina va fi unul de „lungă durată”: „Poimâine vom fi noi” # DISINFO.MD
Cancelarul german Friedrich Merz se așteaptă ca războiul din Ucraina să dureze mult timp, avertizând că o capitulare a Kievului ar însemna că Rusia ar putea ataca altă țară, inclusiv una din Occident. Friedrich Merz a declarat că se așteaptă ca războiul din Ucraina să dureze mult timp, subliniind necesitatea unei rezistențe ferme împotriva agresiunii ruse. Comentariile [...] Articolul Friedrich Merz avertizează că războiul din Ucraina va fi unul de „lungă durată”: „Poimâine vom fi noi” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Mărturii cutremurătoare ale prizonierilor ucraineni despre torturile rusești: „Simțeam că trupul meu arde pe dinăuntru” # DISINFO.MD
Foști prizonieri de război ucraineni descriu un adevărat „lanț de tortură” practicat de armata rusă. Mărturiile adunate de ONU și organizații internaționale dezvăluie o realitate greu de imaginat: bătăi, electrocutări și violențe sexuale, până la castrări și experimente chirurgicale. Un exemplu șocant este cel al lui Vladislav, un soldat ucrainean de 33 de ani, capturat lângă [...] Articolul Mărturii cutremurătoare ale prizonierilor ucraineni despre torturile rusești: „Simțeam că trupul meu arde pe dinăuntru” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Oficiali americani și europeni avertizează că Rusia folosește drone de recunoaștere pentru a monitoriza traseele prin care SUA și aliații săi transportă provizii militare în estul Germaniei. Zborurile ridică temeri legate de noi acțiuni de sabotaj pe teritoriul Europei. Potrivit unor oficiali americani și occidentali citați de The New York Times, Rusia sau reprezentanții săi lansează avioane [...] Articolul Rusia spionează rutele militare ale SUA în Germania, cu drone de recunoaștere apare prima dată în DISINFO.MD.
Ieri
04:30
Cel mai mare contract pentru nave de război din istoria Marii Britanii. O țară NATO face o achiziție uriașă pentru armată # DISINFO.MD
Norvegia va cumpăra fregate britanice în valoare de 11 miliarde de euro. Mega-contractul prevede livrarea a cel puțin cinci fregate de tip 26 construite de BAE Systems, care au capacități antisubmarine, începând cu anul 2030, relatează BBC. Cele două națiuni au anunțat că își vor combina flotele de fregate pentru misiuni în Atlanticul de Nord, unde [...] Articolul Cel mai mare contract pentru nave de război din istoria Marii Britanii. O țară NATO face o achiziție uriașă pentru armată apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Capacitățile ofensive ale Ucrainei par să primească un impuls semnificativ în lunile următoare, odată cu anunțul că SUA a autorizat o vânzare de 3.350 de rachete ERAM (Muniție de atac cu rază extinsă de acțiune), finanțată din fonduri europene. Potrivit ambasadorului american la NATO, Matt Whitaker, această mișcare este un efort al președintelui american Donald Trump [...] Articolul 3.350 de rachete ERAM se îndreaptă spre Ucraina. Cum pot fi folosite împotriva Rusiei apare prima dată în DISINFO.MD.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Sancțiunile, pierderea piețelor externe și majorarea dobânzii de referință a Băncii Centrale au lovit dur producția metalurgică din Rusia. În iulie 2025, volumul producției metalurgice a scăzut cu 10,2% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate de Ministerul rus al Economiei (bazate pe datele Rosstat). Este cea mai accentuată prăbușire a producției [...] Articolul Pierderi masive în oțel și fontă: Rusia plătește prețul izolării economice apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Un veteran al războiului din Ucraina a fost numit director interimar al unei școli din Ekaterinburg. Vladimir Sterhov, fost combatant în „operațiunea militară specială”, a devenit conducătorul școlii nr. 43 din oraș — fiind prima astfel de numire în regiunea Uralilor. În discursul său inaugural, el a declarat că va construi „școala viitorului” și că [...] Articolul De pe front, în cancelarie! Școala rusă, tot mai militarizată apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Elevii ruși vor fi învățați să sărbătorească „Ziua lucrătorului din securitate” (20 decembrie). Editura de stat Prosveșcenie, care elaborează manualele școlare oficiale, a inclus această dată în calendarul evenimentelor educaționale, un document destinat utilizării în școlile din întreaga țară. Printre celelalte „zile simbolice” adăugate în calendar se regăsesc: 30 septembrie – aniversarea „reunificării” cu Rusia [...] Articolul „Ziua securistului” în școlile din Rusia: lecții de loialitate apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că „este evident” că nu va avea loc o întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, potrivit AFP și Reuters. „Este evident că nu va exista o întâlnire între preşedintele Zelenski şi preşedintele Putin, contrar a ceea ce au convenit preşedintele Trump şi [...] Articolul „Este evident că nu va exista” un summit Putin-Zelenski, spune liderul Germaniei apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Ce conține „Manualul de siguranță”, ghidul de supraviețuire publicat de Polonia pentru situații de criză. Fiecare familie va primi unul # DISINFO.MD
Guvernul polonez a publicat joi pe site-ul său un ghid de supravieţuire pentru situaţii de criză, în această ţară de pe flancul estic al NATO, vecină cu Rusia, Belarus şi Ucraina, menit să dezvolte capacităţile naţionale de apărare. „Manualul de siguranţă”, a cărui versiune tipărită va fi trimisă în fiecare casă din Polonia începând cu [...] Articolul Ce conține „Manualul de siguranță”, ghidul de supraviețuire publicat de Polonia pentru situații de criză. Fiecare familie va primi unul apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Cinci ucraineni, dați în urmărire de Germania pentru sabotarea Nord Stream în 2022. Mandate de arestare, după aproape doi ani de anchetă # DISINFO.MD
Poliția germană a emis mandate de arestare pentru cinci cetățeni ucraineni suspectați de implicarea în atacul asupra conductelor Nord Stream din 2022, un episod care continuă să genereze tensiuni diplomatice. Mandate de arestare după aproape doi ani de anchetă La aproape doi ani de la exploziile care au avariat grav conductele Nord Stream 1 și [...] Articolul Cinci ucraineni, dați în urmărire de Germania pentru sabotarea Nord Stream în 2022. Mandate de arestare, după aproape doi ani de anchetă apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Secretarul general al NATO, avertisment legat de atacurile hibride ale Rusiei: „Pot lua forma unor tentative de asasinat” # DISINFO.MD
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat joi, 28 august, asupra capacităților extinse ale Rusiei de a desfășura atacuri hibride, care pot viza inclusiv statele membre ale Alianței Nord-Atlantice. „Acestea pot lua forma unor tentative de asasinat. Pot lua forma bruiajelor electronice ale aeronavelor comerciale deasupra Mării Baltice, încercând practic să efectueze atacuri cibernetice [...] Articolul Secretarul general al NATO, avertisment legat de atacurile hibride ale Rusiei: „Pot lua forma unor tentative de asasinat” apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Discuție Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen: Deschiderea negocierilor de aderare UE cu Kiev și Chișinău # DISINFO.MD
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au avut o discuție telefonică în care au vorbit, inclusiv despre deschiderea primului cluster de negocieri de aderare la UE atât pentru Kiev, cât și pentru Chișinău. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au discutat despre atacul [...] Articolul Discuție Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen: Deschiderea negocierilor de aderare UE cu Kiev și Chișinău apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Culisele negocierilor pentru pace. Witkoff a înțeles greșit ce i-a spus Putin. „Rusia nu și-a schimbat poziția nici măcar o iotă” # DISINFO.MD
La scurt timp după întâlnirea cu Vladimir Putin la Moscova, pe 6 august, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, i-a transmis lui Donald Trump o veste importantă: președintele rus era pregătit să ofere concesii teritoriale semnificative pentru a pune capăt războiului său din Ucraina. După ce Witkoff i-a citit președintelui SUA declarațiile, descrise de două [...] Articolul Culisele negocierilor pentru pace. Witkoff a înțeles greșit ce i-a spus Putin. „Rusia nu și-a schimbat poziția nici măcar o iotă” apare prima dată în DISINFO.MD.
28 august 2025
09:00
Începând cu 1 septembrie, în Rusia intră în vigoare o lege care interzice vânzarea brichetelor, sprayurilor și buteliilor cu gaz către minori. De acum înainte, vânzătorul va fi obligat să verifice pașaportul sau un alt document de identitate al cumpărătorului la achiziționarea acestor produse. Potrivit Gazetei Parlamentare, încălcarea acestor reguli va atrage amenzi semnificative: pentru [...] Articolul Rusia interzice brichetele minorilor: pas tardiv după sute de victime apare prima dată în DISINFO.MD.
08:30
Cheltuielile militare ale bugetului Rusiei în primul semestru al anului 2025 au atins un nou record absolut — 8,484 trilioane de ruble, potrivit calculelor realizate de Janis Kluge, cercetător la Institutul German pentru Probleme de Securitate Internațională, pe baza datelor Ministerului rus de Finanțe. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cheltuielile pentru armată și [...] Articolul Mașinăria de război a Rusiei devorează bugetul: 47 miliarde de ruble pe zi apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Țara din Europa în care se deschide cea mai mare fabrică de muniție din UE. Uzina va crea peste 500 de noi locuri de muncă # DISINFO.MD
Grupul german Rheinmetall a inaugurat cea mai mare fabrică de muniție din Europa, lângă orașul german Hanovra, transmite Bloomberg, potrivit publicației „Europeiska Pravda”. Directorul general al Rheinmetall, Armin Papperger, ministrul de finanțe al Germaniei și vicecancelarul Lars Klingbeil, ministrul apărării Boris Pistorius și secretarul general al NATO, Mark Rutte, intenționează să participe miercuri, 27 august, [...] Articolul Țara din Europa în care se deschide cea mai mare fabrică de muniție din UE. Uzina va crea peste 500 de noi locuri de muncă apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Rusia îl ajută pe Kim Jong Un să găsească uraniu pentru bombe atomice. Arsenalul Phenianului s-a dezvoltat cu sprijinul Moscovei # DISINFO.MD
Consorțiul rus Rosgeologia împreună cu Universitatea Națională de Cercetare Tehnică Irkuțk lansează un program de dezvoltare profesională pentru specialiștii din Coreea de Nord iar operațiunea include dobândirea competențelor vizând uraniul pentru bombe atomice, scrie The Moscow Times. Oficial, programul urmărește instruirea geologilor de la Phenian în domeniul mineralelor solide. Proiectul este implementat cu sprijinul Ministerului Resurselor Naturale din [...] Articolul Rusia îl ajută pe Kim Jong Un să găsească uraniu pentru bombe atomice. Arsenalul Phenianului s-a dezvoltat cu sprijinul Moscovei apare prima dată în DISINFO.MD.
07:10
Camere de supraveghere capabile să identifice trecătorii după etnie, instalate pe străzile din Petersburg # DISINFO.MD
Camere de supraveghere capabile să identifice trecătorii după rasă și naționalitate funcționează deja pe străzile din Sankt Petersburg. Anunțul a fost făcut de adjunctul șefului Comitetului pentru informatizare și comunicații al administrației orașului, Igor Nikonov, în cadrul „lecturilor zero” ale bugetului municipal pentru anii 2026–2028. „Avem un tip de analiză — recunoașterea mai multor tipuri [...] Articolul Camere de supraveghere capabile să identifice trecătorii după etnie, instalate pe străzile din Petersburg apare prima dată în DISINFO.MD.
06:40
Rusia se confruntă cu scumpiri și lipsuri de benzină în urma loviturilor asupra rafinăriilor # DISINFO.MD
Creșterile de preț la benzină și întreruperile în aprovizionare nu sunt neobișnuite în Rusia în această perioadă a anului, când cererea crește din partea agricultorilor și a turiștilor din interiorul țăriii. Însă deficitul din acest an evidențiază impactul atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol în războiul ce durează de peste trei ani și jumătate. În [...] Articolul Rusia se confruntă cu scumpiri și lipsuri de benzină în urma loviturilor asupra rafinăriilor apare prima dată în DISINFO.MD.
06:10
Condamnați pentru donații: cetățeni ruși, trimiși la închisoare pentru „trădare de patrie” după sprijinirea Ucrainei # DISINFO.MD
Un cetățean rus a fost condamnat de Judecătoria orașului Moscova la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie, din cauza unei donații făcute fundației ucrainene „Întoarce-te viu” în valoare de 500 de dolari, efectuată de pe un card rusesc pe 27 februarie 2022, în a treia zi a invaziei Rusiei în Ucraina, scrie publicația [...] Articolul Condamnați pentru donații: cetățeni ruși, trimiși la închisoare pentru „trădare de patrie” după sprijinirea Ucrainei apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Reacția Ucrainei după retragerea Moscovei din convenția anti-tortură „Rusia este un tărâm al fărădelegii”: Reacția Ucrainei după retragerea Moscovei din convenția anti-tortură # DISINFO.MD
Retragerea Rusiei din Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii dovedește că Moscova consideră că „viața și demnitatea umană nu valorează nimic”, a transmis miercuri Ministerul de Externe ucrainean, care acuză Kremlinul de crime de război și tortură sistematică. Decizia Rusiei de a se retrage din Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii reprezintă, în esență, „o recunoaștere a [...] Articolul Reacția Ucrainei după retragerea Moscovei din convenția anti-tortură „Rusia este un tărâm al fărădelegii”: Reacția Ucrainei după retragerea Moscovei din convenția anti-tortură apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
Portalul federal al proiectelor de acte normative — [regulation.gov.ru] — funcționează cu întreruperi de la actualizarea sa din iulie 2025. Potrivit publicației Kommersant, paginile cu proiectele de documente sunt adesea indisponibile timp de ore sau chiar zile. Problemele au apărut după ce, pe 4 august, conform Ministerului Economiei, platforma a fost transferată pe infrastructura digitală [...] Articolul După „optimizare” cu software rusesc, platforma de reglementări devine inutilizabilă apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Giorgia Meloni, avertisment sumbru: „Uniunea Europeană este condamnată la irelevanţă geopolitică” # DISINFO.MD
Şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a avertizat miercuri că „Uniunea Europeană este tot mai mult condamnată la irelevanţă geopolitică, incapabilă să răspundă eficient provocărilor de competitivitate ridicate de China şi SUA”. Giorgia Meloni a transmis acest mesaj la „Întâlnirea pentru prietenia între popoare”, un eveniment anual organizat în oraşul Rimini de mişcarea catolică „Comuniune şi [...] Articolul Giorgia Meloni, avertisment sumbru: „Uniunea Europeană este condamnată la irelevanţă geopolitică” apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Imagini virale cu palatul lui Viktor Orban. Un deputat a intrat pe moșie și a filmat tot: „E un castel, luxul e în exces” # DISINFO.MD
Un video cu un palat aparţinând tatălui premierului ungar Viktor Orban a strâns miercuri peste 700.000 de vizualizări pe Facebook, după ce a fost publicat de deputatul independent Akos Hadhazy, cunoscut pentru campaniile sale împotriva corupţiei, relatează AFP, preluată de Agerpres. Imaginile surprind o proprietate vastă, cu grădini îngrijite, piscine şi săli de mese uriaşe, [...] Articolul Imagini virale cu palatul lui Viktor Orban. Un deputat a intrat pe moșie și a filmat tot: „E un castel, luxul e în exces” apare prima dată în DISINFO.MD.
04:20
Merz, Macron și Tusk, la Chișinău: Europa va fi mai puternică cu Moldova. Ce spun despre inițierea negocierilor pe primul cluster # DISINFO.MD
Republica Moldova contează pentru UE care va fi mai puternică odată cu aderarea țării, au afirmat Friedrich Merz, Emmanuel Macron și Donald Tusk sosiți de Ziua Independenței la Chișinău, accentuând că susțin Guvernul, precum și drumul european al acesteia. ,,Moldova contează și din acest motiv sunt aici în zi atât de importantă, este și o [...] Articolul Merz, Macron și Tusk, la Chișinău: Europa va fi mai puternică cu Moldova. Ce spun despre inițierea negocierilor pe primul cluster apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Moscova a numit un nou responsabil pentru R. Moldova. Chifu: „E mâna dreaptă a lui Putin. Vrea majoritate pro-rusă la alegeri” # DISINFO.MD
Analistul Iulian Chifu a explicat miercuri, la Antena 3 CNN, că Kremlinul a numit recent un nou responsabil pentru Republica Moldova și Ucraina. Noul coordonator, Serghei Kirienko, își propune ca forțele pro-ruse să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. În acest scop, Rusia a investit „foarte mulți bani” pentru a submina Republica Moldova [...] Articolul Moscova a numit un nou responsabil pentru R. Moldova. Chifu: „E mâna dreaptă a lui Putin. Vrea majoritate pro-rusă la alegeri” apare prima dată în DISINFO.MD.
27 august 2025
16:40
Mai mulți cetățeni, inclusiv funcționari publici și jurnaliști, au primit mesaje în care sunt amenințați cu moartea, anunță Poliția Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat, acțiunile fac parte dintr-o campanie amplă de a compromite evenimentele organizate de Ziua Independenței și de a intimida cetățenii. „Îndemnăm populația să ignore acest gen de mesaje și să sesizeze Poliția în [...] Articolul Funcționari publici și jurnaliști, amenințați cu moartea. Poliția caută răufăcătorii apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat, marţi, Moscova de o strategie care întârzie obţinerea unui acord de pace cu Ucraina, relatează dpa, potrivit Agerpres. La o întâlnire cu prim-ministrul canadian Mark Carney la Berlin, el a declarat că preşedintele rus Vladimir Putin întârzie intenţionat o întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia războiul. [...] Articolul Merz explică ce strategie folosește Putin pentru a evita o întâlnire cu Zelenski apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
ANALIZĂ De ce se înșală Vance când spune că Rusia a făcut concesii semnificative în negocierile de pace # DISINFO.MD
Într-o încercare de a conferi o notă optimistă eforturilor conduse de SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, vicepreședintele JD Vance a afirmat recent că Moscova a făcut „concesii semnificative” în cadrul negocierilor de pace. Însă care ar fi aceste presupuse concesii și ce înseamnă ele pentru procesul de pace? Kyiv Independent analizează aceste concesii pe [...] Articolul ANALIZĂ De ce se înșală Vance când spune că Rusia a făcut concesii semnificative în negocierile de pace apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Cum ar putea arăta garanțiile de securitate pentru Ucraina. Scenariile analizate de experți # DISINFO.MD
Într-o demonstrație de unitate fără precedent, care l-a impresionat pe Donald Trump, grupul de lideri europeni care s-a deplasat la Washington pentru a-l susține pe Volodimir Zelenski l-a convins pe președintele american că garanțiile de securitate au necesitate vitală pentru Ucraina. Însă sub ce formă ar putea fi oferite aceste garanții sunt detalii ce abia [...] Articolul Cum ar putea arăta garanțiile de securitate pentru Ucraina. Scenariile analizate de experți apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Corupţie la vârful armatei în Rusia. Încă un general arestat pentru o fraudă de peste 57 de milioane de ruble # DISINFO.MD
Un nou scandal lovește conducerea armatei lui Vladimir Putin: generalul-maior Konstantin Kuvșinov, fost șef al unui centru medical al Ministerului Apărării, a fost arestat preventiv, pentru delapidarea a peste 57 de milioane de ruble prin contracte cu firme private. Potrivit presei ucrainene, care citează date publicate pe portalul instanțelor din Moscova, generalul-maior Konstantin Kuvșinov se află în [...] Articolul Corupţie la vârful armatei în Rusia. Încă un general arestat pentru o fraudă de peste 57 de milioane de ruble apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Soțiile, amantele și rudele șefilor de la Kremlin vor avea de suferit. Uniunea Europeană le pregătește o lovitură dureroasă # DISINFO.MD
Noua decizie va afecta stilul de viață obișnuit al elitei lui Putin, inclusiv soțiile și amantele, care, sub acoperirea pașapoartelor diplomatice, zboară în UE pentru cumpărături și vacanțe, ocolind sancțiunile. Europa pregătește o sancțiune nu foarte zgomotoasă, dar foarte sensibilă împotriva Kremlinului. UE ar putea restricționa libera circulație a diplomaților ruși în zona Schengen, și [...] Articolul Soțiile, amantele și rudele șefilor de la Kremlin vor avea de suferit. Uniunea Europeană le pregătește o lovitură dureroasă apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Kievul relaxează legea marţială: Bărbaţii cu vârsta între 18 şi 22 de ani pot părăsi ţara # DISINFO.MD
Autorităţile ucrainene au anunţat marţi că le vor permite bărbaţilor cu vârsta între 18 şi 22 de ani să părăsească ţara pentru a merge în străinătate. Decizia reprezintă o relaxare a legii marţiale aflate în vigoare din cauza invaziei ruse, relatează AFP, notează Agerpres. Până acum, de la începutul războiului în februarie 2022, bărbaţii cu [...] Articolul Kievul relaxează legea marţială: Bărbaţii cu vârsta între 18 şi 22 de ani pot părăsi ţara apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Orban îl amenință pe Zelenski, în scandalul conductei Drujba: „Vor fi consecințe pe termen lung” # DISINFO.MD
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a reacționat dur după declarațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind conducta de petrol Drujba, afirmând că acestea reprezintă „șantaj și amenințări” și avertizând că vor avea „consecințe pe termen lung”, scrie Ukrainska Pravda. Declarația lui Orban a fost făcută într-o postare pe o comunitate privată de Facebook – Harcosok Klubja – , citată [...] Articolul Orban îl amenință pe Zelenski, în scandalul conductei Drujba: „Vor fi consecințe pe termen lung” apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Garanțiile de securitate ale Ucrainei: Zonă demilitarizată, apărare în trei straturi. Ce sprijin oferă americanii # DISINFO.MD
Aliații occidentali ai Ucrainei au pregătit un plan-schiță pentru garanțiile de securitate ce vor fi date Ucrainei după încetarea războiului pornit de Rusia – conform Financial Times, acest plan ar include crearea unei zone demilitarizate, patrulată de forțe de menținere a păcii neutre dintr-o țară terță, țara cu pricina urmând să fie stabilită de comun acord [...] Articolul Garanțiile de securitate ale Ucrainei: Zonă demilitarizată, apărare în trei straturi. Ce sprijin oferă americanii apare prima dată în DISINFO.MD.
26 august 2025
08:30
Patriotism cu gust de mucegai! Copiii luptătorilor din Ucraina, plasați într-o tabără în stare de degradare extremă # DISINFO.MD
Scandal în regiunea Novosibirsk: aproape 150 de copii, inclusiv ai participanților la războiul din Ucraina, au fost plasați într-o tabără aflată într-o stare de degradare extremă, cu clădiri deteriorate și infestată de șobolani. Potrivit „RIA Tomsk”, copiii au fost evacuați de urgență la câteva zile după sosire, în urma unui ordin al procuraturii de suspendare [...] Articolul Patriotism cu gust de mucegai! Copiii luptătorilor din Ucraina, plasați într-o tabără în stare de degradare extremă apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Taxiul, un lux în Rusia! Scăderea flotelor și interdicțiile legislative riscă să blocheze marile orașe # DISINFO.MD
Începând cu 1 martie 2026, tarifele pentru serviciile de taxi din Rusia vor crește brusc, ca urmare a intrării în vigoare a unei noi legi (FZ-580 — „Legea privind taxiurile”), care impune utilizarea exclusivă a automobilelor fabricate în Federația Rusă pentru transportul de pasageri. Despre acest impact au vorbit experți din domeniu într-un material publicat [...] Articolul Taxiul, un lux în Rusia! Scăderea flotelor și interdicțiile legislative riscă să blocheze marile orașe apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Punctul strategic de care are nevoie Rusia în Donețk. Apel către Putin să rezolve „o catastrofă umanitară și ecologică” # DISINFO.MD
Liderul pro-rus al regiunii Donețk, Denis Pușilin, a afirmat că o criză a apei forțează locuitorii să stea la coadă la camioaane-cisternă, situație care poate fi rezolvată doar dacă Rusia va ocupa în întregime regiunea, inclusiv un canal vital pentru aprovizionarea cu apă, scrie Reuters. Moscova controlează în jur de 75% din regiunea Donețk, iar [...] Articolul Punctul strategic de care are nevoie Rusia în Donețk. Apel către Putin să rezolve „o catastrofă umanitară și ecologică” apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
„O ruşine şi o insultă”. Kievul reacționează după participarea lui Woody Allen la Săptămâna Filmului de la Moscova # DISINFO.MD
Guvernul ucrainean l-a criticat pe regizorul american Woody Allen pentru participarea sa la Săptămâna Internaţională a Filmului de la Moscova, relatează News.ro citând Politico. „Este o ruşine şi o insultă adusă victimelor actorilor şi regizorilor ucraineni care au fost ucişi sau răniţi de criminalii de război ruşi în timpul agresiunii ruse împotriva Ucrainei”, a declarat [...] Articolul „O ruşine şi o insultă”. Kievul reacționează după participarea lui Woody Allen la Săptămâna Filmului de la Moscova apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Karol Nawrocki a blocat plățile pentru abonamentul Starlink al Ucrainei. Armata ucraineană depinde de acest sistem # DISINFO.MD
Polonia nu va mai putea plăti, începând cu 1 octombrie, abonamentul pentru accesul Ucrainei la reţeaua de sateliţi de comunicaţii Starlink, după ce noul preşedinte conservator, Karol Nawrocki, a blocat prin veto o lege care prelungea plata acestui abonament prin care Ucraina are acces la reţeaua de sateliţi a miliardarului Elon Musk, o reţea esenţială [...] Articolul Karol Nawrocki a blocat plățile pentru abonamentul Starlink al Ucrainei. Armata ucraineană depinde de acest sistem apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Momentul în care soldații ruși dau de gard, la propriu, un avion MiG-29A. Incidentul, surprins de camerele de supraveghere # DISINFO.MD
Un avion de vânătoare MiG-29 rusesc s-a ciocnit cu un stâlp, duminică, 24 august, în timp ce era transportat pe un aerodrom din capitalei Armeniei, Erevan, potrivit Militarnyi.com. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Avarierea avionului a avut loc la ora locală 2:15, pe aerodromul Erebuni. Aeronava implicată în accident este un avion de vânătoare [...] Articolul Momentul în care soldații ruși dau de gard, la propriu, un avion MiG-29A. Incidentul, surprins de camerele de supraveghere apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Donald Trump spune că războiul din Ucraina este „un conflict al orgoliilor”: Credeam că va fi cel mai simplu război de rezolvat # DISINFO.MD
Preşedintele SUA, Donald Trump, a numit războiul din Ucraina „un conflict al orgoliilor”. El a subliniat că a oprit şapte războaie şi că era de părere că „ca cel mai simplu de rezolvat va fi cel dintre Rusia şi Ucraina”. „Am oprit şapte (N.r. – războaie), şi credeam, sincer, că cel mai simplu de rezolvat [...] Articolul Donald Trump spune că războiul din Ucraina este „un conflict al orgoliilor”: Credeam că va fi cel mai simplu război de rezolvat apare prima dată în DISINFO.MD.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.