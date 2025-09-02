Autoritățile franceze au ordonat spitalelor să fie pregătite, până anul viitor, pentru un posibil conflict militar major în Europa

05:30

Preşedintele SUA, Donald Trump, a numit războiul din Ucraina „un conflict al orgoliilor". El a subliniat că a oprit şapte războaie şi că era de părere că „ca cel mai simplu de rezolvat va fi cel dintre Rusia şi Ucraina". „Am oprit şapte (N.r. – războaie), şi credeam, sincer, că cel mai simplu de rezolvat