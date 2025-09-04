Marea Britanie sancționează oficiali ruși pentru „reeducarea” copiilor ucraineni

06:00

Guvernul polonez a publicat joi pe site-ul său un ghid de supravieţuire pentru situaţii de criză, în această ţară de pe flancul estic al NATO, vecină cu Rusia, Belarus şi Ucraina, menit să dezvolte capacităţile naţionale de apărare. „Manualul de siguranţă", a cărui versiune tipărită va fi trimisă în fiecare casă din Polonia începând cu [...]