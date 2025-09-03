Broșuri șocante pentru soțiile militarilor ruși: „Dacă te bate, cere-i iertare”

04:20

Republica Moldova contează pentru UE care va fi mai puternică odată cu aderarea țării, au afirmat Friedrich Merz, Emmanuel Macron și Donald Tusk sosiți de Ziua Independenței la Chișinău, accentuând că susțin Guvernul, precum și drumul european al acesteia. ,,Moldova contează și din acest motiv sunt aici în zi atât de importantă, este și o [...] Articolul Merz, Macron și Tusk, la Chișinău: Europa va fi mai puternică cu Moldova. Ce spun despre inițierea negocierilor pe primul cluster apare prima dată în DISINFO.MD.