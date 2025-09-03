Erdogan crede că Putin și Zelenski „nu sunt încă pregătiți” pentru o întâlnire. Președintele turc a purtat discuții cu cei doi lideri

06:00

Cancelarul german Friedrich Merz se așteaptă ca războiul din Ucraina să dureze mult timp, avertizând că o capitulare a Kievului ar însemna că Rusia ar putea ataca altă țară, inclusiv una din Occident. Friedrich Merz a declarat că se așteaptă ca războiul din Ucraina să dureze mult timp, subliniind necesitatea unei rezistențe ferme împotriva agresiunii ruse.