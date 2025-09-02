Ucraina: Avansul rusesc a fost puternic în august, dar încetinește

06:30

Într-o demonstrație de unitate fără precedent, care l-a impresionat pe Donald Trump, grupul de lideri europeni care s-a deplasat la Washington pentru a-l susține pe Volodimir Zelenski l-a convins pe președintele american că garanțiile de securitate au necesitate vitală pentru Ucraina. Însă sub ce formă ar putea fi oferite aceste garanții sunt detalii ce abia [...] Articolul Cum ar putea arăta garanțiile de securitate pentru Ucraina. Scenariile analizate de experți apare prima dată în DISINFO.MD.