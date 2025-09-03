„După ani de înstrăinare”, volum dedicat lui Eugen Doga, lansare la Biblioteca mun. „B.P. Hasdeu”

19:40

Liderii Blocul Electoral "Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei" au semnat astăzi o declaraţie, prin care îşi asumă să nu formeze o coaliţie cu Partidul Acţiune şi Solidaritate, dacă ajung în viitorul Parlament. Într-o conferinţă de presă, membrii blocului au chemat şi alte partide să se alăture iniţiativei. În replică, preşedintele PAS, Igor Grosu a declarat că revenirea la putere a liderilor blocului este periculoasă pentru R Moldova.