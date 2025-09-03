„După ani de înstrăinare”, volum dedicat lui Eugen Doga, lansare la Biblioteca mun. „B.P. Hasdeu”
TVR Moldova, 3 septembrie 2025 22:40
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Chișinău, Fundația „Dominanta”, Asociația de Dezvoltare pentru România, Cenaclul „Magia cuvântului” au bucuria de a vă invita la lansarea volumului „După ani de înstrăinare ..: Eugen Doga „Timpul, arbitru suprem”, cel de-al treilea volum din proiectul „Eugen Doga - Mergând după soare”, autoare - Iuliana Gorea Costin. Evenimentul va avea loc joi, 4 septembrie 2025, ora 16.00, la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 2 ore
22:40
„După ani de înstrăinare”, volum dedicat lui Eugen Doga, lansare la Biblioteca mun. „B.P. Hasdeu” # TVR Moldova
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Chișinău, Fundația „Dominanta”, Asociația de Dezvoltare pentru România, Cenaclul „Magia cuvântului” au bucuria de a vă invita la lansarea volumului „După ani de înstrăinare ..: Eugen Doga „Timpul, arbitru suprem”, cel de-al treilea volum din proiectul „Eugen Doga - Mergând după soare”, autoare - Iuliana Gorea Costin. Evenimentul va avea loc joi, 4 septembrie 2025, ora 16.00, la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”.
Acum 4 ore
21:20
Alexandra Chiriacova și Vladislav Ursu au fost la un pas de aurul probei de dublu mixt a unui turneu de tenis de masă din Cehia. Cei doi sportivi din Republica Moldova au fost învinși în finală de perechea formată de reprezentanții Japoniei.
21:10
Halterofilul Marin Robu va afla până la finalul acestui an dacă va fi sau nu medaliat olimpic la Olimpiada de la Paris. Ieri a avut loc ședința finală la Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Elveția în cazul sportivului din Republica Moldova, care ar fi fost defavorizat în lupta pentru prezența pe podiumul celei mai importante competiții din lume.
21:00
În contextul campaniei electorale desfășurată în perioada 28 august – 28 septembrie 2025, Inspectoratul General al Poliției (IGP) lansează campania națională de informare și responsabilizare civică „Nu te juca cu votul”. Campania are drept scop prevenirea coruperii alegătorilor și consolidarea încrederii cetățenilor în puterea votului liber și corect.
20:50
Oana Țoiu: „România nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază lângă Putin” # TVR Moldova
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a reacționat după ce foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la Beijing la parada dedicată marcării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial, potrivit TVRInfo.
20:40
Ion Ceban, liderul Partidului Mișcarea Alternativă Națională, a confirmat că și-a suspendat activitatea de primar general al Chișinăului pentru a se dedica campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
20:10
Candidata independentă Tatiana Crețu s-a lansat în campania electorală. Într-o înregistrare pe Facebook, aceasta le promite alegătirilor că nu va fi un politician „clasic” şi că va face să fie auzită vocea fiecărui cetăţean. După ce s-a aflat mulţi ani în Diaspora, Tatiana Creţu spune că îşi doreşte să aducă democraţie europeană în Republica Moldova.
Acum 6 ore
19:40
„Nu te juca cu votul, căci vei pierde totul!”: Poliția lansează campanie anti-corupție electorală # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliţiei a lansat astăzi campania naţională cu sloganul "Nu te juca cu votul, că vei pierde totul". Iniţiativa îşi propune să prevină coruperea alegătorilor înainte de alegerile parlamentare care se vor desfăşura în Republica Moldova pe 28 septembrie. Autorităţile de la Chişinău au declarat că nu vor permite ca democraţia să fie vândută.
19:30
Cultura care unește: președinții României și Republicii Moldova salută ediția Bookfest 2025 # TVR Moldova
O nouă ediţie a Salonului Internaţional de Carte Bookfest Chișinău şi-a deschis astăzi porţile la Chişinău. Titlurile noi şi întâlnirile cu scriitorii consacraţi au fost printre motivele care au determinat zeci de împătimiţi de lectură să ia parte la eveniment. Și ediţia din acest an a debutat cu mesajele de salut ale preşedinţilor Republicii Moldova, Maia Sandu, şi României, Nicușor Dan.
18:40
Importanţa Armatei Naţionale pentru Republica Moldova a fost conştientizată după ce Rusia a atacat, în 2022, Ucraina. De aceea, autorităţile de la Chişinău, cu sprijinul partenerilor externi, au început modernizările. Până acum, armata a fost Cenuşăreasa societăţii, aşa cum o numesc experţii, rolul ei fiind ingnorat de politicieni. De ziua Armatei Naţionale, autorităţile promit să investească şi mai mult, pentru a recupera întârzierile din ultimele trei decenii.
18:10
Într-o nouă ediție a emisiunii „La pas prin țară”, Ion ne prezintă cele mai frumoase locuri de la Molovata Nouă, Dubăsari. Ce puteți vedea acolo, vă arătăm într-un reportaj.
17:50
Suspectul în cazul asasinării fostului speaker al Ucrainei a dezvăluit motivele crimei # TVR Moldova
Tribunalul Districtual Halitskyi din Lviv a ales o măsură preventivă pentru suspectul în uciderea deputatului și fostului președinte al Radei Supreme a Ucrainei, Andriy Parubiy. Învinuitul Mykhailo Stselnikov a fost plasat în arest preventiv pentru 60 de zile, fără dreptul de a plăti cauțiune.
17:50
Timp de trei zile, 5-7 septembrie, Chișinăul găzduiește în premieră „Concours Mondial de Bruxelles” # TVR Moldova
În această toamnă, Chișinăul devine epicentrul mondial al efervescenței și rafinamentului. Între 5-7 septembrie 2025, Republica Moldova va găzdui în premieră „Concours Mondial de Bruxelles” – una dintre cele mai prestigioase competiții vinicole internaționale. Evenimentul dedicat exclusiv vinurilor spumante va transforma țara noastră în cea mai importantă scenă a comunității vinicole globale și într-o destinație vizibilă pe harta turismului vitivinicol.
Acum 8 ore
17:40
În contextul campaniei electorale desfășurată în perioada 28 august – 28 septembrie 2025, Inspectoratul General al Poliției (IGP) lansează campania națională de informare și responsabilizare civică „Nu te juca cu votul”. Campania are drept scop prevenirea coruperii alegătorilor și consolidarea încrederii cetățenilor în puterea votului liber și corect.
17:10
Chiar dacă a început un nou an de studii, elevii pot participa la activități distractive, în afara școlii. Săptămânal, la Muzeul Național de Artă al Moldovei sunt organizate excursii și ateliere pentru copii, adolescenți și adulți.
17:00
/FOTO/ Documente, bugete și chaturi interne, expuse: Rețeaua „Evrazia” a lui Ilan Șor, deconspirată # TVR Moldova
Organizația „Evrazia”, în spatele căreia se află condamnatul fugar Ilan Șor, responsabilă de mai multe proiecte de soft power și propagandă în Republica Moldova, a fost ținta unui atac cibernetic. Pe adresa redacției Deschide.MD au fost transmise mai multe informații cu documente interne, bugete lunare, dar și discuții dintr-un chat de coordonare al echipei.
16:10
Astăzi, Armata Națională sărbătorește 34 de ani de la înființare – trei decenii și jumătate de disciplină, onoare și devotament față de Republica Moldova. Cu acest prilej, la Telematinal au fost invitați Parascovia Văcaru, angajată a Serviciului Logistic al Academiei Militare „Alexandru cel Bun” și participantă la misiuni internaționale de menținere a păcii, precum și Dionisie Cibotaru, reprezentant al secției învățământ din cadrul aceleiași instituții.
16:10
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postica, a menționat că instituția pe care o reprezintă a solicitat în mai multe rânduri Mitropoliei Moldovei, structură bisericească subordonată Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Ruse, să se abțină de la implicarea în campania electorală, însă aceasta din urmă a ignorat demersurile responsabililor de domeniul electoral.
16:10
Fugarul Nesterovschi se bate cu ANI pentru a scăpa de confiscarea a peste 360.000 de lei # TVR Moldova
Avocații lui Alexandr Nesterovschi au contestat decizia instanței de apel în litigiul clientului lor fugar cu Autoritatea Națională de Integritate (ANI), potrivit Anticorupție.md. Inspectorii de integritate i-au depistat o avere nejustificată de peste 364.000 de lei pe parcursul 2020-2023. Alexandr Nesterovschi a fost condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei.
Acum 12 ore
15:40
Executivul a aprobat astăzi, 3 septembrie, la inițiativa Ministerului Sănătății, Programul național pentru digitalizare și inovare în sănătate 2025–2030, un pas strategic pentru modernizarea sistemului de sănătate din Republica Moldova.
15:40
Cristian-Leon Țurcanu: De la an la an, Bookfest Chișinău reușește să aducă împreună oameni și idei # TVR Moldova
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, susține că, de la an la an, Bookfest Chișinău reușește tot mai bine să aducă împreună oameni și idei, să ne prezinte așa cum suntem, ca indivizi, ca societăți – cu calități și imperfecțiuni deopotrivă.
15:30
Maia Sandu: Bookfest, o tradiție la Chișinău, un proiect care ne arată cât de puternică este cultura # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis miercuri un mesaj în deschiderea ediției a VIII-a a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău.
14:50
Reacția lui Adrian Năstase, după ce a apărut, la Beijing, alături de Putin, Xi Jinping și Jong-un # TVR Moldova
Adrian Năstase i-a răspuns ministrei de Externe Oana Țoiu, care a declarat că “România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin”, scrie TVR Info.
14:10
Parcul Sarmizegetusa din Chişinău rămâne în continuare neiluminat, la un an după accidentul tragic în care o fetiță de 11 ani a murit, iar un băiețel de 6 ani a fost grav rănit în urma unui scurtcircuit la firele electrice. Autoritățile locale spun că nu pot repara sistemul de iluminat până la încheierea anchetei. CNA, care a preluat dosarul, susţine că cercetările continuă, dar încă nu există bănuiți sau învinuiți.
13:50
La Chișinău, a fost inaugurată o nouă ediţie a Salonului Internaţional de Carte Bookfest # TVR Moldova
O nouă ediţie a Salonului Internaţional de Carte Bookfest Chișinău şi-a deschis miercuri porţile în capitala Republicii Moldova. Titlurile noi şi întâlnirile cu scriitorii consacraţi sunt câteva dintre motivele care au determinat zeci de împătimiţi de lectură să ia parte la eveniment. La târgul de carte este și Olga Sarivan care ne oferă detalii.
13:50
Guvernul a aprobat astăzi un proiect de lege care îmbunătățește administrarea rețelei de drumuri naționale și locale de interes raional. În acest sens, a fost aprobată actualizarea listelor drumurilor naționale și locale din Republica Moldova.
13:40
O nouă ediţie a Salonului Internaţional de Carte Bookfest Chișinău şi-a deschis astăzi porţile în capitala Republicii Moldova. Titlurile noi şi întâlnirile cu scriitorii consacraţi sunt câteva dintre motivele care au determinat zeci de împătimiţi de lectură să ia parte la eveniment.
13:20
Ministrul apărării britanic, John Healey, a sosit miercuri în Ucraina pentru o vizită care are loc cu o zi înaintea unei reuniuni a guvernelor europene interesate să ofere garanţii de securitate Kievului după război, care este programată să aibă loc la Paris, informează TVR Info.
13:10
Maia Sandu, de Ziua Armatei Naționale: „Pacea trebuie protejată zi de zi, printr-o armată capabilă" # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia dedicată împlinirii a 34 de ani de la crearea Armatei Naționale. Șefa statului le-a mulțumit militarilor pentru devotamentul și profesionalismul de care dau dovadă în apărarea păcii și menținerea siguranței cetățenilor, a exprimat recunoștință familiilor acestora și a adus un omagiu celor care și-au dat viața pentru țară.
12:50
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri, 3 septembrie 2025, un mesaj în deschiderea ediției a VIII-a a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău. Mesajul a fost prezentat de către Cătălina Galer, Consilier de stat - Departamentul Administrație, Politici Publice și Societate Civilă, în cadrul evenimentului de deschidere organizat la Centrul Mediacor din Chișinău (Universitatea de Stat din Moldova).
12:40
Ministra Justiției, detalii despre extrădarea lui Plahotniuc: Urmează să fie încarcerat # TVR Moldova
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat miercuri dimineață că procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc se desfășoară conform procedurii legale și că autoritățile moldovenești așteaptă decizia celor elene. Pe 28 august, Curtea de Apel din Atena și-a dat acordul pentru extrădarea oligarhului, acum urmează să se pronunțe Ministerul Justiției din Atena.
12:20
Din inima Chișinăului până la mănăstirile istorice ale Moldovei – între 3-5 septembrie, Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, revine în Republica Moldova.
12:00
Ce riscă persoanele care își vând voturile chiar în ziua alegerilor? Răspunsul vicepreședintelui CEC # TVR Moldova
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postica, a atenționat că, în cazul coruperii alegătorilor, sunt prevăzute sancțiuni contravenționale și penale atât pentru cei care oferă mită electorală, cât și pentru cei care acceptă mită electorală. El a mai subliniat că s-au atestat cazuri în care, în secțiile destinate locuitorilor din regiunea transnistreană, unii cetățeni s-au apropiat de membrii comisiei electorale să le ceară bani după ce și-au exprimat votul.
11:50
Ministerul Afacerilor Externe informează, prin intermediul Consulatului General al Republicii Moldova la Iași, despre producerea unui grav accident rutier la data de 3 septembrie 2025, ora 10:27, în localitatea Dămideni, județul Botoșani.
11:30
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a menționat că a fost informată de autoritățile ucrainene că în noaptea de 2 spre 3 septembrie 2025 o dronă rusească de tip Shahed ar fi traversat spațiului aerian în regiunea de nord a Republicii Moldova.
10:50
Foștii premieri ai României, Năstase și Dăncilă, au participat la „summitul dictatorilor” # TVR Moldova
Foștii premieri ai României din partea PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au participat la Beijing la parada dedicată marcării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial, scrie TVR Info.
Acum 24 ore
10:40
Foștii premieri PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au participat la Beijing la parada dedicată marcării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial, scrie TVR Info.
10:30
ASP îndeamnă cetățenii R. Moldova cu drept de vot să verifice valabilitatea actelor de identitate # TVR Moldova
Agenția Servicii Publice îndeamnă toți cetățenii Republicii Moldova să verifice valabilitatea actelor de identitate pe care le dețin și, după caz, să întreprindă acțiunile necesare pentru preschimbarea acestora până la data scrutinului.
10:20
Constantin Țuțu urmează să revină Republica Moldova. Și-a cumpărat singur biletul la avion # TVR Moldova
Fostul deputatul PDM, Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, pe 22 iulie 2025, a fost eliberat. Acesta ar urma să sosească joi, la ora 9:30, la Chișinău, după ce și-a cumpărat singur bilet, potrivit surselor TVR Moldova.
10:10
Fostul deputatul PDM, Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, pe 22 iulie 2025, a fost eliberat. Acesta ar urma să sosească joi, la ora 9:30, la Chișinău.
09:40
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, cercetat în dosarul „Frauda bancară”, a fost reținut aseara, pentru 72 de ore într-un nou dosar de spălare de bani, potrivit surselor TVR Moldova. Avocatul lui Andronachi spune ca e un dosar inițiat în 2021, însă faptele care i se incriminează le-ar fi comis în 2014.
08:10
Tranziția serviciilor de facturare de la Moldovagaz la Energocom va dura aproape un an # TVR Moldova
Directorul Energocom, Eugeniu Buzatu, a anunțat că gazele naturale cumpărate în avans nu vor mai fi stocate, ci livrate în termen, pentru a optimiza costurile de transport și depozitare. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Conexiuni Economice”. Totodată, Buzatu a precizat că tranziția serviciilor de facturare de la Moldovagaz la Energocom va dura aproape un an, perioadă în care compania va implementa sisteme moderne de gestiune.
Ieri
23:20
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a fost angajată la firma de avocatură „Jones Day” din Washington unde a lucrat în perioada 2011-2016, potrivit unui anunț publicat pe o platformă de socializare de compania respectivă. Veronica Dragalin a plecat din funcția de șefă a Procuraturii Anticorupție în februarie 2025 pe fundalul unui conflict cu reprezentanții puterii.
20:40
La Chișinău, a fost lansată „Busola electorală", un nou instrument de educaţie electorală # TVR Moldova
"Busola electorală", un nou instrument digital interactiv de educaţie şi orientare electorală, a fost lansat astăzi, în premieră, la Chișinău. Proiectul, inspirat din modele europene, îşi propune să ajute cetăţenii să ia o decizie informată la scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Platforma este menită să consolideze procesele democratice din Republica Moldova, prin încurajarea unui vot informat.
20:20
Autoritatea Națională pentru Cetățenie: mai puțină birocrație și eliminarea avocaturii clandestine # TVR Moldova
Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC), Silviu Gabriel Barbu, a pledat în cadrul unei mese rotunde organizate de Comisia juridică de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului României pentru reglementări legale clare ale profesiei de avocat în contextul noilor modificări la Legea cetățeniei române în scopul debirocratizării procesului și pentru combaterea avocaturii clandestine.
20:10
Artiștii și organizațiile culturale din Republica Moldova vor putea accesa finanțări și pot obţine colaborări la nivel european, de la 1 ianuarie 2026, în urma Acordului de aderare la programul Uniunii Europene "Europa Creativă". Documentul a fost semnat azi la Chișinău de ministrul Culturii, Sergiu Prodan, şi comisarul european pentru Echitate între Generații, Tineret, Cultură și Sport, Glenn Micallef.
19:50
SONDAJ: Majoritatea cetățenilor UE - pentru extindere, cea din statele candidate – pentru aderare # TVR Moldova
Majoritatea cetățenilor UE susțin extinderea UE, arată un nou sondaj Eurobarometru, în timp ce sondajele de percepție din țările candidate indică sprijinul general pentru aderarea la UE, potrivit Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătatea Estică a Comisiei Europene.
19:40
Blocul Patriotic respinge orice coaliție cu PAS. Igor Grosu: „Câți bani erau în Kuliok?” # TVR Moldova
Liderii Blocul Electoral "Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei" au semnat astăzi o declaraţie, prin care îşi asumă să nu formeze o coaliţie cu Partidul Acţiune şi Solidaritate, dacă ajung în viitorul Parlament. Într-o conferinţă de presă, membrii blocului au chemat şi alte partide să se alăture iniţiativei. În replică, preşedintele PAS, Igor Grosu a declarat că revenirea la putere a liderilor blocului este periculoasă pentru R Moldova.
19:40
Luptătorul Artiom Roșca a debutat cu dreptul în competițiile internaționale la nivel de seniori. Reprezentantul Republicii Moldova a cucerit medalia de aur la turneul de taekwondo Multi European Games.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.