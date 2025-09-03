Candidata independentă Tatiana Crețu s-a lansat în campania electorală

18:40

Importanţa Armatei Naţionale pentru Republica Moldova a fost conştientizată după ce Rusia a atacat, în 2022, Ucraina. De aceea, autorităţile de la Chişinău, cu sprijinul partenerilor externi, au început modernizările. Până acum, armata a fost Cenuşăreasa societăţii, aşa cum o numesc experţii, rolul ei fiind ingnorat de politicieni. De ziua Armatei Naţionale, autorităţile promit să investească şi mai mult, pentru a recupera întârzierile din ultimele trei decenii.