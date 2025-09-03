Armata Naţională: de la Cenușăreasa statului la instituție capabilă și modernă

16:40

Marți, în timpul unei reuniuni informale a miniștrilor UE la Copenhaga, ministrul ungar de Externe, János Bóka, a exprimat prioritățile extinderii UE, cu un accent redus pe aderarea Ucrainei la Uniune, la pachet cu Republica Moldova. Aceste declarații au fost făcute înainte de începerea discuțiilor de lucru, dar au atras deja atenția asupra reconsiderării priorităților extinderii.