Foștii premieri ai României, Năstase și Dăncilă, au participat la „summitul dictatorilor”

Un bărbat de 30 de ani din Orhei a fost condamnat la 15 ani de închisoare, după ce procurorii PCCOCS l-au trimis în judecată pentru tentativă de vânzare a aproape trei kilograme de droguri de tip alfa-PVP („sare”) și pentru aplicarea violenței periculoase pentru viață asupra a doi polițiști.