Veronica Dragalin și-a găsit o nouă slujbă: „Sunt încântată să revin”

09:40

Cei 44 de pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), care au participat la misiunea internațională de pre-poziționare în Grecia, au fost menționați pe 1 septembrie 2025, în cadrul unei ceremonii oficiale organizate la Centrul Republican de Instruire al IGSU din Răzeni, raionul Ialoveni.