Atac cu cuțitul într-un hotel din orașul francez Marsilia. Agresorul a fost împușcat mortal de autorități

12:10

Guvernul României, condus de Ilie Bolojan, și-a asumat luni seara răspunderea pentru cinci noi pachete de măsuri de austeritate. Scopul lor este să reducă deficitul bugetar. Grupurile parlamentare au la dispoziție trei zile pentru a depune moțiuni de cenzură, după ce opoziția a anunțat anterior că le va iniția, transmite IPN. În cazul în care […] Articolul Lupta cu deficitul bugetar: Guvernul român ș-a asumat responsabilitate pentru măsuri de austeritate apare prima dată în Realitatea.md.