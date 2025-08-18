Kremlinul are o nouă armă care se numește Storm-1679. Folosește AI și creează videoclipuri false despre evenimentele majore

05:00

Președintele rus Vladimir Putin a semnat, miercuri, un decret care autorizează țara să-şi sporească emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2035, în comparație cu nivelurile din 2021, transmite Agerpres, care citează AFP. Rusia, aflată pe poziția a patra în lume după emisiile de dioxid de carbon, spune că și-a propus [...]