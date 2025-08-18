Emmanuel Macron: „Putin nu vrea pace, ci capitularea Ucrainei”. Bild: Trump îl primește pe Zelenski, singur. Abia apoi vin și europenii
DISINFO.MD, 18 august 2025 04:00
Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că omologul său rus Vladimir Putin „nu vrea pace", ci o „capitulare" a Ucrainei, relatează duminică CNN și Agerpres, citând AFP. „Vrea președintele Putin pace? Convingerea mea personală este că nu. Vrea președintele Trump pace? Da. Nu cred că președintele Putin vrea pace. Cred că vrea ca Ucraina să se predea", a [...]
• • •
Acum 15 minute
04:30
Kremlinul are o nouă armă care se numește Storm-1679. Folosește AI și creează videoclipuri false despre evenimentele majore # DISINFO.MD
Un grup pro-rus de propagandă profită de evenimente mediatice importante pentru a răspândi dezinformare, falsificând identitatea unor organizații respectabile – de la instituții media la ONG-uri și agenții guvernamentale. Potrivit platformei de monitorizare NewsGuard, campania – urmărită de Microsoft's Threat Analysis Center sub numele de cod Storm-1679 încă din 2022 – exploatează evenimente de amploare pentru [...]
Acum o oră
04:00
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Crimă macabră în Rusia. Un judecător a fost găsit mort în fața tribunalului, cu organele genitale tăiate și un cuțit înfipt în ochi # DISINFO.MD
Un judecător federal rus din orașul Kamîșin, regiunea Volgograd, a fost torturat și ucis, potrivit mai multor surse apropiate anchetei, relatează publicația locală v1.ru. Trupul lui Vasili Vetlugin a fost descoperit joi seară pe o stradă din oraș. Judecătorul a fost împușcat, avea organele genitale tăiate și un cuțit înfipt în ochi. El ar fi [...]
14 august 2025
07:50
Rusia și Belarus vor exersa folosirea armelor nucleare și a rachetelor Oreșnik la viitorul exercițiu militar comun Zapad-2025 # DISINFO.MD
Rusia şi Belarus vor practica la exerciţiile militare comune Zapad-2025 planificarea utilizării armelor nucleare şi a rachetelor hipersonice ruseşti Oreşnik, conform informaţiilor furnizate miercuri de ministrul apărării din Belarus, Viktor Jrenin, informează EFE. „Pentru noi, acesta este un element de importanţă strategică, în primul rând pentru descurajare", a afirmat ministrul apărării, care i-a prezentat preşedintelui [...]
07:20
Ministerele ruse cer profesorilor să identifice elevii străini „înclinați spre acțiuni ilegale” # DISINFO.MD
Ministerul Educației din Rusia, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației și Științei, au elaborat recomandări pentru profesori privind identificarea copiilor străini „înclinați spre acțiuni ilegale", relatează Meduza Live, cu referire la Vedomosti. Respectivele recomandări au fost deja transmise regiunilor și au apărut, printre altele, pe site-urile ministerelor regionale ale educației și învățământului din [...]
07:00
Lituania va învăța copiii să construiască și să piloteze drone pentru a se pregăti în fața amenințării ruse # DISINFO.MD
Copiii din Lituania vor învăța să construiască și să opereze drone, în cadrul unui program național menit să consolideze capacitatea țării de a face față unei eventuale amenințări din partea Rusiei, scrie The Guardian. Inițiativa este derulată împreună de ministerele Apărării și Educației și are ca obiectiv instruirea a peste 22.000 de persoane, inclusiv elevi, [...]
06:40
Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB, acuză un fost șef KGB înainte de întâlnirea din Alaska # DISINFO.MD
Alnur Mussayev, fost agent KGB și șef al Serviciului de Securitate de Stat al Kazahstanului (moștenitorul KGB din Kazahstan) susține, într-o postare pe rețelele sociale, că Vladimir Putin ar deține documente și imagini compromițătoare care-l vizează pe Donald Trump. Fostul oficial KGB se referă la dosarul Epstein, despre care liderul de la Casa Albă a [...]
06:00
„Cum să comanzi online un copil ucrainean”. Sute de orfani, expuși într-un catalog rusesc „ca produse într-o piață” # DISINFO.MD
Autoritățile de ocupație susținute de Rusia în regiunea ucraineană Luhansk au lansat un „catalog" online cu sute de copii ucraineni deportați, prezentați pentru adopție sau plasament. Baza de date permite filtrarea minorilor după vârstă, sex, trăsături fizice și chiar caracteristici de personalitate, precum „ascultător", „calm" sau „politicos și respectuos cu adulții". Organizația Save Ukraine acuză [...]
05:40
Polonia acuză șase persoane de sabotaj comandat de servicii de informații străine. Varșovia susține că Rusia și Belarus sunt implicate # DISINFO.MD
Procurorii polonezi au acuzat, miercuri, un grup de șase persoane de fapte care includ sabotaj comandat de servicii de informații străine, a anunțat un purtător de cuvânt, potrivit Reuters. Polonia susține că rolul său de hub pentru ajutorul acordat Ucrainei a transformat țara într-o țintă pentru serviciile secrete ruse și belaruse, acuzând Moscova și Minsk [...]
05:00
Lui Putin nu-i pasă de discuțiile pe care le au europenii cu Donald Trump, transmite MAE rus # DISINFO.MD
Preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, vor aborda vineri la întâlnirea lor în Alaska „toate chestiunile acumulate" în relaţiile bilaterale ruso-americane, a transmis miercuri Ministerul rus de Externe, care consideră „nesemnificative" consultările pe care un grup de lideri europeni le vor avea prin videoconferinţă cu Trump pentru a încerca să-l determine pe [...]
13 august 2025
07:30
Variantele de acord dintre Trump și Putin la summitul din Alaska. Ce soluții are Europa și ce ar putea să accepte Kievul # DISINFO.MD
Președintele SUA Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin vor discuta un posibil acord pentru încetarea războiului în Ucraina la întâlnirea pe care o vor avea vineri în Alaska, un summit care probabil va afecta securitatea europeană în ansamblu. Însă Trump este nevoit să ia în calcul mai mulți factori, precum o posibilă reacție de [...]
07:00
„Minciuni impresionante” și „o rea-credință meticuloasă”. Ce ne spune istoria recentă despre summitul Trump-Putin de vineri din Alaska # DISINFO.MD
Strategia liderului rus este să mintă și să tragă de timp, avertizează oamenii care cunosc tacticile lui Vladimir Putin, înainte de discuția din Alaska, pe tema războiului din Ucraina, scrie Financial Times. Donald Trump și Vladimir Putin au deja o istorie a întâlnirilor, una bizară, așa cum observă Financial Times. Prima întrevedere a avut loc în [...]
06:30
Poliția îi cere edilului Chișinăului să nu autorizeze protestul antiguvernamental anunțat de Șor. Răspunsul primarului # DISINFO.MD
Poliția îi cere edilului Chișinăului, Ion Ceban, să nu autorizeze protestul antiguvernamental organizat de pro-rusul Ilan Șor, care a promis câte 3.000 de dolari lunar moldovenilor care vor participa la manifestație. În replică, primarul afirmă că nu are o astfel de atribuție. Inspectoratul General al Poliției (IGP) din Republica Moldova susține că: ,,Șor organizează și [...]
06:00
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare în Republica Moldova, denunță faptul că mai mulți oameni au fost sunați și amenințați cu moartea din numele său, subliniind că Rusia urmărește, prin această metodă, să inducă neîncredere și să pună presiune pe instituții. ,,Mai mulți oameni au fost zilele acestea contactați și amenințați cu moartea, [...]
05:30
Zelenski spune că nu va ceda teritorii Rusiei pentru că ele vor fi folosite ca „pistă de lansare” pentru viitoarea invazie # DISINFO.MD
Volodimir Zelenski a făcut noi declarații, marți, în reacție la anunțul întâlnirii Trump-Putin din Alaska. Președintele ucrainean spune că guvernul său nu va putea accepta cedarea de teritorii în favoarea Rusiei, în schimbul unui armistițiu, dacă acele teritorii ar putea fi folosite ca „pistă de lansare" pentru o nouă invazie în viitor. Liderul de la [...]
05:00
Orban spune că Ucraina a pierdut deja războiul, iar Trump negociază cu Putin viitorul Europei: „Dacă nu eşti la masă, eşti în meniu” # DISINFO.MD
Premierul ungar Viktor Orban susține că războiul din Ucraina este deja pierdut pentru Kiev și câștigat de Rusia, iar singura necunoscută rămâne momentul și condițiile în care Occidentul va recunoaște acest fapt. El avertizează că Europa a ratat șansa de a negocia direct cu Vladimir Putin și riscă acum să fie exclusă din discuțiile între liderul [...]
04:30
Propagandistul Kremlinului Vladimir Soloviov a prezis că războiul Rusiei în Ucraina „nu se va încheia" odată cu summitul Trump-Putin din Alaska pe 15 august și că, date fiind tensiunile diplomatice cu Azerbaijanul, nu ar fi exclusă o altă „operațiune militară specială" (SVO) în viitor, după cea din Ucraina. Soloviov, cunoscut pentru opiniile sale pro-război, dar [...]
04:00
Cum se vede de pe front summitul Trump-Putin din Alaska: „Nu ne facem iluzii că Rusia se va opri” # DISINFO.MD
Soldaților din prima linie aflați continuu sub bombardament le este greu să-și imagineze că pacea ar putea fi aproape, relatează Associated Press, într-un reportaj. Soldații ce se adăpostesc într-o tranșee în timp ce pământul e zguduit continuu de bombardamente se arată profund sceptici față de negocierile de pace. În mijlocul exploziilor bombelor cu planare și [...]
12 august 2025
07:30
Rusia pregăteşte o lege pentru a localiza şi urmări toate dronele de pe teritoriul ţării. Proprietarii trebuie să se înregistreze într-o baza de date # DISINFO.MD
Ministerul Transporturilor de la Moscova pregăteşte modificarea legislaţiei pentru a crea o bază de date cu scopul de a identifica şi localiza toate dronele prezente pe teritoriul ţării, a informat luni publicaţia Vedomosti, citează EFE și Agerpres. Potrivit surselor din mass-media ruse, Ministerul Transporturilor pregăteşte modificări în cazul a două legi referitoare la identificarea, înregistrarea [...]
07:00
Trump spune că Ucraina va fi obligată să cedeze teritorii „spre binele său”: „Am aflat asta de la Rusia” # DISINFO.MD
Donald Trump spune că urmează să organizeze o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski și că urmează să aibă loc „niște schimburi de teritorii" și că acest lucru nu poate fi negociabil. El spune că „schimburile de teritorii" vor fi „în beneficiul Ucrainei". El s-a declarat supărat de faptul că Zelenski i-a spus că [...]
06:30
Un propagandist rus, care se lăuda că a ucis un grup de prizonieri ucraineni, a fost lichidat pe front # DISINFO.MD
Fondatorul canalului de propagandă rusesc „Sviatoșa Broadcasts", Dmytro „Sviatoșa", a fost ucis pe front în luna mai. Potrivit informațiilor preliminare, acesta era asociat cu grupul Wagner PMC. Potrivit Focus.ua, Dmitro „Sviatoșa" a murit pe 6 mai 2025. Cam în acea perioadă, canalul autorului său a încetat să mai publice postări. Conform informațiilor preliminare, „Sviatoșa" era asociat [...]
06:00
Rușii au trimis pe front o dronă care stă în aer 20 de zile. „Kvazimachta” este produsă de Kalașnikov și considerată un proiect revoluționar # DISINFO.MD
Concernul Kalașnikov furnizează pentru frontul din Ucraina „Kvazimachta", o dronă modernizată, capabilă să rămână în aer timp de 20 de zile, potrivit TASS. „Până la 500 de ore [poate sta în aer]. Poate funcționa, da. De obicei, nu este necesar să funcționeze fără oprire. În general, funcționează 24 de ore. Adică a stat în aer, au coborât-o, [...]
05:30
Europa avertizează: orice acord de pace care recompensează agresiunea Rusiei pune în pericol securitatea continentului # DISINFO.MD
Principalii deputați europeni subliniază că pacea în Ucraina poate fi negociată doar cu participarea guvernului ales și cu sprijinul poporului ucrainean, poziţionându-se împotriva acordurilor dictate de Rusia, care ar amenința securitatea europeană. Principalii deputați europeni responsabili de politica externă și relațiile internaționale au emis o declarație comună în care reafirmă importanța unei soluții pașnice în Ucraina, [...]
05:10
Aplicația Telegram a fost amendată în Rusia cu 3,5 milioane de ruble. Cum își motivează autoritățile decizia # DISINFO.MD
Tribunalul districtual Tagansky din Moscova a amendat Telegram Messenger Inc. cu 3,5 milioane de ruble în cadrul unui caz administrativ pentru că nu a furnizat informații interzise în Rusia. „Prin decizia tribunalului districtual Tagansky din Moscova, Telegram Messenger Inc. a fost găsită vinovată de comiterea unei infracțiuni administrative în temeiul părții 2 a articolului 13.41, [...]
04:30
Trump se va alătura liderilor europeni într-o conferință telefonică de urgență înainte de discuțiile cu Putin # DISINFO.MD
Într-un gest rar și încărcat de tensiune diplomatică, cancelarul german Friedrich Merz a convocat o reuniune virtuală de urgență cu liderii europeni și președintele american Donald Trump, în contextul apropierii unei întâlniri cruciale între liderul de la Washington și președintele rus Vladimir Putin, programată pentru vineri, în Alaska. La summitul online, care va avea loc [...]
04:00
Ilan Șor încearcă să cumpere protestatari în Chișinău: Promite „salariu” de 3.000 de dolari pentru fiecare om care iese în stradă # DISINFO.MD
Oligarhul fugar Ilan Șor cheamă cetățenii moldoveni la un protest pe termen nedeterminat, promițând în schimb un salariu lunar de 3000 de dolari. Poliția avertizează că pro-rusul urmărește să implice oamenii în activități ilegale și incitatoare la violență. Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova subliniază că Ilan Șor care este ,,conducătorul organizației criminale, vrea să [...]
11 august 2025
17:10
Azerbaijanul amenință că va înarma Ucraina din cauza atacurilor asupra infrastructurii energetice # DISINFO.MD
Guvernul de la Baku ar putea lua în considerare ridicarea interdicției de a furniza arme uneia din beligerante dacă Rusia continuă să vizeze interesele azere în Ucraina, a relatat duminică publicația azeră Caliber.Az, citând surse anonime, relatează Kyiv Independent. Schimbarea de poziție vine în urma unei serii de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene legată [...]
17:00
Spionajul militar ucrainean se află în spatele unui atac cu drone asupra unei rafinării de petrol din Republica Komi, aflată la aproximativ 2.000 km de Ucraina, au declarat pentru Ukrainska Pravda surse din cadrul Serviciului de Informații în domeniul Apărării din Ucraina (DIU). DIU a lovit rafinăria LUKOIL-Uhhtaneftepererabotka într-o operațiune specială care a avut loc duminică, 10 [...]
16:50
Cine este apropiatul lui Putin care ar fi încercat să-l convingă să oprească războiul din Ucraina? # DISINFO.MD
Dmitri Kozak, adjunctul șefului administrației prezidențiale de la Moscova și unul dintre cei mai vechi colaboratori ai liderului rus Vladimir Putin, ar fi propus recent încetarea ostilităților din Ucraina și deschiderea unor neg
16:40
Moscova vorbește despre „încheierea operațiunii militare speciale”. Mesajul televiziunii de stat înaintea summit-ului cu Trump # DISINFO.MD
Postul de televiziune de stat „Rossia 1” a transmis, în cadrul emisiunii săptămânale „Vesti Nedeli”, că președintele Donald Trump și Vladimir Putin intenționează să semneze în timpul summit-ului din Alaska un „plan de încheiere a operațiunii militare speciale”, cum numesc rușii războiul din Ucraina. Subiectul în sine a fost prezentat într-o manieră extrem de pozitivă [...] Articolul Moscova vorbește despre „încheierea operațiunii militare speciale”. Mesajul televiziunii de stat înaintea summit-ului cu Trump apare prima dată în DISINFO.MD.
16:30
TUSK: Ucraina să participe la discuțiile de pace. Când marile puteri au decis peste capul altora, consecințele au fost grave # DISINFO.MD
Premierul polonez Donald Tusk a pledat în favoarea implicării Kievului în negocierile ce vor fi purtate de Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, transmite, luni, The Guardian. Tusk s-a pronunțat în legătură cu acest subiect după consultările de la sfârșitul săptămânii trecute dintre liderii europeni. Potrivit șefului guvernului de la Varșovia, europenii rămân uniți în abordarea lor [...] Articolul TUSK: Ucraina să participe la discuțiile de pace. Când marile puteri au decis peste capul altora, consecințele au fost grave apare prima dată în DISINFO.MD.
16:20
Ce vrea Donald Trump de la Summitul din Alaska. Iulian Chifu: „Preluarea Coridorului Zangezur a schimbat dramatic ecuația geopolitică” # DISINFO.MD
Analistul de politică externă Iulian Chifu a explicat luni la Antena 3 CNN că miza majoră a summitului istoric care va avea loc vineri în Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin este ca Ucraina și Uniunea Europeană să aibă reprezentanți la discuții. Fostul consilier prezidențial a precizat că reuniunea va reprezenta un test dificil [...] Articolul Ce vrea Donald Trump de la Summitul din Alaska. Iulian Chifu: „Preluarea Coridorului Zangezur a schimbat dramatic ecuația geopolitică” apare prima dată în DISINFO.MD.
8 august 2025
07:40
Zelenski vrea ca Rusia să facă un prim pas înainte de o întâlnire cu Putin: „Priorităţile sunt absolut clare” # DISINFO.MD
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a insistat joi să se declare un armistiţiu ca prim pas înainte de o posibilă întâlnire cu preşedintele rus, Vladimir Putin, la care să fie prezenţi şi lideri din SUA şi UE, informează EFE, potrivit Agerpres. „Priorităţile sunt absolut clare. În primul rând, să oprim măcelul, iar Rusia este cea care [...] Articolul Zelenski vrea ca Rusia să facă un prim pas înainte de o întâlnire cu Putin: „Priorităţile sunt absolut clare” apare prima dată în DISINFO.MD.
07:10
Ucraina pune sub acuzare în lipsă un oficial rus pentru tortura și moartea jurnalistei Viktoria Roșcina # DISINFO.MD
Un oficial dintr-un centru de detenție din Rusia a fost pus sub acuzare în lipsă de procurorii ucraineni pentru implicarea în moartea jurnalistei Viktoria Roșcina. Aceasta a fost reținută în 2023 în teritoriile ocupate, torturată și ulterior returnată mutilată, sub o identitate falsă, potrivit Kyiv Independent. Șeful Centrului de Detenție nr. 2 din Taganrog, regiunea [...] Articolul Ucraina pune sub acuzare în lipsă un oficial rus pentru tortura și moartea jurnalistei Viktoria Roșcina apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
India nu cedează în fața tarifelor lui Trump și îl așteaptă pe Putin: „Suntem emoţionaţi să aflăm de vizita Excelenţei Sale” # DISINFO.MD
În ciuda presiunilor comerciale crescânde din partea Statelor Unite, care încearcă să forțeze Delhi să reducă legăturile cu Moscova, India a confirmat că îl va primi în vizită pe președintele rus Vladimir Putin. Anunțul vine la scurt timp după ce Donald Trump a impus un nou val de tarife asupra importurilor indiene, în replică la [...] Articolul India nu cedează în fața tarifelor lui Trump și îl așteaptă pe Putin: „Suntem emoţionaţi să aflăm de vizita Excelenţei Sale” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:40
Vladimir Putin a anunțat posibila locație pentru summitul cu Donald Trump. Ce spune despre o întâlnire cu Volodimir Zelenski # DISINFO.MD
Președintele rus Vladimir Putin a afirmat joi că Emiratele Arabe Unite (EAU) reprezintă „unul dintre locurile potrivite” pentru o viitoare întâlnire cu liderul american Donald Trump. „Avem mulți prieteni care sunt gata să ne ajute să organizăm evenimente de acest fel. Unul dintre prietenii noștri este președintele Emiratelor Arabe Unite”, a declarat Putin jurnaliștilor de [...] Articolul Vladimir Putin a anunțat posibila locație pentru summitul cu Donald Trump. Ce spune despre o întâlnire cu Volodimir Zelenski apare prima dată în DISINFO.MD.
06:10
Tensiuni în Kazahstan după ce un cleric propune înființarea unei noi Biserici Ortodoxe, independentă de cea a Rusiei # DISINFO.MD
Un cleric kazah foarte popular, care se opune invaziei Rusiei în Ucraina, a declarat joi că încearcă să înființeze o nouă biserică independentă de Moscova, după ce Biserica Ortodoxă Rusă l-a excomunicat pentru criticile aduse Kremlinului. Conflictul a devenit o altă bătaie de cap pentru Rusia, care a văzut deja alte foste state sovietice rupând [...] Articolul Tensiuni în Kazahstan după ce un cleric propune înființarea unei noi Biserici Ortodoxe, independentă de cea a Rusiei apare prima dată în DISINFO.MD.
7 august 2025
19:50
Stoianoglo sare în apărarea Evgheniei Guțul. Juriști: În fața legii toți suntem egali. Empatia față de copii nu exclude aplicarea sa # DISINFO.MD
Declarația a fost făcută pentru Deschide.MD de fostul judecător român, Cristi Danileț, ca reacție la o postare lacrimogenă făcută de fostul procuror-general al R. Moldova, Alexandr Stoianoglo, în cazul condamnării bașkanului Evghenia Guțul la șapte ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a Partidului Șor. În urma pronunțării sentinței, Stoianoglo a criticat justiția din R. Moldova pentru [...] Articolul Stoianoglo sare în apărarea Evgheniei Guțul. Juriști: În fața legii toți suntem egali. Empatia față de copii nu exclude aplicarea sa apare prima dată în DISINFO.MD.
13:50
Cândva, a intrat în istoria Republicii Moldova ca unul dintre arhitecții „furtului miliardului”. Astăzi, el jonglează din nou cu miliarde, dar de această dată, sub controlul și cu sprijinul direct al unui alt stat – Federația Rusă. Kârgâzstan, Uzbekistan, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Mongolia – sunt doar câteva dintre punctele de pe harta unui imperiu [...] Articolul IPN: Portofelul cripto al Kremlinului pe nume Ilan Șor apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Trump a vorbit la telefon cu Zelenski după ce trimisul său Witkoff a discutat cu Putin la Moscova / O decizie va veni în curând, anunţă secretarul de stat Rubio # DISINFO.MD
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit la telefon miercuri cu preşedintele american Donald Trump, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu această chestiune. Sursa Reuters a declarat că discuţia era în curs, citează News.ro. Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a purtat miercuri trei ore de discuţii cu preşedintele rus Vladimir Putin la Kremlin. Trump şi [...] Articolul Trump a vorbit la telefon cu Zelenski după ce trimisul său Witkoff a discutat cu Putin la Moscova / O decizie va veni în curând, anunţă secretarul de stat Rubio apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Armele americane plătite de membrii NATO vor ajunge la Kiev în următoarele săptămâni, potrivit unor surse din Alianță # DISINFO.MD
Primele livrări de arme și muniții în cadrul inițiativei Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), care prevede furnizarea de arme fabricate în SUA către Ucraina de către statele membre NATO, vor începe în următoarele săptămâni. Informația a fost dată publicității de European Pravda, care citează sub rezerva anonimatului un oficial NATO informat. „Ca răspuns la nevoile [...] Articolul Armele americane plătite de membrii NATO vor ajunge la Kiev în următoarele săptămâni, potrivit unor surse din Alianță apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
O nouă lovitură pentru Vladimir Putin. UE va aplica din 3 septembrie un plafon dinamic pentru prețurile petrolului rusesc # DISINFO.MD
Uniunea Europeană va implementa un nou plafon dinamic pentru prețurile petrolului rusesc începând cu 3 septembrie, ca parte a celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, a declarat Arianna Podesta, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, pe 6 august, potrivit European Pravda. Plafonul revizuit înlocuiește limita statică de 60 de dolari pe baril introdusă [...] Articolul O nouă lovitură pentru Vladimir Putin. UE va aplica din 3 septembrie un plafon dinamic pentru prețurile petrolului rusesc apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Trump declară Rusia „o amenințare extraordinară” la adresa SUA, în contextul în care Putin pare pregătit să ignore termenul-limită privind războiul din Ucraina # DISINFO.MD
Președintele american Donald Trump a declarat că Rusia reprezintă „o amenințare neobișnuită și extraordinară” pentru securitatea națională a Statelor Unite, într-un moment în care președintele rus Vladimir Putin pare să nu respecte termenul impus de Washington pentru încetarea conflictului din Ucraina. Trump a stabilit ziua de vineri ca termen-limită pentru ca Moscova să accepte o [...] Articolul Trump declară Rusia „o amenințare extraordinară” la adresa SUA, în contextul în care Putin pare pregătit să ignore termenul-limită privind războiul din Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Primul adjunct al ministrului de Externe al Ucrainei, Serhii Kîslîțea, a stârnit din nou valuri în mediul diplomatic și online, după ce a publicat două fotografii oficiale ale liderului de la Kremlin – în ipostaze diferite – și a sugerat, nu fără ironie, că este posibil ca în doar câteva zile să fi apărut două [...] Articolul Dublura lui Vladimir Putin s-a întâlnit cu trimisul lui Trump la Kremlin? apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Rusia renunță la teleportare și la „mașina timpului”. Institutul care le cerceta a fost închis # DISINFO.MD
Institutul rus dedicat studiilor privind teleportarea şi „maşina timpului” şi-a încetat activitatea, relatează miercuri Agerpres, care citează informații de la televiziunea și agenţia de știri EFE. Institutul de Cercetare a Naturii Timpului a funcţionat peste un sfert de secol, ca structură afiliată Universităţii de Stat din Moscova, potrivit RTVI. Centrul de studii a fost fondat [...] Articolul Rusia renunță la teleportare și la „mașina timpului”. Institutul care le cerceta a fost închis apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Putin semnează decretul care permite Rusiei să polueze mai mult. Țara este al patrulea poluator mondial # DISINFO.MD
Președintele rus Vladimir Putin a semnat, miercuri, un decret care autorizează țara să-şi sporească emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2035, în comparație cu nivelurile din 2021, transmite Agerpres, care citează AFP. Rusia, aflată pe poziția a patra în lume după emisiile de dioxid de carbon, spune că și-a propus [...] Articolul Putin semnează decretul care permite Rusiei să polueze mai mult. Țara este al patrulea poluator mondial apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Trump lovește India cu o taxă suplimentară de 25% pentru importul de petrol rusesc, la scurt timp după discuția dintre Witkoff și Putin # DISINFO.MD
Președintele SUA, Donald Trump, a impus Indiei o taxă vamală suplimentară de 25%, ca pedeapsă pentru importurile sale de petrol rusesc, transmite miercuri CNN, citând un document publicat pe site-ul Casei Albe. Decizia reprezintă o escaladare a războiului comercial global al actualei administrații americane și prima utilizare a așa-numitelor sancțiuni secundare asupra țărilor despre care SUA afirmă că [...] Articolul Trump lovește India cu o taxă suplimentară de 25% pentru importul de petrol rusesc, la scurt timp după discuția dintre Witkoff și Putin apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Kremlinul, după trei ore de discuții între Steve Witkoff și Vladimir Putin: Și-au transmis semnale unul altuia # DISINFO.MD
Discuțiile purtate miercuri, la Moscova, de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și președintele rusVladimir Putin au fost „constructive”, a comunicat Kremlinul, citat de BBC. Convorbirea celor doi are loc în contextul în care vineri expiră termenul-limită stabilit de Donald Trump pentru ca partea rusă să accepte un acord de încetare a focului în Ucraina. În caz contrar, Rusia [...] Articolul Kremlinul, după trei ore de discuții între Steve Witkoff și Vladimir Putin: Și-au transmis semnale unul altuia apare prima dată în DISINFO.MD.
6 august 2025
11:20
Tudor Ioniță // Putem să batem Rusia: R. Moldova, vârful de lance al rezistenței europene # DISINFO.MD
Practic, întreaga existență ca stat independent a Republicii Moldova este cronologia unei lungi confruntări de diferite intensități între Moscova și Chișinău, între românitatea și europenitatea etnică, cultural-istorică, pe de o parte, și agresiunea rusă permanentă, ce are ca scop reîncorporarea micii republici în zona de influență rusească. Datorită acestei agresiuni permanente din partea Federației Ruse, [...] Articolul Tudor Ioniță // Putem să batem Rusia: R. Moldova, vârful de lance al rezistenței europene apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Explozia piramidelor financiare în Rusia: peste 2.300 de scheme doar în primele șase luni # DISINFO.MD
Veniturile tot mai mari ale rușilor atrag atenția escrocilor. Banca Centrală a Rusiei a identificat, în decurs de șase luni, 4183 de entități cu semne de activitate ilegală, inclusiv scheme piramidale financiare. Acesta este cu 20% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Numărul piramidelor financiare a crescut cel mai rapid – cu [...] Articolul Explozia piramidelor financiare în Rusia: peste 2.300 de scheme doar în primele șase luni apare prima dată în DISINFO.MD.
