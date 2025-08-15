Noi scheme piramidale, lansate pe rețelele de socializare, avertizează CNPF

12:00

Persoanele care vor participa la protestele anunțate de condamnatul Ilan Șor, inclusiv cu instalarea de corturi pe străzile capitalei, riscă amenzi de câte 7.500 de lei pe zi. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, după ce Șor a chemat cetățenii la proteste „nonstop” în centrul capitalei, cu promisiunea de a le achita câte 3.000 de dolari lunar.