FCSB a acces în play-off-ul Ligii Europei
Radio Moldova, 15 august 2025 12:30
FCSB s-a calificat fără probleme în play-off-ul Ligii Europei la fotbal. Campioana României a câștigat și meciul-retur cu FC Drita din Kosovo. După 3:2 pe teren propriu, „roș-albaștrii” au învins cu 3:1 în deplasare.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 5 minute
12:40
Surpriză de proporții la turneul de tenis de la Cincinnati. Danezul Holger Rune, numărul 9 mondial, a fost eliminat în faza sferturilor de finală de francezul Terence Atmane, tenisman clasat pe locul 136 în ierarhia ATP.
Acum 15 minute
12:30
Președinta Maia Sandu îndeamnă diaspora să fie vigilentă în fața tentativelor de corupere a votului, la parlamentarele din 28 septembrie # Radio Moldova
Moldovenii plecați peste hotare dețin un rol strategic în ceea ce privește viitorul R. Moldova, a declarat președinta Maia Sandu în fața reprezentanților comunităților din străinătate, reunite la Congresul Diasporei care are loc vineri, 15 august, la Chișinău. Șefa statului a îndemnat diaspora să fie unită și vigilentă la tentativele de manipulare și corupere a alegătorilor din afara țării, care sporesc în intensitate odată cu apropierea alegerilor parlamentare.
12:30
FCSB s-a calificat fără probleme în play-off-ul Ligii Europei la fotbal. Campioana României a câștigat și meciul-retur cu FC Drita din Kosovo. După 3:2 pe teren propriu, „roș-albaștrii” au învins cu 3:1 în deplasare.
Acum 30 minute
12:20
Avertizare pentru cetățenii moldoveni: risc ridicat de incendii de vegetație în Grecia # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt avertizați de Ambasada R. Moldova la Atena cu privire la menținerea unui risc ridicat de producere a incendiilor de vegetație. Autoritățile elene au emis atenționarea din cauza condițiilor meteorologice extreme – temperaturi foarte ridicate, lipsa precipitațiilor, umiditate scăzută și vânt puternic.
Acum o oră
12:00
Diaspora este forță strategică în deciderea viitorului R. Moldova, afirmă președinta Maia Sandu # Radio Moldova
Moldovenii plecați peste hotare au un rol strategic în deciderea viitorului țării. Despre aceasta președinta Maia Sandu a vorbit astăzi, 15 august, în fața reprezentanților comunităților moldovenești din străinătate, reuniți la Congresul Diasporei care are are loc la Chișinău. Având în vedere că în curând în țară se vor defășura alegerile parlamentare, șefa statului a îndemnat la unitate și vigilență în fața tentativelor de manipulare și corupere a alegătorilor din afara țării.
12:00
Cetățenii care vor participa la proteste ilegale riscă amenzi de câte 7.500 de lei pe zi, avertizează șeful IGP # Radio Moldova
Persoanele care vor participa la protestele anunțate de condamnatul Ilan Șor, inclusiv cu instalarea de corturi pe străzile capitalei, riscă amenzi de câte 7.500 de lei pe zi. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, după ce Șor a chemat cetățenii la proteste „nonstop” în centrul capitalei, cu promisiunea de a le achita câte 3.000 de dolari lunar.
11:50
ADVERTORIAL// Panouri solare în Moldova – aproape jumătate din plafonul național ocupat # Radio Moldova
În ultimii ani, energia solară a devenit unul dintre cele mai dinamice sectoare ale economiei verzi din Republica Moldova. Programele de sprijin guvernamentale, creșterea accesului la tehnologii performante și dorința tot mai mare a consumatorilor de a reduce facturile au transformat fotovoltaicele într-o soluție tot mai prezentă pe acoperișurile locuințelor, halelor industriale și clădirilor publice.
11:50
Politicieni pro-ruși și lideri ai Bisericii Ortodoxe, promovați masiv pe rețele sociale de o mașinărie de propagandă coordonată de Kremlin - studiu # Radio Moldova
Federația Rusă desfășoară o amplă operațiune de dezinformare în Republica Moldova, folosind rețelele de socializare pentru a influența opinia publică, a amplifica tensiunile interne și a submina parcursul european al țării, arată datele unui studiu realizat de comunitatea Watchdog.md. Analiza identifică o rețea complexă de pagini, grupuri și conturi false pe Facebook, TikTok și alte platforme, coordonată pentru a răspândi mesaje pro-Kremlin și anti-UE.
Acum 2 ore
11:30
ELECTORALA 2025 // Înregistrarea prealabilă s-a încheiat: Peste 16 mii de moldoveni au declarat că vor vota peste hotare la parlamentare # Radio Moldova
Procesul de înregistrare prealabilă, prin care cetățenii cu drept de vot aflați peste hotare și-au anunțat intenția de a vota într-o anumită localitate din străinătate la alegerile parlamentare din 28 septembrie, s-a încheiat pe 14 august. În acest an, 16.149 de moldoveni din diasporă au notificat autoritățile că vor să-și exprime opțiunea electorală peste hotare.
10:50
Revista presei internaționale // Summit Trump-Putin cu miză crucială pentru Ucraina și Europa; UE pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei # Radio Moldova
Presa internațională vine cu ultimele previziuni privind întâlnirea programată azi, în Alaska, între președinții Statelor Unite și Rusiei, la care urmează să fie abordată încheierea războiului ruso-ucrainean. Mai multe publicații occidentale relatează despre planurile Uniunii Europene de a înăspri sancțiunile Rusiei, indiferent de rezultatele summit-ului Trump-Putin. Între alte teme abordate de agențiile internaționale de presă se numără extinderea operațiunilor de patrulare a grupului operativ pentru deminarea Mării Negre, dar și criza migranților care traversează Marea Mediterană pentru a ajunge în Europa.
Acum 4 ore
10:40
Politico: R. Moldova ar putea deschide înaintea Ucrainei primul capitol de negocieri, fapt ce ar supăra Kievul # Radio Moldova
Uniunea Europeană analizează scenariul deschiderii primului capitol de negocieri, „Valori fundamentale”, cu R. Moldova la începutul lunii septembrie curent, un „mare pas înainte” în procesul de aderare a statului nostru. În acest caz, R. Moldova ar devansa Ucraina pentru prima dată, ceea ce ar putea deranja Kievul, remarcă Politico.
10:30
Accident tragic la Orhei: un bărbat a murit, iar un minor este la spital. Cei doi erau într-un motocultor # Radio Moldova
Un bărbat de 44 de ani a murit, iar un minor de 13 ani a fost rănit, joi-seară, în urma unui accident rutier produs pe traseul R6, în apropierea localității Fedoreuca din raionul Orhei. Cei doi se aflau într-un motocultor, care a fost lovit de un microbuz, informează Poliția Republicii Moldova.
10:20
Sergiu Stati, fost deputat comunist și ambasador, condamnat pentru îmbogățire ilicită și amendat cu 450.000 de lei # Radio Moldova
Fostul deputat comunist și ex-ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, a fost condamnat pe 14 august de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru îmbogățire ilicită. Instanța i-a aplicat o amendă de 450.000 de lei și l-a privat de dreptul de a deține funcții sau demnități publice timp de 12 ani.
10:00
Un bărbat de 71 de ani din Chișinău și-ar putea petrece următorii 20 de ani la pușcărie, după ce și-a ucis concubina în vârstă de 81 de ani. Acesta i-a despicat victimei capul cu un topor, după ce a văzut un bărbat ieșind din apartamentul lor.
09:10
Moldovenii care învață peste hotare pot beneficia de servicii medicale gratuite în R. Moldova # Radio Moldova
Persoanele care își fac studiile peste hotare pot beneficia gratuit de servicii medicale atunci când revin acasă fie în perioada vacanței, fie pe parcursul anului școlar.
09:00
Biroul Parlamentului European de la Chișinău, funcțional din septembrie, va fi coordonat de un cetățean român și va sprijini transpunerea legislației UE # Radio Moldova
Biroul Parlamentului European (PE) de la Chișinău, care va fi inaugurat în luna septembrie, va fi condus de un cetățean român „foarte bine pregătit”, a anunțat vicepreședintele PE, Victor Negrescu, într-un interviu pentru RFI. Acesta a precizat că deschiderea va avea loc în prezența președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, și a sa, în calitate de oficial responsabil de relația cu Republica Moldova.
09:00
Expoziție itinerantă „Biserici de lemn - sfinte lăcașe ale neamului". Organizatorii susțin că lăcașurile trebuie incluse în circuitul cultural-turistic # Radio Moldova
După ce a fost prezentată în aer liber la Muzeul Satului din Chișinău, expoziția „Biserici de lemn - sfinte lăcașe ale neamului” a ajuns la Muzeul de Istorie și Etnografie din Călărași. Evenimentul reprezintă o incursiune în istoria acestor vechi monumente de arhitectură. Organizatorii au subliniat că bisericile de lemn trebuie incluse în circuitul cultural-turistic.
08:50
Frontiera, sub presiune: numărul tentativelor de trecere ilegală peste graniță, în creștere după declanșarea războiului din Ucraina # Radio Moldova
După declanșarea războiului din Ucraina, numărul tentativelor de trecere ilegală a frontierei a crescut, iar polițiștii de frontieră sunt puși la grea încercare. Doar în primele șase luni ale anului, peste o mie de persoane au fost depistate în timp ce încercau să treacă ilegal granița.
Acum 6 ore
08:40
Serbia, în a doua zi de ciocniri între opozanți și susținătorii lui Vučić: peste 40 de polițiști răniți # Radio Moldova
În Serbia, pentru a doua zi consecutiv, au loc confruntări între opozanții și susținătorii președintelui Aleksandar Vučić. Potrivit ministrului de interne Ivica Dačić, în aproximativ 30 de orașe au fost răniți cel puțin 42 de polițiști, dintre care 26 în Belgrad, iar 37 de persoane au fost reținute, transmite DW.
08:30
Frontiera sub presiune, în contextul creșterii numărului tentativelor de trecere ilegală: cum arată o zi de muncă a polițiștilor de frontieră # Radio Moldova
După declanșarea războiului din Ucraina, numărul tentativelor de trecere ilegală a frontierei s-a intensificat, iar polițiștii de frontieră sunt puși la grea încercare. Doar în primele șase luni ale anului, peste o mie de persoane au fost depistate în timp ce încercau să treacă ilegal granița.
08:00
Chișinăul găzduiește Congresul Diasporei 2025 – moldovenii din întreaga lume se reunesc pentru a discuta despre viitorul țării # Radio Moldova
Moldovenii stabiliți în afara țării participă astăzi, 15 august, la Congresul Diasporei, ajuns la ediția a XI-a. Evenimentul are loc la Palatul Republicii din Chișinău și reunește cetățeni din diverse state pentru a discuta despre procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană și despre modalitățile prin care diaspora poate contribui la dezvoltarea economică, socială și culturală a țării.
08:00
Mai multe persoane au rămas fără bani și fără vacanțe. Administratoarea unei agenții de turism din Chișinău, acuzată de escrocherie # Radio Moldova
Administratoarea unei agenții de turism din Chișinău este acuzată de escrocherie în valoare de 1,8 milioane de lei. Victimele sunt persoane care au plătit pentru vacanțe în care nu au mai plecat. Potrivit procurorilor, angajații agenției de turism propuneau oferte avantajoase, încasau banii, dar nu își mai respectau promisiunile. Una din victimele acestei escrocherii a vorbit în exclusivitate cu jurnaliștii postului Moldova 1.
07:40
Revista Presei: Parlamentul European va vota, într-un gest fără precedent, o rezoluție pentru a sprijini R. Moldova și va trage un semnal de alarmă cu privire la interferențele Federației Ruse # Radio Moldova
Eurodeputații pregătesc un gest fără precedent, votarea unei noi rezoluții pentru a sprijini Republica Moldova; cum unele partide pro-ruse folosesc minorii în scopuri politice; ore în șir de propagandă și acuzații politice în loc de predică în biserica Grinăuți - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
07:30
Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska pe 15 august, o premieră din 2019 încoace, însă în absența vreunor reprezentanți ai UE. În urma ultimelor apeluri europene, Donald Trump a spus că Europa ar putea participa la viitoarele discuții de pace, dar a asigurat și că el nu va semna un acord cu Vladimir Putin privind pacea în Ucraina fără Volodimir Zelenski și implicarea europenilor.
Acum 12 ore
00:00
Eliminare rușinoasă a echipei Milsami Orhei din Liga Conferințelor. „Vulturii roșii” au pierdut cu 0-3 meciul cu formația AC Virtus Acquaviva din San Marino, din a doua manșă a turului 3 preliminar, și au fost dați afară din competiție.
Acum 24 ore
22:50
Summitul Trump–Putin din Alaska: Dan Alexe avertizează asupra riscului unei „noi Yalta” # Radio Moldova
Întâlnirea istorică de vineri, 15 august, dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska este descrisă de analiști drept un moment geopolitic major. Jurnalistul român Dan Alexe avertizează asupra riscului unei „noi Yalta”, în care Europa este exclusă din deciziile ce ar putea modela viitorul continentului. Corespondentul Teleradio-Moldova la Bruxelles a subliniat contextul tensionat, în condițiile în care rezultatele summitului sunt lipsite de predictibilitate, „pentru că Trump e imprevizibil, iar Putin este manipulator”.
22:20
Video // Fosta bașcană Irina Vlah și Victoria Furtună, surprinse împreună la aeroport # Radio Moldova
Fosta bașcană Irina Vlah, lidera Partidului „Inima Moldovei”, și Victoria Furtună, președinta Partidului „Moldova Mare”, au fost surprinse joi-seară, 14 august, de reporterul Moldova 1 la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău. Acestea au călătorit în același avion care a venit de la Istanbul.
22:00
Sheriff Tiraspol a părăsit cupele europene inter-cluburi. Vicecampiona Republicii Moldova a fost eliminată din turul 3 preliminar al Ligii Conferințelor de către Anderlecht Bruxelles din Belgia. După ce au pierdut cu 0:3 în prima manșă, discipolii lui Victor Mihailov au remizat, scor 1:1, în meciul-retur disputat pe stadionul Zimbru din capitală.
21:40
Un preot de la Mitropolia Moldovei, predici cu tentă politică în fața enoriașilor: conflictul de la Grinăuți continuă # Radio Moldova
Continuă conflictul cultelor în raionul Râșcani. Un preot de la Mitropolia Moldovei a mers la Grinăuți, unde a ținut o predică nuanțată politic. Sergiu Ivanov respinge ideea că a făcut propagandă. Localnicii spun că se vor judeca cu preotul Constantin Turtureanu de la Mitropolia Basarabiei ca să plece din casa parohială în care locuiește.
21:30
Ilan Șor, asociat cu o nouă schemă de criptomonede prin care ajută Rusia să evite sancțiunile internaționale # Radio Moldova
Oligarhul fugar Ilan Șor a creat o rețea complexă pentru a ocoli sancțiunile occidentale. O investigație RISE Moldova a descoperit că Șor s-a infiltrat pe piețele din Kârgâzstan și Emiratele Arabe Unite, folosind un server ascuns și site-uri de transferuri financiare. Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în R. Moldova, își conduce operațiunile din Moscova.
19:20
Conflictul cultelor din Râșcani continuă: localnicii vor judecată cu preotul Turtureanu # Radio Moldova
Continuă conflictul cultelor în raionul Râșcani. Un preot de la Mitropolia Moldovei a mers la Grinăuți, unde a ținut o predică nuanțată politic. Sergiu Ivanov respinge ideea că a făcut propagandă. Localnicii spun că se vor judeca cu preotul Constantin Turtureanu de la Mitropolia Basarabiei ca să plece din casa parohială în care locuiește.
18:30
Trump ar putea presiune asupra lui Putin pentru a obține o încetare necondiționată a focului în Ucraina # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin se vor întâlni vineri la o bază militară din Alaska a cărei importanță strategică a atins apogeul în perioada Războiului Rece, relatează joi, 14 august, AFP.
18:20
Aeronave ucrainene, relocate temporar pe Aeroportul Internațional Mărculești. Precizările Autorității Aeronautice Civile # Radio Moldova
Trei aeronave ucrainene au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova și au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești. Zborurile au fost efectuate în baza unei autorizații emise de autoritățile responsabile, prin coordonare prealabilă pe canale diplomatice, în colaborare cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Precizarea a fost făcută de Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC).
18:10
Intervenții chirurgicale cu incizii mici și cu perioadă scurtă de recuperare: echipamente de ultimă generație, instalate la Spitalul Raional Soroca # Radio Moldova
Locuitorii raionului Soroca nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze în alte localități pentru intervenții chirurgicale laparoscopice. Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisăcari” a fost dotat cu echipamente moderne, care permit realizarea intervențiilor direct în instituție.
18:00
Reducere ușoară a inflației în R. Moldova, dar tarifele la energie rămân o provocare. Ce soluții propun experții # Radio Moldova
Ritmul inflației din Republica Moldova încetinește ușor, dar tarifele mari la energie pun presiune pe prețuri. În trimestrul II al acestui an, inflația s-a redus cu 0,6 puncte procentuale, ajungând la 8,2 la sută în luna iunie, potrivit unui raport al Băncii Naționale ale Moldovei (BNM). Nivelul rămâne peste ținta BNM de 5,7 la sută din cauza scumpirilor la resursele energetice și a efectelor secetei asupra agriculturii. BNM estimează o continuare a trendului descendent până la mijlocul anului viitor.
18:00
Spitalul Raional Soroca oferă acum intervenții laparoscopice: instituția a fost dotată cu echipamente moderne # Radio Moldova
Locuitorii raionului Soroca nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze în alte localități pentru intervenții chirurgicale laparoscopice. Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisăcari” a fost echipat cu aparatură modernă, permițând ca procedurile să fie realizate direct de medicii instituției, anunță Ministerul Sănătății.
17:50
Veste bună pentru călători! Începând de vineri, 15 august, punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta va funcționa în regim nonstop, permițând traversarea peste Prut în orice moment al zilei. Programul extins va intra în vigoare mâine, de la ora 8:00, anunță Serviciul Vamal.
17:50
CEC îi solicita PA să investigheze patru partide afiliate lui Șor. Partidul „Renaștere” și Victoria Furtună, obligați să restituie bani la buget # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) va sesiza Procuratura Anticorupție în legătură cu acțiunile desfășurate de patru formațiuni politice în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional din toamna anului 2024. CEC a aprobat, în ședința din 14 august, rapoartele de control care vizează activitatea mai multor formațiuni și candidați, somând, totodată, Partidul „Renaștere” și candidata independentă Victoria Furtună să restituie la bugetul de stat sume încasate sau cheltuite cu încălcarea legislației.
17:50
Great news for travelers: Starting Friday, August 15, the Leova–Bumbata border crossing point will operate continuously, allowing crossings at any time of day. The new schedule will start tomorrow at 8:00 AM, as announced by the Customs Service.
17:30
Suspecții în cazul exploziei de la Stăuceni, prinși la aeroport, în timp ce încercau să părăsească R. Moldova # Radio Moldova
Două persoane, suspectate că au aruncat pachetul cu substanțe explozibile în apropierea locuinței primarului de Stăuceni, au fost reținute joi, 14 august, pe Aeroportul Internațional Chișinău. Bănuiții încercau să părăsească R. Moldova, anunță Inspectoratul General al Poliției.
17:20
Doi suspecți, reținuți în cazul exploziei din apropierea casei primarului de la Stăuceni. Încercau să părăsească țara # Radio Moldova
Astăzi, 14 august, persoanele suspectate că au pus în pericol securitatea primarului din Stăuceni, aruncând un pachet cu exploziv în apropierea locuinței edilului, au fost reținute pe Aeroportul Internațional Chișinău. Bănuiții încercau să părăsească teritoriul R.Moldova, precizează Inspectoratul general al Poliției.
17:20
Cei mai mulți turiști străini care vizitează R. Moldova sunt din România: în ce state călătoresc moldovenii # Radio Moldova
Tot mai mulți moldoveni își petrec vacanțele peste hotare. În primele șase luni ale acestui an, peste 146 de mii de cetățeni ai R. Moldova au plecat la odihnă peste hotare prin intermediul agențiilor de turism, cu aproape 4% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cu circa 45% a crescut și numărul străinilor care ne-au vizitat țara, cei mai mulți fiind din România.
17:10
CEC cere Procuraturii Anticorupție să investigheze patru partide afiliate lui Șor. Partidul „Renaștere” și Victoria Furtună, obligați să restituie bani la buget # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală va sesiza Procuratura Anticorupție în legătură cu acțiunile desfășurate de patru formațiuni politice în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional din toamna anului 2024. În ședința de astăzi, 14 august, CEC a aprobat rapoartele de control complex a mai multor formațiuni și candidați, iar totodată a somat Partidul Politic „Renaștere” și candidata independentă Victoria Furtună să restituie la bugetul de stat sume încasate sau cheltuite cu încălcarea legislației.
17:10
Reducere ușoară a inflației în R. Moldova, dar tarifele la energie rămân o provocare. Ce soluții se propun # Radio Moldova
Ritmul inflației din Republica Moldova încetinește ușor, dar tarifele mari la energie pun presiune pe prețuri. În trimestrul II al acestui an, inflația s-a redus cu 0,6 puncte procentuale, ajungând la 8,2 la sută în luna iunie, potrivit unui raport al Băncii Naționale ale Moldovei. Nivelul rămâne peste ținta BNM de 5,7 la sută din cauza scumpirilor la resursele energetice și a efectelor secetei asupra agriculturii. BNM estimează o continuare a trendului descendent până la mijlocul anului viitor.
16:50
Considerat unul dintre cei mai talentați tineri fotbaliști ai momentului, Franco Mastantuono, a devenit oficial jucătorul clubului Real Madrid. Argentinianul a semnat un contract pe 6 ani cu gruparea spaniolă și a fost prezentat oficial. Pe Santiago Bernabeu, el va juca în tricoul cu numărul 30.
16:50
Un nou schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia: civili și militari revin acasă după ani de captivitate # Radio Moldova
Ucraina și Rusia au efectuat un nou schimb de prizonieri de război. În Ucraina s-au întors 84 de persoane, atât militari, cât și civili, a anunțat joi, 14 august, pe Telegram, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski.
16:40
Ședința de judecată în dosarul fostului șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, programată să aibă loc joi, 14 august, a fost amânată pentru data de 21 august. Fostul funcționar, acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului, a fost internat în spital.
16:10
Traversare fără restricții orare: punctul vamal Leova–Bumbăta va fi deschis 24 din 24 # Radio Moldova
Veste bună pentru călători: Începând de vineri, 15 august, punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta va funcționa în regim non-stop, permițând traversarea în orice moment al zilei. Programul extins va intra în vigoare mâine, de la ora 8:00, anunță Serviciul Vamal.
15:50
Marele show din Premier League începe vineri, cu meciul FC Liverpool - FC Bournemouth # Radio Moldova
Începe spectacolul din eșalonul superior al campionatului Angliei. În meciul de deschidere, deținătoarea titlului FC Liverpool va întâlni pe FC Bournemouth, pe stadionul Anfield.
15:40
Școlile din R. Moldova se confruntă cu o lipsă acută de profesori: Matematica, cea mai afectată disciplină # Radio Moldova
Anul școlar 2025-2026 va începe cu un deficit de peste 1.500 de cadre didactice în instituțiile publice de învățământ general, semnalând o scădere constantă a numărului de profesori în școlile din țară.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.