Statul sprijină producția zootehnică: crescătorii de bovine și caprine pot depune cereri pentru subvenții
Radio Moldova, 15 august 2025 20:10
Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură lansează, de astăzi, 15 august, un nou apel de acordare a subvențiilor în sectorul zootehnic. Crescătorii de bovine și caprine pot beneficia de plăți directe atât pentru cap de animal, cât și pentru fiecare litru de lapte. Condiția de bază este ca fermele să fie înregistrate oficial cu animalele identificate și asigurate.
• • •
