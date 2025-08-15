Președinta Maia Sandu îndeamnă diaspora să fie vigilentă în fața tentativelor de corupere a votului, la parlamentarele din 28 septembrie

08:00

Administratoarea unei agenții de turism din Chișinău este acuzată de escrocherie în valoare de 1,8 milioane de lei. Victimele sunt persoane care au plătit pentru vacanțe în care nu au mai plecat. Potrivit procurorilor, angajații agenției de turism propuneau oferte avantajoase, încasau banii, dar nu își mai respectau promisiunile. Una din victimele acestei escrocherii a vorbit în exclusivitate cu jurnaliștii postului Moldova 1.