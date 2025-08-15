ELECTORALA 2025 // CEC a respins înregistrarea candidaților Partidului „Renaștere” pentru parlamentare. PNM și PSDE au fost acceptate cu vot unanim

22:50

Întâlnirea istorică de vineri, 15 august, dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska este descrisă de analiști drept un moment geopolitic major. Jurnalistul român Dan Alexe avertizează asupra riscului unei „noi Yalta”, în care Europa este exclusă din deciziile ce ar putea modela viitorul continentului. Corespondentul Teleradio-Moldova la Bruxelles a subliniat contextul tensionat, în condițiile în care rezultatele summitului sunt lipsite de predictibilitate, „pentru că Trump e imprevizibil, iar Putin este manipulator”.