Surpriză la turneul ATP de la Cincinnati

Ritmul inflației din Republica Moldova încetinește ușor, dar tarifele mari la energie pun presiune pe prețuri. În trimestrul II al acestui an, inflația s-a redus cu 0,6 puncte procentuale, ajungând la 8,2 la sută în luna iunie, potrivit unui raport al Băncii Naționale ale Moldovei. Nivelul rămâne peste ținta BNM de 5,7 la sută din cauza scumpirilor la resursele energetice și a efectelor secetei asupra agriculturii. BNM estimează o continuare a trendului descendent până la mijlocul anului viitor.