Chișinăul găzduiește Congresul Diasporei 2025 – moldovenii din întreaga lume se reunesc pentru a discuta despre viitorul țării
Radio Moldova, 15 august 2025 08:00
Moldovenii stabiliți în afara țării participă astăzi, 15 august, la Congresul Diasporei, ajuns la ediția a XI-a. Evenimentul are loc la Palatul Republicii din Chișinău și reunește cetățeni din diverse state pentru a discuta despre procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană și despre modalitățile prin care diaspora poate contribui la dezvoltarea economică, socială și culturală a țării.
08:00
08:00
Administratoarea unei agenții de turism din Chișinău este acuzată de escrocherie în valoare de 1,8 milioane de lei. Victimele sunt persoane care au plătit pentru vacanțe în care nu au mai plecat. Potrivit procurorilor, angajații agenției de turism propuneau oferte avantajoase, încasau banii, dar nu își mai respectau promisiunile. Una din victimele acestei escrocherii a vorbit în exclusivitate cu jurnaliștii postului Moldova 1.
Acum o oră
07:40
Eurodeputații pregătesc un gest fără precedent, votarea unei noi rezoluții pentru a sprijini Republica Moldova; cum unele partide pro-ruse folosesc minorii în scopuri politice; ore în șir de propagandă și acuzații politice în loc de predică în biserica Grinăuți - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
07:30
Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska pe 15 august, o premieră din 2019 încoace, însă în absența vreunor reprezentanți ai UE. În urma ultimelor apeluri europene, Donald Trump a spus că Europa ar putea participa la viitoarele discuții de pace, dar a asigurat și că el nu va semna un acord cu Vladimir Putin privind pacea în Ucraina fără Volodimir Zelenski și implicarea europenilor.
Acum 12 ore
00:00
Eliminare rușinoasă a echipei Milsami Orhei din Liga Conferințelor. „Vulturii roșii” au pierdut cu 0-3 meciul cu formația AC Virtus Acquaviva din San Marino, din a doua manșă a turului 3 preliminar, și au fost dați afară din competiție.
14 august 2025
22:50
Întâlnirea istorică de vineri, 15 august, dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska este descrisă de analiști drept un moment geopolitic major. Jurnalistul român Dan Alexe avertizează asupra riscului unei „noi Yalta”, în care Europa este exclusă din deciziile ce ar putea modela viitorul continentului. Corespondentul Teleradio-Moldova la Bruxelles a subliniat contextul tensionat, în condițiile în care rezultatele summitului sunt lipsite de predictibilitate, „pentru că Trump e imprevizibil, iar Putin este manipulator”.
22:20
Fosta bașcană Irina Vlah, lidera Partidului „Inima Moldovei”, și Victoria Furtună, președinta Partidului „Moldova Mare”, au fost surprinse joi-seară, 14 august, de reporterul Moldova 1 la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău. Acestea au călătorit în același avion care a venit de la Istanbul.
22:00
Sheriff Tiraspol a părăsit cupele europene inter-cluburi. Vicecampiona Republicii Moldova a fost eliminată din turul 3 preliminar al Ligii Conferințelor de către Anderlecht Bruxelles din Belgia. După ce au pierdut cu 0:3 în prima manșă, discipolii lui Victor Mihailov au remizat, scor 1:1, în meciul-retur disputat pe stadionul Zimbru din capitală.
21:40
Continuă conflictul cultelor în raionul Râșcani. Un preot de la Mitropolia Moldovei a mers la Grinăuți, unde a ținut o predică nuanțată politic. Sergiu Ivanov respinge ideea că a făcut propagandă. Localnicii spun că se vor judeca cu preotul Constantin Turtureanu de la Mitropolia Basarabiei ca să plece din casa parohială în care locuiește.
21:30
Oligarhul fugar Ilan Șor a creat o rețea complexă pentru a ocoli sancțiunile occidentale. O investigație RISE Moldova a descoperit că Șor s-a infiltrat pe piețele din Kârgâzstan și Emiratele Arabe Unite, folosind un server ascuns și site-uri de transferuri financiare. Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în R. Moldova, își conduce operațiunile din Moscova.
19:20
Continuă conflictul cultelor în raionul Râșcani. Un preot de la Mitropolia Moldovei a mers la Grinăuți, unde a ținut o predică nuanțată politic. Sergiu Ivanov respinge ideea că a făcut propagandă. Localnicii spun că se vor judeca cu preotul Constantin Turtureanu de la Mitropolia Basarabiei ca să plece din casa parohială în care locuiește.
Acum 24 ore
18:30
Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin se vor întâlni vineri la o bază militară din Alaska a cărei importanță strategică a atins apogeul în perioada Războiului Rece, relatează joi, 14 august, AFP.
18:20
Trei aeronave ucrainene au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova și au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești. Zborurile au fost efectuate în baza unei autorizații emise de autoritățile responsabile, prin coordonare prealabilă pe canale diplomatice, în colaborare cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Precizarea a fost făcută de Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC).
18:10
Locuitorii raionului Soroca nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze în alte localități pentru intervenții chirurgicale laparoscopice. Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisăcari” a fost dotat cu echipamente moderne, care permit realizarea intervențiilor direct în instituție.
18:00
Reducere ușoară a inflației în R. Moldova, dar tarifele la energie rămân o provocare. Ce soluții propun experții # Radio Moldova
Ritmul inflației din Republica Moldova încetinește ușor, dar tarifele mari la energie pun presiune pe prețuri. În trimestrul II al acestui an, inflația s-a redus cu 0,6 puncte procentuale, ajungând la 8,2 la sută în luna iunie, potrivit unui raport al Băncii Naționale ale Moldovei (BNM). Nivelul rămâne peste ținta BNM de 5,7 la sută din cauza scumpirilor la resursele energetice și a efectelor secetei asupra agriculturii. BNM estimează o continuare a trendului descendent până la mijlocul anului viitor.
18:00
Locuitorii raionului Soroca nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze în alte localități pentru intervenții chirurgicale laparoscopice. Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisăcari” a fost echipat cu aparatură modernă, permițând ca procedurile să fie realizate direct de medicii instituției, anunță Ministerul Sănătății.
17:50
Veste bună pentru călători! Începând de vineri, 15 august, punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta va funcționa în regim nonstop, permițând traversarea peste Prut în orice moment al zilei. Programul extins va intra în vigoare mâine, de la ora 8:00, anunță Serviciul Vamal.
17:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) va sesiza Procuratura Anticorupție în legătură cu acțiunile desfășurate de patru formațiuni politice în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional din toamna anului 2024. CEC a aprobat, în ședința din 14 august, rapoartele de control care vizează activitatea mai multor formațiuni și candidați, somând, totodată, Partidul „Renaștere” și candidata independentă Victoria Furtună să restituie la bugetul de stat sume încasate sau cheltuite cu încălcarea legislației.
17:50
17:30
Două persoane, suspectate că au aruncat pachetul cu substanțe explozibile în apropierea locuinței primarului de Stăuceni, au fost reținute joi, 14 august, pe Aeroportul Internațional Chișinău. Bănuiții încercau să părăsească R. Moldova, anunță Inspectoratul General al Poliției.
17:20
Astăzi, 14 august, persoanele suspectate că au pus în pericol securitatea primarului din Stăuceni, aruncând un pachet cu exploziv în apropierea locuinței edilului, au fost reținute pe Aeroportul Internațional Chișinău. Bănuiții încercau să părăsească teritoriul R.Moldova, precizează Inspectoratul general al Poliției.
17:20
Tot mai mulți moldoveni își petrec vacanțele peste hotare. În primele șase luni ale acestui an, peste 146 de mii de cetățeni ai R. Moldova au plecat la odihnă peste hotare prin intermediul agențiilor de turism, cu aproape 4% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cu circa 45% a crescut și numărul străinilor care ne-au vizitat țara, cei mai mulți fiind din România.
17:10
Comisia Electorală Centrală va sesiza Procuratura Anticorupție în legătură cu acțiunile desfășurate de patru formațiuni politice în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional din toamna anului 2024. În ședința de astăzi, 14 august, CEC a aprobat rapoartele de control complex a mai multor formațiuni și candidați, iar totodată a somat Partidul Politic „Renaștere” și candidata independentă Victoria Furtună să restituie la bugetul de stat sume încasate sau cheltuite cu încălcarea legislației.
17:10
Ritmul inflației din Republica Moldova încetinește ușor, dar tarifele mari la energie pun presiune pe prețuri. În trimestrul II al acestui an, inflația s-a redus cu 0,6 puncte procentuale, ajungând la 8,2 la sută în luna iunie, potrivit unui raport al Băncii Naționale ale Moldovei. Nivelul rămâne peste ținta BNM de 5,7 la sută din cauza scumpirilor la resursele energetice și a efectelor secetei asupra agriculturii. BNM estimează o continuare a trendului descendent până la mijlocul anului viitor.
16:50
Considerat unul dintre cei mai talentați tineri fotbaliști ai momentului, Franco Mastantuono, a devenit oficial jucătorul clubului Real Madrid. Argentinianul a semnat un contract pe 6 ani cu gruparea spaniolă și a fost prezentat oficial. Pe Santiago Bernabeu, el va juca în tricoul cu numărul 30.
16:50
Ucraina și Rusia au efectuat un nou schimb de prizonieri de război. În Ucraina s-au întors 84 de persoane, atât militari, cât și civili, a anunțat joi, 14 august, pe Telegram, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski.
16:40
Ședința de judecată în dosarul fostului șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, programată să aibă loc joi, 14 august, a fost amânată pentru data de 21 august. Fostul funcționar, acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului, a fost internat în spital.
16:10
Veste bună pentru călători: Începând de vineri, 15 august, punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta va funcționa în regim non-stop, permițând traversarea în orice moment al zilei. Programul extins va intra în vigoare mâine, de la ora 8:00, anunță Serviciul Vamal.
15:50
Începe spectacolul din eșalonul superior al campionatului Angliei. În meciul de deschidere, deținătoarea titlului FC Liverpool va întâlni pe FC Bournemouth, pe stadionul Anfield.
15:40
Anul școlar 2025-2026 va începe cu un deficit de peste 1.500 de cadre didactice în instituțiile publice de învățământ general, semnalând o scădere constantă a numărului de profesori în școlile din țară.
15:20
Concurs acerb pentru admiterea la liceele din Chișinău, în anul de studii 2025 –2026. Totuși, în timp ce în capitală competiția pentru un loc a fost strânsă, în raioane concurența a scăzut.
15:10
Spaniolul Carlos Alcaraz s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Cincinnati. Într-o partidă din optimi, ibericul a dispus cu 6:1, 6:4 de italianul Lurca Nardi. Într-o partidă ce a început cu mai mult de o oră întârziere din cauza ploii, cel alintat „Carlitos” și-a pavat drumul spre sferturile de finală cu un start fulminant. În doar șapte minute, ibericul făcuse deja break pe serviciul lui Nardi și ajunsese la 3:0.
14:50
Operatorii și șoferii de curse interne au protestat din nou în fața Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), fiind al treilea protest organizat de la începutul lunii iulie. Manifestanții au anunțat că oferă autorităților o săptămână pentru a se autosesiza în privința revendicărilor lor, urmând să decidă ulterior ce noi acțiuni vor întreprinde. Autoritățile susțin că sunt deschise unui dialog transparent, dar insistă că tarifele nu pot fi ajustate înainte de îmbunătățirea serviciilor.
14:30
Pacienții cu afecțiuni oncologice vor putea beneficia, începând de joi, 14 august, de tratamentele chimioterapeutice fără a mai fi nevoiți să călătorească la Chișinău. Aceste proceduri vor fi efectuate direct în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți, a anunțat ministra Sănătății, Ala Nemerenco.
14:30
Cetățenii Republicii Moldova care planifică să călătorească sau să tranziteze Spania sunt sfătuiți să amâne deplasările, din cauza condițiilor meteorologice severe care afectează întreaga țară. Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova a emis o alertă de călătorie în Spania.
14:20
R. Moldova devine tot mai puternică și capabilă să facă față atacurilor hibride și ingerințelor Federației Ruse, inclusiv în contextul apropierii alegerilor parlamentare, însă persistă vulnerabilități precum prezența trupelor străine în regiunea transnistreană, a declarat, într-un interviu pentru Agenția „Moldpres”, vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe.
13:50
Începând de astăzi, pacienții cu afecțiuni oncologice vor putea beneficia de tratamentele chimioterapeutice fără a mai fi nevoiți să călătorească la Chișinău. Aceste proceduri vor fi desfășurate direct în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți, a anunțat ministra Sănătății, Ala Nemerenco.
13:10
Compania a publicat o declarație oficială după ce autoritățile ruse au început să restricționeze funcționarea aplicațiilor WhatsApp și Telegram pentru locuitorii țării.
13:00
Declararea neconstituționalității acordului de împrumut cu Federația Rusă, dizolvarea Parlamentului și interzicerea Partidului „Șor” se numără printre cele mai importante decizii ale Curții Constituționale în ultimii șase ani, punctate de membrii săi la final de mandat. Pe plan extern, instituția a coordonat excluderea Rusiei și Belarusului din Conferința Curților Constituționale Europene, în perioada în care a exercitat, în premieră pentru Republica Moldova, președinția acesteia. Realizările au fost prezentate joi, 14 august, în bilanțul de final de mandat al actualilor judecători.
13:00
Cinci blocuri electorale, constituite în total de 15 partide politice, au solicitat Comisiei Electorale Centrale (CEC), până pe 13 august, înregistrarea pentru a putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Unui bloc electoral i-a fost respinsă cererea, iar celelalte patru ar putea figura în buletinele de vot la scrutinul din toamnă.
12:50
R.Moldova devine tot mai puternică și capabilă să facă față atacurilor hibride și ingerințelor Federației Ruse, inclusiv în contextul apropierii alegerilor parlamentare, însă persistă vulnerabilități precum prezența trupelor străine în regiunea transnistreană, a declarat, într-un interviu recent pentru Agenția informațională de stat, vicepremierul, ministru al Afacerilor Externe Mihai Popșoi.
12:40
Momentul adevărului pentru Milsami Orhei. „Vulturii roșii” forțează calificarea în play-off-ul Ligii Conferințelor. Campioana Republicii Moldova a câștigat cu 3:2 prima manșă cu FC Virtus din San Marino, însă la Serravalle antrenorul Igor Picușciac nu se va putea baza pe căpitanul Radu Gînsari care este accidentat, în timp ce Andrei Cobeț și ghanezul Frederick Takyi sunt suspendați.
12:20
Cetățenii R. Moldova, care se vor afla pe 28 septembrie curent, în ziua alegerilor parlamentare, pe teritoriul a zece state, au posibilitatea să voteze din timp, prin corespondență.
12:20
Unul dintre candidații independenți, care intenționa să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a renunțat.
12:00
Momentul adevărului pentru Milsami Orhei. „Vulturii roșii” forțează calificarea în play-off-ul Ligii Conferințelor. Campioana Republicii Moldova a câștigat cu 3:2 prima manșă cu FC Virtus din San Marino, însă la Serravalle antrenorul Igor Picușciac nu se va putea baza pe căpitanul Radu Gînsari care este accidentat, în timp ce Andrei Cobeț și ghanezul Frederick Takyi sunt suspendați.
11:50
Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din sudul Rusiei a luat foc după un atac cu drone ucrainene, în noaptea de 14 august. Dronele au atacat masiv regiunea Volgograd, a anunțat guvernatorul regiunii, Andrei Bocearov, potrivit The Moscow Times.
11:40
Tinerii din Republica Moldova care se angajează pentru prima dată în șapte domenii strategice vor beneficia, timp de 12 luni, de o indemnizație lunară neimpozabilă în valoare de 3.000 de lei, prin intermediul unui program național lansat joi, 14 august, de către autorități. Această măsură de sprijin urmărește atragerea forței de muncă tinere în sectoare-cheie ale economiei.
11:30
Internațional moldovean Sergiu Perciun i-a convins pe șefii lui FC Torino. Compatriotul nostru și-a prelungit contractul cu clubul italian până în 2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Perciun a debutat la prima echipă a „taurilor” pe 23 aprilie, într-un meci cu Udinese Calcio. În total, el a jucat 5 partide pentru FC Torino în sezonul trecut.
11:20
Depășirea termenului legal de ședere pe teritoriul Statelor Unite ale Americii (SUA) poate atrage sancțiuni drastice, inclusiv interdicția permanentă de intrare pe teritoriul american, avertizează Ambasada SUA de la Chișinău.
11:10
Crimă la ferma unui primar, mușamalizată timp de șapte ani. Oamenii legii anunță reținerea a patru persoane, inclusiv a alesului local și a unui medic legist, care ar fi implicați în omorul unui bărbat ucis în bătaie în anul 2018. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) anunță că i-a retras sprijinul politic primarului satului Frumușica din raionul Florești, Victor Boicu.
