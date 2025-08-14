Sheriff Tiraspol și-a încheiat evoluția în cupele europene în acest sezon

10:50

Presa internațională urmărește pregătirile pentru negocierile privind încheierea războiului ruso-ucrainean, care urmează să aibă loc mâine, în Alaska, între președintele SUA, Donald Trump, și cel al Rusiei, Vladimir Putin. Mai multe publicații observă că discuțiile vin pe fondul intensificării ofensivei militare ruse în estul Ucrainei, dar și al atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești de petrol. Agențiile europene de presă semnalează efectele intemperiilor naturale care au cuprins mai multe țări de pe bătrânul continent, dar și măsurile luate la Geneva pentru reducerea poluării cu ozon.