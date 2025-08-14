Punctul de trecere a frontierei de stat „Leova–Bumbăta” va activa 24/24 din 15 august
Agro TV, 14 august 2025 17:50
Începând cu 15 august punctul de trecere a frontierei de stat „Leova–Bumbăta" va activa în regim 24/24. Astfel, participanții la trafic vor avea o nouă opțiune de traversare a frontierei în orice moment al zilei sau al nopții. Decizia a fost luată de comun acord cu autoritățile de frontieră și vamale din Republica Moldova și […]
• • •
Acum 10 minute
17:50
Acum 2 ore
16:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru 15 – 17 august 2025. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 49 de bani, cu un ban mai puțin. Dolarul american este mai scump cu 3 bani și valorează 16 lei și 67 de bani. Leul românesc scade cu un ban […]
Acum 4 ore
15:50
Moldova a încasat 1,8 miliarde de lei din exportul de cereale și oleaginoase în luna iulie # Agro TV
Republica Moldova a exportat 278 mii de tone de cereale și oleaginoase la mijlocul verii, generând încasări de 1,8 miliarde de lei. Lider al exporturilor a fost rapița, cu 123 de mii de tone – cel mai mare volum din ultimii cinci ani pentru luna iulie. La un preț mediu de 9 lei și 9 […]
15:00
Se prevede pericol excepțional de incendii cu caracter natural pentru zona de Sud și Centru a Republicii Moldova. Averitizarea meteorologilor rămâne în vigoare până pe 21 august. În acest context, orice scânteie sau un simplu gest de neglijență, precum aprinderea resturilor vegetale, un grătar nesupravegheat sau aruncarea unui muc de țigară, poate declanșa un incendiu […]
14:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 15 august 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 07 bani, cu 7 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț mai mic, de 19 lei și […]
Acum 6 ore
12:30
Peste două milioane de hectare de porumb și floarea-soarelui sunt grav afectate în România # Agro TV
Oltenia, Banat, Dobrogea și Muntenia se confruntă cu secetă extremă, iar agricultorii români cer despăgubiri de la Guvern. Peste două milioane de hectare de porumb și floarea-soarelui sunt grav afectate. Fermierii spun că peste jumătate din recoltă este compromisă și că nu își vor putea acoperi nici măcar costurile investiției, scrie antena 3. Fermierii din […]
Acum 8 ore
11:20
Peste 23 de milioane lei au fost investiți în ultimii 4 ani pentru modernizarea sistemul medical din Sîngerei # Agro TV
În perioada 2022-2025, Ministerul Sănătății, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, a investit peste 23 de milioane de lei în modernizarea sistemul medical din Sîngerei. Ministra Ala Nemerenco, a vizitat spitalul raional și centrul de sănătate din Sîngerei, apreciind eforturile depuse de cadrele medicale în oferirea serviciilor de calitate oamenilor. Ala Nemerenco a discutat cu personalul […]
Acum 24 ore
19:30
În perioada 06-12 august, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 3 focare de pestă porcină africană. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, două focare la porci domestici au fost înregistrate în satul Seliște, raionul Leova, iar un focar la porci domestici, a fost identificat în localitatea Braniște, raionul Rîșcani. ANSA solicită proprietarilor de porcine […]
19:00
În perioada 13-15 august, Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat, derulează cea de-a doua rundă a programului de instruiri gratuite pentru antreprenorii începători și cei care doresc să inițieze o afacere. Cele trei zile de instruire se desfășoară la Bălți, unde specialiști din cadrul instituțiilor partenere în organizare oferă suport informațional participanților din zona […]
18:20
Autoritățile de la Chișinău continua să ajusteze legislația națională la cea europeană. La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a început sesiunea simulărilor finale în pregătirea pentru screeningul bilateral cu Comisia Europeană, stabilit pentru luna septembrie 2025, pe capitolul 11 „Agricultură și Dezvoltare Rurală" și capitolul 12 „Siguranța alimentelor, politica sanitar-veterinară și fitosanitară". Primele ajustări au […]
Ieri
17:00
Începe sesiunea de admitere suplimentară la instituțiile de învățământ superior din Moldova # Agro TV
Candidații la studii superioare de licență și master, care nu au participat în concursul de admitere sau nu s-au regăsit pe listele din sesiunea de bază, pot depune online dosarele de concurs pe www.eadmitere.gov.md, în perioada 13-15 august. Rezultatele intermediare ale sesiunii suplimentare vor fi anunțate pe data de 20 august curent, iar rezultatele finale […]
16:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru 14 august 2025. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 50 de bani, cu patru bani mai puțin. Dolarul american scade cu 19 bani și valorează 16 lei și 64 de bani. Leul românesc își menține valorează 3 lei și 85 de […]
15:50
Pentru joi, se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla de la slab până la moderat din partea de nord-est. În centrul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 30 de grade, iar cele minime, în timpul nopții, vor coborî până la 15 grade. Ziua se vor înregistra 28 de grade, iar noaptea 13 […]
15:40
În satul Băhrinești au început lucrările de curățare a râului Răut. Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu a mers într-o vizită în raionul Florești. Proiectul are drept scop prevenirea inundațiilor și restabilirea cursului natural al râului pe o lungime de aproximativ 10 kilometri. Prin curățarea Răutului, mai multe case vor trece peste riscul de a fi inundate […]
13:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 14 august 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 14 bani, cu 3 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț mai mic, de 19 lei și […]
11:50
Ministerul Agriculturii ar putea implementa bune practici americane în cercetarea agricolă # Agro TV
Modernizarea cercetării agricole din Republica Moldova, preluarea bunelor practici în extensia agricolă și consolidarea capacităților de laborator, în sprijinul fermierilor au fost discutate de Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, cu reprezentanții Departamentului Agriculturii din Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii. LUDMILA CATLABUGA, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare: „Fermierii au nevoie de […]
11:10
Angajații Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare au participat la școala de vară organizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din Polonia. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 3-9 august și a reunit reprezentanți ai administrațiilor din Republica Moldova și Ucraina, având drept obiectiv schimbul de experiență și consolidarea capacităților instituționale în contextul procesului de aderare la […]
12 august 2025
19:50
Au avut loc noi lucrări pe linia energetică Vulcănești–Chișinău în această vară. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită de lucru la fața locului, inclusiv la stațiile electrice Vulcănești și Chișinău. Proiectul traversează opt raioane și 35 de localități și este implementat în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic, finanțat de Grupul Băncii […]
19:00
În anul 2024 au fost angajați 145 de specialiști noi în domeniul protecției drepturilor copilului la nivel local și au fost instruiți circa 450 de specialiști din sectorul social. De protecția statului pot beneficia femeile bătute de bărbați și copii bătuți de părinți. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a mobilizat, în acest an, resurse financiare […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Hidrologii au emis Cod roșu, portocaliu și galben de scurgere redusă a apei pentru mai multe râuri mici din Republica Moldova. Astfel, pentru majoritatea râurilor mici se menține o scurgere redusă a apei, sub mediile lunare multianuale. Avertizarea hidrologilor este valabilă până pe 15 august. Specialiștii solicită agenților economici și populației să consume rațional resursele […]
17:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru 13 august 2025. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 54 de bani, cu patru bani mai puțin. Dolarul american este mai scump cu 2 bani și valorează 16 lei și 83 de bani. Leul românesc scade cu un ban și valorează […]
16:50
Incendiile forestiere din Grecia au afectat grav mai multe regiuni ale țării. Misiunile desfășurate zilnic de pompierii moldoveni în Republica Elenă devin tot mai complexe, din cauza condițiile meteo care favorizează răspândirea rapidă a focarelor. Doar în ultimele 48 de ore, autoritățile elene au raportat 114 noi incendii, iar pentru următoarele zile sunt prognozate condiții […]
16:00
Pentru miercuri, vremea se menține stabilă, fără precipitații. Vântul va sufla de la slab până la moderat, din nord-est. În centrul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 29 de grade, iar cele minime, în timpul nopții, vor coborî până la 14 grade. Ziua se vor înregistra 27 de grade, iar noaptea 12 grade în […]
14:20
Ajustarea legislației la normele europene, evaluarea științifică și managementul riscurilor pe lanțul alimentar sunt doar o parte din temele discutate de Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga și președintele Institutului Federal German pentru Evaluarea Riscurilor, Andreas Hensel. Ministerul își mai propune ca specialiștii germani să instruiască angajații ANSA și să dezvolte infrastructura de laborator. […]
13:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 13 august 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 17 bani, adică rămâne la aceiași valoare ca și în ziua precedentă. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț mai […]
11:40
În ultimile 12 luni prețurile medii de consum s-au majorat cu 7,9 la sută. Produsele alimentare au devenit mai scumpe cu peste 10 la sută, serviciile prestate populației s-au majorat cu 13 la sută, iar mărfurile nealimentare sau majorat cu peste 2 la sută. Potrivit Biroului Național de Statistică, în luna iulie 2025 comparativ cu […]
10:30
Prețurile la produsele alimentare în Europa s-au majorat cu până la 50 la sută în anul 2024. Potrivit unui raport al Organizației Națiunilor Unite, degradarea solurilor va reduce și mai mult accesibilitatea alimentelor. Aceasta reprezintă o amenințare critică la adresa securității alimentare a Europei în viitor. Mișcarea Salvează Solul atenționează societatea că costurile pentru energia […]
09:40
09:40
09:40
09:40
09:40
11 august 2025
20:20
În perioada 4–8 august 2025, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată suma totală de 14,26 milioane de lei. Banii au fost oferiți fermierilor din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Sprijinul financiar acordat săptămâna trecută a vizat mai multe mecanisme de subvenționare: 8,27 milioane lei sunt plăți […]
19:50
Republica Moldova a pierdut 149 de mii de tineri în ultimii 4 ani, circa 22 la sută din totalul de tineri. Doar 4 din 10 tineri au avut un loc de muncă în anul 2024. Fiecare a ș
18:30
Din 15 august curent va fi lansat un nou apel de depunere a cererilor pentru plăți directe. Banii vor fi acordați de AIPA, per cap de animal, pentru junci care au o vârstă de peste 3 luni și peste 12 luni. De asemenea, vor avea loc și plăți directe per kilogram de lapte de vacă, […] Articolul Crescătorii de animale vor putea depune cererile pentru a primi bani de la stat apare prima dată în AgroTV.
17:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru 12 august 2025. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 58 de bani, cu doi bani mai puțin. Dolarul american scade la 16 lei și 81 de bani, cu 4 bani mai puțin. Leul românesc își menține valoarea de 3 lei și […] Articolul Curs valutar: 12 august 2025 apare prima dată în AgroTV.
17:00
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a recepționat 351 de cereri de acordare a plăților directe în sectorul zootehnic din partea crescătorilor de ovine și caprine, cu 16 la sută mai multe decât în 2023. În acest an fermierii vor beneficia de 53 de milioane lei din partea statului, cu 21 la sută mai […] Articolul Mai mulți crescători de ovine și caprine vor beneficia de plăți directe apare prima dată în AgroTV.
16:10
Pentru marți 11 august 2025, se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, slab. În centrul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 27 de grade, iar cele minime, în timpul nopții, vor coborî până la 11 grade. Ziua se vor înregistra 25 de grade, iar noaptea 10 grade în nordul Republicii […] Articolul Vreme frumoasă fără precipitații apare prima dată în AgroTV.
15:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat va oferi date mai exact despre starea vremii și nivelul apei. Instituția a fost dotată cu stații meteorologice și hidrologice avansate, precum și cu 14 senzori pentru monitorizarea temperaturii și umidității solului. Echipamentele vor fi instalate în 18 localități din țară. Noile tipuri de stații vor furniza date în timp real […] Articolul Moldovenii vor cunoaște mai bine starea vremii apare prima dată în AgroTV.
13:20
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 12 august 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 17 bani, adică rămâne la aceiași valoare de săptămâna trecută. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț mai mic, de […] Articolul Motorina se ieftinește, iar benzina rămâne la aceiași valoare apare prima dată în AgroTV.
11:50
În anul 2025 fermierii vor recolta mai mult grâu decât anul trecut, estimează Ministerul Agriculturii. Prognozele sunt atât de bune încât pâinea s-ar putea ieftini, mai spun specialiștii, scrie moldova 1. Pe piața internă, prețul de achiziție a grâului variază între 2 lei și 80 de bani și 3 lei și 20 de bani per […] Articolul Recoltă de grâu mare, pâinea ar putea fi mai ieftină apare prima dată în AgroTV.
10:30
Dacă în anul 2024 producătorii de mere din Republica Moldova au recoltat peste 404 mii tone, în acest an producția totală este evaluată preliminar la 277 de mii de tone adică cu 32 la sută mai puțin. Recolta a scăzut din cauza celor două valuri de înghețuri de primăvară. IURIE FALĂ, directorul executiv al Asociației […] Articolul Horticultorii au adunat cu 32 la sută mai puține mere comparativ cu anul 2024 apare prima dată în AgroTV.
8 august 2025
19:20
România și Republica Moldova consideră că Ucraina este unul dintre principalii producători și furnizori de alimente din lume, care continuă să își îndeplinească cu fidelitate îndatoririle de partener de încredere, în ciuda războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit unei declarații semnate la Cernăuți de ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi, ministra Afacerilor Externe din […] Articolul Moldova susține importul de cereale din Ucraina? apare prima dată în AgroTV.
17:50
Aproximativ 120 de transportatori vor protesta în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto din municipiul Chișinău, joi 14 august 2025. Potrivit unui comunicat de presă trimis în adresa redacției AGRO TV Moldova, în intervalul orelor 9:30 – 12:00 circulația pe str. Piața Gării ar putea fi blocată de cele 100 de microbuze care vor fi […] Articolul Transportatorii vor protesta în fața sediului ANTA apare prima dată în AgroTV.
16:20
Numărul cazurilor de înec a scăzut cu 50 la sută față de anul trecut. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din toate regiunile țării continuă activitățile de sensibilizare a populației privind riscurile în timpul scăldatului în perioada estivală. Aceste măsuri au loc zilnic în toate raioanele, inclusiv în capitală. De la începutul verii până […] Articolul În acest an cazurile de înec au scăzut cu 50 la sută comparativ cu anul 2024 apare prima dată în AgroTV.
16:00
Ultima zi, crescătorii de oi pot depune cereri pentru obținerea plăților directe per cap de animal # Agro TV
Pe 8 august, este ultima zi în care crescătorii de oi și capre pot depune cereri pentru obținerea plăților directe per cap de animal, oferite din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. De acest sprijin pot beneficia crescătorii care dețin oi din rase specializate pentru producția de lapte, carne sau mixte, precum […] Articolul Ultima zi, crescătorii de oi pot depune cereri pentru obținerea plăților directe per cap de animal apare prima dată în AgroTV.
15:50
Meteorologii au emis Cod galben de Caniculă pentru sudul și o parte din centrul Republicii Moldova. În unele regiuni ale țării se vor înregistra până la 33 de grade. În intervalul 9 – 11 august, presiunea atmosferică va fi ridicată. Cerul va fi variabil, îndeosebi fără precipitații. Vântul va sufla de la slab până la […] Articolul Cod galben de caniculă pentru sudul și centrul Republicii Moldova apare prima dată în AgroTV.
15:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioda 9 – 11 august 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 17 bani, cu un ban mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț mai mic, de 19 lei […] Articolul Motorina se ieftinește, iar benzina se scumpește apare prima dată în AgroTV.
11:20
În perioada 8–14 august 2025, se prevede pericol excepțional de incendii cu caracter natural pentru zona de Sud și jumătate din zona de Centru a Republicii Moldova, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În condiții de vânt și temperaturi ridicate, orice sursă de aprindere poate declanșa incendii de proporții, susțin reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de […] Articolul Meteorologii au emis Cod galben de pericol excepțional de incendii pentru zona de Sud apare prima dată în AgroTV.
