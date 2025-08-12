MAIA va colabora cu Institutul Federal German pentru Evaluarea Riscurilor

11:40

În ultimile 12 luni prețurile medii de consum s-au majorat cu 7,9 la sută. Produsele alimentare au devenit mai scumpe cu peste 10 la sută, serviciile prestate populației s-au majorat cu 13 la sută, iar mărfurile nealimentare sau majorat cu peste 2 la sută. Potrivit Biroului Național de Statistică, în luna iulie 2025 comparativ cu