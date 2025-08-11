Recoltă de grâu mare, pâinea ar putea fi mai ieftină

13:40

Au fost autorizate spre plată subvenții în valoare totală de peste 96 de milioane de lei în luna iulie 2025. Fondurile au fost direcționate către producători agricoli și beneficiari din mediul rural. Din această sumă, 21 de milioane de lei au fost direcționați sub formă de plăți complementare. Cea mai mare parte din acești bani, […] Articolul 96 milioane de lei, autorizați spre plată în luna iulie pentru agricultori apare prima dată în AgroTV.