BULETIN 19:00, 8 August

16:10

Copiii, bătrânii și persoanele cu afecțiuni cronice, ar trebui să evite plimbările în perioada caniculară și să consume 2 litri de apă pe zi. Recomandarea vine din partea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență după ce meteorologii au emis pentru data de 5 august 2025 Cod galben de caniculă. Oamnii ar trebui să evite să […] Articolul IGSU le recomandă cetățenilor să evite plimbările în perioada caniculară apare prima dată în AgroTV.