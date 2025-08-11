Doar 4 din 10 tineri au avut un loc de muncă în anul 2024
Agro TV, 11 august 2025 19:50
Republica Moldova a pierdut 149 de mii de tineri în ultimii 4 ani, circa 22 la sută din totalul de tineri. Doar 4 din 10 tineri au avut un loc de muncă în anul 2024. Fiecare a șaptea persoană dorește să-și schimbe locul de muncă pentru că nu este mulțumită de salariul pe care îl […] Articolul Doar 4 din 10 tineri au avut un loc de muncă în anul 2024 apare prima dată în AgroTV.
Din 15 august curent va fi lansat un nou apel de depunere a cererilor pentru plăți directe. Banii vor fi acordați de AIPA, per cap de animal, pentru junci care au o vârstă de peste 3 luni și peste 12 luni. De asemenea, vor avea loc și plăți directe per kilogram de lapte de vacă, […] Articolul Crescătorii de animale vor putea depune cererile pentru a primi bani de la stat apare prima dată în AgroTV.
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru 12 august 2025. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 58 de bani, cu doi bani mai puțin. Dolarul american scade la 16 lei și 81 de bani, cu 4 bani mai puțin. Leul românesc își menține valoarea de 3 lei și […] Articolul Curs valutar: 12 august 2025 apare prima dată în AgroTV.
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a recepționat 351 de cereri de acordare a plăților directe în sectorul zootehnic din partea crescătorilor de ovine și caprine, cu 16 la sută mai multe decât în 2023. În acest an fermierii vor beneficia de 53 de milioane lei din partea statului, cu 21 la sută mai […] Articolul Mai mulți crescători de ovine și caprine vor beneficia de plăți directe apare prima dată în AgroTV.
Pentru marți 11 august 2025, se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, slab. În centrul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 27 de grade, iar cele minime, în timpul nopții, vor coborî până la 11 grade. Ziua se vor înregistra 25 de grade, iar noaptea 10 grade în nordul Republicii […] Articolul Vreme frumoasă fără precipitații apare prima dată în AgroTV.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat va oferi date mai exact despre starea vremii și nivelul apei. Instituția a fost dotată cu stații meteorologice și hidrologice avansate, precum și cu 14 senzori pentru monitorizarea temperaturii și umidității solului. Echipamentele vor fi instalate în 18 localități din țară. Noile tipuri de stații vor furniza date în timp real […] Articolul Moldovenii vor cunoaște mai bine starea vremii apare prima dată în AgroTV.
Articolul Puterea utilajelor Agromotor Premium, demonstrată în câmp apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 12 august 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 17 bani, adică rămâne la aceiași valoare de săptămâna trecută. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț mai mic, de […] Articolul Motorina se ieftinește, iar benzina rămâne la aceiași valoare apare prima dată în AgroTV.
În anul 2025 fermierii vor recolta mai mult grâu decât anul trecut, estimează Ministerul Agriculturii. Prognozele sunt atât de bune încât pâinea s-ar putea ieftini, mai spun specialiștii, scrie moldova 1. Pe piața internă, prețul de achiziție a grâului variază între 2 lei și 80 de bani și 3 lei și 20 de bani per […] Articolul Recoltă de grâu mare, pâinea ar putea fi mai ieftină apare prima dată în AgroTV.
Dacă în anul 2024 producătorii de mere din Republica Moldova au recoltat peste 404 mii tone, în acest an producția totală este evaluată preliminar la 277 de mii de tone adică cu 32 la sută mai puțin. Recolta a scăzut din cauza celor două valuri de înghețuri de primăvară. IURIE FALĂ, directorul executiv al Asociației […] Articolul Horticultorii au adunat cu 32 la sută mai puține mere comparativ cu anul 2024 apare prima dată în AgroTV.
România și Republica Moldova consideră că Ucraina este unul dintre principalii producători și furnizori de alimente din lume, care continuă să își îndeplinească cu fidelitate îndatoririle de partener de încredere, în ciuda războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit unei declarații semnate la Cernăuți de ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi, ministra Afacerilor Externe din […] Articolul Moldova susține importul de cereale din Ucraina? apare prima dată în AgroTV.
Aproximativ 120 de transportatori vor protesta în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto din municipiul Chișinău, joi 14 august 2025. Potrivit unui comunicat de presă trimis în adresa redacției AGRO TV Moldova, în intervalul orelor 9:30 – 12:00 circulația pe str. Piața Gării ar putea fi blocată de cele 100 de microbuze care vor fi […] Articolul Transportatorii vor protesta în fața sediului ANTA apare prima dată în AgroTV.
Numărul cazurilor de înec a scăzut cu 50 la sută față de anul trecut. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din toate regiunile țării continuă activitățile de sensibilizare a populației privind riscurile în timpul scăldatului în perioada estivală. Aceste măsuri au loc zilnic în toate raioanele, inclusiv în capitală. De la începutul verii până […] Articolul În acest an cazurile de înec au scăzut cu 50 la sută comparativ cu anul 2024 apare prima dată în AgroTV.
Ultima zi, crescătorii de oi pot depune cereri pentru obținerea plăților directe per cap de animal # Agro TV
Pe 8 august, este ultima zi în care crescătorii de oi și capre pot depune cereri pentru obținerea plăților directe per cap de animal, oferite din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. De acest sprijin pot beneficia crescătorii care dețin oi din rase specializate pentru producția de lapte, carne sau mixte, precum […] Articolul Ultima zi, crescătorii de oi pot depune cereri pentru obținerea plăților directe per cap de animal apare prima dată în AgroTV.
Meteorologii au emis Cod galben de Caniculă pentru sudul și o parte din centrul Republicii Moldova. În unele regiuni ale țării se vor înregistra până la 33 de grade. În intervalul 9 – 11 august, presiunea atmosferică va fi ridicată. Cerul va fi variabil, îndeosebi fără precipitații. Vântul va sufla de la slab până la […] Articolul Cod galben de caniculă pentru sudul și centrul Republicii Moldova apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioda 9 – 11 august 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 17 bani, cu un ban mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț mai mic, de 19 lei […] Articolul Motorina se ieftinește, iar benzina se scumpește apare prima dată în AgroTV.
În perioada 8–14 august 2025, se prevede pericol excepțional de incendii cu caracter natural pentru zona de Sud și jumătate din zona de Centru a Republicii Moldova, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În condiții de vânt și temperaturi ridicate, orice sursă de aprindere poate declanșa incendii de proporții, susțin reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de […] Articolul Meteorologii au emis Cod galben de pericol excepțional de incendii pentru zona de Sud apare prima dată în AgroTV.
Cu o suprafață totală de peste 3700 de hectare și o moară proprie, gospodăria agricolă din satul Sărata Galbenă, raionul Hîncești, acoperă întregul lanț de producție de la lucrările solului până la procesarea materiilor prime. O parte din terenuri este destinată culturilor furajere, iar fânul recoltat este transportat către hipodromul din municipiul Chișinău, unde este […] Articolul Ministra Agriculturii a vizitat gospodăria fermierului Ștefan Vlas apare prima dată în AgroTV.
7 august 2025
Republica Moldova va produce mai multă energie din surse regenerabile, după ce Guvernul a aprobat rezultatele licitațiilor pentru dezvoltarea de centrale fotovoltaice și eoliene. Au fost selectate 11 proiecte câștigătoare din 44 de oferte depuse, care vor asigura o capacitate totală de 105 MW eolian și 60 MW fotovoltaic. Producătorii vor semna contracte cu Energocom […] Articolul Moldova extinde producția de energie verde: 165 MW aprobați prin licitații apare prima dată în AgroTV.
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a efectuat o vizită de lucru în satul Drăgușenii Noi, raionul Hîncești, unde a discutat cu doi fermieri locali despre activitatea agricolă și provocările actuale din sector. Gospodăria gestionată de cei doi include o livadă de prun de 20 de hectare și trei hectare de vișin. Recolta de vișin a fost […] Articolul Agricultori din Hîncești investesc în livezi, irigare și procesare apare prima dată în AgroTV.
Guvernul a aprobat lansarea Programului național privind acordarea indemnizațiilor lunare pentru tinerii angajați în industrii strategice. Tinerii de până la 35 de ani vor beneficia de o indemnizație lunară neimpozabilă de 3000 de lei, timp de 12 luni. Sprijinul financiar se adresează celor angajați cu normă întreagă, în industrii în care se înregistrează un deficit […] Articolul Tinerii angajați în sectoare strategice vor primi o indemnizație lunară de 3000 de lei apare prima dată în AgroTV.
Pentru ziua de vineri, 8 august, meteorologii prognozează o vreme stabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cerul va fi variabil, fără precipitații, iar vântul va sufla slab până la moderat din nord-est. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 11 și 26 de grade, cu o umiditate de 65 la sută și vânt de până […] Articolul Vreme fără ploi și temperaturi de până la 31 de grade pe 8 august apare prima dată în AgroTV.
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada 8 – 10 august 2025. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 63 de bani, cu trei bani mai puțin. Dolarul american scade la 16 lei și 82 de bani, cu 12 bani mai puțin. Leul românesc își menține valoarea de […] Articolul Curs valutar: 8 – 10 august 2025 apare prima dată în AgroTV.
Sute de mii de pești din lacul Dănceni au murit din cauza temperaturilor ridicate și lipsei de oxigen # Agro TV
Locuitorii din satul Dănceni raionul Ialoveni, se plâng de mirosul insuportabil pe care îl emană sutele de tone de pește din lac care se află în stare de putrefacție, a declarat pentru AGRO TV Moldova, primarul satului Dănceni, Victoria Butuc – Guranda. Potrivit acesteia, riscul de infectare a localnicilor cu boli și alte tipuri de […] Articolul Sute de mii de pești din lacul Dănceni au murit din cauza temperaturilor ridicate și lipsei de oxigen apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru mâine 8 august 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 16 bani, cu 2 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț mai mic, de 19 lei și 99 […] Articolul Motorina se ieftinește, iar benzina se scumpește apare prima dată în AgroTV.
Moldova își reafirmă angajamentul pentru climă și dezvoltare durabilă la Conferința ONU din Turkmenistan # Agro TV
Cea de-a treia Conferință a Organizației Națiunilor Unite dedicată țărilor în curs de dezvoltare fără ieșire la mare se desfășoară în Turkmenistan. La eviniment paricipă și Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu. Oficialul de la Chișinău, a reafirmat angajamentul Republicii Moldova față de protecția mediului și adaptarea la schimbările climatice, subliniind eforturile țării noastre în promovarea energiei […] Articolul Moldova își reafirmă angajamentul pentru climă și dezvoltare durabilă la Conferința ONU din Turkmenistan apare prima dată în AgroTV.
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din Republica Moldova în urma intensificării vântului și ploilor din ziua de 6 august 2025. Cele mai dese solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău, Soroca și Bălți . Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru realizarea lucrărilor de defrișare a […] Articolul Vântul a doborât mai mulți copaci și a smul foi de ardezie de pe acoperișul unui gimnaziu apare prima dată în AgroTV.
Igor Gonța, un agricultor din raionul Cantemir care are mai multe datorii la bănci și a rămas cu tehnica agricolă sechestrată a donat pentru fermierii aflați în nevoie din raioanele Ștefan-Vodă și Căușeni circa 2,5 tone de grâu. Potrivit unui comunicat emis de Asociația „Forța Fermierilor”, agricultorii din Cahul și Cantemir, care au supraviețuit la […] Articolul Un fermier cu datorii la bănci a donat 2,5 tone de grâu pentru alți agricultori apare prima dată în AgroTV.
6 august 2025
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 7 august 2025. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 66 de bani, cu patru bani mai puțin. Dolarul american scade la 16 lei și 94 de bani, cu 12 bani mai puțin. Leul românesc scade cu un ban și […] Articolul Curs valutar: 7 august 2025 apare prima dată în AgroTV.
Au fost deschise cinci farmacii în cadrul proiectului „Farmacie în satul tău”, implementat de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în ultima lună. Noile farmacii au fost inaugurate în localitățile: Săseni, raionul Călărași, Unțești, raionul Ungheni, Vălcineț, raionul Ocnița, Cuhnești, raionul Glodeni și Recea, raionul Strășeni. Prin această extindere, proiectul oferă acces la servicii farmaceutice esențiale […] Articolul Mai multe farmacii în sate apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru mâine 7 august 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 14 bani, cu doi bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț mai mic, de 20 de lei și […] Articolul Motorina se ieftinește, iar benzina se scumpește apare prima dată în AgroTV.
Raioanele Călărași, Nisporeni și Ungheni vor beneficia de un depozit regional de deșeuri, o stație de sortare, o stație de compostare și o stație de transfer. Ministerul Mediului informează că a fost lansată prima licitație pentru proiectarea și construcția infrastructurii de gestionare a deșeurilor solide în Regiunea de Management a Deșeurilor nr. 5. Toate instalațiile […] Articolul Adunarea gunoaielor duce la apariția șobolanilor apare prima dată în AgroTV.
5 august 2025
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 6 august 2025. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 70 de bani, cu un ban mai puțin. Dolarul american se ridică la 17 lei și 6 bani, cu 3 bani mai mult. Leul românesc își menține valoarea de 3 […] Articolul Curs valutar: 6 august 2025 apare prima dată în AgroTV.
Meteorologii au emis Cod galben de Caniculă pentru sudul și o parte din centrul Republicii Moldova. Mâine 6 august, în unele regiuni ale țării se vor înregistra până la 35 de grade. Noaptea, vremea va fi în general fără precipitații. Ziua, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla […] Articolul Cod galben de caniculă pentru sudul Republicii Moldova apare prima dată în AgroTV.
Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Decizia a fost pronunțată marți, 5 august, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Procurorii au cerut nouă ani de închisoare. Potrivit acuzării, Evghenia Guțul ar fi fost implicată activ în transportarea sistematică a banilor din Rusia către Moldova, fonduri care ar fi fost folosite pentru […] Articolul Bașcana Găgăuziei Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare apare prima dată în AgroTV.
Un memorandum de înțelegere privind abolirea reciprocă a regimului de vize pentru deținătorii de pașapoarte ordinare, oficiale și diplomatice, a fost semnat de ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, și ministrul afacerilor externe al Emiratelor Arabe Unite, Șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan. Astfel, cetățenii Republicii Moldova vor putea călători în Emiratele Arabe Unite fără viză […] Articolul Moldovenii vor putea călători fără vize în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în AgroTV.
De la începutul anului 2025 au fost înregistrate 3362 de incendii de vegetație și au fost compromise 3672 de hectare de teren. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pericolul incendiilor de vegetație crește semnificativ în condiții de temperaturi caniculare, dar și a lipsei precipitațiilor. În acest context, orice scânteie sau un simplu gest de […] Articolul Canicula crește riscul de incendii apare prima dată în AgroTV.
O delegație a Republicii Moldova s-a aflat într-o vizită de studiu la Inspectoratul Național al Muncii din Polonia în perioada 29–30 iulie 2025. Delegația a fost condusă de secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Mihai-Gabriel Ciobanu. Din delegație au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale și ai Inspectoratului de […] Articolul Combaterea muncii nedeclarate conform modelului polonez apare prima dată în AgroTV.
Inundațiile de la finalul săptămânii trecute din orașul Broșteni și alte câteva localități din județul Suceava au lăsat în urmă pierderi uriașe: trei oameni au murit luați de ape, peste 200 de gospodării au fost distruse, mai multe terenuri agricole și pășuni au fost acoperite de ape, iar sute de animale și păsări au murit. […] Articolul Trei oameni s-au înecat, iar sute de animale au murit în urma inundațiilor din România apare prima dată în AgroTV.
4 august 2025
Pompierii greci au intervenit pentru stingerea a 47 de incendii noi într-o perioadă de mai puțin de 48 de ore. Cinci dintre ele erau încă active duminică seara. Țara continuă să se confrunte cu un sezon de incendii cu risc ridicat, anunță Iefimerida Greece. Pompierii greci lucrează cot la cot alături de pompierii moldoveni. Primele […] Articolul În ultimile 3 zile în Grecia au avut loc mai multe incendii apare prima dată în AgroTV.
Hidrologii au emis Cod roșu și portocaliu de scurgere redusă a apei pentru mai multe râuri mici din Republica Moldova. Astfel, pentru majoritatea râurilor mici se menține o scurgere redusă a apei, sub mediile lunare multianuale. Avertizarea hidrologilor este valabilă până pe 11 august. În râul Prut regimul hidrologic nu se va schimba semnificativ. Specialiștii […] Articolul Specialiștii le recomandă cetățenilor să nu facă risipă de apă apare prima dată în AgroTV.
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 5 august 2025. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 71 de bani, cu 2 bani mai puțin. Dolarul american scade cu 26 de bani și ajunge la valoarea de 17 lei și 03 bani. Leul românesc își menține valoarea […] Articolul Curs valutar: 5 august 2025 apare prima dată în AgroTV.
Copiii, bătrânii și persoanele cu afecțiuni cronice, ar trebui să evite plimbările în perioada caniculară și să consume 2 litri de apă pe zi. Recomandarea vine din partea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență după ce meteorologii au emis pentru data de 5 august 2025 Cod galben de caniculă. Oamnii ar trebui să evite să […] Articolul IGSU le recomandă cetățenilor să evite plimbările în perioada caniculară apare prima dată în AgroTV.
Meteorologii au emis Cod galben de caniculă pentru sudul și o parte din centrul Republicii Moldova. În unele regiuni ale țării se vor înregistra până la 35 de grade. În centrul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 33 de grade, iar cele minime în timpul nopții, vor coborî până la 19 grade. Vântul va […] Articolul Cod galben de caniculă pentru sudul Republicii Moldova apare prima dată în AgroTV.
Tema: Impactul temperaturilor scăzute din aprilie asupra agriculturii: Cum au fost afectate culturile și ce măsuri sunt necesare pentru a preveni daunele viitoare? Articolul Impactul temperaturilor scăzute din aprilie asupra agriculturii (Stiri Cu Folos) apare prima dată în AgroTV.
Articolul BULETIN 19:00, 30 Iulie apare prima dată în AgroTV.
Articolul BULETIN 21:00, 30 Iulie apare prima dată în AgroTV.
Articolul BULETIN 23:00, 30 Iulie apare prima dată în AgroTV.
Articolul BULETIN 14:00, 1 August apare prima dată în AgroTV.
Articolul BULETIN 17:00, 1 August apare prima dată în AgroTV.
