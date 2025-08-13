Ministerul Agriculturii continuă să ajusteze legislația moldovenească la cea europeană

17:40

Pentru ziua de vineri, 8 august, meteorologii prognozează o vreme stabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cerul va fi variabil, fără precipitații, iar vântul va sufla slab până la moderat din nord-est. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 11 și 26 de grade, cu o umiditate de 65 la sută și vânt de până