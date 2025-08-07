Sute de mii de pești din lacul Dănceni au murit din cauza temperaturilor ridicate și lipsei de oxigen
Agro TV, 7 august 2025 15:50
Locuitorii din satul Dănceni raionul Ialoveni, se plâng de mirosul insuportabil pe care îl emană sutele de tone de pește din lac care se află în stare de putrefacție, a declarat pentru AGRO TV Moldova, primarul satului Dănceni, Victoria Butuc – Guranda. Potrivit acesteia, riscul de infectare a localnicilor cu boli și alte tipuri de […] Articolul Sute de mii de pești din lacul Dănceni au murit din cauza temperaturilor ridicate și lipsei de oxigen apare prima dată în AgroTV.
• • •
Acum 15 minute
15:50
Acum 4 ore
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru mâine 8 august 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 16 bani, cu 2 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț mai mic, de 19 lei și 99 […] Articolul Motorina se ieftinește, iar benzina se scumpește apare prima dată în AgroTV.
12:40
Moldova își reafirmă angajamentul pentru climă și dezvoltare durabilă la Conferința ONU din Turkmenistan # Agro TV
Cea de-a treia Conferință a Organizației Națiunilor Unite dedicată țărilor în curs de dezvoltare fără ieșire la mare se desfășoară în Turkmenistan. La eviniment paricipă și Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu. Oficialul de la Chișinău, a reafirmat angajamentul Republicii Moldova față de protecția mediului și adaptarea la schimbările climatice, subliniind eforturile țării noastre în promovarea energiei […] Articolul Moldova își reafirmă angajamentul pentru climă și dezvoltare durabilă la Conferința ONU din Turkmenistan apare prima dată în AgroTV.
Acum 6 ore
11:10
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din Republica Moldova în urma intensificării vântului și ploilor din ziua de 6 august 2025. Cele mai dese solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău, Soroca și Bălți . Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru realizarea lucrărilor de defrișare a […] Articolul Vântul a doborât mai mulți copaci și a smul foi de ardezie de pe acoperișul unui gimnaziu apare prima dată în AgroTV.
10:30
Igor Gonța, un agricultor din raionul Cantemir care are mai multe datorii la bănci și a rămas cu tehnica agricolă sechestrată a donat pentru fermierii aflați în nevoie din raioanele Ștefan-Vodă și Căușeni circa 2,5 tone de grâu. Potrivit unui comunicat emis de Asociația „Forța Fermierilor”, agricultorii din Cahul și Cantemir, care au supraviețuit la […] Articolul Un fermier cu datorii la bănci a donat 2,5 tone de grâu pentru alți agricultori apare prima dată în AgroTV.
Acum 24 ore
16:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 7 august 2025. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 66 de bani, cu patru bani mai puțin. Dolarul american scade la 16 lei și 94 de bani, cu 12 bani mai puțin. Leul românesc scade cu un ban și […] Articolul Curs valutar: 7 august 2025 apare prima dată în AgroTV.
Ieri
15:50
Au fost deschise cinci farmacii în cadrul proiectului „Farmacie în satul tău”, implementat de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în ultima lună. Noile farmacii au fost inaugurate în localitățile: Săseni, raionul Călărași, Unțești, raionul Ungheni, Vălcineț, raionul Ocnița, Cuhnești, raionul Glodeni și Recea, raionul Strășeni. Prin această extindere, proiectul oferă acces la servicii farmaceutice esențiale […] Articolul Mai multe farmacii în sate apare prima dată în AgroTV.
14:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru mâine 7 august 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 14 bani, cu doi bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț mai mic, de 20 de lei și […] Articolul Motorina se ieftinește, iar benzina se scumpește apare prima dată în AgroTV.
12:10
Raioanele Călărași, Nisporeni și Ungheni vor beneficia de un depozit regional de deșeuri, o stație de sortare, o stație de compostare și o stație de transfer. Ministerul Mediului informează că a fost lansată prima licitație pentru proiectarea și construcția infrastructurii de gestionare a deșeurilor solide în Regiunea de Management a Deșeurilor nr. 5. Toate instalațiile […] Articolul Adunarea gunoaielor duce la apariția șobolanilor apare prima dată în AgroTV.
5 august 2025
16:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 6 august 2025. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 70 de bani, cu un ban mai puțin. Dolarul american se ridică la 17 lei și 6 bani, cu 3 bani mai mult. Leul românesc își menține valoarea de 3 […] Articolul Curs valutar: 6 august 2025 apare prima dată în AgroTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Meteorologii au emis Cod galben de Caniculă pentru sudul și o parte din centrul Republicii Moldova. Mâine 6 august, în unele regiuni ale țării se vor înregistra până la 35 de grade. Noaptea, vremea va fi în general fără precipitații. Ziua, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla […] Articolul Cod galben de caniculă pentru sudul Republicii Moldova apare prima dată în AgroTV.
13:30
Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Decizia a fost pronunțată marți, 5 august, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Procurorii au cerut nouă ani de închisoare. Potrivit acuzării, Evghenia Guțul ar fi fost implicată activ în transportarea sistematică a banilor din Rusia către Moldova, fonduri care ar fi fost folosite pentru […] Articolul Bașcana Găgăuziei Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare apare prima dată în AgroTV.
12:10
Un memorandum de înțelegere privind abolirea reciprocă a regimului de vize pentru deținătorii de pașapoarte ordinare, oficiale și diplomatice, a fost semnat de ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, și ministrul afacerilor externe al Emiratelor Arabe Unite, Șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan. Astfel, cetățenii Republicii Moldova vor putea călători în Emiratele Arabe Unite fără viză […] Articolul Moldovenii vor putea călători fără vize în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în AgroTV.
10:50
De la începutul anului 2025 au fost înregistrate 3362 de incendii de vegetație și au fost compromise 3672 de hectare de teren. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pericolul incendiilor de vegetație crește semnificativ în condiții de temperaturi caniculare, dar și a lipsei precipitațiilor. În acest context, orice scânteie sau un simplu gest de […] Articolul Canicula crește riscul de incendii apare prima dată în AgroTV.
10:10
O delegație a Republicii Moldova s-a aflat într-o vizită de studiu la Inspectoratul Național al Muncii din Polonia în perioada 29–30 iulie 2025. Delegația a fost condusă de secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Mihai-Gabriel Ciobanu. Din delegație au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale și ai Inspectoratului de […] Articolul Combaterea muncii nedeclarate conform modelului polonez apare prima dată în AgroTV.
09:30
Inundațiile de la finalul săptămânii trecute din orașul Broșteni și alte câteva localități din județul Suceava au lăsat în urmă pierderi uriașe: trei oameni au murit luați de ape, peste 200 de gospodării au fost distruse, mai multe terenuri agricole și pășuni au fost acoperite de ape, iar sute de animale și păsări au murit. […] Articolul Trei oameni s-au înecat, iar sute de animale au murit în urma inundațiilor din România apare prima dată în AgroTV.
4 august 2025
18:20
Pompierii greci au intervenit pentru stingerea a 47 de incendii noi într-o perioadă de mai puțin de 48 de ore. Cinci dintre ele erau încă active duminică seara. Țara continuă să se confrunte cu un sezon de incendii cu risc ridicat, anunță Iefimerida Greece. Pompierii greci lucrează cot la cot alături de pompierii moldoveni. Primele […] Articolul În ultimile 3 zile în Grecia au avut loc mai multe incendii apare prima dată în AgroTV.
17:30
Hidrologii au emis Cod roșu și portocaliu de scurgere redusă a apei pentru mai multe râuri mici din Republica Moldova. Astfel, pentru majoritatea râurilor mici se menține o scurgere redusă a apei, sub mediile lunare multianuale. Avertizarea hidrologilor este valabilă până pe 11 august. În râul Prut regimul hidrologic nu se va schimba semnificativ. Specialiștii […] Articolul Specialiștii le recomandă cetățenilor să nu facă risipă de apă apare prima dată în AgroTV.
16:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 5 august 2025. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 71 de bani, cu 2 bani mai puțin. Dolarul american scade cu 26 de bani și ajunge la valoarea de 17 lei și 03 bani. Leul românesc își menține valoarea […] Articolul Curs valutar: 5 august 2025 apare prima dată în AgroTV.
16:10
Copiii, bătrânii și persoanele cu afecțiuni cronice, ar trebui să evite plimbările în perioada caniculară și să consume 2 litri de apă pe zi. Recomandarea vine din partea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență după ce meteorologii au emis pentru data de 5 august 2025 Cod galben de caniculă. Oamnii ar trebui să evite să […] Articolul IGSU le recomandă cetățenilor să evite plimbările în perioada caniculară apare prima dată în AgroTV.
14:10
Meteorologii au emis Cod galben de caniculă pentru sudul și o parte din centrul Republicii Moldova. În unele regiuni ale țării se vor înregistra până la 35 de grade. În centrul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 33 de grade, iar cele minime în timpul nopții, vor coborî până la 19 grade. Vântul va […] Articolul Cod galben de caniculă pentru sudul Republicii Moldova apare prima dată în AgroTV.
14:00
