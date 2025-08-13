Marian Lupu: Alegerile din toamnă, decisive pentru soarta Republicii Moldova

17:40

Partidul Nostru propune implementarea sistemului de vot electronic, considerat singura soluție pentru ca fiecare cetățean, indiferent dacă se află în țară sau peste hotare, să poată participa la alegeri și referendumuri. Anunțul a fost făcut de președintele formațiuni, Renato Usatîi, la Unimedia. Potrivit lui, acest sistem ar oferi cetățenilor din diaspora posibilitatea reală de a-și […]