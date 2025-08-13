(VIDEO) Detalii cumplite despre accidentul de la Burlăceni: Soț şi soție au murit pe loc, iar 3 copii au ajuns la spital

13:00

Fostul președinte și fondator al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Dumitru Diacov, a lansat un apel către foștii săi colegi democrați să se adune și să meargă împreună în alegerile parlamentare din toamnă. Într-un mesaj postat pe Facebook, acesta se arată convins că mai multe partide cu același fond identitar nu pot intra în parlament