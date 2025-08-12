Partidul „Mișcarea Respect Moldova” și-a completat conducerea cu patru noi vicepreședinți
Omniapres, 12 august 2025 11:10
Consiliul Politic Național al Partidului „Mișcarea Respect Moldova” a ales, pe 11 august, în unanimitate, patru noi vicepreședinți ai formațiunii, fiecare urmând să coordoneze un domeniu specific, potrivit experienței profesionale. Noii vicepreședinți au declarat că își asumă aceste funcții cu responsabilitate și că își vor pune întreaga expertiză în slujba formațiunii, pentru a contribui la […] The post Partidul „Mișcarea Respect Moldova” și-a completat conducerea cu patru noi vicepreședinți appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 10 minute
11:10
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a înregistrat, săptămâna trecută, încasări la Bugetul public național de aproximativ 982,9 milioane lei, conform datelor operative. În această perioadă, SFS a emis 135 decizii privind încălcări ale legislației fiscale, calculând obligații suplimentare la buget în valoare totală de 61,11 milioane lei. Totodată, au fost întocmite 98 de procese-verbale pentru […] The post Peste 270 de contribuabili s-au trezit cu Fiscul la ușă. Câte amenzi s-au aplicat? appeared first on Omniapres.
11:10
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” și-a completat conducerea cu patru noi vicepreședinți # Omniapres
Consiliul Politic Național al Partidului „Mișcarea Respect Moldova” a ales, pe 11 august, în unanimitate, patru noi vicepreședinți ai formațiunii, fiecare urmând să coordoneze un domeniu specific, potrivit experienței profesionale. Noii vicepreședinți au declarat că își asumă aceste funcții cu responsabilitate și că își vor pune întreaga expertiză în slujba formațiunii, pentru a contribui la […] The post Partidul „Mișcarea Respect Moldova” și-a completat conducerea cu patru noi vicepreședinți appeared first on Omniapres.
Acum 30 minute
10:50
VIDEO // PAS anunță investiții majore în comuna Trușeni din partea Guvernului: infrastructură, educație și siguranță # Omniapres
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) susține că guvernarea actuală a investit de trei ori mai mult în localitățile R. Moldova decât în întreaga perioadă 2010-2020. Într-un spot video, publicat pe site-ul formațiunii, este dată ca exemplu comuna Trușeni, care ar fi beneficiat în ultimii ani de o serie de proiecte de dezvoltare susținute financiar de […] The post VIDEO // PAS anunță investiții majore în comuna Trușeni din partea Guvernului: infrastructură, educație și siguranță appeared first on Omniapres.
Acum o oră
10:30
VIDEO // Ion Sturza: „Curtea Constituțională e a noastră. Maia Sandu nu va accepta un guvern pro-rus” # Omniapres
Fostul premier Ion Sturza, susținător declarat al președintei Maia Sandu, susține că actuala șefă a statului nu ar accepta niciodată numirea unui guvern la Chișinău care ar manifesta simpatii față de Federația Rusă. Declarații în acest sens au fost făcute în cadrul emisiunii „Adevăruri” cu Olga Bejan. „Maia Sandu, în calitatea ei de președinte și […] The post VIDEO // Ion Sturza: „Curtea Constituțională e a noastră. Maia Sandu nu va accepta un guvern pro-rus” appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
10:00
Un bărbat a fost găsit mort și cu o plagă provocată de o armă de foc în regiunea capului. Descoperirea macabră a vut loc în această dimineață, în jurul orei 07:30, pe strada Feredeului 4, sub pod, în preajmă călii ferate, scrie PulsMedia.MD. Cadavrul a fost depistat de către un trecător care imediat a alertat […] The post Un judecător, găsit mort cu o plagă împușcată în cap lângă calea ferată appeared first on Omniapres.
09:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, căruia i-a urat succes în exercitarea mandatului său în țara noastră. Șefa statului a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de Statele Unite Republicii Moldova în ultimii 30 de ani, inclusiv în domeniul […] The post Președinta Maia Sandu a discutat cu noul reprezentant al SUA la Chișinău appeared first on Omniapres.
09:20
”Mai multe săli de sport, mai puține spitale și închisori”: Soluțiile pentru o societate sănătoasă, discutate de experți # Omniapres
Principalele probleme din domeniul sănătății, alimentației, sportului și stilului de viață sănătos au fost discutate la cea de-a șasea masă rotundă națională, organizată de partidul Alianța „Moldovenii”. Medici experimentați și activiști civici și-au exprimat îngrijorarea serioasă cu privire la starea sistemului medical, calitatea produselor alimentare și au explicat necesitatea introducerii unor măsuri preventive pentru îmbunătățirea […] The post ”Mai multe săli de sport, mai puține spitale și închisori”: Soluțiile pentru o societate sănătoasă, discutate de experți appeared first on Omniapres.
09:20
Lista candidaților pentru funcția de deputat a Partidului „Respect Moldova”, aprobată de Consiliul Politic Național și prezentată la CEC # Omniapres
Consiliul Politic Național al Partidului „Mișcarea Respect Moldova” a aprobat luni, 11 august, în unanimitate, lista celor 101 candidați pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Tot astăzi, lista candidaților și documentele necesare a fost depuse la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru înregistrarea formațiunii în cursa electorală. „Sunt mândru să prezint o […] The post Lista candidaților pentru funcția de deputat a Partidului „Respect Moldova”, aprobată de Consiliul Politic Național și prezentată la CEC appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
07:10
O zi condimentată. Vom crea ocazii – dacă ele nu apar din senin – pentru a rezolva lucruri care ne apasă de ceva timp. LEU Vă faceți monetarul să vedeți cum stați la capitolul finanțe – a venit scadența și trebuie să faceți câteva plăți. Se rezolvă probleme mai vechi și veți putea lichida restanțele […] The post Horoscop 12 august 2025. Evenimente neașteptate, soluții rapide și motive de sărbătoare appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
20:40
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inimii și Viitorului Moldovei – pe poziția a 10-a în buletinul de vot # Omniapres
Comisia Electorală Centrală a stabilit că Blocul Electoral Patriotic (BEP) al Socialiștilor, Comuniștilor, Inimii și Viitorului Moldovei va ocupa poziția a zecea pe buletinul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut de Irina Vlah, unul dintre liderii Blocului, după ce Consiliul BEP a aprobat lista candidaților pentru funcția de deputat […] The post Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inimii și Viitorului Moldovei – pe poziția a 10-a în buletinul de vot appeared first on Omniapres.
18:50
În doar două zile, polițiștii au depistat 73 de șoferi care conduceau în stare de ebrietate, reușind astfel să prevină posibile tragedii pe drumurile din țară. Toți cei identificați sunt documentați conform legislației în vigoare. Printre cele mai grave cazuri se numără un șofer din sectorul Buiucani al capitalei, depistat cu o concentrație de 1,59 […] The post VIDEO // 73 de șoferi băuți, opriți de poliție în doar două zile appeared first on Omniapres.
18:10
VIDEO // Ceban avertizează constructorii: Cine nu-și face treaba, va fi tras la răspundere # Omniapres
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale că, în weekendul trecut, a verificat majoritatea șantierelor din sectoarele capitalei. Edilul a cerut pretorilor și responsabililor din teritoriu să monitorizeze atent desfășurarea lucrărilor și să asigure respectarea termenelor contractuale, în special pentru proiectele care urmează să fie finalizate […] The post VIDEO // Ceban avertizează constructorii: Cine nu-și face treaba, va fi tras la răspundere appeared first on Omniapres.
17:40
Traficul rutier pe șoseaua Hîncești va fi temporar suspendat, în legătură cu lucrările de reparație a învelișului asfaltic, anunță Poliția. Intervențiile vor avea loc pe parcursul nopților din perioada 13–16 august, iar circulația va fi restricționată în intervalul orar 23:30 – 05:30. În prima etapă, între 13 și 15 august, traficul va fi suspendat pe […] The post Atenție, șoferi! Trafic restricționat temporar pe șoseaua Hîncești appeared first on Omniapres.
17:40
Renato Usatîi: Partidul Nostru va propune introducerea votului electronic – singura soluție ca fiecare cetățean, oriunde s-ar afla, în țară sau peste hotare, să poată vota la alegeri și referendumuri # Omniapres
Partidul Nostru propune implementarea sistemului de vot electronic, considerat singura soluție pentru ca fiecare cetățean, indiferent dacă se află în țară sau peste hotare, să poată participa la alegeri și referendumuri. Anunțul a fost făcut de președintele formațiuni, Renato Usatîi, la Unimedia. Potrivit lui, acest sistem ar oferi cetățenilor din diaspora posibilitatea reală de a-și […] The post Renato Usatîi: Partidul Nostru va propune introducerea votului electronic – singura soluție ca fiecare cetățean, oriunde s-ar afla, în țară sau peste hotare, să poată vota la alegeri și referendumuri appeared first on Omniapres.
17:00
VIDEO // Momentul în care caruselul cu copii se prăbușește la Costești, surprins în imagini video # Omniapres
Imagini șocante au fost făcute publice și surprind momentul exact în care un carusel pentru copii se prăbușește în timpul funcționării, în cadrul evenimentului „Ziua Diasporei”, organizat în satul Costești, raionul Ialoveni. Videoclipul, publicat de bloggerul Eugen Luchianiuc, arată cum instalația de agrement se rotește normal, până când, brusc, structura cedează, iar întregul ansamblu se […] The post VIDEO // Momentul în care caruselul cu copii se prăbușește la Costești, surprins în imagini video appeared first on Omniapres.
17:00
VIDEO // Șor cheamă moldovenii la protest și promite recompense de 3 mii de dolari pe lună. Reacția Poliției # Omniapres
Moldovenii sunt chemați la o acțiune de protest permanentă în Piața Marii Adunări Naționale. Îndemnul a fost transmis, de la Moscova, de către liderul blocului Victorie, Ilan Șor. Acesta promite că toți cei care vor veni cu corturile în fața Guvernului, sâmbătă, la ora 15:00, vor primi recompense de 3 mii de dolari pe lună. […] The post VIDEO // Șor cheamă moldovenii la protest și promite recompense de 3 mii de dolari pe lună. Reacția Poliției appeared first on Omniapres.
16:30
„Sperma de 400 000 de dolari” – fake despre Maia Sandu, preluat și analizat de The Economist # Omniapres
Dezinformarea agresivă din partea Rusiei, care se amplifică în contextul alegerilor parlamentare din septembrie 2025, a ajuns în atenția presei străine. Renumita publicație The Economist a publicat un articol care relatează despre strategia Kremlinului de a răspândi falsuri. Jurnaliștii străini au citat-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a declarat că acest tip de […] The post „Sperma de 400 000 de dolari” – fake despre Maia Sandu, preluat și analizat de The Economist appeared first on Omniapres.
16:10
Suspiciuni de sabotaj intern: STISC anchetează propriii angajați în urma unui atac cibernetic # Omniapres
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), în colaborare cu autoritățile naționale competente, a inițiat o investigație privind un incident de securitate cibernetică ce vizează infrastructura guvernamentală a Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat oficial, atacul ar fi fost organizat de un actor străin, iar în acest context, au fost lansate proceduri de anchetă internă și […] The post Suspiciuni de sabotaj intern: STISC anchetează propriii angajați în urma unui atac cibernetic appeared first on Omniapres.
15:40
VIDEO // Renato Usatîi propune ca primele persoane în stat să fie supuse testelor psihologice, narcologice și psihiatrice obligatorii # Omniapres
Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui țării, deputaților, miniștrilor și altor demnitari. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. ”Elaborăm un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie pentru demnitari. Ne-am convins de necesitatea unui asemenea proiect, în special, după […] The post VIDEO // Renato Usatîi propune ca primele persoane în stat să fie supuse testelor psihologice, narcologice și psihiatrice obligatorii appeared first on Omniapres.
15:30
Fostul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, actualul membru al Consiliul de administrare a BNM, Dumitru Alaiba, a avut o reacție de bucurie , după ce furnizarea gazelor naturale pentru consumatorii casnici a trecut de la Moldovagaz, companie controlată de Gazprom, la compania de stat Energocom. „Good bye, Gazprom. Ca și mulți din voi, am […] The post Dumitru Alaiba, reacție la schimbarea furnizorului de gaze: „Goodbye, Gazprom” appeared first on Omniapres.
15:20
PAS anunță un bilanț de 300 de milioane de lei investiții în Institutul de Medicină Urgentă # Omniapres
În ultimii trei ani, investițiile Guvernului în Institutul de Medicină Urgentă s-au ridicat la peste 300 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), printre altele, 91 de milioane de lei au fost destinate reconstrucției Unității de Primiri Urgențe, cea mai mare din țară. Alte peste 177 de milioane de […] The post PAS anunță un bilanț de 300 de milioane de lei investiții în Institutul de Medicină Urgentă appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Moldoveni și ucraineni, reținuți în Chișinău pentru contrabandă cu droguri în sumă de peste 2,5 mil. leidin Spania # Omniapres
O grupare infracțională formată din cetățeni moldoveni și ucraineni, specializată în introducerea prin contrabandă a drogurilor din Spania și comercializarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul aplicației Telegram, a fost destructurată recent de autorități. Investigațiile au arătat că rețeaua aducea periodic din Uniunea Europeană cantități mari de droguri, pe care le distribuiau în mod […] The post VIDEO // Moldoveni și ucraineni, reținuți în Chișinău pentru contrabandă cu droguri în sumă de peste 2,5 mil. leidin Spania appeared first on Omniapres.
14:20
Un accident în masă a avut loc în seara zilei de 10 august în localitatea Costești, raionul Ialoveni, după ce un carusel pe lanțuri destinat copiilor s-a prăbușit în urma unei defecțiuni tehnice. Incidentul s-a produs în jurul orei 21:46, iar la fața locului au intervenit două echipe de asistență medicală urgentă (AMU). Potrivit informațiilor […] The post Carusel prăbușit la Costești, Ialoveni: Șapte copii au fost răniți appeared first on Omniapres.
14:10
Procuratura Anticorupție a trimis în instanță o persoană acuzată că a ajutat la finanțarea ilegală a partidului politic ALDE. Ancheta a arătat că această persoană a ajutat un grup infracțional să transmită bani către partid, încălcând legea. Potrivit anchetei, în iunie 2023, Ilan Șor, ar fi cerut ajutorul acestei persoane pentru a transfera bani către […] The post O persoană, acuzată de transmiterea banilor ilegali către ALDE, în fața justiției appeared first on Omniapres.
14:10
Alianța „MOLDOVENII” a apreciat dorința lui Renato Usatîi de a-i urma exemplul și a îndemnat alte partide să facă același lucru # Omniapres
Zilele trecute, liderul formațiunii politice „Partidul Nostru” a repetat, într-o emisiune televizată, ideea Alianței „MOLDOVENII” privind necesitatea elaborării unor proiecte de lege concrete înainte de alegerile parlamentare. „Salutăm faptul că și „Partidul Nostru” a decis să inițieze elaborarea de proiecte de lege. Este o inițiativă importantă în ajunul alegerilor”, a declarat partidul condus de economistul […] The post Alianța „MOLDOVENII” a apreciat dorința lui Renato Usatîi de a-i urma exemplul și a îndemnat alte partide să facă același lucru appeared first on Omniapres.
13:40
MAE condamnă acuzațiile Rusiei privind votul diasporei : ”Manevre ale războiului informațional” # Omniapres
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora la alegerile din Republica Moldova s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei. Astfel de afirmații reprezintă o nouă ingerință neacceptabilă în afacerile interne ale țării noastre și fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să influențeze procesele electorale și […] The post MAE condamnă acuzațiile Rusiei privind votul diasporei : ”Manevre ale războiului informațional” appeared first on Omniapres.
13:40
Partidul Republican „Inima Moldovei” acuză poliția de noi abuzuri. Victor Topal, membru CNP, fruntaș al formațiunii politice, într-o postare video pe rețelele de socializare, a declarat că Poliția a reținut-o pe activista partidului, Anna „pentru jumătate de oră, fără apă, fără mâncare”, fiind vorba despre fiica Irinei Vlah, liderul partidului, scrie telegraph.md. „Am reușit eliberarea […] The post VIDEO // „Inima Moldovei” acuză poliția de noi abuzuri. Fiica Irinei Vlah, reținută appeared first on Omniapres.
13:10
VIDEO // Dorin Recean: Eu nu am făcut niciodată presiune asupra justiției, ci am arătat deciziile judecătorilor corupți # Omniapres
Premierul Dorin Recean susține că nu a exercitat niciodată presiuni asupra sistemului judiciar din Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute într-un interviu video acordat Ziarului de Gardă, fiind solicitat să comenteze cazul judecătoarei Ana Cucerescu, care a emis decizia în cazul Evgheniei Guțul, fiind supusă unor amenințări cu moartea. În cadrul interviului, premierul a fost […] The post VIDEO // Dorin Recean: Eu nu am făcut niciodată presiune asupra justiției, ci am arătat deciziile judecătorilor corupți appeared first on Omniapres.
13:00
Dumitru Diacov vrea reanimarea PDM și cheamă toate partidele de orientare social-democrată la dialog înaintea alegerilor parlamentare din septembrie # Omniapres
Fostul președinte și fondator al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Dumitru Diacov, a lansat un apel către foștii săi colegi democrați să se adune și să meargă împreună în alegerile parlamentare din toamnă. Într-un mesaj postat pe Facebook, acesta se arată convins că mai multe partide cu același fond identitar nu pot intra în parlament […] The post Dumitru Diacov vrea reanimarea PDM și cheamă toate partidele de orientare social-democrată la dialog înaintea alegerilor parlamentare din septembrie appeared first on Omniapres.
12:50
O femeie în vârstă de 71 de ani și-a pierdut viața în această dimineață, după ce a fost lovită de un automobil pe o trecere pentru pietoni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani. Accidentul s-a produs în jurul orei 08:30, pe traseul R-15 Bălți–Glodeni. Șoferița, o tânără de 19 ani, aflată la volanul unui Peugeot, […] The post VIDEO // Femeie de 71 de ani lovită mortal pe trecerea de pietoni, lângă Corlăteni appeared first on Omniapres.
12:10
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) denunță măsuri represive ale poliției împotriva șoferilor de microbuze participanți la protestul organizat pe 22 iulie 2025 în fața sediului Delegației UE în Republica Moldova. Potrivit APOTA, imediat după încheierea protestului, mai multe echipaje ale Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au fost desfășurate pe bulevardul Ștefan […] The post Transportatorii contestă amenzile după protestul de la Delegația UE appeared first on Omniapres.
11:40
VIDEO // Sergiu Lazarencu, despre atacul asupra casei primarului din Stăuceni: „Mizerii, vor să ne întoarcem în anii ’90” # Omniapres
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, și-a exprimat solidaritatea față de primarul comunei Stăuceni, Alexandru Vornicu, după ce în noaptea de 9 spre 10 august locuința edilului a fost vizată de un atac cu un dispozitiv exploziv. „Persoane necunoscute, răufăcători – niște mizerii – au încercat să arunce un explozibil în ograda colegului meu, Alexandru Vornicu. Sunt […] The post VIDEO // Sergiu Lazarencu, despre atacul asupra casei primarului din Stăuceni: „Mizerii, vor să ne întoarcem în anii ’90” appeared first on Omniapres.
Ieri
11:10
A spălat mașina, apoi a fugit cu ea: angajat al unei spălătorii din Chișinău, condamnat la 3 ani de închisoare # Omniapres
Un bărbat de 34 de ani, originar din Orhei, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare după ce a furat un automobil și mai multe bunuri din interiorul acestuia, potrivit unui comunicat emis de Procuratura municipiului Chișinău. Incidentul a avut loc în noaptea de 31 mai 2025, când inculpatul, angajat la o […] The post A spălat mașina, apoi a fugit cu ea: angajat al unei spălătorii din Chișinău, condamnat la 3 ani de închisoare appeared first on Omniapres.
10:40
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a desfășurat, în perioada iulie 2024 – iunie 2025, o serie de acțiuni de conformare fiscală la 31 de contribuabili care activează în domeniul asistenței stomatologice. Au fost efectuate 71 de vizite fiscale, inclusiv verificări la fața locului, pentru a evalua respectarea disciplinei de casă și a altor aspecte legate […] The post Încasările statului din domeniul stomatologic, mai mari cu 49% după controale appeared first on Omniapres.
10:10
VIDEO // Șor confirmă presiunile pe judecătoarea Ana Cucerescu, dar susține că se face la comanda lui Recean – viața ei e în pericol # Omniapres
Liderul blocului Victorie, Ilan Șor, confirmă că judecătoarea Ana Cucerescu, cea care a condamnat-o pe Evghenia Guțul la 7 ani de închisoare, e supusă presiunilor și intimidărilor. Politicianul aflat la Moscova susține că a făcut propriile verificări, pentru a se convinge că nu este ”vreo ieșire emotivă” a unui membru al echipei sale. ”Ancheta mea […] The post VIDEO // Șor confirmă presiunile pe judecătoarea Ana Cucerescu, dar susține că se face la comanda lui Recean – viața ei e în pericol appeared first on Omniapres.
10:10
Presa rusă, invadată de mesaje dure ale lui Șoigu despre Republica Moldova: ”Un glonț tras în propriul picior” # Omniapres
Fostul ministru al Apărării al Rusiei, actualmente secretar al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Serghei Șoigu, a publicat un amplu articol pentru RIA Novosti, intitulat „Moldova la răscruce”. Redacția Novosti24.md a adunat principalele declarații pe diverse teme. Renunțarea la livrările directe de gaz de la Gazprom Șoigu a numit „un glonț tras în propriul […] The post Presa rusă, invadată de mesaje dure ale lui Șoigu despre Republica Moldova: ”Un glonț tras în propriul picior” appeared first on Omniapres.
09:40
Noi detalii despre cazul copilului care săptămâna curentă, în după-amiaza zilei de joi 7 august, în jurul orei, 16:00 a fost găsit mort pe malul unui iaz din localitatea Andrușul de Sus, din raionul Cahul. Potrivit surselor PulsMedia.MD din teritoriu, minorul a fost ucis cu sânge rece. Este vorba despre adolescentul în vârstă de 15 […] The post Adolescentul găsit mort pe malul unui iaz din Cahul ar fi fost omorât appeared first on Omniapres.
09:10
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a distribuit, duminică, pe Facebook, imagini de la o drumeţie în natură, în Republica Moldova, în care este alături de partenera sa, cei doi copii ai lor și de președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. Aceștia s-au plimbat pe dealuri şi în pădure. „Astăzi am făcut o drumeţie în natură, […] The post VIDEO // Nicuşor Dan, în drumeţie prin Moldova alături de familie appeared first on Omniapres.
07:10
Mercur și-a reluat mersul direct și vom depăși cu ușurință obstacolele – avem inspirație și aplomb. LEU Se deblochează unele situații și veți putea primi bani pentru a vă face mici plăceri – poate o escapadă la mare sau la munte, pentru a vă reîncărca bateriile. Aveți șansa să vă exprimați un punct de vedere […] The post Horoscop 11 august 2025. Începuturi curajoase și decizii inspirate pentru toate zodiile appeared first on Omniapres.
10 august 2025
13:40
Gunoiște, plastic și sol: experții trag un semnal de alarmă cu privire la criza gestionării deșeurilor în Moldova # Omniapres
Moldova se confruntă cu provocări serioase în domeniul gestionării deșeurilor menajere solide, stării solului și calității produselor alimentare. La aceste concluzii au ajuns participanții la cea de-a cincea Masă rotundă națională, organizată de partidul Alianța „MOLDOVENII”. Aceasta a fost dedicată temei „Ecologie, resurse de apă și politica de gestionare a deșeurilor solide menajere”. După cum […] The post Gunoiște, plastic și sol: experții trag un semnal de alarmă cu privire la criza gestionării deșeurilor în Moldova appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Horoscop 10 august 2025. Întâlniri neașteptate, invitații speciale și regăsiri emoționante # Omniapres
Vom fi puși în fața unor situații care să ne aducă zâmbetul pe buze, exact când credeam că am încurcat-o rău. LEU Se poate să faceți cunoștință cu o persoană cu temperament puternic, iar deși aveți energie, va fi o provocare să țineți pasul. Evenimentele mondene vă atrag – poate le urmăriți sau chiar participați, […] The post Horoscop 10 august 2025. Întâlniri neașteptate, invitații speciale și regăsiri emoționante appeared first on Omniapres.
08:40
Un mic obiect improvizat a explodat, noaptea trecută, în preajma casei primarului din comuna Stăuceni, municipiul Chișinău, Alexandru Vornicu. Despre incident a anunțat chiar alesul pe rețelele de socializare, care spune că a sesizat deja poliția, transmite Ziua.md. Din imaginile publicate de pe o cameră de supraveghere se vede cum dispozitivul explodează lângă gardul din […] The post VIDEO // Explozie în preajma casei primarului din Stăuceni appeared first on Omniapres.
9 august 2025
11:10
Întrevedere comună a liderilor PSRM, ”Inima Moldovei” și ”Viitorul Moldovei” cu membrii din Ștefan Vodă și Căușeni # Omniapres
Liderii ai trei formațiuni – Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Irina Vlah, președintele Partidului „Inima Moldovei”, și Vasile Tarlev, președintele Partidului „Viitorul Moldovei”, au participat la o întrevedere comună cu membrii și activul de partid din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni. Discuțiile au vizat situația social-economică și politică a Republicii Moldova, precum […] The post Întrevedere comună a liderilor PSRM, ”Inima Moldovei” și ”Viitorul Moldovei” cu membrii din Ștefan Vodă și Căușeni appeared first on Omniapres.
10:10
Locuitorii din sectorul Rîșcani vor rămâne, pe 12 august, fără curent electric. Adresele afectate # Omniapres
Locuitorii mai multor adrese din sectorul Rîșcani vor rămâne temporar fără lumină. Pe data de 12 august 2025, furnizorul Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. va efectua lucrări de reparație și reconstrucție a rețelelor electrice, ceea ce va duce la întreruperi programate ale energiei electrice. Lucrările programate sunt următoarele: Pe strada Bogdan Voievod, la numerele 1, […] The post Locuitorii din sectorul Rîșcani vor rămâne, pe 12 august, fără curent electric. Adresele afectate appeared first on Omniapres.
08:40
Poate că avem o agendă încărcată și o să vrem să bifăm, punct cu punct, tot ce ne-am propus, ca să mulțumim pe toată lumea. LEU Se petrec lucruri noi în plan profesional. Vă lansați pe o nouă orbită și vă veți asigura că direcția pe care o urmați este cea care vă avantajează. Aveți […] The post Horoscop 9 august 2025. Lună Plină, provocări și revelații în relații și carieră appeared first on Omniapres.
8 august 2025
18:10
Sistemul de plăți instant MIA va putea fi folosit în curând și pentru transferuri între companii. Anunțul a fost făcut de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, la postul Moldova 1. Noua funcționalitate urmează să fie lansată în câteva luni, iar potrivit șefei BNM, va aduce mediului de afaceri plăți rapide, sigure și la […] The post Sistemul MIA se extinde: vor fi posibile transferuri între companii appeared first on Omniapres.
17:40
Începând cu data de 11 august 2025, cetățenii vor putea beneficia de servicii de înmatriculare a vehiculelor și documentare a conducătorilor auto direct la Centrul multifuncțional Ialoveni, anunță Agenția Servicii Publice (ASP). Noul punct de deservire este situat pe str. Alexandru cel Bun, nr. 31, orașul Ialoveni. Programul de lucru este de luni până vineri, […] The post Din 11 august, șoferii din Ialoveni au un nou loc unde pot face actele auto appeared first on Omniapres.
17:10
Restricții de circulație pe strada Calea Orheiului în sectorul Rîșcani, în perioada 11-20 august # Omniapres
Primăria municipiului Chișinău anunță restricții de circulație pe strada Calea Orheiului din sectorul Rîșcani, în perioada 11-20 august, din cauza lucrărilor de amenajare. Traficul rutier va fi suspendat parțial pe anumite benzi, în funcție de avansarea lucrărilor. Poliția recomandă șoferilor să respecte indicatoarele rutiere și să conducă prudent în zonă. The post Restricții de circulație pe strada Calea Orheiului în sectorul Rîșcani, în perioada 11-20 august appeared first on Omniapres.
16:40
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Strășeni, au documentat și destructurat activitatea unei grupări infracționale specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul municipiului Chișinău și raionului Strășeni. În urma investigațiilor desfășurate timp de o lună, polițiștii au identificat un bărbat de 26 de ani și pe concubina acestuia, […] The post (VIDEO) Vindeau droguri pe Telegram: trei persoane, inclusiv un preot, reținute appeared first on Omniapres.
16:20
VIDEO // Mărgineanu, despre „compromatul” lui Plahotniuc împotriva unor exponenți ai PAS: El îi hrănea ca pe vrăbiuțe, ei ciuguleau, iar tot asta se documenta # Omniapres
Plahotniuc are mult material compromițător despre unii reprezentanți ai actualei puteri, de aceea, prezența lui aici ar crea mari emoții în rândul guvernării. Cel puțin asta susține avocatul Iurie Mărgineanu, care face trimitere la „surse sigure”. În același timp, spune el, fostul lider al PDM, deși avea grijă să documenteze totul, avea și niște linii […] The post VIDEO // Mărgineanu, despre „compromatul” lui Plahotniuc împotriva unor exponenți ai PAS: El îi hrănea ca pe vrăbiuțe, ei ciuguleau, iar tot asta se documenta appeared first on Omniapres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.