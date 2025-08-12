CSM și AJRM transmit condoleanțe după decesul ex-judecătorului Mihail Diaconu: ”Nu vom face comentarii suplimentare”

08:40

Vom fi puși în fața unor situații care să ne aducă zâmbetul pe buze, exact când credeam că am încurcat-o rău. LEU Se poate să faceți cunoștință cu o persoană cu temperament puternic, iar deși aveți energie, va fi o provocare să țineți pasul. Evenimentele mondene vă atrag – poate le urmăriți sau chiar participați, […] The post Horoscop 10 august 2025. Întâlniri neașteptate, invitații speciale și regăsiri emoționante appeared first on Omniapres.