Replica Domnicăi Manole pentru ”fostul politician” Ion Sturza: ”Să nu inducă în eroare societatea”

11:10

Un bărbat de 34 de ani, originar din Orhei, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare după ce a furat un automobil și mai multe bunuri din interiorul acestuia, potrivit unui comunicat emis de Procuratura municipiului Chișinău. Incidentul a avut loc în noaptea de 31 mai 2025, când inculpatul, angajat la o […]