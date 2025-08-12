O femeie a fost prinsă pe Aeroportul Chișinău cu 30 000 de euro nedeclarați
Omniapres, 12 august 2025 18:40
O cetățeană străină în vârstă de 45 de ani a fost depistată pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce încerca să părăsească țara având asupra sa 30 000 de euro nedeclarați. Cazul a fost înregistrat de funcționarii postului vamal în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în cadrul verificărilor de rutină efectuate pasagerilor
Acum 30 minute
18:40
O cetățeană străină în vârstă de 45 de ani a fost depistată pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce încerca să părăsească țara având asupra sa 30 000 de euro nedeclarați. Cazul a fost înregistrat de funcționarii postului vamal în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în cadrul verificărilor de rutină efectuate pasagerilor
Acum 2 ore
17:40
VIDEO // Ceban răspunde Poliției, care i-a cerut să interzică protestul lui Șor: Nu are treabă Primăria cu autorizarea evenimentelor politice # Omniapres
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că autoritățile locale nu au competențe să autorizeze sau să interzică un eveniment politic. Replica vine după ce Poliția i-a cerut să refuze autorizarea protestului planificat de Ilan Șor. Edilul susține că demersul este unul manipulator și motivat politic. "Primăria și Primarul General, nu au treabă cu autorizarea evenimentelor
17:20
Replica Domnicăi Manole pentru ”fostul politician” Ion Sturza: ”Să nu inducă în eroare societatea” # Omniapres
Curtea Constituțională cere persoanelor publice să manifeste prudență în exprimările lor, astfel încât să nu inducă în eroare societatea. Reacția vine după ce fostul premier Ion Sturza a declarat la un podcast că Maia Sandu nu ar accepta niciodată numirea unui guvern la Chișinău care ar manifesta simpatii față de Federația Rusă. "În contextul informației
17:10
Poliția Națională solicită autorităților Capitalei să nu autorizeze protestul planificat de Ilan Șor pentru sâmbătă, 16 august. "Inspectoratul Național de Investigații îi adresează primarului municipiului Chișinău solicitarea clară și fermă de a nu autoriza protestul planificat de Ilan Șor, recunoscut oficial drept lider al unei organizații criminale. Șor organizează și finanțează acest protest prin plata
Acum 4 ore
17:00
Irina Vlah, acuzații față de PAS: A dat indicații să se facă o investigație despre apartamentul meu și al fiicei mele # Omniapres
Liderul Partidului „Inima Moldovei", Irina Vlah, susține că PAS ar fi declanșat acțiuni de presiune împotriva formațiunii sale, pe fondul protestelor și campaniilor de informare desfășurate în ultimele luni. „PAS s-a supărat rău de tot pe noi, cei din Partidul „Inima Moldovei". Au ajuns în situația penibilă să ceară CEC să interzică partidului nostru să
16:40
Controverse în jurul organizării evenimentelor de 27 și 31 august: acuzații de interese ascunse și lipsă de transparență # Omniapres
Pregătirile pentru celebrarea Zilei Independenței și Zilei Limbii Române la Chișinău au fost umbrite de un scandal legat de anularea licitației publice pentru organizarea acestor evenimente. Inițial, Guvernul alocase un buget de 8,3 milioane de lei, iar trei companii au depus oferte între 5,59 milioane și 8,2 milioane de lei. Potrivit criteriilor anunțate, „cel mai
16:30
Tichetele de masă vor putea fi oferite în format electronic și ele vor fi acordate angajaților inclusiv pentru munca prestată în turele de noapte. Legea care prevede acest lucru a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES. Astfel, documentul prevede posibilitatea ca angajații care lucrează în schimburi mixte, de zi și de noapte, să
16:10
Judecătoarea Livia Mitrofan, membră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a primit noi amenințări cu moartea, la aproape o săptămână după ce a depus o plângere la poliție într-un caz similar. Mitrofan a avut un rol cheie în alegerea magistraților specializați în dosare de corupție. Mitrofan a declarat pentru Europa Liberă că a primit o
15:40
Decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de a retrage licența SA „Moldovagaz" pentru furnizarea gazelor naturale și de a transfera aceste atribuții către compania „Energocom" este una strict politică. Declarația a fost făcută de către președintele partidului „Mișcarea Respect Moldova", Marian Lupu. Această măsură nu va aduce beneficii reale cetățenilor, nu va reduce
15:10
Doi bărbați au fost condamnați de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, în mai multe episoade. Unul dintre ei a fost implicat în șase cazuri, iar celălalt în zece. Instanța a pronunțat pedepse privative de libertate cu cumul parțial: primul inculpat a primit șase ani de închisoare, dintre care trei
Acum 6 ore
14:30
CSM și AJRM transmit condoleanțe după decesul ex-judecătorului Mihail Diaconu: ”Nu vom face comentarii suplimentare” # Omniapres
Consiliul Superior al Magistraturii, Asociația Judecătorilor din Republica Moldova și Judecătoria Chișinău au transmis sincere condoleanțe familiei, colegilor și apropiaților fostului judecător Mihail Diaconu, confirmând tragicul său deces. Judecătoria Chișinău a anunțat, cu profund regret, trecerea la cele veșnice a domnului Diaconu Mihail, care și-a desfășurat activitatea în calitate de judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău,
14:20
Reacția lui Șor la mesajul poliției: Apelul meu rămâne valabil – cine vine să ne susțină, va primi 3000 de dolari pe lună # Omniapres
Liderului blocului "Victorie", Ilan Șor, își repetă îndemnul și promite în continuare câte 3000 de dolari salariu lunar pentru cei care se vor alătura protestelor antiguvernamentale. "Ciuma galbenă se teme de proteste. Poliția amenință oamenii. Noi suntem însă 2 milioane, iar polițiștii — doar 10 mii și primesc salarii din impozitele voastre. Dragi prieteni, apelul
13:40
Pașa, reacție la decesul ex-judecătorului: ”Nu s-a sinucis de rușine, dar pentru că i-a fost luat ”dreptul” la a lua mită” # Omniapres
Valeriu Pașa, membru al Consiliului Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării, a reacționat public după ce fostul judecător Mihai Diaconu a fost găsit mort sub un pod din Capitală. Într-o postare pe rețelele sociale, Pașa a criticat anticipat discursul pe care, susține el, îl vor adopta reprezentanții opoziției. Potrivit acestuia, aceștia vor încerca
13:30
Partidul Democrat, denumit PDMM, anunță participarea la alegerile parlamentare din septembrie și cheamă democrații la consolidare # Omniapres
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), descendent direct din Partidul Democrat din Moldova (PDM), aflat la guvernare în perioada 2016-2019, a anunțat că va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Președintele PDMM, Boris Foca și fondatorul formațiunii, Vladimir Cebotari, au făcut un apel către toți foștii colegi democrați să strângă din nou rândurile și
13:10
Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, se vor afla pe teritoriul unor state precum Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea de Sud, Australia sau Noua Zeelandă mai au doar două zile pentru a se înregistra în vederea exercitării votului prin
Acum 8 ore
12:40
VIDEO // Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, despre Nesterovschi și Lozovan: Știm unde sunt, dar nu putem interveni # Omniapres
Deputați Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi, condamnați penal, s-ar afla în continuare în regiunea transnistreană, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, la Moldova 1. Potrivit acestuia, autoritățile moldovene au solicitat informații din mai multe țări privind localizarea celor doi, însă Rusia a ignorat cererea oficială a Chișinăului. „Am transmis solicitări către colegii
12:20
Renato Usatîi: Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate # Omniapres
Partidul Nostru va înainta în Parlament un proiect de lege privind introducerea unui meniu unic de alimentație în toate școlile din Republica Moldova. Inițiativa vizează asigurarea aceleiași calități a mâncării pentru toți elevii, indiferent de localitate. Anunțul a fost făcut de președintele formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. „Dacă într-o zi din săptămână, de exemplu joi,
12:10
Militarii moldoveni detașați în misiunea internațională de menținere a păcii KFOR, din Kosovo, desfășoară antrenamente la diferite locuri de instrucție. Potrivit maiorului Ion Bădărău, comandantul contingentului KFOR-23, cei 41 de militari – bărbați si femei – execută acțiuni de evacuare cu elicopterul și controlul mulțimii (fire phobia). Instruirea se realizează în cooperare cu militari din
11:40
Poliția Capitalei investighează moartea unui fost judecător, în vârstă de 52 de ani, al cărui corp neînsuflețit a fost descoperit în această dimineață, în jurul orei 07:30, sub un pod din Capitală. Presa a scris că este vorba despre Mihai Diaconu, care anterior a activat în cadrul Curții de Apel. Potrivit primelor informații, victima prezenta
11:10
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a înregistrat, săptămâna trecută, încasări la Bugetul public național de aproximativ 982,9 milioane lei, conform datelor operative. În această perioadă, SFS a emis 135 decizii privind încălcări ale legislației fiscale, calculând obligații suplimentare la buget în valoare totală de 61,11 milioane lei. Totodată, au fost întocmite 98 de procese-verbale pentru
11:10
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” și-a completat conducerea cu patru noi vicepreședinți # Omniapres
Consiliul Politic Național al Partidului „Mișcarea Respect Moldova" a ales, pe 11 august, în unanimitate, patru noi vicepreședinți ai formațiunii, fiecare urmând să coordoneze un domeniu specific, potrivit experienței profesionale. Noii vicepreședinți au declarat că își asumă aceste funcții cu responsabilitate și că își vor pune întreaga expertiză în slujba formațiunii, pentru a contribui la
Acum 12 ore
10:50
VIDEO // PAS anunță investiții majore în comuna Trușeni din partea Guvernului: infrastructură, educație și siguranță # Omniapres
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) susține că guvernarea actuală a investit de trei ori mai mult în localitățile R. Moldova decât în întreaga perioadă 2010-2020. Într-un spot video, publicat pe site-ul formațiunii, este dată ca exemplu comuna Trușeni, care ar fi beneficiat în ultimii ani de o serie de proiecte de dezvoltare susținute financiar de
10:30
VIDEO // Ion Sturza: „Curtea Constituțională e a noastră. Maia Sandu nu va accepta un guvern pro-rus” # Omniapres
Fostul premier Ion Sturza, susținător declarat al președintei Maia Sandu, susține că actuala șefă a statului nu ar accepta niciodată numirea unui guvern la Chișinău care ar manifesta simpatii față de Federația Rusă. Declarații în acest sens au fost făcute în cadrul emisiunii „Adevăruri" cu Olga Bejan. „Maia Sandu, în calitatea ei de președinte și
10:00
Un bărbat a fost găsit mort și cu o plagă provocată de o armă de foc în regiunea capului. Descoperirea macabră a vut loc în această dimineață, în jurul orei 07:30, pe strada Feredeului 4, sub pod, în preajmă călii ferate, scrie PulsMedia.MD. Cadavrul a fost depistat de către un trecător care imediat a alertat
09:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, căruia i-a urat succes în exercitarea mandatului său în țara noastră. Șefa statului a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de Statele Unite Republicii Moldova în ultimii 30 de ani, inclusiv în domeniul
09:20
”Mai multe săli de sport, mai puține spitale și închisori”: Soluțiile pentru o societate sănătoasă, discutate de experți # Omniapres
Principalele probleme din domeniul sănătății, alimentației, sportului și stilului de viață sănătos au fost discutate la cea de-a șasea masă rotundă națională, organizată de partidul Alianța „Moldovenii". Medici experimentați și activiști civici și-au exprimat îngrijorarea serioasă cu privire la starea sistemului medical, calitatea produselor alimentare și au explicat necesitatea introducerii unor măsuri preventive pentru îmbunătățirea
09:20
Lista candidaților pentru funcția de deputat a Partidului „Respect Moldova”, aprobată de Consiliul Politic Național și prezentată la CEC # Omniapres
Consiliul Politic Național al Partidului „Mișcarea Respect Moldova" a aprobat luni, 11 august, în unanimitate, lista celor 101 candidați pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Tot astăzi, lista candidaților și documentele necesare a fost depuse la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru înregistrarea formațiunii în cursa electorală. „Sunt mândru să prezint o
07:10
O zi condimentată. Vom crea ocazii – dacă ele nu apar din senin – pentru a rezolva lucruri care ne apasă de ceva timp. LEU Vă faceți monetarul să vedeți cum stați la capitolul finanțe – a venit scadența și trebuie să faceți câteva plăți. Se rezolvă probleme mai vechi și veți putea lichida restanțele
Acum 24 ore
20:40
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inimii și Viitorului Moldovei – pe poziția a 10-a în buletinul de vot # Omniapres
Comisia Electorală Centrală a stabilit că Blocul Electoral Patriotic (BEP) al Socialiștilor, Comuniștilor, Inimii și Viitorului Moldovei va ocupa poziția a zecea pe buletinul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut de Irina Vlah, unul dintre liderii Blocului, după ce Consiliul BEP a aprobat lista candidaților pentru funcția de deputat […] The post Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inimii și Viitorului Moldovei – pe poziția a 10-a în buletinul de vot appeared first on Omniapres.
Ieri
18:50
În doar două zile, polițiștii au depistat 73 de șoferi care conduceau în stare de ebrietate, reușind astfel să prevină posibile tragedii pe drumurile din țară. Toți cei identificați sunt documentați conform legislației în vigoare. Printre cele mai grave cazuri se numără un șofer din sectorul Buiucani al capitalei, depistat cu o concentrație de 1,59 […] The post VIDEO // 73 de șoferi băuți, opriți de poliție în doar două zile appeared first on Omniapres.
18:10
VIDEO // Ceban avertizează constructorii: Cine nu-și face treaba, va fi tras la răspundere # Omniapres
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale că, în weekendul trecut, a verificat majoritatea șantierelor din sectoarele capitalei. Edilul a cerut pretorilor și responsabililor din teritoriu să monitorizeze atent desfășurarea lucrărilor și să asigure respectarea termenelor contractuale, în special pentru proiectele care urmează să fie finalizate […] The post VIDEO // Ceban avertizează constructorii: Cine nu-și face treaba, va fi tras la răspundere appeared first on Omniapres.
17:40
Traficul rutier pe șoseaua Hîncești va fi temporar suspendat, în legătură cu lucrările de reparație a învelișului asfaltic, anunță Poliția. Intervențiile vor avea loc pe parcursul nopților din perioada 13–16 august, iar circulația va fi restricționată în intervalul orar 23:30 – 05:30. În prima etapă, între 13 și 15 august, traficul va fi suspendat pe […] The post Atenție, șoferi! Trafic restricționat temporar pe șoseaua Hîncești appeared first on Omniapres.
17:40
Renato Usatîi: Partidul Nostru va propune introducerea votului electronic – singura soluție ca fiecare cetățean, oriunde s-ar afla, în țară sau peste hotare, să poată vota la alegeri și referendumuri # Omniapres
Partidul Nostru propune implementarea sistemului de vot electronic, considerat singura soluție pentru ca fiecare cetățean, indiferent dacă se află în țară sau peste hotare, să poată participa la alegeri și referendumuri. Anunțul a fost făcut de președintele formațiuni, Renato Usatîi, la Unimedia. Potrivit lui, acest sistem ar oferi cetățenilor din diaspora posibilitatea reală de a-și […] The post Renato Usatîi: Partidul Nostru va propune introducerea votului electronic – singura soluție ca fiecare cetățean, oriunde s-ar afla, în țară sau peste hotare, să poată vota la alegeri și referendumuri appeared first on Omniapres.
17:00
VIDEO // Momentul în care caruselul cu copii se prăbușește la Costești, surprins în imagini video # Omniapres
Imagini șocante au fost făcute publice și surprind momentul exact în care un carusel pentru copii se prăbușește în timpul funcționării, în cadrul evenimentului „Ziua Diasporei”, organizat în satul Costești, raionul Ialoveni. Videoclipul, publicat de bloggerul Eugen Luchianiuc, arată cum instalația de agrement se rotește normal, până când, brusc, structura cedează, iar întregul ansamblu se […] The post VIDEO // Momentul în care caruselul cu copii se prăbușește la Costești, surprins în imagini video appeared first on Omniapres.
17:00
VIDEO // Șor cheamă moldovenii la protest și promite recompense de 3 mii de dolari pe lună. Reacția Poliției # Omniapres
Moldovenii sunt chemați la o acțiune de protest permanentă în Piața Marii Adunări Naționale. Îndemnul a fost transmis, de la Moscova, de către liderul blocului Victorie, Ilan Șor. Acesta promite că toți cei care vor veni cu corturile în fața Guvernului, sâmbătă, la ora 15:00, vor primi recompense de 3 mii de dolari pe lună. […] The post VIDEO // Șor cheamă moldovenii la protest și promite recompense de 3 mii de dolari pe lună. Reacția Poliției appeared first on Omniapres.
16:30
„Sperma de 400 000 de dolari” – fake despre Maia Sandu, preluat și analizat de The Economist # Omniapres
Dezinformarea agresivă din partea Rusiei, care se amplifică în contextul alegerilor parlamentare din septembrie 2025, a ajuns în atenția presei străine. Renumita publicație The Economist a publicat un articol care relatează despre strategia Kremlinului de a răspândi falsuri. Jurnaliștii străini au citat-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a declarat că acest tip de […] The post „Sperma de 400 000 de dolari” – fake despre Maia Sandu, preluat și analizat de The Economist appeared first on Omniapres.
16:10
Suspiciuni de sabotaj intern: STISC anchetează propriii angajați în urma unui atac cibernetic # Omniapres
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), în colaborare cu autoritățile naționale competente, a inițiat o investigație privind un incident de securitate cibernetică ce vizează infrastructura guvernamentală a Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat oficial, atacul ar fi fost organizat de un actor străin, iar în acest context, au fost lansate proceduri de anchetă internă și […] The post Suspiciuni de sabotaj intern: STISC anchetează propriii angajați în urma unui atac cibernetic appeared first on Omniapres.
15:40
VIDEO // Renato Usatîi propune ca primele persoane în stat să fie supuse testelor psihologice, narcologice și psihiatrice obligatorii # Omniapres
Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui țării, deputaților, miniștrilor și altor demnitari. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. ”Elaborăm un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie pentru demnitari. Ne-am convins de necesitatea unui asemenea proiect, în special, după […] The post VIDEO // Renato Usatîi propune ca primele persoane în stat să fie supuse testelor psihologice, narcologice și psihiatrice obligatorii appeared first on Omniapres.
15:30
Fostul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, actualul membru al Consiliul de administrare a BNM, Dumitru Alaiba, a avut o reacție de bucurie , după ce furnizarea gazelor naturale pentru consumatorii casnici a trecut de la Moldovagaz, companie controlată de Gazprom, la compania de stat Energocom. „Good bye, Gazprom. Ca și mulți din voi, am […] The post Dumitru Alaiba, reacție la schimbarea furnizorului de gaze: „Goodbye, Gazprom” appeared first on Omniapres.
15:20
PAS anunță un bilanț de 300 de milioane de lei investiții în Institutul de Medicină Urgentă # Omniapres
În ultimii trei ani, investițiile Guvernului în Institutul de Medicină Urgentă s-au ridicat la peste 300 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), printre altele, 91 de milioane de lei au fost destinate reconstrucției Unității de Primiri Urgențe, cea mai mare din țară. Alte peste 177 de milioane de […] The post PAS anunță un bilanț de 300 de milioane de lei investiții în Institutul de Medicină Urgentă appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Moldoveni și ucraineni, reținuți în Chișinău pentru contrabandă cu droguri în sumă de peste 2,5 mil. leidin Spania # Omniapres
O grupare infracțională formată din cetățeni moldoveni și ucraineni, specializată în introducerea prin contrabandă a drogurilor din Spania și comercializarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul aplicației Telegram, a fost destructurată recent de autorități. Investigațiile au arătat că rețeaua aducea periodic din Uniunea Europeană cantități mari de droguri, pe care le distribuiau în mod […] The post VIDEO // Moldoveni și ucraineni, reținuți în Chișinău pentru contrabandă cu droguri în sumă de peste 2,5 mil. leidin Spania appeared first on Omniapres.
14:20
Un accident în masă a avut loc în seara zilei de 10 august în localitatea Costești, raionul Ialoveni, după ce un carusel pe lanțuri destinat copiilor s-a prăbușit în urma unei defecțiuni tehnice. Incidentul s-a produs în jurul orei 21:46, iar la fața locului au intervenit două echipe de asistență medicală urgentă (AMU). Potrivit informațiilor […] The post Carusel prăbușit la Costești, Ialoveni: Șapte copii au fost răniți appeared first on Omniapres.
14:10
Procuratura Anticorupție a trimis în instanță o persoană acuzată că a ajutat la finanțarea ilegală a partidului politic ALDE. Ancheta a arătat că această persoană a ajutat un grup infracțional să transmită bani către partid, încălcând legea. Potrivit anchetei, în iunie 2023, Ilan Șor, ar fi cerut ajutorul acestei persoane pentru a transfera bani către […] The post O persoană, acuzată de transmiterea banilor ilegali către ALDE, în fața justiției appeared first on Omniapres.
14:10
Alianța „MOLDOVENII” a apreciat dorința lui Renato Usatîi de a-i urma exemplul și a îndemnat alte partide să facă același lucru # Omniapres
Zilele trecute, liderul formațiunii politice „Partidul Nostru” a repetat, într-o emisiune televizată, ideea Alianței „MOLDOVENII” privind necesitatea elaborării unor proiecte de lege concrete înainte de alegerile parlamentare. „Salutăm faptul că și „Partidul Nostru” a decis să inițieze elaborarea de proiecte de lege. Este o inițiativă importantă în ajunul alegerilor”, a declarat partidul condus de economistul […] The post Alianța „MOLDOVENII” a apreciat dorința lui Renato Usatîi de a-i urma exemplul și a îndemnat alte partide să facă același lucru appeared first on Omniapres.
13:40
MAE condamnă acuzațiile Rusiei privind votul diasporei : ”Manevre ale războiului informațional” # Omniapres
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora la alegerile din Republica Moldova s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei. Astfel de afirmații reprezintă o nouă ingerință neacceptabilă în afacerile interne ale țării noastre și fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să influențeze procesele electorale și […] The post MAE condamnă acuzațiile Rusiei privind votul diasporei : ”Manevre ale războiului informațional” appeared first on Omniapres.
13:40
Partidul Republican „Inima Moldovei” acuză poliția de noi abuzuri. Victor Topal, membru CNP, fruntaș al formațiunii politice, într-o postare video pe rețelele de socializare, a declarat că Poliția a reținut-o pe activista partidului, Anna „pentru jumătate de oră, fără apă, fără mâncare”, fiind vorba despre fiica Irinei Vlah, liderul partidului, scrie telegraph.md. „Am reușit eliberarea […] The post VIDEO // „Inima Moldovei” acuză poliția de noi abuzuri. Fiica Irinei Vlah, reținută appeared first on Omniapres.
13:10
VIDEO // Dorin Recean: Eu nu am făcut niciodată presiune asupra justiției, ci am arătat deciziile judecătorilor corupți # Omniapres
Premierul Dorin Recean susține că nu a exercitat niciodată presiuni asupra sistemului judiciar din Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute într-un interviu video acordat Ziarului de Gardă, fiind solicitat să comenteze cazul judecătoarei Ana Cucerescu, care a emis decizia în cazul Evgheniei Guțul, fiind supusă unor amenințări cu moartea. În cadrul interviului, premierul a fost […] The post VIDEO // Dorin Recean: Eu nu am făcut niciodată presiune asupra justiției, ci am arătat deciziile judecătorilor corupți appeared first on Omniapres.
13:00
Dumitru Diacov vrea reanimarea PDM și cheamă toate partidele de orientare social-democrată la dialog înaintea alegerilor parlamentare din septembrie # Omniapres
Fostul președinte și fondator al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Dumitru Diacov, a lansat un apel către foștii săi colegi democrați să se adune și să meargă împreună în alegerile parlamentare din toamnă. Într-un mesaj postat pe Facebook, acesta se arată convins că mai multe partide cu același fond identitar nu pot intra în parlament […] The post Dumitru Diacov vrea reanimarea PDM și cheamă toate partidele de orientare social-democrată la dialog înaintea alegerilor parlamentare din septembrie appeared first on Omniapres.
12:50
O femeie în vârstă de 71 de ani și-a pierdut viața în această dimineață, după ce a fost lovită de un automobil pe o trecere pentru pietoni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani. Accidentul s-a produs în jurul orei 08:30, pe traseul R-15 Bălți–Glodeni. Șoferița, o tânără de 19 ani, aflată la volanul unui Peugeot, […] The post VIDEO // Femeie de 71 de ani lovită mortal pe trecerea de pietoni, lângă Corlăteni appeared first on Omniapres.
12:10
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) denunță măsuri represive ale poliției împotriva șoferilor de microbuze participanți la protestul organizat pe 22 iulie 2025 în fața sediului Delegației UE în Republica Moldova. Potrivit APOTA, imediat după încheierea protestului, mai multe echipaje ale Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au fost desfășurate pe bulevardul Ștefan […] The post Transportatorii contestă amenzile după protestul de la Delegația UE appeared first on Omniapres.
