Accident mortal la Burlăceni. Trei copii au rămas orfani

16:10

Alegătorii din Briceni privesc scrutinul electoral din 28 septembrie cu încredere și curaj, în timp ce alții se declară dezamăgiți și sceptici. „Eu cred că totul va fi bine, nu văd nici o frică, pentru că ce poate fi? Totul va fi stabil, totul va fi bine, nu văd rostul să ne temem de ceva, […] Acest articol /VOX POP/ Alegerile parlamentare din 28 septembrie. Oamenii din Briceni așteaptă schimbări și un trai mai bun a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.