Sfântul Pantelimon, „doctorul fără de arginți”, sărbătorit astăzi în toată țara

Mai multe vase ceramice lucrate la roata olarului, datând din secolul al IV-lea, au fost descoperite în apropierea municipiului Bălți și sunt prezentate astăzi în cadrul colecției arheologice a Muzeului de Istorie și Etnografie din Bălți. Potrivit specialiștilor de la Agenția Națională Arheologică, aceste artefacte aparțin culturii Sântana de Mureș, una dintre cele mai importante […]