Liderii europeni: Negocierile pentru pace nu se pot face fără Ucraina
TV Nord, 12 august 2025 09:40
Liderii Uniunii Europene au transmis un mesaj comun prin care își exprimă sprijinul pentru eforturile președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de a asigura o pace justă, durabilă și o securitate stabilă pentru țara vecină. Potrivit declarației, o pace durabilă trebuie să respecte dreptul internațional, […] Acest articol Liderii europeni: Negocierile pentru pace nu se pot face fără Ucraina a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
• • •
Alte ştiri de TV Nord
Acum 5 minute
09:40
Liderii Uniunii Europene au transmis un mesaj comun prin care își exprimă sprijinul pentru eforturile președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de a asigura o pace justă, durabilă și o securitate stabilă pentru țara vecină. Potrivit declarației, o pace durabilă trebuie să respecte dreptul internațional, […] Acest articol Liderii europeni: Negocierile pentru pace nu se pot face fără Ucraina a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 30 minute
09:20
Ministerul Justiției cere dizolvarea a patru partide, acuzate că ar continua activitatea Partidului „Șor” # TV Nord
Ministerul Justiției a depus astăzi, pe 11 august, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului „Renaștere”, Partidului „Șansă”, Partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidului „Victorie”. Solicitarea vine în urma unei sesizări primite pe 21 iulie de la Comisia Electorală Centrală (CEC), prin care se […] Acest articol Ministerul Justiției cere dizolvarea a patru partide, acuzate că ar continua activitatea Partidului „Șor” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 24 ore
17:50
/VIDEO/ Fotbaliștii din Bălți își pregătesc mingile pentru Polonia. Tinerii sportivi aspiră la cupă # TV Nord
„Mai repede Damian, mai larg, mai larg, cine se deschide? Luca. Mai larg jucăm, da. Schimbă și deschide-te.” Pe terenul de antrenament al Școlii Sportive Specializate de Fotbal din Bălți, strigătele antrenorului și zgomotul mingii lovite se împletesc într-un ritm intens. Emoțiile cresc cu fiecare pas, pentru că în mai puțin de două săptămâni, tinerii […] Acest articol /VIDEO/ Fotbaliștii din Bălți își pregătesc mingile pentru Polonia. Tinerii sportivi aspiră la cupă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:30
Poliția Republicii Moldova avertizează că gruparea condusă de Ilan Șor încearcă să implice cetățenii în activități ilegale și acțiuni care pot degenera în violență. Liderul organizației criminale, aflat în afara țării, ar promite sume mari de bani celor care participă la proteste și exprimă opinii care nu le aparțin. Oamenii legii atrag atenția că participarea […] Acest articol Poliția avertizează: gruparea Șor recrutează ilegal participanți la proteste a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
Complicitate la finanțarea ilegală a PP ALDE: persoana a fost trimisă în judecată după recunoașterea vinovăției # TV Nord
Procuratura Anticorupție a trimis în judecată un nou dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice, după ce un inculpat a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției în data de 8 august 2025. Cazul a fost inițiat în 2023 și este legat de finanțarea Partidului Politic „ALDE” din surse interzise de lege, în proporții mari. […] Acest articol Complicitate la finanțarea ilegală a PP ALDE: persoana a fost trimisă în judecată după recunoașterea vinovăției a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
/VIDEO/ Fast-food sau mâncare sănătoasă? Ce aleg locuitorii orașului Bălți, dar și ce spun medicii # TV Nord
Fast-food sau mâncare gătită acasă. Bălțenii au păreri împărțite despe consumul mâncării stradale sau nesănătoase. Unii recunosc că tentația fast-food-ului este mare și nu ezită să-l savureze periodic, considerându-l o plăcere culinară rapidă și gustoasă. Alții, însă, evită acest tip de mâncare din motive ce țin de sănătate, preferând rețetele tradiționale gătite acasă sau opțiunile […] Acest articol /VIDEO/ Fast-food sau mâncare sănătoasă? Ce aleg locuitorii orașului Bălți, dar și ce spun medicii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Pompierii din Republica Moldova, detașați în Grecia în cadrul misiunii de Pre-poziționare a Uniunii Europene, continuă să intervină zi și noapte pentru lichidarea incendiilor forestiere care afectează grav mai multe regiuni ale țării. În ultimele 48 de ore, 22 de pompieri moldoveni au acționat cot la cot cu peste 150 de pompieri greci pentru stingerea […] Acest articol /FOTO/ Pompierii moldoveni, 48 de ore fără oprire în lupta cu incendiile din Grecia a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
În seara zilei de 10 august 2025, un incident grav a avut loc în localitatea Costești, raionul Ialoveni, unde piesele unui carusel pe lanțuri destinat copiilor s-au defectat, provocând prăbușirea acestuia. La ora 21:46, a fost solicitată intervenția serviciului de urgență pentru mai mulți minori răniți. Prima echipă PAMU Costești a ajuns la fața locului […] Acest articol Șapte copii răniți după prăbușirea unui carusel în Costești, Ialoveni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
Republica Moldova își trece în palmares o nouă performanță remarcabilă la nivel mondial. Sportivul Artiom Livadari a cucerit medalia de aur la Jocurile Mondiale 2025, desfășurate la Chengdu, China, între 6 și 10 august. Competiția a reunit cei mai buni opt sportivi din lume, calificați în urma rezultatelor din sezonul 2024–2025. Livadari, deja cunoscut pentru […] Acest articol /FOTO/ Aur pentru Moldova la Jocurile Mondiale 2025: Artiom Livadari, campion în Muaythai a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:50
Plahotniuc, ședința CSS și pretinsa cenzură pe rețelele sociale: principalele narațiuni de dezinformare pe Telegram # TV Nord
Cel puțin 5 canale de Telegram cunoscute pentru răspândirea dezinformărilor și a conținutului prorus în Republica Moldova au fost identificate ca având același centru de control, care le furnizează periodic texte, iar postări identice sunt plasate simultan. O asemenea practică, caracteristică fabricilor de troli, a fost fixată în timpul monitorizării a 59 de canale de […] Acest articol Plahotniuc, ședința CSS și pretinsa cenzură pe rețelele sociale: principalele narațiuni de dezinformare pe Telegram a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Procuratura Cahul anunță arestarea preventivă, pe un termen de 30 de zile, a unui minor de 17 ani, învinuit de omorul cu deosebită cruzime al unui copil de 15 ani. Potrivit probelor preliminare, victima a fost găsită la 7 august 2025, în extravilanul satului Andrușul de Sus, raionul Cahul, prezentând multiple leziuni provocate cu un […] Acest articol Minor de 17 ani, arestat pentru omorul cu cruzime al unui alt adolescent, la Cahul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:00
/DOC/ Peste 83.000.000 de lei pentru proteste în doar 9 zile: Detalii din sentința pe 414 pagini a Evgheniei Guțul # TV Nord
Partidul Șor, declarat între timp neconstituțional, a cheltuit cel puțin 146 de milioane de lei în anul 2022 pentru proteste plătite, salarii, chirii și transport – bani proveniți din surse interzise de lege. Potrivit sentinței de condamnare a Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan, care conține 414 pagini, doar manifestațiile organizate între 24 iulie – 16 […] Acest articol /DOC/ Peste 83.000.000 de lei pentru proteste în doar 9 zile: Detalii din sentința pe 414 pagini a Evgheniei Guțul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Chișinău – Procuratura municipiului a anunțat condamnarea unui bărbat de 34 de ani, originar din Orhei, pentru răpirea unui mijloc de transport fără scop de însușire și furt. Fapta a avut loc în noaptea de 31 mai 2025, când inculpatul, lucrând la o spălătorie auto, a decis să plece cu un BMW Seria 5 ce […] Acest articol Angajatul unei spălătorii auto din Chișinău, condamnat pentru furt și răpirea unui BMW a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
În această dimineață, în jurul orei 08:30, pe traseul R-15 Bălți–Glodeni, în apropiere de localitatea Sadovoe, s-a produs un grav accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Potrivit datelor preliminare, o tânără de 19 ani, aflată la volanul unui automobil de marca Peugeot, nu s-ar fi asigurat corespunzător și a lovit o femeie de 71 […] Acest articol /FOTO/ Accident mortal lângă Sadovoe. Femeie lovită de o tânără șoferiță a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
În perioada iulie 2024 – iunie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aplicat măsuri de conformare față de 31 de contribuabili din domeniul asistenței stomatologice, realizând 71 de vizite fiscale pentru verificarea datelor generale și observarea directă a activității. Monitorizarea a arătat că cifra de afaceri a scăzut cu 11% față de perioada similară […] Acest articol Stomatologii, sub lupă: venituri în jos, taxe în sus a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ieri
08:50
Cel puțin o persoană și-a pierdut viața și alte peste 25 au fost rănite în urma unui seism cu magnitudinea de 6,1 produs duminică, 11 august, în provincia Balikesir, nord-vestul Turciei. Epicentrul a fost localizat în orașul Sindirgi, iar unda seismică a fost resimțită la aproximativ 200 km distanță, inclusiv la Istanbul – un oraș […] Acest articol Cutremur de magnitudinea 6,1 în Turcia: cel puțin un mort și peste 25 răniți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:30
Pe 11 august,ne bucurăm de o zi cu cer senin și precipitații în unele zone. Potrivit meteorologilor, maximele vor urca până la +30°C în cea mai mare parte a țării, iar nopțile vor fi mai răcoroase, cu temperaturi de până la +15°C. În Nordul țării: maxime până la +28°C, minime nocturne de +15°C În Centrul […] Acest articol Prognoza meteo pentru 11 august: cer variabil și temperaturi ridicate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10 august 2025
16:50
/FOTO/ Viișoara devine un exemplu de modernizare rurală. Ce proiecte s-au implementat în localitate # TV Nord
Satul Viișoara din Republica Moldova trece printr-un amplu proces de modernizare, beneficiind de investiții importante prin programele „Satul European”, „Satul European Expres” și „Europa este aproape”, finanțate din bugetul de stat prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL). În cadrul celei de-a doua ediții a Programului „Satul European”, a fost finalizat proiectul „Eficientizarea […] Acest articol /FOTO/ Viișoara devine un exemplu de modernizare rurală. Ce proiecte s-au implementat în localitate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
De zece ori mai puțin decât în Luxemburg. Moldova, printre codașii Europei la salariul minim # TV Nord
În iulie 2025, salariul minim lunar brut în UE varia de la 551 euro în Bulgaria la 2.704 euro în Luxemburg. Dacă sunt incluse și țările candidate la aderare, Ucraina se află pe ultimul loc, cu doar 164 euro, potrivit bani.md. Cinci state membre – Italia, Danemarca, Suedia, Austria și Finlanda – nu au un […] Acest articol De zece ori mai puțin decât în Luxemburg. Moldova, printre codașii Europei la salariul minim a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Poliția de Frontieră: Informația despre accesul grănicerilor ucraineni în Moldova este falsă # TV Nord
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) respinge ferm informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora grănicerii din Ucraina ar avea permisiunea de a pătrunde până la 1,5 km pe teritoriul Republicii Moldova pentru a urmări persoane care evită controlul de frontieră. Autoritățile califică aceste afirmații drept false și tendențioase. Potrivit IGPF, activitatea Poliției de […] Acest articol Poliția de Frontieră: Informația despre accesul grănicerilor ucraineni în Moldova este falsă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
/DATE/ Top 5 categorii de mărfuri importate în Republica Moldova în perioada ianuarie–iulie 2025 # TV Nord
În perioada ianuarie–iulie 2025, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a asigurat controlul și supravegherea vamală a mărfurilor importate în valoare totală de 108,7 miliarde lei. Această activitate a contribuit direct la consolidarea veniturilor publice și la susținerea economiei naționale. Potrivit datelor instituției, top 5 categorii de mărfuri importate sunt: Fii mai aproape de echipa TVN.md. […] Acest articol /DATE/ Top 5 categorii de mărfuri importate în Republica Moldova în perioada ianuarie–iulie 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:50
/FOTO/ Poliția a documentat plăți ilegale pentru participarea la proteste lângă Penitenciarul 13 # TV Nord
Poliția Republicii Moldova a constatat astăzi mai multe încălcări în timpul protestului organizat în apropierea Penitenciarului nr. 13 din Capitală. Plăți între 200 și 1500 de lei pentru participarea la acțiuni Potrivit oamenilor legii, zeci de persoane au fost sancționate după ce s-a stabilit că au primit sau au oferit bani pentru a participa la […] Acest articol /FOTO/ Poliția a documentat plăți ilegale pentru participarea la proteste lângă Penitenciarul 13 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
CEC a înregistrat noi candidați și grupuri de inițiativă pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # TV Nord
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi mai multe hotărâri legate de organizarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. CEC a înregistrat lista celor 54 de candidați ai Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. A fost aprobat și simbolul partidului, confirmat reprezentantul acestuia în CEC, […] Acest articol CEC a înregistrat noi candidați și grupuri de inițiativă pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
O comunitate din provincia Sondrio, regiunea Lombardia, este în doliu după ce o tânără mamă originară din Republica Moldova a murit subit, miercuri, 6 august 2025, în locuința sa din Tirano. Potrivit rotalianul.com, victima, Nadia Cigoreanu, de 29 de ani, era însărcinată în luna a opta și se afla acasă împreună cu fiica sa de […] Acest articol Tragedie în Italia. Tânără moldoveancă însărcinată, găsită fără viață a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Meteorologii prognozează o zi cu valori termice ridicate și cer variabil pe tot parcursul zilei. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maximele vor oscila între 28°C și 33°C, cu cele mai ridicate temperaturi în sudul țării, iar în nord valorile se vor situa în jur de 28–29°C. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din […] Acest articol Prognoza meteo pentru 10 august: Temperaturile urcă până la 33°C a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
9 august 2025
17:30
În timpul unei misiuni de supraveghere a frontierei de stat, ieri un echipaj mixt format din carabinieri ai Direcției regionale „Nord” a Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) și un polițist de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) a depistat doi bărbați care se deplasau pe jos, pe direcția Medveja – Slobodca, […] Acest articol /FOTO/ Doi bărbați, depistați de echipajul mixt IGC–IGPF la frontiera din zona Larga a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Preţul aurului a atins vineri un nou record istoric. Tarifele americane ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase # TV Nord
Aurul a atins vineri un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse de SUA asupra lingourilor de aur importate, în special din Elveţia, cel mai mare rafinator de aur din lume, transmite CNBC, citat de News.ro. Pe piaţa futures, contractele cu livrare în decembrie au atins un vârf de […] Acest articol Preţul aurului a atins vineri un nou record istoric. Tarifele americane ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
Premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump, transmite Reuters, citată de agerpres.ro. Trump a declarat că Armenia și Azerbaidjanul au luptat timp de 35 de ani ‘și acum sunt prieteni și vor fi […] Acest articol Liderii Armeniei și Azerbaidjanului semnează la Casa Albă un acord de pace a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Mitropolia Basarabiei, parte a Bisericii Ortodoxe Române, condamnă ferm o nouă campanie de propagandă politico-religioasă, pe care o atribuie structurilor rusești și Mitropoliei Chișinăului. Instituția dezminte categoric informațiile false distribuite în spațiul public, inclusiv afișe și broșuri cu mesaje manipulatorii și imagini trucate, care sugerează implicarea sa într-un pelerinaj în Ucraina și o asociere politică […] Acest articol Dezinformare cu tentă religioasă și politică. Mitropolia cere intervenția autorităților a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Creștinii ortodocși din Republica Moldova îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, cunoscut drept „doctorul fără de arginți”, ocrotitor al medicilor și vindecător al bolnavilor. În biserici după liturghie se oficiază Taina Sfântului Maslu, pentru a cere vindecarea trupurilor și a sufletelor. Sfântul Pantelimon, originar din Nicomidia, a fost un medic generos […] Acest articol Sfântul Pantelimon, „doctorul fără de arginți”, sărbătorit astăzi în toată țara a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:40
Presiunea atmosferică va fi ridicată, iar vremea se anunță în general frumoasă. Cerul va fi variabil, fără precipitații, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime din timpul nopții vor fi cuprinse între +13 și +20°C, iar maximele zilei vor urca până la +28..+33°C. Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul […] Acest articol Timp perfect pentru activități în aer liber. Prognoza meteo pentru 9 august 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
8 august 2025
23:00
/VIDEO/ Corupția electorală în cifre. 140.000 de persoane în vizorul poliției, sancțiuni record în 2025 # TV Nord
Alegerile parlamentare din 28 septembrie ar putea accentua polarizarea societății din Republica Moldova susține sociologul Vasile Cantarji. Acesta menționează că principalele amenințări pentru acest scrutin sunt corupția electorală și influența propagandei externe, în special cea de proveniență rusă. Într-un interviu acordat Agenției de Presă IPN, Cantarji a declarat că dimensiunea actuală a coruperii alegătorilor și […] Acest articol /VIDEO/ Corupția electorală în cifre. 140.000 de persoane în vizorul poliției, sancțiuni record în 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
Elevii din Glodeni învață cum să adopte un stil de viață sănătos în cadrul campaniei „Fii conștient – trăiește sănătos!” # TV Nord
Pe 7 august 2025, Liceul Teoretic „Vasile Coroban” din Glodeni a găzduit o sesiune interactivă dedicată promovării unui mod de viață activ și sănătos, parte a campaniei „Fii conștient – trăiește sănătos!”. Activitatea se înscrie în proiectul „Comunitate informată – viață sănătoasă”, implementat de Asociația pentru Promovarea Antreprenoriatului și finanțat din fondul măsurilor de profilaxie […] Acest articol Elevii din Glodeni învață cum să adopte un stil de viață sănătos în cadrul campaniei „Fii conștient – trăiește sănătos!” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
/VIDEO/ Corupția electorală în cifre. 140.000 de persoane în vizorul poliției, sancțiuni record în 2025 # TV Nord
Alegerile parlamentare din 28 septembrie ar putea accentua polarizarea societății din Republica Moldova susține sociologul Vasile Cantarji. Acesta menționează că principalele amenințări pentru acest scrutin sunt corupția electorală și influența propagandei externe, în special cea de proveniență rusă. Într-un interviu acordat Agenției de Presă IPN, Cantarji a declarat că dimensiunea actuală a coruperii alegătorilor și […] Acest articol /VIDEO/ Corupția electorală în cifre. 140.000 de persoane în vizorul poliției, sancțiuni record în 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Viceprim-ministrul și ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a participat la cea de-a patra reuniune a trilateralei miniștrilor afacerilor externe Moldova–România–Ucraina, desfășurată pe 8 august 2025 la Cernăuți. Evenimentul a inclus și participarea miniștrilor de externe ai Poloniei și Lituaniei în format online, accentuând sprijinul regional extins pentru integrarea europeană. În cadrul reuniunii, […] Acest articol Mihai Popșoi, la Cernăuți: Moldova, România și Ucraina își unesc eforturile pentru Europa a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Republica Moldova face un pas important în modernizarea infrastructurii de monitorizare a mediului. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a recepționat, la 7 august 2025, un nou lot de stații hidrologice și agrometeorologice moderne, care vor deservi 14 raioane ale țării. Valoarea echipamentelor depășește 290.000 dolari SUA, fiind achiziționate cu sprijinul Suedia, Japoniei și PNUD Moldova. […] Acest articol /FOTO/ Stații hidrologice și agrometeorologice moderne pentru 14 raioane din Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:40
/VIDEO/ Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei – dotată cu echipament IT modern pentru activitatea media # TV Nord
Biroul de presă a Episcopiei de Bălți din cadrul Mitropoliei Basarabiei intră într-o nouă etapă de dezvoltare tehnologică. Instituția a fost dotată cu echipamente IT moderne, din partea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, care vor permite realizarea reportajelor și materialelor media la standarde profesionale. Echipamentul oferit include un aparat foto […] Acest articol /VIDEO/ Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei – dotată cu echipament IT modern pentru activitatea media a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Cetățenii moldoveni din diaspora mai au 7 zile pentru a se înregistra la votul prin corespondență # TV Nord
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, care se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei și Noii Zeelande în perioada scrutinului, mai au la dispoziție 7 zile pentru a se înregistra la votul prin […] Acest articol Cetățenii moldoveni din diaspora mai au 7 zile pentru a se înregistra la votul prin corespondență a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:00
Echipele moldovenești din Superligă au avut o seară cu emoții în turul preliminar al UEFA Conference League. Milsami Orhei a câștigat pe teren propriu, scor 3-2, împotriva formației Virtus din San Marino, în ciuda faptului că a terminat partida în doar nouă jucători. Cartonașele roșii încasate de Andrei Cobet (min. 45+1) și Frederick Takyi (două galbene […] Acest articol Milsami aproape de play-off, Sheriff în pericol de eliminare din Conference League a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
/FOTO/ Mărfuri nedeclarate, descoperite de vameșii din Leușeni. Doi bărbați riscă sancțiuni # TV Nord
Doi cetățeni ai Republicii Moldova, în vârstă de 37 și 39 de ani, sunt cercetați după ce au încercat să introducă în țară mărfuri fără a le declara la vamă. Cei doi veneau din Franța, la volanul unor microbuze Mercedes Sprinter, transportând transmisiuni neînsoțite. Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal Leușeni, care, în […] Acest articol /FOTO/ Mărfuri nedeclarate, descoperite de vameșii din Leușeni. Doi bărbați riscă sancțiuni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
De la începutul anului 2025, autoritățile au documentat peste 6.000 de cazuri de corupție electorală și aproximativ 140.000 de persoane sunt cercetate pentru fapte comise în timpul alegerilor din toamna anului 2024. Cele mai afectate zone din nordul țării sunt municipiul Bălți și raioanele Fălești, Rîșcani și Edineț, unde au fost identificate rețele organizate implicate […] Acest articol /INFOGRAFIC/ Corupția electorală în nordul și sudul RM (2024 – 2025) a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Pe 7 august, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu subdiviziunile teritoriale și procurorii PCCOCS, sprijiniți de polițiștii BPDS „Fulger”, au desfășurat 78 de percheziții în mai multe localități ale Republicii Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani. […] Acest articol /VIDEO/ „Minim trei comentarii pe toate platformele”. Percheziții masive în dosarul „Șor” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:50
Pe 8 august,ne bucurăm de o zi cu cer senin și fără precipitații. Potrivit meteorologilor, maximele vor urca până la +30°C în cea mai mare parte a țării, iar nopțile vor fi mai răcoroase, cu temperaturi de până la +14°C. În Nordul țării: maxime până la +27°C, minime nocturne de +14°C În Centrul țării: maxime […] Acest articol Prognoza meteo pentru 8 august: cer variabil și fără precipitații a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
7 august 2025
17:30
Procuratura Republicii Moldova informează că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă este în desfășurare. Procurorii moldoveni mențin o comunicare constantă cu autoritățile competente din Grecia, subliniind în mod repetat complexitatea dosarelor penale în care acesta are calitatea de învinuit, importanța esențială a extrădării pentru buna desfășurare a investigatiilor și impactul semnificativ […] Acest articol Procuratura informează: Procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc este în derulare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
Guvernul alocă aproape 3 milioane de lei pentru localitățile afectate de calamități naturale # TV Nord
Circa 3 milioane de lei vor fi direcționate din Fondul de intervenție al Guvernului către regiunile afectate de calamități naturale. O decizie, în acest sens, a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) din 6 august curent, prezidată de premierul Dorin Recean. „Guvernul vine în ajutor și direcționează sumele necesare regiunilor care au […] Acest articol Guvernul alocă aproape 3 milioane de lei pentru localitățile afectate de calamități naturale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:50
/FOTO/ Alertă de pestă porcină africană în Braniște, Rîșcani. Autoritățile au convocat o ședință de urgență # TV Nord
Astăzi, 7 august 2025, a avut loc ședință extraordinară a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale din Rîșcani. Întâlnirea a fost organizată în regim de urgență în urma apariției unui focar de pestă porcină africană în localitatea Braniște. La ședință au participat 22 dintre cei 29 de membri ai comisiei, inclusiv reprezentanți ai Ocolului Silvic și […] Acest articol /FOTO/ Alertă de pestă porcină africană în Braniște, Rîșcani. Autoritățile au convocat o ședință de urgență a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
/INFOGRAFIC/ Peste 11.000 de elevi, deja înmatriculați în liceu după prima etapă de admitere # TV Nord
După finalizarea primei etape de admitere în învățământul liceal pentru anul 2025, 11.215 elevi au fost deja înmatriculați, ceea ce reprezintă 46% din totalul absolvenților de gimnaziu care au obținut certificate de finalizare. Comparativ cu anul precedent, rata de înmatriculare a crescut cu 2,73 puncte procentuale, iar față de anul 2023 — cu 6,39 puncte. […] Acest articol /INFOGRAFIC/ Peste 11.000 de elevi, deja înmatriculați în liceu după prima etapă de admitere a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Satul Singureni din raionul Rîșcani va primi peste 500.000 de lei pentru drumurile afectate de ploile torențiale # TV Nord
Satul Singureni din raionul Rîșcani va beneficia de 529,3 mii de lei, alocat din Fondul de intervenție al Guvernului Republicii Moldova. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), din 6 august 2025. Banii vor fi direcționați către Consiliul sătesc Singureni pentru reparația și restabilirea drumurilor publice deteriorate în urma ploilor […] Acest articol Satul Singureni din raionul Rîșcani va primi peste 500.000 de lei pentru drumurile afectate de ploile torențiale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
O întrevedere între președintele Rusiei, Vladimir Putin și președintele SUA, Donald Trump este tot mai aproape, anunță presa de stat rusă, scrie digi24.ro. Rusia și Statele Unite au convenit asupra unui acord pentru o întâlnite între președinții Vladimir Putin și Donald Trump în zilele următoare. Acum au început să elaboreze summit-ul, a declarat consilierul prezidențial […] Acest articol Oficial de la Kremlin: Putin și Trump se vor întâlni „în următoarele zile” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
/INVESTIGAȚIE/ Ce au omis să declare doi candidați din nordul țării la funcții-cheie în Consiliul Superior al Procurorilor # TV Nord
Procesul de vetting în sistemul de drept a scos la iveală nereguli în cazurile mai multor procurori din țară care aspirau la funcții în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor. Doi dintre aceștia sunt din nordul țării. În această anchetă vom vorbi despre motivele de nepromovare, ce avere au acumulat în ultimii ani și ce bunuri […] Acest articol /INVESTIGAȚIE/ Ce au omis să declare doi candidați din nordul țării la funcții-cheie în Consiliul Superior al Procurorilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.