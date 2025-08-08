/VIDEO/ Corupția electorală în cifre. 140.000 de persoane în vizorul poliției, sancțiuni record în 2025

10:10

Un avocat este vizat într-un dosar penal instrumentat de Centrul Național Anticorupție (CNA), sub conducerea Procuraturii municipiului Bălți, pentru presupuse acte de trafic de influență, inclusiv primirea de bunuri în proporții deosebit de mari. Potrivit materialelor cauzei, avocatul ar fi cerut și primit suma de 50 000 de euro, în mai multe tranșe, de la […]