De zece ori mai puțin decât în Luxemburg. Moldova, printre codașii Europei la salariul minim
TV Nord, 10 august 2025 16:50
În iulie 2025, salariul minim lunar brut în UE varia de la 551 euro în Bulgaria la 2.704 euro în Luxemburg. Dacă sunt incluse și țările candidate la aderare, Ucraina se află pe ultimul loc, cu doar 164 euro, potrivit bani.md. Cinci state membre – Italia, Danemarca, Suedia, Austria și Finlanda – nu au un
Acum 30 minute
16:50
/FOTO/ Viișoara devine un exemplu de modernizare rurală. Ce proiecte s-au implementat în localitate # TV Nord
Satul Viișoara din Republica Moldova trece printr-un amplu proces de modernizare, beneficiind de investiții importante prin programele „Satul European", „Satul European Expres" și „Europa este aproape", finanțate din bugetul de stat prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL). În cadrul celei de-a doua ediții a Programului „Satul European", a fost finalizat proiectul „Eficientizarea
16:50
De zece ori mai puțin decât în Luxemburg. Moldova, printre codașii Europei la salariul minim # TV Nord
De zece ori mai puțin decât în Luxemburg. Moldova, printre codașii Europei la salariul minim # TV Nord
Acum 2 ore
16:00
Poliția de Frontieră: Informația despre accesul grănicerilor ucraineni în Moldova este falsă # TV Nord
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) respinge ferm informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora grănicerii din Ucraina ar avea permisiunea de a pătrunde până la 1,5 km pe teritoriul Republicii Moldova pentru a urmări persoane care evită controlul de frontieră. Autoritățile califică aceste afirmații drept false și tendențioase. Potrivit IGPF, activitatea Poliției de
Acum 4 ore
15:10
/DATE/ Top 5 categorii de mărfuri importate în Republica Moldova în perioada ianuarie–iulie 2025 # TV Nord
În perioada ianuarie–iulie 2025, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a asigurat controlul și supravegherea vamală a mărfurilor importate în valoare totală de 108,7 miliarde lei. Această activitate a contribuit direct la consolidarea veniturilor publice și la susținerea economiei naționale. Potrivit datelor instituției, top 5 categorii de mărfuri importate sunt: Fii mai aproape de echipa TVN.md.
Acum 6 ore
12:50
/FOTO/ Poliția a documentat plăți ilegale pentru participarea la proteste lângă Penitenciarul 13 # TV Nord
Poliția Republicii Moldova a constatat astăzi mai multe încălcări în timpul protestului organizat în apropierea Penitenciarului nr. 13 din Capitală. Plăți între 200 și 1500 de lei pentru participarea la acțiuni Potrivit oamenilor legii, zeci de persoane au fost sancționate după ce s-a stabilit că au primit sau au oferit bani pentru a participa la
12:20
CEC a înregistrat noi candidați și grupuri de inițiativă pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # TV Nord
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi mai multe hotărâri legate de organizarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. CEC a înregistrat lista celor 54 de candidați ai Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. A fost aprobat și simbolul partidului, confirmat reprezentantul acestuia în CEC,
Acum 8 ore
10:00
O comunitate din provincia Sondrio, regiunea Lombardia, este în doliu după ce o tânără mamă originară din Republica Moldova a murit subit, miercuri, 6 august 2025, în locuința sa din Tirano. Potrivit rotalianul.com, victima, Nadia Cigoreanu, de 29 de ani, era însărcinată în luna a opta și se afla acasă împreună cu fiica sa de
Acum 12 ore
08:50
Meteorologii prognozează o zi cu valori termice ridicate și cer variabil pe tot parcursul zilei. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maximele vor oscila între 28°C și 33°C, cu cele mai ridicate temperaturi în sudul țării, iar în nord valorile se vor situa în jur de 28–29°C. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din
Acum 24 ore
17:30
În timpul unei misiuni de supraveghere a frontierei de stat, ieri un echipaj mixt format din carabinieri ai Direcției regionale „Nord" a Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) și un polițist de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) a depistat doi bărbați care se deplasau pe jos, pe direcția Medveja – Slobodca,
Ieri
15:40
Preţul aurului a atins vineri un nou record istoric. Tarifele americane ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase # TV Nord
Aurul a atins vineri un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse de SUA asupra lingourilor de aur importate, în special din Elveţia, cel mai mare rafinator de aur din lume, transmite CNBC, citat de News.ro. Pe piaţa futures, contractele cu livrare în decembrie au atins un vârf de
13:40
Premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump, transmite Reuters, citată de agerpres.ro. Trump a declarat că Armenia și Azerbaidjanul au luptat timp de 35 de ani 'și acum sunt prieteni și vor fi
11:30
Mitropolia Basarabiei, parte a Bisericii Ortodoxe Române, condamnă ferm o nouă campanie de propagandă politico-religioasă, pe care o atribuie structurilor rusești și Mitropoliei Chișinăului. Instituția dezminte categoric informațiile false distribuite în spațiul public, inclusiv afișe și broșuri cu mesaje manipulatorii și imagini trucate, care sugerează implicarea sa într-un pelerinaj în Ucraina și o asociere politică
09:40
Creștinii ortodocși din Republica Moldova îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, cunoscut drept „doctorul fără de arginți", ocrotitor al medicilor și vindecător al bolnavilor. În biserici după liturghie se oficiază Taina Sfântului Maslu, pentru a cere vindecarea trupurilor și a sufletelor. Sfântul Pantelimon, originar din Nicomidia, a fost un medic generos
08:40
Presiunea atmosferică va fi ridicată, iar vremea se anunță în general frumoasă. Cerul va fi variabil, fără precipitații, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime din timpul nopții vor fi cuprinse între +13 și +20°C, iar maximele zilei vor urca până la +28..+33°C. Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul
8 august 2025
23:00
/VIDEO/ Corupția electorală în cifre. 140.000 de persoane în vizorul poliției, sancțiuni record în 2025 # TV Nord
Alegerile parlamentare din 28 septembrie ar putea accentua polarizarea societății din Republica Moldova susține sociologul Vasile Cantarji. Acesta menționează că principalele amenințări pentru acest scrutin sunt corupția electorală și influența propagandei externe, în special cea de proveniență rusă. Într-un interviu acordat Agenției de Presă IPN, Cantarji a declarat că dimensiunea actuală a coruperii alegătorilor și
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Elevii din Glodeni învață cum să adopte un stil de viață sănătos în cadrul campaniei „Fii conștient – trăiește sănătos!” # TV Nord
Pe 7 august 2025, Liceul Teoretic „Vasile Coroban" din Glodeni a găzduit o sesiune interactivă dedicată promovării unui mod de viață activ și sănătos, parte a campaniei „Fii conștient – trăiește sănătos!". Activitatea se înscrie în proiectul „Comunitate informată – viață sănătoasă", implementat de Asociația pentru Promovarea Antreprenoriatului și finanțat din fondul măsurilor de profilaxie
17:00
/VIDEO/ Corupția electorală în cifre. 140.000 de persoane în vizorul poliției, sancțiuni record în 2025 # TV Nord
/VIDEO/ Corupția electorală în cifre. 140.000 de persoane în vizorul poliției, sancțiuni record în 2025 # TV Nord
15:10
Viceprim-ministrul și ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a participat la cea de-a patra reuniune a trilateralei miniștrilor afacerilor externe Moldova–România–Ucraina, desfășurată pe 8 august 2025 la Cernăuți. Evenimentul a inclus și participarea miniștrilor de externe ai Poloniei și Lituaniei în format online, accentuând sprijinul regional extins pentru integrarea europeană. În cadrul reuniunii,
14:10
Republica Moldova face un pas important în modernizarea infrastructurii de monitorizare a mediului. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a recepționat, la 7 august 2025, un nou lot de stații hidrologice și agrometeorologice moderne, care vor deservi 14 raioane ale țării. Valoarea echipamentelor depășește 290.000 dolari SUA, fiind achiziționate cu sprijinul Suedia, Japoniei și PNUD Moldova.
12:40
/VIDEO/ Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei – dotată cu echipament IT modern pentru activitatea media # TV Nord
Biroul de presă a Episcopiei de Bălți din cadrul Mitropoliei Basarabiei intră într-o nouă etapă de dezvoltare tehnologică. Instituția a fost dotată cu echipamente IT moderne, din partea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, care vor permite realizarea reportajelor și materialelor media la standarde profesionale. Echipamentul oferit include un aparat foto
12:10
Cetățenii moldoveni din diaspora mai au 7 zile pentru a se înregistra la votul prin corespondență # TV Nord
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, care se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei și Noii Zeelande în perioada scrutinului, mai au la dispoziție 7 zile pentru a se înregistra la votul prin
12:00
Echipele moldovenești din Superligă au avut o seară cu emoții în turul preliminar al UEFA Conference League. Milsami Orhei a câștigat pe teren propriu, scor 3-2, împotriva formației Virtus din San Marino, în ciuda faptului că a terminat partida în doar nouă jucători. Cartonașele roșii încasate de Andrei Cobet (min. 45+1) și Frederick Takyi (două galbene
11:50
/FOTO/ Mărfuri nedeclarate, descoperite de vameșii din Leușeni. Doi bărbați riscă sancțiuni # TV Nord
Doi cetățeni ai Republicii Moldova, în vârstă de 37 și 39 de ani, sunt cercetați după ce au încercat să introducă în țară mărfuri fără a le declara la vamă. Cei doi veneau din Franța, la volanul unor microbuze Mercedes Sprinter, transportând transmisiuni neînsoțite. Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal Leușeni, care, în
10:30
De la începutul anului 2025, autoritățile au documentat peste 6.000 de cazuri de corupție electorală și aproximativ 140.000 de persoane sunt cercetate pentru fapte comise în timpul alegerilor din toamna anului 2024. Cele mai afectate zone din nordul țării sunt municipiul Bălți și raioanele Fălești, Rîșcani și Edineț, unde au fost identificate rețele organizate implicate
09:50
Pe 7 august, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu subdiviziunile teritoriale și procurorii PCCOCS, sprijiniți de polițiștii BPDS „Fulger", au desfășurat 78 de percheziții în mai multe localități ale Republicii Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani.
08:50
Pe 8 august,ne bucurăm de o zi cu cer senin și fără precipitații. Potrivit meteorologilor, maximele vor urca până la +30°C în cea mai mare parte a țării, iar nopțile vor fi mai răcoroase, cu temperaturi de până la +14°C. În Nordul țării: maxime până la +27°C, minime nocturne de +14°C În Centrul țării: maxime
7 august 2025
17:30
Procuratura Republicii Moldova informează că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă este în desfășurare. Procurorii moldoveni mențin o comunicare constantă cu autoritățile competente din Grecia, subliniind în mod repetat complexitatea dosarelor penale în care acesta are calitatea de învinuit, importanța esențială a extrădării pentru buna desfășurare a investigatiilor și impactul semnificativ
17:00
Guvernul alocă aproape 3 milioane de lei pentru localitățile afectate de calamități naturale # TV Nord
Circa 3 milioane de lei vor fi direcționate din Fondul de intervenție al Guvernului către regiunile afectate de calamități naturale. O decizie, în acest sens, a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) din 6 august curent, prezidată de premierul Dorin Recean. „Guvernul vine în ajutor și direcționează sumele necesare regiunilor care au
15:50
/FOTO/ Alertă de pestă porcină africană în Braniște, Rîșcani. Autoritățile au convocat o ședință de urgență # TV Nord
Astăzi, 7 august 2025, a avut loc ședință extraordinară a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale din Rîșcani. Întâlnirea a fost
14:20
/INFOGRAFIC/ Peste 11.000 de elevi, deja înmatriculați în liceu după prima etapă de admitere # TV Nord
După finalizarea primei etape de admitere în învățământul liceal pentru anul 2025, 11.215 elevi au fost deja înmatriculați, ceea ce reprezintă 46% din totalul absolvenților de gimnaziu care au obținut certificate de finalizare. Comparativ cu anul precedent, rata de înmatriculare a crescut cu 2,73 puncte procentuale, iar față de anul 2023 — cu 6,39 puncte. […] Acest articol /INFOGRAFIC/ Peste 11.000 de elevi, deja înmatriculați în liceu după prima etapă de admitere a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Satul Singureni din raionul Rîșcani va primi peste 500.000 de lei pentru drumurile afectate de ploile torențiale # TV Nord
Satul Singureni din raionul Rîșcani va beneficia de 529,3 mii de lei, alocat din Fondul de intervenție al Guvernului Republicii Moldova. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), din 6 august 2025. Banii vor fi direcționați către Consiliul sătesc Singureni pentru reparația și restabilirea drumurilor publice deteriorate în urma ploilor […] Acest articol Satul Singureni din raionul Rîșcani va primi peste 500.000 de lei pentru drumurile afectate de ploile torențiale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
O întrevedere între președintele Rusiei, Vladimir Putin și președintele SUA, Donald Trump este tot mai aproape, anunță presa de stat rusă, scrie digi24.ro. Rusia și Statele Unite au convenit asupra unui acord pentru o întâlnite între președinții Vladimir Putin și Donald Trump în zilele următoare. Acum au început să elaboreze summit-ul, a declarat consilierul prezidențial […] Acest articol Oficial de la Kremlin: Putin și Trump se vor întâlni „în următoarele zile” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
/INVESTIGAȚIE/ Ce au omis să declare doi candidați din nordul țării la funcții-cheie în Consiliul Superior al Procurorilor # TV Nord
Procesul de vetting în sistemul de drept a scos la iveală nereguli în cazurile mai multor procurori din țară care aspirau la funcții în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor. Doi dintre aceștia sunt din nordul țării. În această anchetă vom vorbi despre motivele de nepromovare, ce avere au acumulat în ultimii ani și ce bunuri […] Acest articol /INVESTIGAȚIE/ Ce au omis să declare doi candidați din nordul țării la funcții-cheie în Consiliul Superior al Procurorilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Festival COMPOT 5 ani – Ediția 2 – un eveniment frumos organizat de Compot și Fazenda Grill & Terrace la Bălți! # TV Nord
Vă invităm pe 16 august 2025 la o sărbătoare cu gust de fructe și aroma dulce a Compotul! Pregătiți-vă să savurați cele mai delicioase compoturi tradiționale într-o atmosferă de sărbătoare plină de muzică, dans și voie bună! La festival, veți avea ocazia să degustați o varietate de compoturi, să participați la ateliere interactive și să […] Acest articol Festival COMPOT 5 ani – Ediția 2 – un eveniment frumos organizat de Compot și Fazenda Grill & Terrace la Bălți! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
/VIDEO/ Arbori prăbușiți, balcon demontat, acoperișuri smulse – peste 40 de intervenții ale salvatorilor după furtuna de ieri # TV Nord
Furtuna din 6 august a provocat pagube în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, iar salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost mobilizați în peste 40 de misiuni de intervenție. Cele mai frecvente solicitări au venit din municipiile Chișinău, Soroca și Bălți, acolo unde vântul puternic a doborât arbori, a deteriorat acoperișuri […] Acest articol /VIDEO/ Arbori prăbușiți, balcon demontat, acoperișuri smulse – peste 40 de intervenții ale salvatorilor după furtuna de ieri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
România și Republica Moldova își unesc forțele pentru salvarea de vieți în caz de inundații # TV Nord
Un nou proiect transfrontalier cu finanțare europeană a fost lansat în cadrul Programului Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027, cu scopul de a spori protecția populației din zonele de frontieră în fața riscurilor de inundații. Proiectul „Joint preparedness for rescue lives from floods” (ROMD00074 – FLOOD RESCUE) este susținut de Uniunea Europeană prin Instrumentul pentru Vecinătate, […] Acest articol România și Republica Moldova își unesc forțele pentru salvarea de vieți în caz de inundații a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:00
Tribunalul din Batumi, Georgia, a condamnat-o pe jurnalista Mzia Amaghlobeli, fondatoarea unor site-uri independente de știri, la doi ani de închisoare pentru o agresiune fizică asupra unui oficial de poliție. Incidentul a avut loc în contextul tensiunilor tot mai mari dintre presa independentă și autoritățile georgiene. Potrivit declarațiilor jurnalistei, șeful poliției locale, Irakli Dgebuadze, ar […] Acest articol Jurnalistă georgiană, condamnată la doi ani de închisoare pentru agresarea unui polițist a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:40
Percheziții de amploare în toată țara într-un dosar de finanțare ilegală și corupere electorală # TV Nord
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și polițiștii din cadrul BPDS „Fulger”, cu sprijinul procurorilor PCCOCS și al subdiviziunilor teritoriale ale MAI, desfășoară în aceste momente 78 de percheziții în mai multe localități ale Republicii Moldova. Acțiunile vizează o cauză penală privind finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor, fiind efectuate la adresele membrilor și simpatizanților unei […] Acest articol Percheziții de amploare în toată țara într-un dosar de finanțare ilegală și corupere electorală a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:40
Pe 7 august, vremea ne aduce un mic respiro termic după zilele toride. Potrivit meteorologilor, temperaturile din timpul zilei vor fi mai suportabile, în timp ce noaptea sunt așteptate ploi însoțite de descărcări electrice în mai multe regiuni ale țării. Ziua va fi în general fără precipitații, însă spre seară și noaptea se vor semnala […] Acest articol Prognoza meteo pentru 7 august: temperaturi mai scăzute și ploi în timpul nopții a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
6 august 2025
20:50
/FOTO/ Deținutul evadat de la Judecătoria Cimișlia, reținut de polițiști. Se ascundea în stânga Nistrului # TV Nord
Poliția a anunțat că a reținut deținutul care a evadat ieri din sediul Judecătoriei Cimișlia. Bărbatul, cercetat penal pentru jaf și acțiuni sexuale neconsimțite asupra a două minore, a fost localizat în scurt timp de forțele de ordine. Potrivit informațiilor oficiale, fugarul se ascundea la domiciliul unui prieten, într-o localitate din stânga Nistrului, aflată sub […] Acest articol /FOTO/ Deținutul evadat de la Judecătoria Cimișlia, reținut de polițiști. Se ascundea în stânga Nistrului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
/VIDEO/ Judecătoarea care a condamnat-o pe Evghenia Guțul, ținta unei campanii intense de hărțuire și amenințări # TV Nord
Judecătoarea Ana Cucerescu, cea care a pronunțat pe 5 august sentința de condamnare a bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost supusă timp de mai multe săptămâni unui val de hărțuiri și amenințări cu moartea. Potrivit șefului Poliției, Viorel Cernăuțeanu, presiunile au inclus mesaje amenințătoare, apeluri false la serviciul 112 și tentative de manipulare psihologică. Campania […] Acest articol /VIDEO/ Judecătoarea care a condamnat-o pe Evghenia Guțul, ținta unei campanii intense de hărțuire și amenințări a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
/FOTO/ Dondușeni va avea un „Centru Pastoral Social” modern – investiție de peste un milion de lei # TV Nord
Lucrările de construcție a Centrului Pastoral Social din orașul Dondușeni se apropie de final. Noul spațiu este realizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii și a civilizației românești prin construirea unui Centru social”, finanțat integral de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, cu o sumă nerambursabilă de 400.000 RON. Inițiativa aparține Comunității Religioase Parohia Ortodoxă Română […] Acest articol /FOTO/ Dondușeni va avea un „Centru Pastoral Social” modern – investiție de peste un milion de lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
/FOTO/ Tânăr reținut la vama Costești cu pastile psihotrope ascunse într-un colet pentru „o rudă” # TV Nord
Un bărbat de 25 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost depistat la punctul vamal Costești, pe direcția ieșire din țară, în timp ce încerca să transporte pastile cu efect psihotrop, disimulate într-un colet declarat drept „transmisiune către o rudă”. Incidentul a avut loc la volanul unui Peugeot Boxer, cu destinația Germania. În timpul […] Acest articol /FOTO/ Tânăr reținut la vama Costești cu pastile psihotrope ascunse într-un colet pentru „o rudă” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
Pepenele roșu nu este doar un desert răcoritor în zilele toride de vară, ci și un adevărat aliat al sănătății. Cu un conținut de peste 90% apă, acest fruct este ideal pentru hidratare, furnizând în același timp vitamine esențiale precum C, A și B6, dar și licopen – un antioxidant puternic ce ajută la prevenirea […] Acest articol Pepenele roșu – un superaliment de vară cu beneficii remarcabile, dar și riscuri ascunse a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
Simpatizanții blocului „Victorie” au protestat împotriva arestării Evgheniei Guțul la penitenciarul №13 # TV Nord
Simpatizanții blocului „Victorie” afiliat fugarului Ilan Șor, au venit astăzi la penitenciarul №13, pentru a-și exprima solidaritatea față de condamnarea Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan. Aceștia țineau în mâna pancarte cu mesajul: „Guțul – suntem noi”, „Svetlana, suntem împreună, vom învinge”. Amintim că, Evghenia Guțul a fost condamnată ieri, cinci august, la șapte ani de […] Acest articol Simpatizanții blocului „Victorie” au protestat împotriva arestării Evgheniei Guțul la penitenciarul №13 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:40
Cod galben de instabilitate atmosferică în nordul și centrul Moldovei. Ploi torențiale, grindină și vijelie # TV Nord
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de cod galben pentru ziua de 6 august 2025, în intervalul 13:00–22:00, vizând instabilitate atmosferică accentuată în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. În zonele aflate sub incidența codului galben sunt așteptate: Conform hărții oficiale publicate de meteorologi, avertizarea vizează toate raioanele din nordul și mare […] Acest articol Cod galben de instabilitate atmosferică în nordul și centrul Moldovei. Ploi torențiale, grindină și vijelie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
/VIDEO/ „Ia uite câți bani am luat eu!” Polițist din Rîșcani, reținut pentru trafic de influență # TV Nord
Un angajat al Inspectoratului de Poliție Rîșcani și complicele acestuia au fost reținuți pentru 72 de ore de ofițerii SPIA și procurorii PCCOCS, fiind bănuiți de implicare într-un caz de trafic de influență. Reținerea a avut loc pe 4 august 2025, în momentul în care aceștia primeau 90.000 de lei, sumă transmisă sub controlul autorităților. […] Acest articol /VIDEO/ „Ia uite câți bani am luat eu!” Polițist din Rîșcani, reținut pentru trafic de influență a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
Plahotniuc își anunță revenirea în politică: „Am să vin acasă și am să stric planurile guvernării” # TV Nord
Fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, reținut recent în Grecia și aflat de mai mulți ani în afara scenei publice, a lansat un mesaj împotriva guvernării actuale și a confirmat intenția sa de a reveni în politica moldovenească. „Eu am să vin acasă și am să stric planurile celor de la putere. Nu doar pentru […] Acest articol Plahotniuc își anunță revenirea în politică: „Am să vin acasă și am să stric planurile guvernării” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
/FOTO/ Femeie de 63 de ani salvată de salvatori după ce a căzut într-o fântână, la Grimăncăuți # TV Nord
O intervenție de urgență a avut loc la Grimăncăuți, raionul Briceni, după ce o femeie a căzut într-o fântână adâncă de circa 10 metri. Salvatorii din nordul țării au reușit să o scoată la timp la suprafață, în viață. Incidentul a avut loc în amiaza zilei de 5 august 2025, într-o gospodărie din localitate. Potrivit […] Acest articol /FOTO/ Femeie de 63 de ani salvată de salvatori după ce a căzut într-o fântână, la Grimăncăuți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:20
/FOTO/ Top 5 locuri perfecte pentru un weekend la cort în nordul țării – natură pură și aventură # TV Nord
Ți-am pregătit un top al celor mai frumoase și sălbatice locuri din nordul Moldovei unde poți campa cu cortul: de la păduri cu zimbri și coline legendare, până la peșteri misterioase și lacuri ca în povești. 1. Rezervația „Pădurea Domnească” (raionul Glodeni) Rezervația Pădurea Domnească adăpostește zimbri europeni (bizonul european) și păduri bătrâne de stejar, […] Acest articol /FOTO/ Top 5 locuri perfecte pentru un weekend la cort în nordul țării – natură pură și aventură a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
