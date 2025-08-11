/FOTO/ Pompierii moldoveni, 48 de ore fără oprire în lupta cu incendiile din Grecia

12:10

Vă invităm pe 16 august 2025 la o sărbătoare cu gust de fructe și aroma dulce a Compotul! Pregătiți-vă să savurați cele mai delicioase compoturi tradiționale într-o atmosferă de sărbătoare plină de muzică, dans și voie bună! La festival, veți avea ocazia să degustați o varietate de compoturi, să participați la ateliere interactive și să […] Acest articol Festival COMPOT 5 ani – Ediția 2 – un eveniment frumos organizat de Compot și Fazenda Grill & Terrace la Bălți! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.