Vântul a doborât mai mulți copaci și a smul foi de ardezie de pe acoperișul unui gimnaziu

Inundațiile de la finalul săptămânii trecute din orașul Broșteni și alte câteva localități din județul Suceava au lăsat în urmă pierderi uriașe: trei oameni au murit luați de ape, peste 200 de gospodării au fost distruse, mai multe terenuri agricole și pășuni au fost acoperite de ape, iar sute de animale și păsări au murit.