VIDEO // Moldoveni și ucraineni, reținuți în Chișinău pentru contrabandă cu droguri în sumă de peste 2,5 mil. leidin Spania
Omniapres, 11 august 2025 15:10
O grupare infracțională formată din cetățeni moldoveni și ucraineni, specializată în introducerea prin contrabandă a drogurilor din Spania și comercializarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul aplicației Telegram, a fost destructurată recent de autorități. Investigațiile au arătat că rețeaua aducea periodic din Uniunea Europeană cantități mari de droguri, pe care le distribuiau în mod
Acum 5 minute
15:10
VIDEO // Moldoveni și ucraineni, reținuți în Chișinău pentru contrabandă cu droguri în sumă de peste 2,5 mil. leidin Spania # Omniapres
O grupare infracțională formată din cetățeni moldoveni și ucraineni, specializată în introducerea prin contrabandă a drogurilor din Spania și comercializarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul aplicației Telegram, a fost destructurată recent de autorități. Investigațiile au arătat că rețeaua aducea periodic din Uniunea Europeană cantități mari de droguri, pe care le distribuiau în mod
Acum 10 minute
15:20
PAS anunță un bilanț de 300 de milioane de lei investiții în Institutul de Medicină Urgentă # Omniapres
În ultimii trei ani, investițiile Guvernului în Institutul de Medicină Urgentă s-au ridicat la peste 300 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), printre altele, 91 de milioane de lei au fost destinate reconstrucției Unității de Primiri Urgențe, cea mai mare din țară. Alte peste 177 de milioane de
Acum o oră
14:20
Un accident în masă a avut loc în seara zilei de 10 august în localitatea Costești, raionul Ialoveni, după ce un carusel pe lanțuri destinat copiilor s-a prăbușit în urma unei defecțiuni tehnice. Incidentul s-a produs în jurul orei 21:46, iar la fața locului au intervenit două echipe de asistență medicală urgentă (AMU). Potrivit informațiilor
Acum 2 ore
14:10
Procuratura Anticorupție a trimis în instanță o persoană acuzată că a ajutat la finanțarea ilegală a partidului politic ALDE. Ancheta a arătat că această persoană a ajutat un grup infracțional să transmită bani către partid, încălcând legea. Potrivit anchetei, în iunie 2023, Ilan Șor, ar fi cerut ajutorul acestei persoane pentru a transfera bani către
14:10
Alianța „MOLDOVENII” a apreciat dorința lui Renato Usatîi de a-i urma exemplul și a îndemnat alte partide să facă același lucru # Omniapres
Zilele trecute, liderul formațiunii politice „Partidul Nostru" a repetat, într-o emisiune televizată, ideea Alianței „MOLDOVENII" privind necesitatea elaborării unor proiecte de lege concrete înainte de alegerile parlamentare. „Salutăm faptul că și „Partidul Nostru" a decis să inițieze elaborarea de proiecte de lege. Este o inițiativă importantă în ajunul alegerilor", a declarat partidul condus de economistul
13:40
MAE condamnă acuzațiile Rusiei privind votul diasporei : ”Manevre ale războiului informațional” # Omniapres
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora la alegerile din Republica Moldova s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei. Astfel de afirmații reprezintă o nouă ingerință neacceptabilă în afacerile interne ale țării noastre și fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să influențeze procesele electorale și
13:40
Partidul Republican „Inima Moldovei" acuză poliția de noi abuzuri. Victor Topal, membru CNP, fruntaș al formațiunii politice, într-o postare video pe rețelele de socializare, a declarat că Poliția a reținut-o pe activista partidului, Anna „pentru jumătate de oră, fără apă, fără mâncare", fiind vorba despre fiica Irinei Vlah, liderul partidului, scrie telegraph.md. „Am reușit eliberarea
Acum 4 ore
13:10
VIDEO // Dorin Recean: Eu nu am făcut niciodată presiune asupra justiției, ci am arătat deciziile judecătorilor corupți # Omniapres
Premierul Dorin Recean susține că nu a exercitat niciodată presiuni asupra sistemului judiciar din Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute într-un interviu video acordat Ziarului de Gardă, fiind solicitat să comenteze cazul judecătoarei Ana Cucerescu, care a emis decizia în cazul Evgheniei Guțul, fiind supusă unor amenințări cu moartea. În cadrul interviului, premierul a fost
13:00
Dumitru Diacov vrea reanimarea PDM și cheamă toate partidele de orientare social-democrată la dialog înaintea alegerilor parlamentare din septembrie # Omniapres
Fostul președinte și fondator al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Dumitru Diacov, a lansat un apel către foștii săi colegi democrați să se adune și să meargă împreună în alegerile parlamentare din toamnă. Într-un mesaj postat pe Facebook, acesta se arată convins că mai multe partide cu același fond identitar nu pot intra în parlament
12:50
O femeie în vârstă de 71 de ani și-a pierdut viața în această dimineață, după ce a fost lovită de un automobil pe o trecere pentru pietoni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani. Accidentul s-a produs în jurul orei 08:30, pe traseul R-15 Bălți–Glodeni. Șoferița, o tânără de 19 ani, aflată la volanul unui Peugeot,
12:10
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) denunță măsuri represive ale poliției împotriva șoferilor de microbuze participanți la protestul organizat pe 22 iulie 2025 în fața sediului Delegației UE în Republica Moldova. Potrivit APOTA, imediat după încheierea protestului, mai multe echipaje ale Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au fost desfășurate pe bulevardul Ștefan
11:40
VIDEO // Sergiu Lazarencu, despre atacul asupra casei primarului din Stăuceni: „Mizerii, vor să ne întoarcem în anii ’90” # Omniapres
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, și-a exprimat solidaritatea față de primarul comunei Stăuceni, Alexandru Vornicu, după ce în noaptea de 9 spre 10 august locuința edilului a fost vizată de un atac cu un dispozitiv exploziv. „Persoane necunoscute, răufăcători – niște mizerii – au încercat să arunce un explozibil în ograda colegului meu, Alexandru Vornicu. Sunt
Acum 6 ore
11:10
A spălat mașina, apoi a fugit cu ea: angajat al unei spălătorii din Chișinău, condamnat la 3 ani de închisoare # Omniapres
Un bărbat de 34 de ani, originar din Orhei, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare după ce a furat un automobil și mai multe bunuri din interiorul acestuia, potrivit unui comunicat emis de Procuratura municipiului Chișinău. Incidentul a avut loc în noaptea de 31 mai 2025, când inculpatul, angajat la o
10:40
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a desfășurat, în perioada iulie 2024 – iunie 2025, o serie de acțiuni de conformare fiscală la 31 de contribuabili care activează în domeniul asistenței stomatologice. Au fost efectuate 71 de vizite fiscale, inclusiv verificări la fața locului, pentru a evalua respectarea disciplinei de casă și a altor aspecte legate
10:10
VIDEO // Șor confirmă presiunile pe judecătoarea Ana Cucerescu, dar susține că se face la comanda lui Recean – viața ei e în pericol # Omniapres
Liderul blocului Victorie, Ilan Șor, confirmă că judecătoarea Ana Cucerescu, cea care a condamnat-o pe Evghenia Guțul la 7 ani de închisoare, e supusă presiunilor și intimidărilor. Politicianul aflat la Moscova susține că a făcut propriile verificări, pentru a se convinge că nu este "vreo ieșire emotivă" a unui membru al echipei sale. "Ancheta mea
10:10
Presa rusă, invadată de mesaje dure ale lui Șoigu despre Republica Moldova: ”Un glonț tras în propriul picior” # Omniapres
Fostul ministru al Apărării al Rusiei, actualmente secretar al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Serghei Șoigu, a publicat un amplu articol pentru RIA Novosti, intitulat „Moldova la răscruce". Redacția Novosti24.md a adunat principalele declarații pe diverse teme. Renunțarea la livrările directe de gaz de la Gazprom Șoigu a numit „un glonț tras în propriul
09:40
Noi detalii despre cazul copilului care săptămâna curentă, în după-amiaza zilei de joi 7 august, în jurul orei, 16:00 a fost găsit mort pe malul unui iaz din localitatea Andrușul de Sus, din raionul Cahul. Potrivit surselor PulsMedia.MD din teritoriu, minorul a fost ucis cu sânge rece. Este vorba despre adolescentul în vârstă de 15
Acum 8 ore
09:10
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a distribuit, duminică, pe Facebook, imagini de la o drumeţie în natură, în Republica Moldova, în care este alături de partenera sa, cei doi copii ai lor și de președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. Aceștia s-au plimbat pe dealuri şi în pădure. „Astăzi am făcut o drumeţie în natură,
Acum 12 ore
07:10
Mercur și-a reluat mersul direct și vom depăși cu ușurință obstacolele – avem inspirație și aplomb. LEU Se deblochează unele situații și veți putea primi bani pentru a vă face mici plăceri – poate o escapadă la mare sau la munte, pentru a vă reîncărca bateriile. Aveți șansa să vă exprimați un punct de vedere
Ieri
13:40
Gunoiște, plastic și sol: experții trag un semnal de alarmă cu privire la criza gestionării deșeurilor în Moldova # Omniapres
Moldova se confruntă cu provocări serioase în domeniul gestionării deșeurilor menajere solide, stării solului și calității produselor alimentare. La aceste concluzii au ajuns participanții la cea de-a cincea Masă rotundă națională, organizată de partidul Alianța „MOLDOVENII". Aceasta a fost dedicată temei „Ecologie, resurse de apă și politica de gestionare a deșeurilor solide menajere". După cum
08:40
Horoscop 10 august 2025. Întâlniri neașteptate, invitații speciale și regăsiri emoționante # Omniapres
Vom fi puși în fața unor situații care să ne aducă zâmbetul pe buze, exact când credeam că am încurcat-o rău. LEU Se poate să faceți cunoștință cu o persoană cu temperament puternic, iar deși aveți energie, va fi o provocare să țineți pasul. Evenimentele mondene vă atrag – poate le urmăriți sau chiar participați,
08:40
Un mic obiect improvizat a explodat, noaptea trecută, în preajma casei primarului din comuna Stăuceni, municipiul Chișinău, Alexandru Vornicu. Despre incident a anunțat chiar alesul pe rețelele de socializare, care spune că a sesizat deja poliția, transmite Ziua.md. Din imaginile publicate de pe o cameră de supraveghere se vede cum dispozitivul explodează lângă gardul din
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Întrevedere comună a liderilor PSRM, ”Inima Moldovei” și ”Viitorul Moldovei” cu membrii din Ștefan Vodă și Căușeni # Omniapres
Liderii ai trei formațiuni – Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Irina Vlah, președintele Partidului „Inima Moldovei", și Vasile Tarlev, președintele Partidului „Viitorul Moldovei", au participat la o întrevedere comună cu membrii și activul de partid din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni. Discuțiile au vizat situația social-economică și politică a Republicii Moldova, precum
10:10
Locuitorii din sectorul Rîșcani vor rămâne, pe 12 august, fără curent electric. Adresele afectate # Omniapres
Locuitorii mai multor adrese din sectorul Rîșcani vor rămâne temporar fără lumină. Pe data de 12 august 2025, furnizorul Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. va efectua lucrări de reparație și reconstrucție a rețelelor electrice, ceea ce va duce la întreruperi programate ale energiei electrice. Lucrările programate sunt următoarele: Pe strada Bogdan Voievod, la numerele 1,
08:40
Poate că avem o agendă încărcată și o să vrem să bifăm, punct cu punct, tot ce ne-am propus, ca să mulțumim pe toată lumea. LEU Se petrec lucruri noi în plan profesional. Vă lansați pe o nouă orbită și vă veți asigura că direcția pe care o urmați este cea care vă avantajează. Aveți
8 august 2025
18:10
Sistemul de plăți instant MIA va putea fi folosit în curând și pentru transferuri între companii. Anunțul a fost făcut de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, la postul Moldova 1. Noua funcționalitate urmează să fie lansată în câteva luni, iar potrivit șefei BNM, va aduce mediului de afaceri plăți rapide, sigure și la
17:40
Începând cu data de 11 august 2025, cetățenii vor putea beneficia de servicii de înmatriculare a vehiculelor și documentare a conducătorilor auto direct la Centrul multifuncțional Ialoveni, anunță Agenția Servicii Publice (ASP). Noul punct de deservire este situat pe str. Alexandru cel Bun, nr. 31, orașul Ialoveni. Programul de lucru este de luni până vineri,
17:10
Restricții de circulație pe strada Calea Orheiului în sectorul Rîșcani, în perioada 11-20 august # Omniapres
Primăria municipiului Chișinău anunță restricții de circulație pe strada Calea Orheiului din sectorul Rîșcani, în perioada 11-20 august, din cauza lucrărilor de amenajare. Traficul rutier va fi suspendat parțial pe anumite benzi, în funcție
16:40
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Strășeni, au documentat și destructurat activitatea unei grupări infracționale specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul municipiului Chișinău și raionului Strășeni. În urma investigațiilor desfășurate timp de o lună, polițiștii au identificat un bărbat de 26 de ani și pe concubina acestuia, […] The post (VIDEO) Vindeau droguri pe Telegram: trei persoane, inclusiv un preot, reținute appeared first on Omniapres.
16:20
VIDEO // Mărgineanu, despre „compromatul” lui Plahotniuc împotriva unor exponenți ai PAS: El îi hrănea ca pe vrăbiuțe, ei ciuguleau, iar tot asta se documenta # Omniapres
Plahotniuc are mult material compromițător despre unii reprezentanți ai actualei puteri, de aceea, prezența lui aici ar crea mari emoții în rândul guvernării. Cel puțin asta susține avocatul Iurie Mărgineanu, care face trimitere la „surse sigure”. În același timp, spune el, fostul lider al PDM, deși avea grijă să documenteze totul, avea și niște linii […] The post VIDEO // Mărgineanu, despre „compromatul” lui Plahotniuc împotriva unor exponenți ai PAS: El îi hrănea ca pe vrăbiuțe, ei ciuguleau, iar tot asta se documenta appeared first on Omniapres.
16:10
Un pieton a ajuns la spital după ce a fost agresat de un șofer în urma unui conflict. Incidentul s-a produs ieri, în jurul orei 20:40, pe o stradă din municipiul Bălți, scrie Actualitate.md. Conform primelor investigații ale poliției, în timp ce pietonul traversa strada, între el și conducătorul auto a izbucnit un schimb de […] The post VIDEO // Conflict pe stradă în Bălți: pieton bătut de un șofer, ajuns la spital appeared first on Omniapres.
15:30
Prognozele meteo în Moldova vor deveni mai precise: Serviciul Hidrometeorologic de Stat a primit echipamente moderne # Omniapres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat va oferi date mai exact despre starea vremii și nivelul apei. Instituția a fost dotată cu stații meteorologice și hidrologice avansate, precum și cu 14 senzori pentru monitorizarea temperaturii și umidității solului. Noile tipuri de stații vor furniza date în timp real despre temperatură, precipitații, umiditate și nivelurile râurilor, contribuind astfel […] The post Prognozele meteo în Moldova vor deveni mai precise: Serviciul Hidrometeorologic de Stat a primit echipamente moderne appeared first on Omniapres.
15:10
Grănicerii ucraineni nu pot interveni în Moldova: Poliția de Frontieră dezminte informațiile false # Omniapres
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) respinge informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora grănicerii ucraineni ar avea permisiunea de a intra până la 1,5 kilometri pe teritoriul Republicii Moldova pentru a urmări persoane care evită controlul de frontieră. „Această informație este falsă și tendențioasă”, a transmis Poliția de Frontieră într-un comunicat, subliniind că […] The post Grănicerii ucraineni nu pot interveni în Moldova: Poliția de Frontieră dezminte informațiile false appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO. Boris Volosatîi, despre AUR România: “Partidul AUR din Republica Moldova este un partid independent, creat și înregistrat conform legislației în vigoare” # Omniapres
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a transmis un mesaj ferm către opinia publică, respingând categoric zvonurile privind o presupusă subordonare a formațiunii față de AUR din România. „Declar cu toată responsabilitatea că partidul AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană a partidului AUR din România. Este un […] The post VIDEO. Boris Volosatîi, despre AUR România: “Partidul AUR din Republica Moldova este un partid independent, creat și înregistrat conform legislației în vigoare” appeared first on Omniapres.
14:30
FOTO // Miniștrii de externe ai R. Moldova, Ucrainei și României s-au întâlnit la Cernăuți # Omniapres
La Cernăuți a avut loc astăzi reuniunea miniștrilor de externe în formatul trilateral „Ucraina – Moldova – România”. La eveniment participă șefii diplomațiilor celor trei țări: Andrii Sîbiha din partea Ucrainei, Mihai Popșoi din partea Republicii Moldova și Oana Țoiu din partea României. Despre aceasta a anunțat diplomația de la Kiev. Vizita oficială a început […] The post FOTO // Miniștrii de externe ai R. Moldova, Ucrainei și României s-au întâlnit la Cernăuți appeared first on Omniapres.
14:00
Parcul Urban de Autobuze anunță modificări în itinerarul autobuzului nr. 21, ca urmare a lucrărilor de reparație a rețelelor de apeduct inițiate de Primăria comunei Bubuieci. Astfel, începând cu data de 8 august 2025, circulația pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Gospodarilor și Mihail Frunze, va fi restricționată pentru […] The post Traseul autobuzului nr. 21 din Bubuieci, modificat temporar din 8 august appeared first on Omniapres.
13:20
VIDEO // Adrian Belîi: Guvernul a investit peste 3 miliarde de lei în toate spitalele din țară # Omniapres
Guvernul format de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a investit peste 3 miliarde de lei în toate spitalele din Republica Moldova. Doctorul habilitat Adrian Belîi, deputat PAS, susține că investițiile au fost făcute pentru ca medicii să poată trata o varietate mare de boli la cele mai înalte standarde internaționale. Potrivit deputatului, totodată, au fost […] The post VIDEO // Adrian Belîi: Guvernul a investit peste 3 miliarde de lei în toate spitalele din țară appeared first on Omniapres.
13:10
VIDEO // Incident în Chișinău: o șoferiță ucraineancă, filmată în timp ce lovește o mașină și insultă o altă șoferiță # Omniapres
Un conflict verbal și fizic a avut loc într-o parcare din Chișinău, fiind surprins și publicat pe rețelele sociale de către una dintre persoanele implicate. Incidentul s-a produs în timp ce o femeie încerca să parcheze regulamentar cu spatele, moment în care o altă șoferiță ar fi început să claxoneze insistent, susținând că se grăbește, […] The post VIDEO // Incident în Chișinău: o șoferiță ucraineancă, filmată în timp ce lovește o mașină și insultă o altă șoferiță appeared first on Omniapres.
13:10
Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe strada Liviu Deleanu din capitală. Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 41 ani, la volanul unui Ford, nu s-ar fi asigurat în timp ce efectua manevra de întoarcere, moment în care a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat de 33 de […] The post Accident fatal pe strada Liviu Deleanu: Un motociclist de 33 de ani a decedat appeared first on Omniapres.
12:40
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) anunță organizarea unui nou protest al transportatorilor, care va avea loc pe 14 august 2025, în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), situat pe strada Piața Gării. Protestul este motivat de nemulțumirile legate de aprobarea și publicarea metodologiei de calcul a tarifelor pentru serviciile de transport, […] The post Transportatorii revin în stradă: protest programat la sediul ANTA appeared first on Omniapres.
12:00
Venituri de peste 10 milioane lei ascunse în mașini de lux și proprietăți: un bărbat din Chișinău, cercetat penal # Omniapres
Un bărbat din Chișinău este cercetat pentru evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara organelor fiscale competente, cauzând astfel un prejudiciu considerabil bugetului de stat. Pentru a ascunde proveniența ilicită a veniturilor obținute, acesta ar fi efectuat mai multe tranzacții financiare și ar fi […] The post Venituri de peste 10 milioane lei ascunse în mașini de lux și proprietăți: un bărbat din Chișinău, cercetat penal appeared first on Omniapres.
11:40
Modelul economic promovat de actuala guvernare este unul fragil și riscă să ducă la un colaps financiar, avertizează Alexandr Slusari, membru al Consiliului de administrație al companiei Energocom. Potrivit acestuia, aproximativ 80% din banii alocați pentru compensarea facturilor la energie provin din credite externe, care vor trebui returnate, iar acești bani nu rămân în economia […] The post VIDEO // Expert: Modelul economic actual este o piramidă care se va prăbuși appeared first on Omniapres.
11:30
„PAS cere să fie interzisă folosirea denumirii sale în context negativ”. Irina Vlah, apel către diplomați, ONG-uri și presă # Omniapres
Partidul „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, își exprimă indignarea față de sesizarea depusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la Comisia Electorală Centrală (CEC). Potrivit formațiunii, PAS a cerut sancționarea „Inima Moldovei” pentru folosirea denumirii sale în cadrul unui protest, precum și interzicerea utilizării acesteia „în context negativ, inclusiv în timpul manifestațiilor publice”. „Astfel, […] The post „PAS cere să fie interzisă folosirea denumirii sale în context negativ”. Irina Vlah, apel către diplomați, ONG-uri și presă appeared first on Omniapres.
11:10
Descinderi masive în dosarul „Șor”: 78 de percheziții, arme ilegale confiscate și rețineri pentru corupere electorală # Omniapres
Ofițerii INI și cei ai subdiviziunilor teritoriale, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger” la 7 august, au efectuat 78 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. […] The post Descinderi masive în dosarul „Șor”: 78 de percheziții, arme ilegale confiscate și rețineri pentru corupere electorală appeared first on Omniapres.
11:10
Partidul „NOI – Noua Opțiune Istorică” anunță elaborarea unui Program național de stabilizare și relansare economică # Omniapres
Partidul Politic „NOI – Noua Opțiune Istorică” a anunțat că lucrează la un Program național de stabilizare și relansare economică, care urmează să fie implementat imediat după alegerile parlamentare. Formațiunea invocă „situația complicată” din Republica Moldova, menționând scăderea exporturilor, problemele din domeniul construcțiilor, deficitul bugetar și creșterea datoriei de stat. „Suntem absolut convinși că prioritatea […] The post Partidul „NOI – Noua Opțiune Istorică” anunță elaborarea unui Program național de stabilizare și relansare economică appeared first on Omniapres.
10:40
Compania rusă „Gazprom” a declarat că decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova de a retrage licența de livrare a gazului de la SA „Moldovagaz” începând cu 1 septembrie 2025 reprezintă ultima etapă a distrugerii afacerii „Moldovagaz” și privarea companiei ruse de obiectul său de investiții. „Guvernul moldovenesc a introdus o serie […] The post Gazprom reacționează la retragerea licenței de livrare a gazului de la Moldovagaz appeared first on Omniapres.
10:10
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău și unul dintre liderii Blocului Alternativa, a anunțat că în câteva zile va fi prezentată lista candidaților pentru alegerile parlamentare, urmând să fie înaintată Comisiei Electorale Centrale. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la N4. Referindu-se la componența listei, Ceban a spus că nu vor fi incluși […] The post VIDEO // Ce candidați vor reprezenta Blocul Alternativa? Explicațiile lui Ion Ceban appeared first on Omniapres.
09:40
Doi candidați au fost admiși la interviu pentru funcția de administrator al Î.S. „Poșta Moldovei” # Omniapres
Agenția Proprietății Publice anunță încheierea termenului de depunere a dosarelor pentru concursul privind ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”. Termenul-limită, stabilit pentru 6 august 2025, ora 16:00, a expirat, iar până la această dată au fost înregistrate trei dosare de participare. În urma evaluării dosarelor depuse, doi candidați au fost selectați […] The post Doi candidați au fost admiși la interviu pentru funcția de administrator al Î.S. „Poșta Moldovei” appeared first on Omniapres.
09:10
Termoelectrica S.A. informează consumatorii din sectorul Centru al municipiului Chișinău despre desfășurarea lucrărilor de reparație capitală a rețelelor termice, cu diametrele nominale DN 150 mm și DN 125 mm. Aceste rețele alimentează cu energie termică și apă caldă menajeră aproximativ 1.000 de locuitori din zona străzii Valea Dicescu și șoseaua Hîncești. Ca urmare a acestor […] The post Fără apă caldă timp de o lună în sectorul Centru al capitalei. Vezi adresele afectate appeared first on Omniapres.
07:40
Oameni de afaceri și economiști au cerut reformarea sistemului bancar: „Acum băncile câștigă, iar țara sărăcește” # Omniapres
Sistemul bancar național al Moldovei împiedică dezvoltarea economică, iar rețetele liberale de piață din ultimele decenii nu au dat rezultatele așteptate – la aceste concluzii au ajuns participanții la cea de-a patra Masă rotundă națională, organizată de Alianța „Moldovenii”, la Chișinău. În centrul discuțiilor s-au aflat problemele legate de accesul la credite, exodul capitalului, costul […] The post Oameni de afaceri și economiști au cerut reformarea sistemului bancar: „Acum băncile câștigă, iar țara sărăcește” appeared first on Omniapres.
