Președintele României, Nicușor Dan se află într-o vizită privată în Republica Moldova

17:50

Rusia a atacat cu drone o stație de compresoare a Operatorului Sistemului de Transport Gaze din regiunea Odesa, în apropiere de granița cu România, prin care era importat parțial gaz în Ucraina, relatează serviciul de presă al Ministerului Energiei Se menționează că echipamentele stației de compresoare au fost atacate de zeci de drone de atac. ... Rusia a atacat o instalație de gaze importantă pentru infrastructura gazieră ucraineană – Până nu demult și Moldova lua gaz de acolo The post Rusia a atacat o instalație de gaze importantă pentru infrastructura gazieră ucraineană – Până nu demult și Moldova lua gaz de acolo appeared first on Politik.