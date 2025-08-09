Euronews – Moldova la coada clasamentului la salariul minim în Europa

09:20

Donald Trump intenționează să se întâlnească personal cu Vladimir Putin săptămâna viitoare, relatează New York Times, citând pe surse doi oficiali care sunt la curent cu acest plan. Casa Albă a transmis că Rusia și-a exprimat dorința de a se întâlni cu Trump, informează SkyNews. „Rușii și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele ... SUA în pragul unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, dacă Moscova nu acceptă o soluție de pace în Ucraina – Trump vrea să se întâlnească cu Putin săptămâna viitoare