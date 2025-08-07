Energocom se pregătește să deservească peste 800 de mii de consumatori ai gazului natural – Compania a anunțat o licitație de 2,2 milioane de lei, destinată achiziției de tehnică de calcul
7 august 2025 09:20
Compania de stat „Energocom" a anunțat o licitație publică în valoare totală de aproximativ 2,2 milioane de lei, destinată achiziției de tehnică de calcul, echipamente periferice și infrastructură IT, potrivit datelor din sistemul MTender. Procedura include 13 loturi distincte, ce vizează dotarea și modernizarea capacităților digitale ale întreprinderii. Printre cele mai consistente alocări bugetare se ... Energocom se pregătește să deservească peste 800 de mii de consumatori ai gazului natural – Compania a anunțat o licitație de 2,2 milioane de lei, destinată achiziției de tehnică de calcul
09:20
09:20
Donald Trump intenționează să se întâlnească personal cu Vladimir Putin săptămâna viitoare, relatează New York Times, citând pe surse doi oficiali care sunt la curent cu acest plan. Casa Albă a transmis că Rusia și-a exprimat dorința de a se întâlni cu Trump, informează SkyNews. „Rușii și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele ... SUA în pragul unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, dacă Moscova nu acceptă o soluție de pace în Ucraina – Trump vrea să se întâlnească cu Putin săptămâna viitoare
17:50
Rusia a atacat cu drone o stație de compresoare a Operatorului Sistemului de Transport Gaze din regiunea Odesa, în apropiere de granița cu România, prin care era importat parțial gaz în Ucraina, relatează serviciul de presă al Ministerului Energiei Se menționează că echipamentele stației de compresoare au fost atacate de zeci de drone de atac. ... Rusia a atacat o instalație de gaze importantă pentru infrastructura gazieră ucraineană – Până nu demult și Moldova lua gaz de acolo
17:50
Partidul „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare" (CUB) a fost înregistrat oficial în alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Confirmarea a fost făcută astăzi, 6 august, de către Comisia Electorală Centrală. „Este un moment important, care marchează startul unei competiții electorale cruciale pentru viitorul țării noastre", a declarat Igor Munteanu, președintele formațiunii. Liderul CUB susține că ... CUB, înregistrat oficial în cursa la parlamentare – Mesajul formațiunii în campania electorală
17:50
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința din 6 august, un proiect de hotărâre ce vizează modificarea modului de acordare a plăților sociale, pentru a asigura o distribuție mai eficientă și transparentă a fondurilor publice. Inițiativa, elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu Casa Națională de Asigurări Sociale, prevede digitalizarea, simplificarea și debirocratizarea ... Statul schimbă conceptul de acordare a plăților sociale – Vor deveni mai accesibile
17:50
Astăzi, 6 august, la Bălți s-a deschis expoziția-târg universală „Târg de vară". Evenimentul este organizat de Primăria municipiului Bălți, în colaborare cu filiala locală a Camerei de Comerț și Industrie. Tradițional, standurile comerciale s-au întins pe Piața Vasile Alecsandri, iar încă din primele ore produsele expuse au atras atenția bălțenilor. Zeci de antreprenori locali și ... La Bălți s-a deschis târgul de vară – Primarul Petkov, Partidul Nostru: Trebuie să susținem producătorii locali și să stimulăm consumul intern
17:50
Prețurile de referință la gaze naturale în Europa au scăzut miercuri, pe fondul speculațiilor privind angajamentul președintelui Donald Trump de a lovi comerțul cu energie al Rusiei, dacă vineri nu se ajunge la o încetare a ostilităților, transmite Agerpres cu referire la Bloomberg. La hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc prețurile ... Bloomberg – Prețurile gazelor naturale scad în Europa, pe fondul tensiunilor geopolitice
17:50
După o pauză de peste doi ani cauzată de războiul din Ucraina, legătura feroviară directă dintre Kiev și București va fi reintrodusă, iar Republica Moldova joacă un rol-cheie în relansarea acestui traseu internațional, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor din România, Ionel Scrioșteanu, citat de clubferoviar.ro. Potrivit oficialului român, noul tren Kiev–București va ... Trenul Kiev–București revine în orar – Primele teste au loc săptămâna aceasta
15:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) a acceptat dosarul de înregistrare și listele de subscripție ale lui Andrei Năstase, care candidează independent pentru un mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Potrivit CEC, în urma tragerii la sorți, Năstase a fost înscris preliminar pe poziția a patra în buletinul de vot. Conform legislației, CEC a verificat documentele ... ULTIMA ORĂ – Andrei Năstase primul candidat independent înscris în cursa electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie
15:50
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis miercuri, 6 august, un mesaj public în care anunță că va contesta interdicția impusă de autoritățile române privind intrarea sa în spațiul Schengen pentru următorii cinci ani. Ceban reiterează că decizia ar fi rezultatul unor înțelegeri politice între Maia Sandu și președintele României, fiind, în opinia sa, o ... Primarul, Ion Ceban contestă interdicția aplicată de România pentru intrarea în spațiul Schengen – „Am solicitat suspendarea acestei decizii halucinante"
15:50
Partidul Nostru și-a stabilit ca una dintre priorități aderarea Republicii Moldova la spațiul Schengen, pentru a asigura cetățenilor libertatea de a călători în Europa. Declarația a fost făcută de președintele formațiunii, Renato Usatîi, la One TV. El spune că acest obiectiv este mai realist și mai ușor de realizat decât aderarea la Uniunea Europeană, subliniind ... Renato Usatîi: "Elveția, este model pentru Moldova – Una din prioritățile Partidului Nostru, aderarea țării la Schengen"
15:50
Autoritățile separatiste din regiunea transnistreană au decis prelungirea stării de urgență în economie pînă la 31 august, potrivit unui decret semnat de liderul nerecunoscut Vadim Krasnoselski și aprobat de Consiliul Suprem local. Măsura a fost luată miercuri, 6 august, pe fondul lipsei unei soluții privind alimentarea stabilă cu gaze naturale, problemă care continuă să agraveze ... Tiraspolul prelungește starea de urgență economică în stânga Nistrului, până la 31 august
15:50
Primăria municipiului Bălți, administrată de Alexandr Petkov, reprezentant al Partidului Nostru, a oferit un ajutor material unic în valoare de 500 de lei pentru mai multe categorii de cetățeni social vulnerabili. Ajutorul financiar a fost acordat veteranilor care au participat la apărarea integrității teritoriale a Republicii Moldova, celor care au luptat în Afganistan, precum și ... Primăria Bălți, condusă de Alexandr Petkov Partidul Nostru, a oferit ajutor financiar pentru veteranii avariei de la Cernobîl
15:50
Asociația Judecătorilor din Republica Moldova a condamnat miercuri, 6 august 2025, acțiunile grave de intimidare, hărțuire și amenințare la adresa unui judecător aflat în exercițiul funcției, membru al organizației. „Judecătorul vizat a fost supus, în ultimele săptămâni, unor atacuri coordonate în contextul examinării unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice și a campaniilor ... După CSM și Asociația Judecătorilor condamnă intimidarea unui magistrat: „O amenințare majoră la adresa ordinii de drept și a securității instituționale"
15:50
Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri un nou Program de stat pentru constituirea și dezvoltarea parcurilor industriale, care prevede alocarea a 250 milioane de lei în perioada 2025–2027, cu scopul de a crea cel puțin patru parcuri industriale în regiunile țării. Programul face parte din Planul Național de Dezvoltare Industrială 2024–2028 și este susținut financiar ... Statul a lansat un nou program pentru dezvoltarea parcurilor industriale în valoare de 250 milioane lei
15:50
Mediul de afaceri așteaptă din partea autorităților o simplificare a sistemului fiscal și intensificarea dezvoltării industriale. Reprezentanții mediului de afaceri și-au prezentat propunerile în cadrul celei de-a treia Mese rotunde naționale, organizată de partidul Alianța „MOLDOVENII", care desfășoară consultări publice pentru perfecționarea programului său electoral, notează bani.md Participanții la întîlnire au criticat dur modelul actual ... Moldova are nevoie de o simplificare a sistemului fiscal și intensificarea dezvoltării industriale
15:00
Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a confirmat, după ședința de astăzi a Guvernului, că cererea de extrădare a lui Vlad Plahotniuc a fost înaintată autorităților din Grecia abia pe 4 august 2025. Potrivit acesteia, autoritățile elene sunt cele care vor decide, conform procedurii, următoarele etape. „Persoana în cauză este reținută în baza mandatului de căutare. Ceea ... Ministrul Justiției despre șansele ca Plahotniuc să fie extrădat în Moldova – Autoritățile elene sunt cele care vor decide următoarele etape
15:00
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi a declarat la o emisiune la ONE TV că formațiunea sa va fi surpriza alegerilor parlamentare, iar partidul va acumula peste 10% din sufragii. Usatîi mai spune că în Moldova sunt câteva case de sondaje credibile, iar acestea îl dau favorit pe Partidul Nostru la alegeri „Astăzi există pe piață ... Renato Usatîi – Cea mai mare surpriză la parlamentare va fi Partidul Nostru, care, la moment, depășește 10% la intenția de vot
15:00
Devierile financiare tarifare acumulate de Moldovagaz, estimate de experți la până la 300 de milioane de lei până la sfârșitul anului 2025, nu vor fi preluate de Energocom, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. „Energocom nu va prelua aceste devieri. Ele rămân responsabilitatea Moldovagaz. Furnizorul de ultimă instanță are o misiune clară și limitată – ... Ministrul Energiei – Devierile tarifare ale Moldovagaz nu vor trece la Energocom – ANRE va desemna un operator care va furniza gaz în stânga Nistrului
14:50
În timp ce în alte țări oamenii caută activ randamente sigure și profitabile, în Republica Moldova milioane de euro sunt lăsate să-și piardă valoarea în tăcere. Cetățenii moldoveni păstrează astăzi peste 36,4 miliarde de lei în așa-numite „depozite moarte" – adică bani aflați în conturi la vedere, fără dobândă sau cu o dobândă simbolică sub ... Expert – Jumătate din economiile populației, circa1,9 miliarde de euro stau în bănci și nu produc nimic – Inflația le erodează
14:50
Juristul și reprezentantul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, consideră că cel puțin șase dintre cei 9 membri ai Comisiei Electorale Centrale sunt desemnați de către un singur partid – cel aflat la guvernare și manifestă favoritism politic. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Important" de la TVC21. „Ei spun că nu este bine să punem ... Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Favoritismul politic practicat de membrii CEC nu va rămâne nepedepsit
14:50
Deputatul neafiliat, fost membru al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),Olesea Stamate, a anunțat miercuri, 6 august, că a depus la Comisia Electorală Centrală (CEC) listele de subscripție care conțin 1983
14:50
Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri, 6 august, semnarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului dintre Republica Moldova și Franța în domeniul securității sociale. Documentul va permite cetățenilor moldoveni stabiliți în Franța să beneficieze de pensii și alte prestații, indiferent de țara în care domiciliază. Potrivit vicepremierului și ministrului Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, Acordul prevede recunoașterea ... Un nou acord în domeniul securității sociale – Cetățenii moldoveni din Franța vor beneficia de pensii și alte prestații The post Un nou acord în domeniul securității sociale – Cetățenii moldoveni din Franța vor beneficia de pensii și alte prestații appeared first on Politik.
14:50
Republica Moldova face un pas important spre tranziția energetică durabilă. Guvernul a aprobat rezultatele licitațiilor publice pentru acordarea statutului de producător eligibil marilor investitori care vor construi centrale electrice fotovoltaice și eoliene. Din cele 44 de oferte depuse, au fost selectate 11 proiecte câștigătoare, ce vor asigura o capacitate totală instalată de 165 MW – ... Mai multă energie verde în Moldova – Statul anunță noi investiții în proiecte eoliene şi solare The post Mai multă energie verde în Moldova – Statul anunță noi investiții în proiecte eoliene şi solare appeared first on Politik.
11:30
Judecătorul care a examinat dosarul bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, ar fi fost supus unor presiuni intense și amenințări grave în ultimele zile. Potrivit Consiliului Superior al Magistraturii (CSM),magistratul a primit mesaje directe cu amenințări cu moartea, fotografii macabre cu imagini de persoane asasinate și apeluri telefonice repetate, inclusiv în timpul nopții. În cadrul unei conferințe ... Consiliul Superior al Magistraturii invocă presiuni asupra magistraților – „Judecătorul care a examinat dosarul Guțul a fost supus unor presiuni constante” The post Consiliul Superior al Magistraturii invocă presiuni asupra magistraților – „Judecătorul care a examinat dosarul Guțul a fost supus unor presiuni constante” appeared first on Politik.
09:40
Trei candidați au fost selectați pentru etapa de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” (AIC). Este vorba despre actualul director interimar, Sergiu Spoială, precum și alți doi pretendenți: Roman Podcorîtov și Anna Erimei. Cei trei au fost aleși dintr-un total de 11 dosare depuse până ... Trei candidați aspiră pentru funcția de administrator al Aeroportului Internațional Chișinău – Anunțul APP The post Trei candidați aspiră pentru funcția de administrator al Aeroportului Internațional Chișinău – Anunțul APP appeared first on Politik.
09:40
Liderul USR, Dominic Fritz, un partid apropiat președintelui Nicușor Dan, a explicat că miniștrii formațiunii s-au opus zilei de doliu național în ședința de Guvern și anunță că niciun oficial USR nu va participa la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu. ”Din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor, USR a propus în ședința de guvern ... Un partid parlamentar de la București se opune zilei de doliu național și nu va participa la funeraliile lui Ion Iliescu The post Un partid parlamentar de la București se opune zilei de doliu național și nu va participa la funeraliile lui Ion Iliescu appeared first on Politik.
19:00
Liderii Blocului ALTERNATIVA au susținut azi, 5 august, o conferință de presă, în cadrul căreia au fost prezentați patru piloni pentru consolidarea Republicii Moldova. Președintele MAN, Ion Ceban, a precizat că această conferință este o adresare către viitorii participanți la competiția electorală – partide și blocuri politice, iar ideea de a veni cu acest mesaj ... Blocul ALTERNATIVA propune patru piloni pentru viitorul Republicii Moldova The post Blocul ALTERNATIVA propune patru piloni pentru viitorul Republicii Moldova appeared first on Politik.
19:00
În incinta Primăriei municipiului Bălți a avut loc o ceremonie festivă de premiere a celor mai buni sportivi, antrenori și echipe sportive ale orașului – Gala Sportului – 2024. Evenimentul a reunit personalități remarcabile ale sportului bălțean – cei care au dus faima orașului atât pe plan național, cât și internațional. Cu un mesaj de ... Municipiul Bălți confirmă titlul de capitală sportivă a Moldovei – Personalități marcante reuniți la Gala Sportului din capitala Nordului The post Municipiul Bălți confirmă titlul de capitală sportivă a Moldovei – Personalități marcante reuniți la Gala Sportului din capitala Nordului appeared first on Politik.
18:30
Ion Iliescu, fost președinte al României, a murit marţi, la vârsta de 95 de ani. „Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a fostului președinte al României Ion Iliescu. În aceste momente de durere, transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate, celor apropiați și tuturor care l-au cunoscut și prețuit. O personalitate marcantă a ... A murit Ion Iliescu – Fostul președinte al României avea cancer pulmonar – Guvernul de la București anunță funeralii de stat The post A murit Ion Iliescu – Fostul președinte al României avea cancer pulmonar – Guvernul de la București anunță funeralii de stat appeared first on Politik.
17:20
Prețurile gazelor naturale europene au continuat să se tranzacționeze în intervalul restrâns în care se află de aproximativ cinci săptămâni, pe măsură ce regiunea își mărește constant stocurile de combustibil pentru iarna viitoare. Contractele futures de referință au oscilat în jurul valorii de 34 de eurp pe megawatt-oră, după ce s-au stabilit la un nivel ... Europa pregătită să umple rezervele de gaz pentru iarnă – Prețul combustibilului ar putea crește după amenințările lui Trump la adresa Rusiei și Indiei The post Europa pregătită să umple rezervele de gaz pentru iarnă – Prețul combustibilului ar putea crește după amenințările lui Trump la adresa Rusiei și Indiei appeared first on Politik.
17:20
Tarifele la gaz pentru consumatorii casnici nu vor fi majorate după preluarea furnizării de către compania de stat Energocom, a declarat membrul Consiliului Energocom, Alexandr Slusari. Asigurările vin la o zi după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a suspendat licența Moldovagaz și a desemnat Energocom drept nou furnizor, notează bani.md „Nu există ... Tarifele la gaz rămân intacte după preluarea de către Energocom a furnizării gazului — Cine va achita devierile financiare de 300 milioane lei la Moldovagaz The post Tarifele la gaz rămân intacte după preluarea de către Energocom a furnizării gazului — Cine va achita devierile financiare de 300 milioane lei la Moldovagaz appeared first on Politik.
17:20
Bașcanul autonomiei Găgăuze, Evghenia Guțul, a venit cu o reacție după ce a fost condamnată la șapte ani de închisoare cu executare de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Prin intermediul avocaților, Guțul a declarat că decizia instanței nu o vizează doar pe ea, ci afectează întreaga democrație din Republica Moldova. „Aceasta nu este o ... Reacţia Evgheniei Guţul, după condamnarea la 7 ani de închisoare – Instanța a dispus confiscarea a peste 40 de milioane de lei în dosarul finanțării ilegale a fostului Partid „Șor” The post Reacţia Evgheniei Guţul, după condamnarea la 7 ani de închisoare – Instanța a dispus confiscarea a peste 40 de milioane de lei în dosarul finanțării ilegale a fostului Partid „Șor” appeared first on Politik.
13:00
Ministerul Energiei din România a declarat, prin ordin, situație de urgență „nivel de criză” în aprovizionarea cu țiței. Autoritǎțile române au autorizat scoaterea a zeci de mii de tone de petrol și motorină din stocurile de urgență ale României. Măsura a fost luată din cauza unui incident de contaminare survenit la terminalul petrolier turc Ceyhan, ... Penurie de carburanți în România – Autoritățile au decis utilizarea stocurilor de urgență ale statului The post Penurie de carburanți în România – Autoritățile au decis utilizarea stocurilor de urgență ale statului appeared first on Politik.
13:00
Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat oficial lansarea concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM). Noul director va avea un mandat de cinci ani. Condițiile de eligibilitate impun ca viitorul director să fie cetățean al Republicii Moldova, să aibă studii superioare în domenii relevante (economie, finanțe, drept, ... După trei interimate, CFM își caută un nou director titular – APP a lansat concursul The post După trei interimate, CFM își caută un nou director titular – APP a lansat concursul appeared first on Politik.
12:30
Evghenia Guțul, bașcanul regiunii Găgăuze, a fost condamnată la șapte ani de închisoare de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Decizia a fost pronunţată marţi, 5 august. De asemenea, Svetlana Popan, fosta secretară a oficiului central al formațiunii, a primit o pedeapsă de șase ani de închisoare. ... ULTIMA ORĂ: Evghenia Guţul condamnată la şapte ani de închisoare – Momentul în care Bașcanul Găgăuziei și Svetlana Popan sunt escortate de oamenii legii pentru a fi încarcerate The post ULTIMA ORĂ: Evghenia Guţul condamnată la şapte ani de închisoare – Momentul în care Bașcanul Găgăuziei și Svetlana Popan sunt escortate de oamenii legii pentru a fi încarcerate appeared first on Politik.
12:10
Sentința în dosarul bașcanei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, și fostei sale colege din Partidul „ȘOR”, Svetlana Popan, va fi dată astǎzi, 5 august. Ambele sunt acuzate de finanțare ilegală a unui partid declarat neconstituțional. Hotărârea urmează să fie luată de Oficiul Buiucani al Judecătoriei Chișinău după ora 12. Bașacanul Guțul a a juns deja la ... Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, își află sentința – Riscǎ 7 ani de închisoare The post Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, își află sentința – Riscǎ 7 ani de închisoare appeared first on Politik.
12:10
Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum de Înțelegere privind abolirea regimului de vize pentru deținătorii de pașapoarte ordinare, oficiale și diplomatice. Documentul a fost semnat la Abu Dhabi de ministrul moldovean de externe și omologul său din EAU, șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Conform înțelegerii, cetățenii moldoveni vor putea călători ... Fără viză în Emiratele Arabe Unite începând cu 5 septembrie – Moldova a semnat un Memorandum cu autoritățile de la Abu Dhabi The post Fără viză în Emiratele Arabe Unite începând cu 5 septembrie – Moldova a semnat un Memorandum cu autoritățile de la Abu Dhabi appeared first on Politik.
12:10
Stația de captare a apei din Vadul lui Vodă va fi modernizată, iar rețeaua de alimentare cu apă va fi extinsă în raioanele Călărași și Strășeni, în cadrul unui proiect în valoare de 50 milioane de euro. Proiectul, lansat oficial vineri, prevede investiții pentru reducerea pierderilor, îmbunătățirea calității apei și asigurarea unei alimentări moderne. Dintre ... Rețelele de apă în Chișinău, Călărași și Strășeni vor fi modernizate – Circa 50 milioane euro vor fi acordate în cadrul unui proiect The post Rețelele de apă în Chișinău, Călărași și Strășeni vor fi modernizate – Circa 50 milioane euro vor fi acordate în cadrul unui proiect appeared first on Politik.
12:10
În sezonul 2024/2025, Republica Moldova a exportat un volum record de floarea-soarelui ca materie primă, atingând 558.784 de tone, potrivit unei analize realizate de economistul Iurie Rija. Aceasta reprezintă o creștere de 3,7% față de sezonul precedent și de peste două ori mai mult comparativ cu sezonul 2022/2023, când volumul exportat era de 274.417 tone, ... Exporturile de ulei în declin – Moldova a exportat materie primă, nu valoare adăugată The post Exporturile de ulei în declin – Moldova a exportat materie primă, nu valoare adăugată appeared first on Politik.
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi noi tarife la serviciile de alimentare cu apă și canalizare pentru localitățile Leova și Strășeni, cu ajustări pentru ambele localități. La Leova, consumatorii casnici vor plăti 22,98 lei pentru un metru cub de apă, în creștere cu 4,85 lei față de tariful anterior. Tariful pentru ... Tarife diferențiate la apă – ANRE a aprobat prețul apei la Leova și Strășeni The post Tarife diferențiate la apă – ANRE a aprobat prețul apei la Leova și Strășeni appeared first on Politik.
12:10
În perioada 2006–2024, regiunea transnistreană a trecut printr-o schimbare a orientării comerciale. A redus dependența de Federația Rusă și aa ccelerat integrarea în piața Uniunii Europene. Procesul a fost determinat de contextul geopolitic, dar și de avantajele oferite de UE în materie de acces pe piață, chiar și în lipsa unui statut politic clar pentru ... Exporturile transnistrene spre Rusia s-au prăbușit – Regiunea separatistă tot mai dependentă de piața europeană The post Exporturile transnistrene spre Rusia s-au prăbușit – Regiunea separatistă tot mai dependentă de piața europeană appeared first on Politik.
12:10
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM),condus de Vladimir Voronin, a fost acceptat oficial în componența Blocului Electoral Patriotic, potrivit unui anunț făcut de Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor (PSRM). „Consiliul Republican al PSRM a examinat solicitarea Partidului Comuniștilor și a decis marţi, 5 august, să accepte PCRM în componența blocului politic unificat”, a afirmat Dodon. ... PCRM se alătură oficial Blocului Patriotic – Noua denumire „Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” The post PCRM se alătură oficial Blocului Patriotic – Noua denumire „Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” appeared first on Politik.
21:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) va sesiza Ministerul Justiției cu solicitarea de a dizolva Partidul Politic „Șansă” și a limita activitatea Partidului Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei și a Partidului „Renaștere”. Recomandarea adresată CEC a fost formulată de grupul de control ce a analizat activitatea partidelor din Blocul „Victoria”, desfășurată în perioada 1 ... CEC va sesiza ministerul Justiției cu solicitarea de a dizolva Partidul Politic „Șansă” și a limita activitatea unor partide afiliate lui Șor The post CEC va sesiza ministerul Justiției cu solicitarea de a dizolva Partidul Politic „Șansă” și a limita activitatea unor partide afiliate lui Șor appeared first on Politik.
21:50
Partidul Liberal admite că ar putea participa de sine stătător la alegerile parlamentare din 28 septembrie, în cazul în care, în următoarele nouă zile, nu va fi format un bloc unionist și proeuropean. Într-un mesaj transmis pe 4 august, formațiunea avertizează că, în lipsa unui consens între partidele cu viziuni similare, nu va avea altă ... Liberalii vor un bloc unionist și proeuropean, în caz contrar participă singur la alegeri The post Liberalii vor un bloc unionist și proeuropean, în caz contrar participă singur la alegeri appeared first on Politik.
21:50
Europarlamentarul Siegfried Mureșan a atras atenția asupra riscurilor majore de ingerință a Rusiei în alegerile parlamentare din 28 septembrie. Într-o postare pe Facebook, politicianul a subliniat importanța crucială a acestui scrutin pentru parcursul european al Republicii Moldova, dar și pentru securitatea României și a întregii Uniuni Europene. „Alegerile parlamentare din această toamnă sunt esențiale nu ... Siegfried Mureşan: Rusia și aliații săi au demarat o ofensivă menită să deturneze procesul electoral din Moldova The post Siegfried Mureşan: Rusia și aliații săi au demarat o ofensivă menită să deturneze procesul electoral din Moldova appeared first on Politik.
16:40
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și-a declarat disponibilitatea de a adera la Blocul Patriotic electoral, dar a propus ca partenerii săi de coaliție să revizuiască formatul asociației politice. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe plenare a Comitetului Central al partidului. „Componența actuală a Blocului, înregistrat la Comisia Electorală Centrală, nu corespunde așteptărilor ... Comuniștii pregătiți să se alăture Blocului Patriotic, dar au pus o serie de condiții The post Comuniștii pregătiți să se alăture Blocului Patriotic, dar au pus o serie de condiții appeared first on Politik.
16:10
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a avertizat că subiectul referitor la Vladimir Plahotniuc va influența alegerile parlamentare din toamnă „într-o manieră absolut inadmisibilă”, iar acest fapt riscă să deturneze campania electorală de la subiectele cu adevărat importante pentru cetățeni, notează cotidianul.md „Noi riscăm să estompăm toate subiectele de campanie, să discutăm niște aberații, ... Alexandru Tănase: Plahotniuc va influența alegerile și va deturna campania electorală de la subiectele esențiale The post Alexandru Tănase: Plahotniuc va influența alegerile și va deturna campania electorală de la subiectele esențiale appeared first on Politik.
16:10
Astăzi, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat oficial retragerea licenței Moldovagaz pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, împreună cu revocarea obligațiilor de serviciu public impuse acesteia în deciziile ANRE din 2019 și 2024. Totodată, autoritatea a stabilit că, începând cu 1 septembrie 2025, noul furnizor de ultimă opțiune va fi Energocom. ... ANRE a retras licenţa pentru furnizarea gazelor companiei „Moldovagaz” – Energocom va prelua livrarea către consumatori, dar nu deține infrastructura operațională The post ANRE a retras licenţa pentru furnizarea gazelor companiei „Moldovagaz” – Energocom va prelua livrarea către consumatori, dar nu deține infrastructura operațională appeared first on Politik.
16:10
Asociația „Forța Fermierilor”a lansat campania „Semințe de speranță pentru Agricultorii din SUD-EST”, care a generat un val impresionant de solidaritate în rândul agricultorilor. Fermieri din raioanele Cahul și Cantemir, afectați de ani de secetă și datorii, donează grâu din propriile rezerve pentru colegii lor din Ștefan Vodă și Căușeni, care se confruntă în prezent cu ... Nu mai speră la ajutorul statului – Fermierii din Cahul și Cantemir donează grâu pentru agricultorii afectați de secetă și datorii The post Nu mai speră la ajutorul statului – Fermierii din Cahul și Cantemir donează grâu pentru agricultorii afectați de secetă și datorii appeared first on Politik.